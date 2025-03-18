Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре, - Белый дом
В Белом доме рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.
В заявлении сказано, что во время телефонного разговора Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуры.
"Лидеры договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре, а также технических переговоров по имплементации морского прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке", - сказано в заявлении.
Кроме этого, в сообщении говорится, что Трамп и Путин говорили о необходимости мира и прекращении огня в войне в Украине.
"Сегодня президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращении огня во время войны в Украине. Оба лидера согласились, что этот конфликт нужно завершить продолжительным миром. Они также отметили необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией", - говорится в тексте.
Также лидеры США и РФ говорили о ситуации на Ближнем Востоке.
"Лидеры в целом говорили о Ближнем Востоке как о регионе потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Они также обсудили необходимость остановить распространение стратегических вооружений и будут взаимодействовать с другими странами для обеспечения их максимально широкого применения. Лидеры двух стран разделяют мнение о том, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль", - говорится в заявлении.
Кроме того, Трамп и Путин согласились, что будущее с улучшением отношений между США и Россией имеет большие перспективы. В частности, это включает в себя экономические соглашения и геополитическую стабильность после достижения мира, говорится в заявлении.
Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.
В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
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Есть такое выражение - когда захочешь какать штаны сам снимешь.
Путін не миротворець, не сподівайтесь на зменшення ракетних/дронових ударів. Пил в очі. Реагуйте на повітряні тривоги. (с)
Особливо це сподобалося . Підтершись остаточно Будапештським меморандумом , мені здається вони зробили усе щоб про ядерну зброю задумалися усі хто може , навіть Швеція зі Швейцарією.
На море у Украины превосходство и корабли чф рф загнаны за Анапу.
Выглядит как то... т.е. рф восстановит паритет на море, и мы не сможем бить по НПЗ.. в остальном договорённость в результате переговоров заключается в том, что нужно продолжать переговоры.. а ну и про хоккей договорились они.
Слишком завышенные ожидания у многих были (как на негативный так и позитивный результат, в непредсказуемых действиях Белого Дома)
Мир між США і кацапією виглядає такою ж фантастикою як і зміна обертання планети в протилежному напрямку .
Іржавий остаточно й.бнувся . А ***** може відкорковувати шампунь . Він зараз віртуозно навішує на вуха іржавому тонни лапші , і продовжує робити з нього - посміховисько на увесь світ .
Самі ж кацапи не вірять в те що все це відбувається насправді , і кажуть що це така тонка і хитра гра їхнього сЦаря . І впевнені що рано чи пізно все повернеться до звичного стану ,, тобто США для них ворог № 1 , і так далі .
важко виграти якщо противник шулер а круп'є на боці противника.
Значить пєрєгавори - таво , коту під хвіст . Нема з чим виходити до преси .
розходимось , кіна не буде ..
це кремлівське бидло подає сигнал до миру на його
умовах !!
Кацапи , здохніть та дайте нам спокій 🤬
«Дональде, я подумав - досить бити по енергетиці. Люди мерзнуть, світло блимає. Це погано. Але якщо ТИ попросиш - я зупинюся».
І я сказав: «Володя, це дуже розумно. Енергія - це добре. Я люблю енергію. Я - енергетика у людському вигляді. Ми укладаємо угоду - НІЯКИХ УДАРІВ. КРАПКА.»
Медіа в шоці. Зеленський пише мені CAPS LOCK'ом: «ДЯКУЮ!»
Світ аплодує. ЄС надсилає мені вино. Навіть швейцарці - ЗАВЖДИ нейтральні - тепер на моєму боці.
Але знаєте що? Через три години після дзвінка - БАХ. Дрони летять. Російські. Вечір. Запоріжжя.
Путін дзвонить знову - каже: «Ой, це не я. То вони самі полетіли. Самоорганізовані. Я ж обіцяв!»
А я йому: «Володя, ВОЛОДЯ… Я ж не Байден. Я все бачу. Я все знаю. У мене найкраща розвідка. Вона краще, ніж у Marvel.»
І знаєте що? Я вже готую нову угоду - Trump Energy Shield™. Це буде угода, яка ЗАХИЩАЄ електрику. Як шапка з фольги - тільки краще.
Бо якщо Путін думає, що обдурить мене - то він забув, з ким має справу.
https://www.youtube.com/watch?v=Zl8TbXEP84Y
Трампу не дадут премию мира ,но героя России он уже заслужил.
Чикатило договорился с милицией координировать свои убийства.
Какой цинизм агресор жертве виставляет,,Условия,,
Боже, мир сошел с ума, был один сумасшедший, теперь стало два...
Нельзя разговаривать с военным преступником ,Все равно как Рузвельт звонил бы Гитлеру во время второй мировой
Положення угоди негайно і часто порушувалися як північно-, так і південнов'єтнамськими силами без офіційної відповіді з боку Сполучених Штатів. Відкриті бої спалахнули в березні 1973 року, і до кінця року північнов'єтнамські наступальні операції розширили свою територію.Через два роки, 30 квітня 1975 року, Південний В'єтнам був захоплений масштабним наступом Північного В'єтнаму, і 2 липня 1976 року дві країни, які були розділені з 1954 року, знову об'єдналися в Соціалістичну Республіку В'єтнам.
тим більше, що він планує запустити світову економічну кризу і девальвацію долара
а в доларі вимірюють навіть ціну золота
зробити ж з біткойна "нове золото" не вийде, бо емісія біткойнів не залежить від урядів, і навіть географічно може бути поза межами США
про все це трамп мовчав до перемоги на виборах, тому думали що можна довіряти не так його словам (бо він мусить перемогти фейк ньюс перед своєю перемогою на виборах) як його мовчанню
виявляється, ані його словам, ані його мовчанню довіряти не можна
але прийдеться якийсь час враховувати його плани, бо Україна залежна від допомоги США
https://t.me/allgolobutsky/30898
Вони так домовилися у Афганістані і у В'єтнамі. Паризька мирна угода офіційно Угода про припинення війни та відновлення миру у В'єтнамі - мирний договір, підписаний 27 січня 1973 року для встановлення миру у В'єтнамі, який мав завершити війну у В'єтнамі. В укладанні договору брали уряди Демократичної Республіки В'єтнам (Північний В'єтнам), Республіки В'єтнам (Південний В'єтнам) та США, а також Тимчасовий революційний уряд Республіки Південний В'єтнам, який представляв південнов'єтнамських комуністів.
Положення угоди негайно і часто порушувалися як північно-, так і південнов'єтнамськими силами без офіційної відповіді з боку Сполучених Штатів. Відкриті бої спалахнули в березні 1973 року, і до кінця року північнов'єтнамські наступальні операції розширили свою територію.
Через два роки, 30 квітня 1975 року, Південний В'єтнам був захоплений масштабним наступом Північного В'єтнаму, і 2 липня 1976 року дві країни, які були розділені з 1954 року, знову об'єдналися в Соціалістичну Республіку В'єтнам.