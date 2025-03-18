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Новости Разговор Тампа с Путиним
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Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре, - Белый дом

Итог разговора путина и Трампа

В Белом доме рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

В заявлении сказано, что во время телефонного разговора Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуры.

"Лидеры договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре, а также технических переговоров по имплементации морского прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке", - сказано в заявлении.

Кроме этого, в сообщении говорится, что Трамп и Путин говорили о необходимости мира и прекращении огня в войне в Украине.

"Сегодня президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращении огня во время войны в Украине. Оба лидера согласились, что этот конфликт нужно завершить продолжительным миром. Они также отметили необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией", - говорится в тексте.

Читайте также: Трамп поговорил по телефону с Путиным: разговор длился примерно полтора часа

Также лидеры США и РФ говорили о ситуации на Ближнем Востоке.

"Лидеры в целом говорили о Ближнем Востоке как о регионе потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Они также обсудили необходимость остановить распространение стратегических вооружений и будут взаимодействовать с другими странами для обеспечения их максимально широкого применения. Лидеры двух стран разделяют мнение о том, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль", - говорится в заявлении.

Кроме того, Трамп и Путин согласились, что будущее с улучшением отношений между США и Россией имеет большие перспективы. В частности, это включает в себя экономические соглашения и геополитическую стабильность после достижения мира, говорится в заявлении.

Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергоинфраструктуре, - Кремль

Автор: 

путин владимир (31231) США (26528) Трамп Дональд (5155)


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Топ комментарии
+32
А як там безумовне припинення вогню ? Тепер пуйло буде умови висувати ?
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18.03.2025 19:49
+32
**#нный еврейский стыд трампон опустил США на уровень плинтуса ....
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18.03.2025 19:52
+28
Вони домовились... О@уеть. А они что, между собой воюют ?
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18.03.2025 19:53
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Вы открыли нам секрет полишинеля!

Есть такое выражение - когда захочешь какать штаны сам снимешь.
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18.03.2025 20:44 Ответить
ми припинимо, а кацапи будуть запускати дві сотні шахедів як завжди, забули "главноєнєстрелять"
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18.03.2025 20:26 Ответить
О! Тривога! Одразу видно, що домовленості працюють... Лайно собаче!
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18.03.2025 20:28 Ответить
Після знищення газовидобувної інфраструктури легко погоджуватись на подібні пропозиції. Можна збільшити кількість ракет та одночасно стати "миротворцем". В цю хвилину відомо про запуск дронів з 5-ти локацій. Більшість БпЛА атакують саме енергетичну інфраструктуру, але легко виправдатись "работой РЕБ со стороны киевских нацистов".

Путін не миротворець, не сподівайтесь на зменшення ракетних/дронових ударів. Пил в очі. Реагуйте на повітряні тривоги. (с)
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18.03.2025 20:29 Ответить
Требу було ще довше бігати з планами перемоги, штб за цей гарантовано розбили все.
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18.03.2025 21:33 Ответить
Час рознести нафтотермінал в Новоросійську.
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18.03.2025 20:31 Ответить
>Вони також обговорили необхідність зупинити розповсюдження стратегічних озброєнь

Особливо це сподобалося . Підтершись остаточно Будапештським меморандумом , мені здається вони зробили усе щоб про ядерну зброю задумалися усі хто може , навіть Швеція зі Швейцарією.
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18.03.2025 20:36 Ответить
Я їх привів бо у обох країн були ядерні програми І обидві країни мають ядерні електростанції , Швеція навіть реактори мала власної розробки .
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18.03.2025 20:53 Ответить
Ну да, благо тепер є приклад дебілів які проміняли зброю на папірець.
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18.03.2025 21:34 Ответить
І ще одне не зрозуміло . А "багато українських військових які зараз в халепі" Трамп врятував чи ні ?
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18.03.2025 20:38 Ответить
В течении всей войны, удары по энергетике проходили преимущественно в осенне зимний период, когда её потребление увеличивалось. А в весенне-леетний период приоритетом для врага были другие объекты в Украине и накопление ресурсов для следующего зимнего сезона.
На море у Украины превосходство и корабли чф рф загнаны за Анапу.
Выглядит как то... т.е. рф восстановит паритет на море, и мы не сможем бить по НПЗ.. в остальном договорённость в результате переговоров заключается в том, что нужно продолжать переговоры.. а ну и про хоккей договорились они.
Слишком завышенные ожидания у многих были (как на негативный так и позитивный результат, в непредсказуемых действиях Белого Дома)
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18.03.2025 20:38 Ответить
Володимир Путін? А чому тоді не Данило Козир?
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18.03.2025 20:39 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/4L1adCJIwnM
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18.03.2025 20:41 Ответить
Окрім цього, Трамп та Путін погодилися, що майбутнє з покращенням відносин між США та Росією має великі перспективи. Джерело: https://censor.net/ua/n3541893

Мир між США і кацапією виглядає такою ж фантастикою як і зміна обертання планети в протилежному напрямку .
Іржавий остаточно й.бнувся . А ***** може відкорковувати шампунь . Він зараз віртуозно навішує на вуха іржавому тонни лапші , і продовжує робити з нього - посміховисько на увесь світ .
Самі ж кацапи не вірять в те що все це відбувається насправді , і кажуть що це така тонка і хитра гра їхнього сЦаря . І впевнені що рано чи пізно все повернеться до звичного стану ,, тобто США для них ворог № 1 , і так далі .
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18.03.2025 20:41 Ответить
сильні українські карти а саме море і діпстрайки заборонили а сильні російські карти - сухопутний наступ та позасанкційна торгівля енергоресурсами не торкалися.
важко виграти якщо противник шулер а круп'є на боці противника.
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18.03.2025 20:44 Ответить
Не вірте цим двом гадам.
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18.03.2025 20:45 Ответить
А шо, трамперика обстрілює кацапську енергетику? Не знав...
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18.03.2025 20:48 Ответить
От вже пишуть що трампон скасував пресконференцію .
Значить пєрєгавори - таво , коту під хвіст . Нема з чим виходити до преси .
розходимось , кіна не буде ..
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18.03.2025 20:50 Ответить
Начало положено, дай бог дойдем до заключения мира.
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18.03.2025 20:54 Ответить
Зразу руки звʼязати нам не змогли. Два злочинці вирішили це робити поволі і болісно, назвавши це дорогою до «миру». Черговий хід разводіл- ніби ж не відмовилось пуйло від перемирʼя, санкції ніяк не введеш. А ще й руде гно сьогодні «спасло» 350 по обміну. Пабєдітєль! Через тиждень пуйло взірве собі щось сам і нас звинуватить у порушенні мирної угоди.
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18.03.2025 20:55 Ответить
Успел рыжий спасти нпз русни от ударов нептунов. Это была главная на сегодня задача шпиона краснова. Так потихоньку шаг за шагом пиндосы будут сливать Украину. Надо ли украинцам и дальше следовать их рекомендациям?
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18.03.2025 20:59 Ответить
Розмова пройшла ні про ЩО. Про припинення б.дій на фронті ні слова. Україну можна обстрілювати всім чим попало, Тільки щоб в енергетику та якусь в інфраструктуру не попало, а якщо попаде, то це уламки. Більше розмовляли про Ізраїль ніж про Україну. Тепер вони не скоро знову будуть розмовляти по телефона, а все переміститься на пешок з адміністрації. Залишаеться послухать реакцію Зеленского. Все буде продовжуватись, як було. Україна від цієї розмови нічого НЕ ВИГРАЛА.
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18.03.2025 21:01 Ответить
Коротше, Трамп обісрався.
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18.03.2025 21:04 Ответить
Судя по отмененной "пресс-конференции", то переговоры прошли так себе... Иначе бы Трамп вышел и рассказывал бы какой он "миротворец", как убедил рф принять его "план" и т.д.
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18.03.2025 21:08 Ответить
вибрали американці препіздента "ШИКАРНОГО" із глибоким старечим маразмом без попередньої психекспертизи. А тепер воно "миротворче горохове чудо" обісралося і зганьбило Штати в черговий раз, яке воно представляє
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18.03.2025 21:21 Ответить
нпивные феерические довбойобы!
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18.03.2025 21:33 Ответить
БИБА И БОБА ТО ЭТО СЕРЬЁЗНО
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18.03.2025 21:36 Ответить
Трампакс + Х*йло = деменція в квадраті
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18.03.2025 21:53 Ответить
Трампостан напоминает главзеба из подворотни, нашкодничал и - в кусты, еще, по пионерски отмазываясь, и тебя обвиняя... Вьетнам-Афган-Украина... сначала спровоцировали, - затем боягузом в кусты.
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18.03.2025 22:16 Ответить
А вот и не идиот - а полезный компаньон по нефтебизнесу.
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18.03.2025 22:18 Ответить
Здесь другой момент просматривается, в отношении США... Обмельчали Штаты, ща их ни во что будут ставить все, кому не лень. Посмотрим на хронологию событий - Штаты, со времен падения берлинской стены, спровоцировали подвижку НАТО к границам оркостана. Многие повелись, в том числе и Украина... Каковы претензии ********? НАТО должно отойти от границ срасцеюшки, потому и вторглись. Ответ США, мол, Украина виновата, что де спровоцировала войну с лаптестаном. Тобто, США резко ушли в кусты, представ перед миром в качестве боягуза звичайного. Мало того, дурбентий трамп таким счином намекнул, что все нарративы США можно посылать на 3 буквы. Такого позора США еще не претерпевала, за все свое существование... Есть наметки , что Китай предоставит Украине свои самые мощные ракеты и этим все сказано. ЗЫ... Китай не потерпит союз ягелеядии с трампостаном, бо этот союз - явно против Китая.
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18.03.2025 22:21 Ответить
Якщо путькін поруше домовленість трамбон ліквідує головного терориста світу.
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18.03.2025 22:23 Ответить
Можна з впевненістю зробити висновок, що вони ні про що не домовились. Умови, які висунув Трампу "великий"Пу... Трамп не взмозі потягнути, віпн навіть не може їх оприлюднити бо тоді усі зрозуміють " хто із ху...."
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18.03.2025 22:24 Ответить
При нормальному Верховному Головнокомандуючому, ми б одного разу проснулись, і почули новину, що удар по Кремлю не підпадає під такі домовленості.
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18.03.2025 22:27 Ответить
Как метко заметил канал Sky News, «украина не за столом переговоров, она- в меню».
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18.03.2025 22:27 Ответить
Наразі в Києві дуже гучно ,
це кремлівське бидло подає сигнал до миру на його
умовах !!
Кацапи , здохніть та дайте нам спокій 🤬
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19.03.2025 00:17 Ответить
Донні, а тебе ж кинули і загнали під плінтус. І як там - нормальок? Від вчорашнього "домовились" там твоє місце...
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19.03.2025 06:51 Ответить
Ні одному слову москалів я не вірю. Росія повинна бути знищена
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19.03.2025 08:15 Ответить
)(уйло і Трампакс домовились що будуть домовлятися про майбутні домовленості.
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19.03.2025 08:25 Ответить
два дебила это сила
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19.03.2025 09:45 Ответить
Учора в мене був ще один ФАНТАСТИЧНИЙ дзвінок з Путіним. Він каже:
«Дональде, я подумав - досить бити по енергетиці. Люди мерзнуть, світло блимає. Це погано. Але якщо ТИ попросиш - я зупинюся».
І я сказав: «Володя, це дуже розумно. Енергія - це добре. Я люблю енергію. Я - енергетика у людському вигляді. Ми укладаємо угоду - НІЯКИХ УДАРІВ. КРАПКА.»
Медіа в шоці. Зеленський пише мені CAPS LOCK'ом: «ДЯКУЮ!»
Світ аплодує. ЄС надсилає мені вино. Навіть швейцарці - ЗАВЖДИ нейтральні - тепер на моєму боці.
Але знаєте що? Через три години після дзвінка - БАХ. Дрони летять. Російські. Вечір. Запоріжжя.
Путін дзвонить знову - каже: «Ой, це не я. То вони самі полетіли. Самоорганізовані. Я ж обіцяв!»
А я йому: «Володя, ВОЛОДЯ… Я ж не Байден. Я все бачу. Я все знаю. У мене найкраща розвідка. Вона краще, ніж у Marvel.»
І знаєте що? Я вже готую нову угоду - Trump Energy Shield™. Це буде угода, яка ЗАХИЩАЄ електрику. Як шапка з фольги - тільки краще.
Бо якщо Путін думає, що обдурить мене - то він забув, з ким має справу.
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19.03.2025 09:54 Ответить
Рівень американських політиків щось дуже стрімко знижується, вони що там в молодості всі на наркоті сидять
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19.03.2025 11:23 Ответить
Внимание! Зыбкое прекращение огня / Аналитик: Украина и Европа могут обойтись без Трампа /№917/ Швец

https://www.youtube.com/watch?v=Zl8TbXEP84Y

Трампу не дадут премию мира ,но героя России он уже заслужил.

Чикатило договорился с милицией координировать свои убийства.

Какой цинизм агресор жертве виставляет,,Условия,,

Боже, мир сошел с ума, был один сумасшедший, теперь стало два...

Нельзя разговаривать с военным преступником ,Все равно как Рузвельт звонил бы Гитлеру во время второй мировой
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19.03.2025 11:33 Ответить
Ага,причем уговаливал бы его к прекращению огня ,когда Берлин уже был в кольце.
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19.03.2025 12:39 Ответить
Здається, що трамп не розуміє, що путін це чекотило. І трамп не гребує обговорювати з ним якість економічні проекти!
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19.03.2025 14:44 Ответить
Будуть по лікарнях лупити та по житловим будинкам. От такий мир.
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19.03.2025 12:39 Ответить
США і раніше були великі мастаки домовлятися. Паризька мирна угода офіційно Угода про припинення війни та відновлення миру у В'єтнамі - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 мирний договір, підписаний 27 січня 1973 року для встановлення миру у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%27%D1%94%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC В'єтнамі, який мав завершити https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%83_%D0%92%27%D1%94%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96 війну у В'єтнамі. В укладанні договору брали уряди https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%92%27%D1%94%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC Демократичної Республіки В'єтнам (Північний В'єтнам), https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%27%D1%94%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC Республіки В'єтнам (Південний В'єтнам) та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США, а також https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%27%D1%94%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC Тимчасовий революційний уряд Республіки Південний В'єтнам, який представляв південнов'єтнамських комуністів.
Положення угоди негайно і часто порушувалися як північно-, так і південнов'єтнамськими силами без офіційної відповіді з боку Сполучених Штатів. Відкриті бої спалахнули в березні 1973 року, і до кінця року північнов'єтнамські наступальні операції розширили свою територію.Через два роки, 30 квітня 1975 року, Південний В'єтнам був захоплений масштабним наступом Північного В'єтнаму, і 2 липня 1976 року дві країни, які були розділені з 1954 року, знову об'єдналися в Соціалістичну Республіку В'єтнам.
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19.03.2025 14:21 Ответить
Схоже що цей рудий невіглас навіть не розуміє до кінця з ким він має справу і не розуміє природу цього конфлікту. Він не знає досконало міжнародні закони, політичну обстановку в світі і наслідки своєї тупої політики. Трамп обмежена людина. Не знає він світову історію, навіть історію 2-ї світової війни знає поверхнево. І що дуже погано, що нічого і не хоче знати. Про це говорили його колишні соратники. Він не слухає більш менш порядних і розумних політиків, але прислухається до думки усяких негідників, типу ілон маск.
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19.03.2025 14:39 Ответить
трамп не розуміє, що відмова від стримування росії і відмова від функції "світового поліцейського" призведе до втрати доларом статусу резервної валюти світу

тим більше, що він планує запустити світову економічну кризу і девальвацію долара

а в доларі вимірюють навіть ціну золота

зробити ж з біткойна "нове золото" не вийде, бо емісія біткойнів не залежить від урядів, і навіть географічно може бути поза межами США

про все це трамп мовчав до перемоги на виборах, тому думали що можна довіряти не так його словам (бо він мусить перемогти фейк ньюс перед своєю перемогою на виборах) як його мовчанню

виявляється, ані його словам, ані його мовчанню довіряти не можна

але прийдеться якийсь час враховувати його плани, бо Україна залежна від допомоги США
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19.03.2025 15:58 Ответить
Путін не просто плюнув в писок Трампу знищенням критичної інфраструктури Слов'янська одразу після "негайного віддання команди військовим припинити обстріли енергетичної інфраструктури". Він ще й ретельно розтер по всій фізіономії: літери ZVO перед посольством США в Москві, зняті на час розмови, вже встановили назад. Їх "просто ретельно відмивали". І, як додала Маша Захарова, "Лампочки міняють. Щоб краще видно було".
https://t.me/allgolobutsky/30898
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19.03.2025 16:01 Ответить
США і раніше були великі мастаки домовлятися.
Вони так домовилися у Афганістані і у В'єтнамі. Паризька мирна угода офіційно Угода про припинення війни та відновлення миру у В'єтнамі - мирний договір, підписаний 27 січня 1973 року для встановлення миру у В'єтнамі, який мав завершити війну у В'єтнамі. В укладанні договору брали уряди Демократичної Республіки В'єтнам (Північний В'єтнам), Республіки В'єтнам (Південний В'єтнам) та США, а також Тимчасовий революційний уряд Республіки Південний В'єтнам, який представляв південнов'єтнамських комуністів.

Положення угоди негайно і часто порушувалися як північно-, так і південнов'єтнамськими силами без офіційної відповіді з боку Сполучених Штатів. Відкриті бої спалахнули в березні 1973 року, і до кінця року північнов'єтнамські наступальні операції розширили свою територію.
Через два роки, 30 квітня 1975 року, Південний В'єтнам був захоплений масштабним наступом Північного В'єтнаму, і 2 липня 1976 року дві країни, які були розділені з 1954 року, знову об'єдналися в Соціалістичну Республіку В'єтнам.
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19.03.2025 19:07 Ответить
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