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Новости Разговор Тампа с Путиним
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Зеленский о разговоре Трампа и Путина: Путин хочет максимально давить на Украину, чтобы потом выдвинуть ультиматум

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разговор президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина и подчеркнул, что последний не хочет мира в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

Зеленский отметил, что еще не говорил с Трампом, надеется, что звонок состоится.

"Я рассчитываю, что у нас будет разговор с президентом Трампом, мы поймем детали. Мы всегда поддерживали позицию не бить любым оружием по энергетике", - подчеркнул глава государства.

На вопрос журналиста каким будет ключевое сообщение президенту Трампу со стороны Украины после того, как Россия фактически отказалась от 30-дневного всеобъемлющего прекращения огня, президент Зеленский ответил: "Я бы очень хотел, чтобы президент Трамп услышал и увидел, чего хочет Путин. Путин хочет сделать несколько наступательных действий на Запорожском направлении, на востоке, на Харьковском и Сумском направлениях. Для чего? Для того, чтобы максимально давить на Украину и уже тогда выдвигать ультиматумы с позиции силы".

Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

В Белом доме рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) путин владимир (31231) Трамп Дональд (5155) война в Украине (3679) прекращения огня (116)


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Топ комментарии
+16
тобто, воювати ти не вмієш.
в дипломатію ти не вмієш.
президент, ти вже не обраний.
то, які висновки?
кінець війни, автоматично твій кінець.
тільки, українці тебе посадять на пожиттєво в гарні умови. будеш смачно їсти та багато читати.
а плєшивий тебе просто вб'є, бо ти не виконав всі домовленості.
трампу, взагалі, на тебе плювати. ти його бісиш.
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18.03.2025 22:06
+12
то не він.
то хтось на місцях, за що він не несе ніякої відповідальності.
вже ж почали форсувати тєму непричетності та безвідповідальності.
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18.03.2025 22:07
+11
А сам що? Коментує,як блогер?
Навіщо йшов в президенти?
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18.03.2025 22:04
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Правила форума Совет форумчан
Именно чтобы поведать этот бред ты и зарегистрировался вчера на Цензоре?
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18.03.2025 22:13 Ответить
Чого потім? - він ніколи не відмовлявся від ультиматумів
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18.03.2025 22:01 Ответить
Такі масштабні війни не починають, щоб шукати шлях до миру.
Єдиний спосіб зупинити Путіна - заборонити жир у тилу і перенаправити вивільнені кошти на дрони, масштабування виробництва далекобійних ракет, фінансування розробки балістичних ракет. Іран створив серію балістичних ракет які долітають до Ізраїлю за 2000 км. Ми маючи ракетні знання ще з радянських часів не здатні розробити балістичні ракети, що дістануть Москву за 450-500 км.
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18.03.2025 22:03 Ответить
З вітчизняного виробництва красти важко - гроші легко відслідкувати. А от з закупівель через офшорних посередників легко і просто. Виробляти в Україні з нашими поборами і податками не вигідно. Мій знайомий порахував що якщо він сплачував би все то виробництво відразу стає збитковим. Тому ми стали торгашами і баригами. Ми вже не здатні виробляти. Ми тепер в переважній більшості "спекулянти", тобто "бізнесмени" - рітейлери, криптовалютчики і просто аферисти. Ми гроші не заробляємо. Ми їх "робимо"...
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18.03.2025 22:11 Ответить
Балістичні і крилаті ракети вироблялися в Україні в часи СРСР. Потрібно підняти креслення і бажання у влади щось виробляти.
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18.03.2025 22:42 Ответить
А сам що? Коментує,як блогер?
Навіщо йшов в президенти?
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18.03.2025 22:04 Ответить
То навіщо ти Чонгар розмінував?
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18.03.2025 22:05 Ответить
то не він.
то хтось на місцях, за що він не несе ніякої відповідальності.
вже ж почали форсувати тєму непричетності та безвідповідальності.
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18.03.2025 22:07 Ответить
тобто, воювати ти не вмієш.
в дипломатію ти не вмієш.
президент, ти вже не обраний.
то, які висновки?
кінець війни, автоматично твій кінець.
тільки, українці тебе посадять на пожиттєво в гарні умови. будеш смачно їсти та багато читати.
а плєшивий тебе просто вб'є, бо ти не виконав всі домовленості.
трампу, взагалі, на тебе плювати. ти його бісиш.
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18.03.2025 22:06 Ответить
Не посадять! Втече!
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18.03.2025 22:17 Ответить
У січні цього року повідомлялося, що міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького вивчає можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час воєнного стану за умов забезпечення усіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури. Джерело: https://biz.censor.net/n3541810
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19.03.2025 07:50 Ответить
Так шли на *** обох ********* фашистів. ***** = трамп.
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18.03.2025 22:12 Ответить
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18.03.2025 22:15 Ответить
Закінчення війни для х....-політична смерть. Того і Рудий так вовтузиться із спасінням. Два ідіота надувають щоки -ми єщьо ого го.
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18.03.2025 22:39 Ответить
Со всем уважением, но почему Зеленский не может промолчать?
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18.03.2025 22:48 Ответить
Це така технологія - щоб не уявляли собі життя без Зеленського. Теж саме у росіі, білорусіі, північній кореі...
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18.03.2025 23:16 Ответить
Ну в данном конкретном случае - зачем молчать? Нужно как раз подчеркивать, что это ***** не хочет мира, а не Украина, чтобы мага прекратили стрелки на Украину переводить.
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19.03.2025 02:28 Ответить
Позиція і пропозиції ***** однозначно вигідні ішаку і Ко, бо надають можливість і надалі триматись при владі. Ішак з радістю та натхненням сприймає такі новини, бо ***** продовжує його політичне та фізичне життя.
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19.03.2025 07:10 Ответить
 
 