Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре, - Белый дом

В Белом доме рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

В заявлении сказано, что во время телефонного разговора Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуры.

"Лидеры договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре, а также технических переговоров по имплементации морского прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке", - сказано в заявлении.

Кроме этого, в сообщении говорится, что Трамп и Путин говорили о необходимости мира и прекращении огня в войне в Украине.

"Сегодня президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращении огня во время войны в Украине. Оба лидера согласились, что этот конфликт нужно завершить продолжительным миром. Они также отметили необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией", - говорится в тексте.

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Также лидеры США и РФ говорили о ситуации на Ближнем Востоке.

"Лидеры в целом говорили о Ближнем Востоке как о регионе потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Они также обсудили необходимость остановить распространение стратегических вооружений и будут взаимодействовать с другими странами для обеспечения их максимально широкого применения. Лидеры двух стран разделяют мнение о том, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль", - говорится в заявлении.

Кроме того, Трамп и Путин согласились, что будущее с улучшением отношений между США и Россией имеет большие перспективы. В частности, это включает в себя экономические соглашения и геополитическую стабильность после достижения мира, говорится в заявлении.

Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

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