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Новости Оккупация Крыма Оккупированные территории - Крым и Донбасс Трамп о войне в Украине
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Уступка России в том, что она останавливает войну и не захватывает всю Украину, - Трамп

трамп

Американский президент Дональд Трамп считает, что прекращение войны и отказ от захвата всей территории Украины - это "большая уступка" от России.

Об этом он заявил журналистам в Белом доме на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, информирует Цензор.НЕТ.

Он ответил на вопрос журналиста, до сих пор ли он согласен с тем, что Украина должна отдать часть территории для достижения мира.

"Ну, это зависит от того, какая территория. Мы сделаем все, что в наших силах, но они потеряли много территории. Если говорить о Крыме, он был передан РФ при президенте Бараке Хусейне Обаме. Это не имеет никакого отношения ко мне. Они сами отдали его. Не было ни стрельбы, ни боев, ничего не было. Теперь они говорят: "Ну, а вы поможете его вернуть?" Думаю, что вернуть Крым им будет очень трудно", - утверждает Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы хотим как можно быстрее завершить войну в Украине. Следующие несколько дней будут очень важными, - Трамп

По его словам, "уступка России в том, что она останавливает войну и не захватывает всю Украину".

Также Трамп ответил на вопрос о российских ударах этой ночью по Украине: "Мне не понравился вчерашний вечер, я был недоволен им. Мы говорили о мире, а тут были выпущены ракеты. И я был недоволен этим".

"Вопрос о выходе США из переговоров в случае отсутствия прогресса нужно ставить через две недели", - добавил республиканец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США будут требовать от РФ признать право Украины на собственную армию в рамках мирного соглашения, - Bloomberg

Автор: 

Крым (26397) территориальная целостность (221) Трамп Дональд (5235) война в Украине (3902)


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Топ комментарии
+86
******* вже його, хто поближче, чимось важким.
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24.04.2025 21:30
+62
Совсем рыжий придурок ёпнулся...
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24.04.2025 21:30
+48
Так це заслуга ЗСУ, а не якась поступка росії. Коротше, дід зовсім хворий.
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24.04.2025 21:32
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Трамп вірить росії, бо ментально росія йому ближча чим навіть своя розвідка.
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24.04.2025 22:03 Ответить
З твоїми роздибендуванями шо мішає путлєру через рік знову поперти на Україну -- ти ж ніяких гарантій не даєш - ще й Крим рашці віддаєш
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24.04.2025 22:04 Ответить
а те що не захопила світ, ні галактику ?..
******* створіння.
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24.04.2025 22:05 Ответить
******* стара жаба . (перше слово то французська)
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24.04.2025 22:07 Ответить
Зовсім ******* рудий дурень.
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24.04.2025 22:07 Ответить
Ну це розумна людина скаже отаку дурню?
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25.04.2025 00:32 Ответить
це суті не змінює.
певно рижий додік наслухався ***** з його "мі ешчо не начіналі"
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24.04.2025 22:11 Ответить
Це дуже сильно змінює суть. Яку поступку повинен зробити агресор, який щодня вбиває жителів і захоплює квадратні кілометри країни? Напевно перестати їх вбивати і захоплювати?
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24.04.2025 22:23 Ответить
Ми теж вбиваємо москалів і навіть десь захоплюємо їх території - на прикордонні. За твоєю логікою, ми теж можемо захопити всю піторашку, чому Дондон не враховує нашу відмову від цього наміру в якості поступки?
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24.04.2025 22:50 Ответить
Напевно врахує, коли 20% рф займуть ЗСУ.
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24.04.2025 23:33 Ответить
Тому що він реаліст бачить куди рухається фронт а хтось живе в світі рожевих поні. На рашкі немає бусифікації хоча там диктаторська країна, а у нашій демократичній є це до того ж куди рухається фронт. Ви хочете змусити американців воювати замість нас або щоб вони нескінченно давали нам гроші на війну на відбудову потім країни, але мабуть будучи американцем ти мабуть першим би сказав а якого фіга я маю кудись за океан давати свої чесно зароблені гроші.
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25.04.2025 04:01 Ответить
Вас підтримую. Але війна і гинуть кращі! То не забуваймо. що в українців ще є розум. Чому б тільки нам не гинути в якості щита для ЄС, а дати й їм можливість зупинити РФ на полі бою? Чому б не виконати вимогу Трамп/уши/-навіяну його проросійським радником Віткоффом /бувшим одеським євреєм, який і це зміг?/ - погодитись віддати наш Крим раші?! Стратегічний для ЄС, Причорномор"я, Турції і НАТО півострів. А натомість, хай пу-ло за таке важливе для його мрій і планів на подальші напади місце - хай вимететься чимдуж з України! А США, ЄС і НАТО нададуть вагомі гарантії безпеки Україні років на 40! Як Пу від янека на базу в Севастополі отримав. Ми зможемо стояти осторонь, не стрілятимемо по своїх в Криму, коли там почнуться захист і постріли з ЄС, Туреччини, НАТО. Крим спасе Неньку-Україну.
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25.04.2025 01:07 Ответить
оце то бидлокацапні набігло
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25.04.2025 06:42 Ответить
С Трумпом давно уже все ясно, осталось дождаться дня, когда он окончательно обвинит Украину и Зе в нежелании заключить "справедливый" мир на "компромиссных" условиях, иии... хорошо если просто отойдет, ведь может еще гад чем то подгадить. Меня больше беспокоит выжидательная позиция стран ЕС, что они скажут и главное сделают, когда Зе откажется отдавать Херсонскую и Запорожскую области.
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24.04.2025 22:11 Ответить
уже не выжидательная. Англія обі*ралася і миротворців вже ніхто не вводить.
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25.04.2025 01:37 Ответить
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24.04.2025 22:11 Ответить
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24.04.2025 22:16 Ответить
От гнида!
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24.04.2025 22:17 Ответить
Росії удалось продати страх країнам Заходу, що Україна немає шансів, так само як до війни, що Україна протримається недовго.

Уже почали обговорювати зняття санкцій за зупинку війни, а не за поверенння територій, це фактично перемога росії. причому чиста.

Захід не хоче вводити нові санкції, передавати далекобійну зброю, Захід починає мутити воду знову. не хоче ставити Україну у альфа-позицію.
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24.04.2025 22:17 Ответить
трусам не треба було продавати страх. Вони були "хоробрі" за спиною фша. Як фша сдулося, єуропа обіс*лася одразу. Вона могла підгавкувати лише зз-за спини, але не взяти провідну роль і тягар на себе.
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25.04.2025 01:39 Ответить
Яке воно *******.
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24.04.2025 22:18 Ответить
Гнида! 🤬
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24.04.2025 22:20 Ответить
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24.04.2025 22:21 Ответить
.
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24.04.2025 22:21 Ответить
Ну дно пробиває все глибше!!! Цьому довбойобу хоч доповідають стан війни і дій??? Воно робить з путлєра " героя " який стримує свою армію захопити Україну!!! трамп ти єпанутий ******** довбойоб на всю голову!!! Йди лікуйся недопрезидент !!!
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24.04.2025 22:22 Ответить
збоченці вони такі.
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24.04.2025 23:45 Ответить
Трамп іди нах. дебіл маразматичний.
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24.04.2025 22:24 Ответить
Ну тепер зрозуміло про які такі поступки від москалів вони усі говорять.
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24.04.2025 22:25 Ответить
Мюнхен38 - 2.0
Одного вже так "спиняли" - історія розвивається по спіралі
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25.04.2025 06:25 Ответить
Сказочный, просто сказочный.

И кто бы объяснил дедушке, что цирк, который он устраивает - это не переговоры, а сделать минет Пу он может и в частном порядке. Напомнило раннего Зеленского, который ещё в начале избирательной компании сообщил, что готов встать на колени перед путиным, "только не ставьте на колени украинский народ". (с)
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24.04.2025 22:26 Ответить
От так людина свою репутацію під старість і загубила...
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24.04.2025 22:27 Ответить
її ніколи не було
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25.04.2025 01:41 Ответить
Вони просто не можуть…
От якщо би ***** поперся не в Україну, а в Європу, то був би вже у Німеччині точно…
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24.04.2025 22:28 Ответить
Яке воно дурне.
ЗСУ дает ***** кацапне уже четвертый год, а этот дебил все вспоминает как получил оргазм когда сцал на кровать, где спал обама. Там же в своих скаках и спал под наркотой.
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24.04.2025 22:29 Ответить
скоро по нам вдарят Тамагавками?
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24.04.2025 22:45 Ответить
Ніколи росія не завоює всю Україну! У росії немає стільки ідіотів і зеків, а притомний росіянин краще піде за грати, чим йти вмирати за Хабат.
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24.04.2025 22:48 Ответить
Касапи ніколи не зупинять війни проти України
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24.04.2025 22:53 Ответить
Він навіть не знає істини, що касапу вірити не можна.
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24.04.2025 22:55 Ответить
У трампа нема карт в рукаві.
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24.04.2025 22:55 Ответить
Завтра ми почуємо, що рашка втратила на війні з Україною багато солдатів, «прекрасних молодих людей» й тепер ми їй винні…
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24.04.2025 22:59 Ответить
Можна спитати, а до чого тут Трамп??? У 2018 Трамп дав команду не визнавати анексію Криму рашкою, після зустрічі з Порошенком, більше того, тоді Штати оприлюднили декларацію про невизнання анексії. А в 2025 той же Трамп вже готовий визнати Крим москальським. Між 2018 та 2025 змінився не Трамп, змінився президент України. Бо в 2018 Україна мала президента, який відстоював інтереси держави і вмів їх захистити. Після 2019 все змінилося і тепер, у 2025 Україну має клоун-імітатор президента. Сьогодні ви живете так, як наобирали вчора... Ну шо, зелені вівці, хотьпаржали???
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24.04.2025 23:04 Ответить
2018. Переговори Порошенко-Трамп. США не визнають окупацію Криму
2025. ZEленський-Трамп. США пропонують визнати Крим російським
https://www.facebook.com/61570148679955/videos/471410962660908?locale=ru_RU
Ну шо, зєлєбобікі, хотьпаржалі? Хуженєбудєт? Сделалі самі себе разом з ****** та його клоуном.
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24.04.2025 23:10 Ответить
Я голосовала за Порошенко в 2019. Трампу нужна рф как союзник против Китая и крупный торговый партнёр. На Украину ему плевать: закончить войну быстрей и получить Нобелевку.
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24.04.2025 23:24 Ответить
Якщо говорити про Крим, він був переданий РФ за президента Барака Хусейна Обами. Це не має ніякого відношення до мене. Вони самі віддали його…

Если бы вы пид@расы не разоружили бы Украину и не забрали бы ЯО , то Украине было бы чем защищаться !
Вы ж были гарантами (сша и паРаша) …, теперь вы оба преступники и шантажисты .
И нехрен дурака включать , «я не я и хата не моя, это было при Обаме» , все договора подписывает президент Америки , а НЕ какая та личность и ответственность лежит на всей стране , а не лично на Байдене, Обаме или траМпоне !!!
Манипулятор долбанутый …
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24.04.2025 23:06 Ответить
Не надо было отдавать. Мыши братья, мля.
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25.04.2025 00:52 Ответить
по этой логике они и трампу большую услугу делают, шо не врезали ядерной ракетой по его маетку .
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24.04.2025 23:12 Ответить
FUCKINGIDIOT
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24.04.2025 23:22 Ответить
Agreed!
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25.04.2025 00:05 Ответить
He is not an idiot - he is putin's ally. Clear enemy of Ukraine. Just unable to say it loudly "I am putin's asset"
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25.04.2025 01:25 Ответить
He doesn't have to say it because his actions speak louder than words. The only hope is that God will send him to where he truly belongs. ASAP.
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25.04.2025 03:56 Ответить
А на хіба оплот демократії - США? Чи вже не оплот?
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24.04.2025 23:23 Ответить
зараз це маленький плоский плот рудого дурня (ю.лоза)
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25.04.2025 06:08 Ответить
Якби кацапи могли захопити всю Україну, вони б це уже давно зробили. Вони, просто, на це не спроможні і це факт.
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24.04.2025 23:26 Ответить
яке ж воно *******, ****, через 5 років кожна велика країна матиме ядерну зброю, через 10 кожен бабуїн матиме, ну і сша вже всі ***** будуть вертіти через рік
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24.04.2025 23:29 Ответить
китай вичікує хто переможе в російській війні в Україні : якщо перемагатиме Україна, то й китай рашку покине, всі хочуть дружити з переможцями (а серед переможців рашки знайдуться і США, і інші, коло буде якнайширше)

трамп хоче зробити рашку переможцем в цій війні - тоді й китай дружитиме з переможцем, тобто з рашкою

"відтягнути рашку від китаю" ніяким іншим способом, крім військової поразки рашки, неможливо, бо це китай вичікує хто переможе та вибирає з яким переможцем дружити, а не рашка - але трамп в силу деменції вже не розуміє таких "життєвих розводок"
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24.04.2025 23:55 Ответить
С таким дибильным президентом об Америку сейчас можно ноги вытирать. Что путин пуйло и делает..
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25.04.2025 00:00 Ответить
ПНХ!!!
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25.04.2025 00:00 Ответить
отаке він називає поступкою??? ІДІОТ!
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25.04.2025 00:16 Ответить
якщо хтось думає, що трамп прозріє щодо рашки, то він щонайменше наївний дурник!
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25.04.2025 00:18 Ответить
І після цього Трамп адекватний?!...
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25.04.2025 00:20 Ответить
Якби кацапи могли захопити всю Україну, то вони це зробили би вже давно ще до Трампа! Але що з краснова і його агентів і феесбешних кураторів ще сподіватися.
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25.04.2025 00:25 Ответить
У Трампа наблюдается понос дебилизма.
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25.04.2025 00:50 Ответить
Руде ЧМО стало мене більше дратувати,аніж плешиве!
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25.04.2025 00:50 Ответить
Так гарантій що Кацапія дійсно припинить війну немає ніяких!
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25.04.2025 01:02 Ответить
У рашці вже відкорковують шампанське, таких подарунків там явно не чекали ...
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25.04.2025 01:03 Ответить
Все більше переконуюсь в тому, що це недостворіння Тромб одразу після скандальної зустрічі в Білому домі із Зеленським наказало на початку березня цього року не лише зупинити військову допомошу Україні та обмін розвідданими зі США, але й передати рашистам дані про дислокацію і розташування українських військ в Курській області та іншу чутливу інформацію.
Цим одразу ж скористався ворог - його дроноводи з елітного підрозділу "Рубикон", використовуючи переважно дрони на оптоволокні, почали завдавати відчутних ударів по логістиці та по передових частинах ЗСУ, що у поєднанні з артилерійськими і бомбовими ударами та піхотними атаками північно-корейських штурмових загонів, врешті змусило українські сили до хаотичного відступу в бік кордону.
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25.04.2025 01:11 Ответить
ТРМП ПНХ
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25.04.2025 01:23 Ответить
- А чудо?
- А чудо вже у тому полягає, що ******* не будете ви їх.
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25.04.2025 01:24 Ответить
Выражаясь словами Трампа, у США нет карт. Вот они чего-то "хотят", "требуют", "угрожают выйти из переговорного процесса" . . . ну так уходите и что дальше ? Помощь и так уже прекращена, остались только разведданные и то, их весомую часть Украина сможет получать сама или от остальных союзников.
В то, что Европа, Канада и Япония перестануть нам патроны-снаряды поставлять, я не сильно верю - они-то ещё не долбанулись и понимают угрозу от путина или от трио путин-Си-Трамп. Да и своё производство уже на 40% закрывает потребности фронта, насколько можна понять из открытой информации в СМИ. Да будет хреново, тяжело, кроваво, медленно отползая назад, но путяра сильно дальше не пролезет даже если Украина останется без поддержки США.
В свою очередь если США нас сдаст, у них будет сильнейший внутриполитический кризис, потому что это там понравится далеко не всем. Так что надо говорить ТРМП ПНХ и запускать маховик внутриполитического кризиса в США.
Я об этом говорил ещё в день, когда Трамп / Вэнс наехали на Зеленского в Овальном кабинете. Реакция должна была быть более жёсткая - вплоть до отзыва посла для консультаций. Заявление, что США нас предали и так далее.
Ведь они всё равно нас предали, это очевидно по всем действиям (помощь сворачивают, с русскими шашни крутят, санкции потихоньку нулят, голосуют везде вместе с русскими против нас, нашей землёй торгуют, в кабалу по полезным ископаемым тянут, оружие даже продавать отказались, не то что дарить) - так смысл сохранять отношения, которых реально уже нет ? Надо максимально поднять ставки скандалом, что США нас предало и дальше жить без них, КАК МЫ ПО СУТИ И ТАК ЖИВЁМ УЖЕ 3-й МЕСЯЦ, но официально.
А Трамп пусть дальше опускает авторитет США поведением в Украине, тарифами, угрозами суверенитету Канады, Дании, Панамы и прочей дичью, которую он творит. Король умер, да здравствует король ! Время вернуть металл в яйца европейского континента. Украина + Британия + Норвегия + Турция + ЕС = люлей можно дать трём мировым империям США / КНР / россия (играя на противоречиях США-КНР, в первую очередь).
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25.04.2025 01:38 Ответить
Псина рыжая загавкалась. Тогда уступка Украины в том, что она не захватывает *********. И это президент США? Какой-то... позор.
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25.04.2025 02:04 Ответить
Вбивство людей,це чмо називає поступками?
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25.04.2025 03:01 Ответить
Іди на х.й виродок.
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25.04.2025 06:16 Ответить
Зовсім вже їбанувся старий бродяга.
Потрібно ставити в стійло?
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25.04.2025 06:45 Ответить
таке враження, що атіннарот з кацапами не тільки китайці, а американці теж, бо ж американська влада рятує кацапів після кожного їх краху вже років 150, а владу в америці обирають аж ніяк не кацапи, а самі американці
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25.04.2025 06:47 Ответить
якщо перекласти на людську мову: Росія хоче, щоб Україна вивела війська з Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей і таким чином визнала втрату території. Після цього має бути припинення вогню, вибори, створення хаосу в Україні і за цей час на горизонті 2-3 років нова війна з Росією, яка буде краще підготована так як з неї будуть зняті санкції. Такий план у москалів. Але реальність така, що хєр москалям по всьому їхньому рилу. Росія повинна бути знищена!
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25.04.2025 06:48 Ответить
гітлєр казав ..віддайте мені судети і в мене більше не буде територіальних претензій в європі .. йому судети віддали . великий шматок чехословаччини . а 1 вересня 1939 року фюрер напав на польщу і почав другу світову війну --- а судетські німці які дрочили на гітлера жили дуже добре і ніхто тих німців не принижував . це чимсь нагадує лугандон . динири і крим яких ***** полізло спасать от ..кієвского рєжіма .. і якщо дивитися правді в очі то прихильників ***** на тих територіях в рази більше ніж прихильників украіни і полонені з лугандона кажуть що не жалкують що воювали проти Украіни .
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25.04.2025 06:50 Ответить
а она сможет? )))) идиот
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25.04.2025 06:50 Ответить
правду сказав президент, що терпіння українців не безмежне, і як воно закінчиться, то буде лячно не тільки москалям, а й тампону, дарма цей недоріелтор з 90-х грається з толерантністю українців, вона може й закінчитись
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25.04.2025 06:52 Ответить
Засунь трампон ці мрії собі та своєму пуйлу у дупу!
Україна ніколи не поступиться, а ні своїми землями, а ні корисними копалинами, а ні суверенітетом та територіальною цілісністю заради янківських мрій!
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25.04.2025 06:58 Ответить
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