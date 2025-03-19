РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8793 посетителя онлайн
Новости Разговор Тампа с Путиним
15 423 70

Путин не ведет переговоров, он смеется над нами, - экс-премьер Британии Джонсон

Кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет безусловного мира в Украине.

Так прокомментировал разговор президента США Дональда Трампа и главы РФ бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ.

"Какой сюрприз - Путин отвергает безусловное прекращение огня. Он хочет продолжать бомбить и убивать невинных украинцев. Он хочет разоружить Украину. Он хочет нейтрализации Украины. Он хочет сделать Украину вассальным государством России. Он не ведет переговоры. Он смеется над нами", - написал он.

Читайте также: Зеленский о разговоре Трампа и Путина: Путин хочет максимально давить на Украину, чтобы потом выдвинуть ультиматум

Пост Джонсона о разговоре Путина и Трампа.

Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

В Белом доме рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Автор: 

путин владимир (31231) Трамп Дональд (5155) Джонсон_Борис (504) война в Украине (3679)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+54
Сьогодні я мав приголомшливу розмову з президентом Путіним. Я йому подзвонив - ДУЖЕ ВАЖЛИВИЙ ДЗВІНОК, найкращий дзвінок - і він одразу каже: «Дональде, в мене великі плани, я заврта шарахну по Парижу... ЯДЕРНОЮ». А я йому: «Володя, не роби цього, давай поговоримо, зробимо угоду, бо угоди - це моє, я роблю найкращі угоди, кращі за всіх». І знаєте що? Він погодився і ми зробили угоду - ФАНТАСТИЧНУ УГОДУ. Ніхто не вірив, що це можливо, але я зробив. Французи мають бути дуже вдячні мені, Макрон має подякувати мені, бо тількі я міг це зробити.
Сотні тисяч, можливо, мільйони, можливо, навіть сотні мільярдів життів врятовано - завдяки мені. Путін мене поважає. Величезна повага. Не те, що Сонний Джо - Путін навіть не бере його дзвінки. Можливо, він навіть не знає, який в нього телефон. Але я? У нас чудові стосунки, найкращі. Він навіть сказав: «Дональде, ти геній». І, друзі, давайте чесно - він правий. Ніхто не виграє так вибори, як я виграю. Я подякував Путіну за цей крок і домовився, що він отримає всю Лівобережну Україну та Крим - це буде просто фантастично для України, війна нарешті ЗАКІНЧИТЬСЯ. Але знаєте що? Вона б ніколи навіть не почалася, якби я був президентом! А Зеленський? Він обвів Сонного Джо навколо пальця, витягнув з американців 500, 600, 800 мільярдів доларів - просто жахливо! І ще! В знак подяки ПУТІН перейменовує Балтійське море в Море Трампа. Ви можете в це повірити? Це величезна честь. І це логічно, бо все, що я роблю - найкраще, найбільше. АМЕРИКА БУДЕ ВЕЛИКОЮ ЗНОВУ. Повірте мені.
показать весь комментарий
19.03.2025 03:56
+29
він сміється над трампом і сша
За якого джонсон так дупу рвав, що трамп буде допомагати Україні.
показать весь комментарий
19.03.2025 02:34
+27
Хто-б сумнівався... Але "молодий і енергійний" "ГоловМИРОТВОРЕЦЬ" Трамп знає краще... Війну в Україні , за "24 години", зупинив, заручників у секторі Газа звільнив, ціни на продукти харчування (особливо на яйця та м"ясо), у США - знизив, і дав нові робочі місця американцям...
- Пане президенте! Ви обіцяли дать американцям роботу... А насправді, проводите політику масових звільнень - тільки в МО дали команду звільнить 60 тисяч цивільних працівників!
- А як ви думаєте - для чого я дав команду виловлювать нелегальних мігрантів та депортувать їх за межі США? Я звільняю їх робочі місця для цих, звільнених з військового відомства... Хай працюють у новій сфері - зміцнюють економіку США...
показать весь комментарий
19.03.2025 02:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так он продвигается на фронте каждый день , плюс трамп за него, зачем ему останавливаться ? Тем более ни одной своей хотелки он так и не выполнил
показать весь комментарий
19.03.2025 02:18 Ответить
Сьогодні я мав приголомшливу розмову з президентом Путіним. Я йому подзвонив - ДУЖЕ ВАЖЛИВИЙ ДЗВІНОК, найкращий дзвінок - і він одразу каже: «Дональде, в мене великі плани, я заврта шарахну по Парижу... ЯДЕРНОЮ». А я йому: «Володя, не роби цього, давай поговоримо, зробимо угоду, бо угоди - це моє, я роблю найкращі угоди, кращі за всіх». І знаєте що? Він погодився і ми зробили угоду - ФАНТАСТИЧНУ УГОДУ. Ніхто не вірив, що це можливо, але я зробив. Французи мають бути дуже вдячні мені, Макрон має подякувати мені, бо тількі я міг це зробити.
Сотні тисяч, можливо, мільйони, можливо, навіть сотні мільярдів життів врятовано - завдяки мені. Путін мене поважає. Величезна повага. Не те, що Сонний Джо - Путін навіть не бере його дзвінки. Можливо, він навіть не знає, який в нього телефон. Але я? У нас чудові стосунки, найкращі. Він навіть сказав: «Дональде, ти геній». І, друзі, давайте чесно - він правий. Ніхто не виграє так вибори, як я виграю. Я подякував Путіну за цей крок і домовився, що він отримає всю Лівобережну Україну та Крим - це буде просто фантастично для України, війна нарешті ЗАКІНЧИТЬСЯ. Але знаєте що? Вона б ніколи навіть не почалася, якби я був президентом! А Зеленський? Він обвів Сонного Джо навколо пальця, витягнув з американців 500, 600, 800 мільярдів доларів - просто жахливо! І ще! В знак подяки ПУТІН перейменовує Балтійське море в Море Трампа. Ви можете в це повірити? Це величезна честь. І це логічно, бо все, що я роблю - найкраще, найбільше. АМЕРИКА БУДЕ ВЕЛИКОЮ ЗНОВУ. Повірте мені.
показать весь комментарий
19.03.2025 03:56 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2025 09:37 Ответить
Гениально, откуда это?
показать весь комментарий
19.03.2025 09:46 Ответить
угоди «сдєлки» - це від лукавого..
порушуються договори...
заради сатанинських угод..
показать весь комментарий
19.03.2025 10:07 Ответить
Пане, у Вас талант

P.S. Дивлячись на нік, пригадав історію про Мела, видатного програміста
показать весь комментарий
19.03.2025 10:38 Ответить
Хто-б сумнівався... Але "молодий і енергійний" "ГоловМИРОТВОРЕЦЬ" Трамп знає краще... Війну в Україні , за "24 години", зупинив, заручників у секторі Газа звільнив, ціни на продукти харчування (особливо на яйця та м"ясо), у США - знизив, і дав нові робочі місця американцям...
- Пане президенте! Ви обіцяли дать американцям роботу... А насправді, проводите політику масових звільнень - тільки в МО дали команду звільнить 60 тисяч цивільних працівників!
- А як ви думаєте - для чого я дав команду виловлювать нелегальних мігрантів та депортувать їх за межі США? Я звільняю їх робочі місця для цих, звільнених з військового відомства... Хай працюють у новій сфері - зміцнюють економіку США...
показать весь комментарий
19.03.2025 02:20 Ответить
Ти тему статті бачиш? Я по ній і пишу... А про те, що Зеленський і Трамп - "Два сапога - пара"(тільки розміри різні), я писав ще до виборів Трампа...
показать весь комментарий
19.03.2025 09:06 Ответить
Джонсон, як завжди, ПРАВДУ каже, про обмилка мізулінського!
Обмилок, зробив ЩОЮ, з балаканиною трампа!
показать весь комментарий
19.03.2025 02:30 Ответить
він сміється над трампом і сша
За якого джонсон так дупу рвав, що трамп буде допомагати Україні.
показать весь комментарий
19.03.2025 02:34 Ответить
І найстрашніше знаєте що - це тепер зализування недосказанністю тому, котрий зализує агресору, називається дипломатією про мир методами БІЗНЕСУ від Трампа з Віткофф
показать весь комментарий
19.03.2025 07:09 Ответить
головна задача радників і оточення трампа - не показати йому цей комент Джонсона.
показать весь комментарий
19.03.2025 02:41 Ответить
Так ти це Трампу поясни з яким тиж казав в тебе дуже гарні відносини.
показать весь комментарий
19.03.2025 02:54 Ответить
Вони обидва сміються, інакше Трамп би не сказав що був задоволений перемовинами.
показать весь комментарий
19.03.2025 03:15 Ответить
Про трампЛО(не путати з *****): "ти на нього сциш, а він каже, шо то дощ йде"!
показать весь комментарий
19.03.2025 03:42 Ответить
я навіть скажу більше-він сміється над самим трампіком-голубем миру і світочем демократії---я б такого не пробачив--надав б Україні стелс літаки-атакамс і томагавки
показать весь комментарий
19.03.2025 03:44 Ответить
Ну, ви ж не агент "краснов".
показать весь комментарий
19.03.2025 10:14 Ответить
Якщо коротко, хутін - пуй, трампон - лошара.
показать весь комментарий
19.03.2025 04:22 Ответить
Ще одне членоголове вилізло ти своїй клавкі це розкажи щоб з не плуталась з джамшутами бо в твоїй голові тільки пісюни
показать весь комментарий
19.03.2025 08:21 Ответить
Лапотне "вялікоє", випорожнилось - загріби за собою. Скрєпами смердить😁
показать весь комментарий
19.03.2025 09:13 Ответить
це рашист - москворотий раб москви ...
показать весь комментарий
19.03.2025 09:53 Ответить
московський манкурт не знає свого походження ..
москвороті - раби москви..
показать весь комментарий
19.03.2025 09:55 Ответить
Лошара, це--той, хто сідає до наперсточника кульку вгадувати; а трампон--звичайний зрадник свого народу (і не тільки), якого пуйло тримає на короткому повідку.
показать весь комментарий
19.03.2025 10:19 Ответить
трамп не лох ...ми вже таке чули та бачили...трамп такий же кремлівській агент , (як і український 🤡) , зі своєю командою консерваторів , якіх виростила фсб ...можлива це сама сильніша реалізованна задача московії, зробити США ,виконавцями руйнування світового порядку , шкода, Петра ніхто не хотів слухати ,тоді ще можно було це зупинити ,але Захід теж літав в ілюзіях ...тепер їжте...
показать весь комментарий
19.03.2025 04:43 Ответить
Треба ж, що щось робити!
Пропоную в ніч із суботи на неділю знести пам'ятники американцям у Києві.
Пам'ятники Чарльзу Сімулу, Джону Гудману. Пам'ятний знак на честь американських солдатів.
Сквер імені Рейгана перекопати та затоптати.
показать весь комментарий
19.03.2025 05:11 Ответить
А я завжди говорив - не варто увіков ічувати імена. Особливо зараз.
показать весь комментарий
19.03.2025 06:56 Ответить
Ти серйозно хворий, або бот. Ти ототожнив трампона з американцями, котрих він зрадив.
показать весь комментарий
19.03.2025 10:23 Ответить
З чого це раптом? Свіжі опитування громадської думки США показують підтримку Трампа з багатьох головних питань. Нелегальній імміграції, конкуренції з Китаєм, економікою, податками, питаннями про трансгендери, діями з арабськими країнами та багато іншого.
показать весь комментарий
19.03.2025 10:37 Ответить
Путін не веде переговорів, він сміється над нами

Борис - кмітливий хлоп!
показать весь комментарий
19.03.2025 05:54 Ответить
Всього три роки знадобилося, щоб він це зрозумів. Те, що ми знали завжди.
показать весь комментарий
19.03.2025 06:58 Ответить
Ну, то таке... "Маю право на помилку".
показать весь комментарий
19.03.2025 08:23 Ответить
Він--відвертий просто. Набагато відвертіший за інших європолітиків. За це йому велика подяка.
показать весь комментарий
19.03.2025 10:27 Ответить
ВЕЛИКА ШАНА цим західним Політикам, а особливо Джонсону!
якби не Вони,
єрмачки з арахаміями та баканаффими з татаравими давно б здали пів-України.....
все по-оманським договорнякам...
показать весь комментарий
19.03.2025 20:58 Ответить
Надеюсь Трам сделает правильные выводы.
показать весь комментарий
19.03.2025 06:01 Ответить
Мабуть ху#ло в кінці розмови так і сказало - роби правильні висновки, трампуша...
показать весь комментарий
19.03.2025 09:05 Ответить
Путин Трампа "на палочке катает".
показать весь комментарий
19.03.2025 06:22 Ответить
Борис Бритва режет правду-матку.
показать весь комментарий
19.03.2025 06:24 Ответить
Поясню чому неможливо домовлятися з "колективним Путіним" Це як гра в шахи. Шахісти прораховують ходи, строять пастки, здають пішаків. А коли замість одного шахіста сидить юрба любителів вони здатні лише кричати: "він на ладдю нападає! Став йому шах! Ферзя уводь!" з глибиною аналізу - поточний хід.
показать весь комментарий
19.03.2025 06:29 Ответить
Подробнее про здають пішаків. Пастки Запада всегда работали.
показать весь комментарий
19.03.2025 06:43 Ответить
За першим в історії письмовим мирним договором між Рамзесом Великим і царем хетів хетам під владу віддавався Кадеш. А по фітогах Єгипет став найбагатішою країною в історії і домініоном хетів.
показать весь комментарий
19.03.2025 10:44 Ответить
лошадью ходи ,вік волі не бачить
показать весь комментарий
19.03.2025 06:49 Ответить
Це навряд, бо це б значило, що у того, хто кричить є план на гру.
показать весь комментарий
19.03.2025 10:47 Ответить
не над нами ,а над рудим сміється
показать весь комментарий
19.03.2025 06:48 Ответить
Трамп: Ми не говорили з Путіним про припинення допомоги Україні
показать весь комментарий
19.03.2025 06:50 Ответить
Путін відкинув пропозицію припинення вогню та атакує цивільну інфраструктуру
показать весь комментарий
19.03.2025 06:52 Ответить
Трамп лошара!
показать весь комментарий
19.03.2025 07:38 Ответить
Как человечество позволяет ему вести с собой, так эта мразь и ведёт, это же старая истина, вам ли не знать её?

А ведь рано или поздно вам всё равно придётся уничтожать весь быдлостан, только если бы вы это сделали сейчас, то у вас было бы намного меньше потерь.
показать весь комментарий
19.03.2025 07:54 Ответить
він сміється над нами

Якби ж то тільки сміявся - путів випорожняється на Трампа і його "команду".
А Трампу то все - божа роса?
показать весь комментарий
19.03.2025 08:03 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2025 08:23 Ответить
"Який сюрприз - Путін відкидає безумовне припинення вогню."

Для цензорівських коментаторів так, величезний сюрприз. Вони ж бо були впевнені, що рашка вже всьо, на грані розвалу, на полі бою кацапи в паніці тікають, а перелякане та деморалізоване куйло вже повзає на колінах і благає переговорів...
показать весь комментарий
19.03.2025 08:30 Ответить
це стало неприємним сюрпризом лише для цензорівських "аналітиків"-ухилянтів,які сподівалися ,що Рудий справді припинить війну і їм вже не прийдется робити в штани при зустрічі з першою-ліпшою людиною у військовій чи поліцейській формі....правда,таких "аналітиків" на Цензорі до 80%....
показать весь комментарий
19.03.2025 09:17 Ответить
Еге ж, добре бути вагітним пенсом-інвалідом і, сидячи на дивані за 800 кілометрів від фронту, ганьбити "ухилянтів"? І в штани робити від старості, а не від зустрічі з мусором?
показать весь комментарий
19.03.2025 10:10 Ответить
Американський мул получив по морді
показать весь комментарий
19.03.2025 08:56 Ответить
А Трампон думає, що це - переговори...
показать весь комментарий
19.03.2025 09:01 Ответить
Та не сміється він. Він просто вертить рижого на ***. Такої стидоби у США ще не було ні при якому президенті. Мабуть про Краснова правду люди кажуть.
показать весь комментарий
19.03.2025 09:17 Ответить
Звісно, поки тмп ляпає язиком, путін тягне та використовує час для адаптації та озброєння
показать весь комментарий
19.03.2025 09:31 Ответить
ПРАВДУ ГЛАГОЛИШ!
показать весь комментарий
19.03.2025 09:37 Ответить
нема довіри трумпу,
а хло - терорист-вбивця..
показать весь комментарий
19.03.2025 10:00 Ответить
путін сере на голову трампу(амеріці, та всьму світу), а той витирає, та каже що то повидло.
показать весь комментарий
19.03.2025 10:05 Ответить
***** смачно поводив прутнем трампону по губах
показать весь комментарий
19.03.2025 10:13 Ответить
знов цей патлатий кловун муйню усіляку несе.
показать весь комментарий
19.03.2025 15:20 Ответить
над борєю хто тільки не сміється... тільки українчики продовжують молитися на цього клоуна...
показать весь комментарий
19.03.2025 20:08 Ответить
 
 