Уступка России в том, что она останавливает войну и не захватывает всю Украину, - Трамп

Американский президент Дональд Трамп считает, что прекращение войны и отказ от захвата всей территории Украины - это "большая уступка" от России.

Об этом он заявил журналистам в Белом доме на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, информирует Цензор.НЕТ.

Он ответил на вопрос журналиста, до сих пор ли он согласен с тем, что Украина должна отдать часть территории для достижения мира.

"Ну, это зависит от того, какая территория. Мы сделаем все, что в наших силах, но они потеряли много территории. Если говорить о Крыме, он был передан РФ при президенте Бараке Хусейне Обаме. Это не имеет никакого отношения ко мне. Они сами отдали его. Не было ни стрельбы, ни боев, ничего не было. Теперь они говорят: "Ну, а вы поможете его вернуть?" Думаю, что вернуть Крым им будет очень трудно", - утверждает Трамп.

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По его словам, "уступка России в том, что она останавливает войну и не захватывает всю Украину".

Также Трамп ответил на вопрос о российских ударах этой ночью по Украине: "Мне не понравился вчерашний вечер, я был недоволен им. Мы говорили о мире, а тут были выпущены ракеты. И я был недоволен этим".

"Вопрос о выходе США из переговоров в случае отсутствия прогресса нужно ставить через две недели", - добавил республиканец.

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