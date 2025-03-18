Зеленский о разговоре Трампа и Путина: Путин хочет максимально давить на Украину, чтобы потом выдвинуть ультиматум

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разговор президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина и подчеркнул, что последний не хочет мира в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

Зеленский отметил, что еще не говорил с Трампом, надеется, что звонок состоится.

"Я рассчитываю, что у нас будет разговор с президентом Трампом, мы поймем детали. Мы всегда поддерживали позицию не бить любым оружием по энергетике", - подчеркнул глава государства.

На вопрос журналиста каким будет ключевое сообщение президенту Трампу со стороны Украины после того, как Россия фактически отказалась от 30-дневного всеобъемлющего прекращения огня, президент Зеленский ответил: "Я бы очень хотел, чтобы президент Трамп услышал и увидел, чего хочет Путин. Путин хочет сделать несколько наступательных действий на Запорожском направлении, на востоке, на Харьковском и Сумском направлениях. Для чего? Для того, чтобы максимально давить на Украину и уже тогда выдвигать ультиматумы с позиции силы".

Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

В Белом доме рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным.