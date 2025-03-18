Зеленский о разговоре Трампа и Путина: Путин хочет максимально давить на Украину, чтобы потом выдвинуть ультиматум
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разговор президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина и подчеркнул, что последний не хочет мира в Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.
Зеленский отметил, что еще не говорил с Трампом, надеется, что звонок состоится.
"Я рассчитываю, что у нас будет разговор с президентом Трампом, мы поймем детали. Мы всегда поддерживали позицию не бить любым оружием по энергетике", - подчеркнул глава государства.
На вопрос журналиста каким будет ключевое сообщение президенту Трампу со стороны Украины после того, как Россия фактически отказалась от 30-дневного всеобъемлющего прекращения огня, президент Зеленский ответил: "Я бы очень хотел, чтобы президент Трамп услышал и увидел, чего хочет Путин. Путин хочет сделать несколько наступательных действий на Запорожском направлении, на востоке, на Харьковском и Сумском направлениях. Для чего? Для того, чтобы максимально давить на Украину и уже тогда выдвигать ультиматумы с позиции силы".
Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.
В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
В Белом доме рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным.
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Єдиний спосіб зупинити Путіна - заборонити жир у тилу і перенаправити вивільнені кошти на дрони, масштабування виробництва далекобійних ракет, фінансування розробки балістичних ракет. Іран створив серію балістичних ракет які долітають до Ізраїлю за 2000 км. Ми маючи ракетні знання ще з радянських часів не здатні розробити балістичні ракети, що дістануть Москву за 450-500 км.
Навіщо йшов в президенти?
то хтось на місцях, за що він не несе ніякої відповідальності.
вже ж почали форсувати тєму непричетності та безвідповідальності.
в дипломатію ти не вмієш.
президент, ти вже не обраний.
то, які висновки?
кінець війни, автоматично твій кінець.
тільки, українці тебе посадять на пожиттєво в гарні умови. будеш смачно їсти та багато читати.
а плєшивий тебе просто вб'є, бо ти не виконав всі домовленості.
трампу, взагалі, на тебе плювати. ти його бісиш.