Путин не ведет переговоров, он смеется над нами, - экс-премьер Британии Джонсон
Кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет безусловного мира в Украине.
Так прокомментировал разговор президента США Дональда Трампа и главы РФ бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ.
"Какой сюрприз - Путин отвергает безусловное прекращение огня. Он хочет продолжать бомбить и убивать невинных украинцев. Он хочет разоружить Украину. Он хочет нейтрализации Украины. Он хочет сделать Украину вассальным государством России. Он не ведет переговоры. Он смеется над нами", - написал он.
Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.
В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
В Белом доме рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным.
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Сотні тисяч, можливо, мільйони, можливо, навіть сотні мільярдів життів врятовано - завдяки мені. Путін мене поважає. Величезна повага. Не те, що Сонний Джо - Путін навіть не бере його дзвінки. Можливо, він навіть не знає, який в нього телефон. Але я? У нас чудові стосунки, найкращі. Він навіть сказав: «Дональде, ти геній». І, друзі, давайте чесно - він правий. Ніхто не виграє так вибори, як я виграю. Я подякував Путіну за цей крок і домовився, що він отримає всю Лівобережну Україну та Крим - це буде просто фантастично для України, війна нарешті ЗАКІНЧИТЬСЯ. Але знаєте що? Вона б ніколи навіть не почалася, якби я був президентом! А Зеленський? Він обвів Сонного Джо навколо пальця, витягнув з американців
500, 600, 800 мільярдів доларів - просто жахливо! І ще! В знак подяки ПУТІН перейменовує Балтійське море в Море Трампа. Ви можете в це повірити? Це величезна честь. І це логічно, бо все, що я роблю - найкраще, найбільше. АМЕРИКА БУДЕ ВЕЛИКОЮ ЗНОВУ. Повірте мені.
порушуються договори...
заради сатанинських угод..
P.S. Дивлячись на нік, пригадав історію про Мела, видатного програміста
- Пане президенте! Ви обіцяли дать американцям роботу... А насправді, проводите політику масових звільнень - тільки в МО дали команду звільнить 60 тисяч цивільних працівників!
- А як ви думаєте - для чого я дав команду виловлювать нелегальних мігрантів та депортувать їх за межі США? Я звільняю їх робочі місця для цих, звільнених з військового відомства... Хай працюють у новій сфері - зміцнюють економіку США...
Обмилок, зробив ЩОЮ, з балаканиною трампа!
За якого джонсон так дупу рвав, що трамп буде допомагати Україні.
москвороті - раби москви..
Пропоную в ніч із суботи на неділю знести пам'ятники американцям у Києві.
Пам'ятники Чарльзу Сімулу, Джону Гудману. Пам'ятний знак на честь американських солдатів.
Сквер імені Рейгана перекопати та затоптати.
Борис - кмітливий хлоп!
якби не Вони,
єрмачки з арахаміями та баканаффими з татаравими давно б здали пів-України.....
все по-оманським договорнякам...
А ведь рано или поздно вам всё равно придётся уничтожать весь быдлостан, только если бы вы это сделали сейчас, то у вас было бы намного меньше потерь.
Якби ж то тільки сміявся - путів випорожняється на Трампа і його "команду".
А Трампу то все - божа роса?
Для цензорівських коментаторів так, величезний сюрприз. Вони ж бо були впевнені, що рашка вже всьо, на грані розвалу, на полі бою кацапи в паніці тікають, а перелякане та деморалізоване куйло вже повзає на колінах і благає переговорів...
а хло - терорист-вбивця..