Уступка России в том, что она останавливает войну и не захватывает всю Украину, - Трамп
Американский президент Дональд Трамп считает, что прекращение войны и отказ от захвата всей территории Украины - это "большая уступка" от России.
Об этом он заявил журналистам в Белом доме на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, информирует Цензор.НЕТ.
Он ответил на вопрос журналиста, до сих пор ли он согласен с тем, что Украина должна отдать часть территории для достижения мира.
"Ну, это зависит от того, какая территория. Мы сделаем все, что в наших силах, но они потеряли много территории. Если говорить о Крыме, он был передан РФ при президенте Бараке Хусейне Обаме. Это не имеет никакого отношения ко мне. Они сами отдали его. Не было ни стрельбы, ни боев, ничего не было. Теперь они говорят: "Ну, а вы поможете его вернуть?" Думаю, что вернуть Крым им будет очень трудно", - утверждает Трамп.
По его словам, "уступка России в том, что она останавливает войну и не захватывает всю Украину".
Также Трамп ответил на вопрос о российских ударах этой ночью по Украине: "Мне не понравился вчерашний вечер, я был недоволен им. Мы говорили о мире, а тут были выпущены ракеты. И я был недоволен этим".
"Вопрос о выходе США из переговоров в случае отсутствия прогресса нужно ставить через две недели", - добавил республиканец.
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******* створіння.
певно рижий додік наслухався ***** з його "мі ешчо не начіналі"
Уже почали обговорювати зняття санкцій за зупинку війни, а не за поверенння територій, це фактично перемога росії. причому чиста.
Захід не хоче вводити нові санкції, передавати далекобійну зброю, Захід починає мутити воду знову. не хоче ставити Україну у альфа-позицію.
Одного вже так "спиняли" - історія розвивається по спіралі
И кто бы объяснил дедушке, что цирк, который он устраивает - это не переговоры, а сделать минет Пу он может и в частном порядке. Напомнило раннего Зеленского, который ещё в начале избирательной компании сообщил, что готов встать на колени перед путиным, "только не ставьте на колени украинский народ". (с)
От якщо би ***** поперся не в Україну, а в Європу, то був би вже у Німеччині точно…
ЗСУ дает ***** кацапне уже четвертый год, а этот дебил все вспоминает как получил оргазм когда сцал на кровать, где спал обама. Там же в своих скаках и спал под наркотой.
2025. ZEленський-Трамп. США пропонують визнати Крим російським
https://www.facebook.com/61570148679955/videos/471410962660908?locale=ru_RU
Ну шо, зєлєбобікі, хотьпаржалі? Хуженєбудєт? Сделалі самі себе разом з ****** та його клоуном.
Если бы вы пид@расы не разоружили бы Украину и не забрали бы ЯО , то Украине было бы чем защищаться !
Вы ж были гарантами (сша и паРаша) …, теперь вы оба преступники и шантажисты .
И нехрен дурака включать , «я не я и хата не моя, это было при Обаме» , все договора подписывает президент Америки , а НЕ какая та личность и ответственность лежит на всей стране , а не лично на Байдене, Обаме или траМпоне !!!
Манипулятор долбанутый …
трамп хоче зробити рашку переможцем в цій війні - тоді й китай дружитиме з переможцем, тобто з рашкою
"відтягнути рашку від китаю" ніяким іншим способом, крім військової поразки рашки, неможливо, бо це китай вичікує хто переможе та вибирає з яким переможцем дружити, а не рашка - але трамп в силу деменції вже не розуміє таких "життєвих розводок"
Цим одразу ж скористався ворог - його дроноводи з елітного підрозділу "Рубикон", використовуючи переважно дрони на оптоволокні, почали завдавати відчутних ударів по логістиці та по передових частинах ЗСУ, що у поєднанні з артилерійськими і бомбовими ударами та піхотними атаками північно-корейських штурмових загонів, врешті змусило українські сили до хаотичного відступу в бік кордону.
- А чудо вже у тому полягає, що ******* не будете ви їх.
В то, что Европа, Канада и Япония перестануть нам патроны-снаряды поставлять, я не сильно верю - они-то ещё не долбанулись и понимают угрозу от путина или от трио путин-Си-Трамп. Да и своё производство уже на 40% закрывает потребности фронта, насколько можна понять из открытой информации в СМИ. Да будет хреново, тяжело, кроваво, медленно отползая назад, но путяра сильно дальше не пролезет даже если Украина останется без поддержки США.
В свою очередь если США нас сдаст, у них будет сильнейший внутриполитический кризис, потому что это там понравится далеко не всем. Так что надо говорить ТРМП ПНХ и запускать маховик внутриполитического кризиса в США.
Я об этом говорил ещё в день, когда Трамп / Вэнс наехали на Зеленского в Овальном кабинете. Реакция должна была быть более жёсткая - вплоть до отзыва посла для консультаций. Заявление, что США нас предали и так далее.
Ведь они всё равно нас предали, это очевидно по всем действиям (помощь сворачивают, с русскими шашни крутят, санкции потихоньку нулят, голосуют везде вместе с русскими против нас, нашей землёй торгуют, в кабалу по полезным ископаемым тянут, оружие даже продавать отказались, не то что дарить) - так смысл сохранять отношения, которых реально уже нет ? Надо максимально поднять ставки скандалом, что США нас предало и дальше жить без них, КАК МЫ ПО СУТИ И ТАК ЖИВЁМ УЖЕ 3-й МЕСЯЦ, но официально.
А Трамп пусть дальше опускает авторитет США поведением в Украине, тарифами, угрозами суверенитету Канады, Дании, Панамы и прочей дичью, которую он творит. Король умер, да здравствует король ! Время вернуть металл в яйца европейского континента. Украина + Британия + Норвегия + Турция + ЕС = люлей можно дать трём мировым империям США / КНР / россия (играя на противоречиях США-КНР, в первую очередь).
Потрібно ставити в стійло?
Україна ніколи не поступиться, а ні своїми землями, а ні корисними копалинами, а ні суверенітетом та територіальною цілісністю заради янківських мрій!