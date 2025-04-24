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Якщо ми досягнемо миру, не потрібно буде думати про Patriot та розвіддані для України, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що не потрібно буде думати про Patriot та розвідувальні дані для України, якщо буде укладена угода про припинення війни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У відповідь на запитання про те, якщо США вирішать припинити переговори про мир, чи означатиме це також, що Україна не отримуватиме розвідданих та ракет Patriot, Трамп відповів: "Подивимося, що вийде".
Водночас він висловив переконання, що угода все ж буде укладена.
"І якщо ми укладемо угоду, це буде чудово, нам не доведеться турбуватися про те, що ви запитували. Ви можете поставити це запитання через два тижні, і ми побачимо",- зазначив президент США.
Топ коментарі
+35 Михайло Иляш
показати весь коментар24.04.2025 23:41
+28 Izira
показати весь коментар24.04.2025 23:39
+18 Kan Kan #518965
показати весь коментар24.04.2025 23:40
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Й що цікаво - уся "корроолівська" срать навколо плескає в долоні й захоплено кричить - ЯКЕ ЧУДО ПРОПОНУЄ КОРОЛЬ, наш розумний (голий) король .
Виникає запитання у світу - навіщо усі ті МАГАфашисти з сіліконовї долини виставили короля на посміховисько світу? Де їхній впевненний захист Короля? Коли Рубіо щось мямлить в підтримку, Венс вилазить з свого дивану ... Вони комусь виглядають впевненними , а собі?
Й зараз вони мають ОЦЕ !! !Й скільки й як вони це терпітимуть? Наші совки точно ті що голосували за Трмпа це як за зЄлю- не повиняться ніколи ... Але американці... не думаю...
Рудий вже іншу сис-му анонсує)))
Цього зарвавшогося рудого молодчико-пердуна ще винесуть на вилах вперед ногами.
Сітільки намолотив за перші 100 днів - а спереду ще 1500 днів - нехай побереже фантазію.
На запитання журналістки про те, чи влаштовує Трампа той факт, що він залишив Україну і та може не вижити, він відповів: "Вона може не вижити так чи інакше".
Натомість Україна втратила стратегічний потенціал захисту, вартість відбудови якого у ******** цінах також становить не менше трильйона доларів США."
Потенційно цей арсенал був здатний повністю знищити США, особливо в разі атаки найважчими у світі українськими ракетами через південь США, де була відсутня ефективна ПРО.
Україна, жертвуючи власною безпекою, знищила 176 таких міжконтинентальних ракет, понад 1900 стратегічних ядерних боєголовок та десятки важких стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160 і Ту-95".
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Трамп и думать. Оксиморон какой-то.
НІ РОЩУМУ, НІ СОВІСТІ, НІ ЧЕСТІ, НІ ГІДНОСТІ, НІ БОГА
"Многолетние поиски тайны загадочной улыбки Моны Лизы наконец-то завершились успехом! Согласно результатам последних исследований, она просто была дурой. "
Янкі, рятуйте країну!
У січні 2019 року Трамп виступив із заявою, що війна в Афганістані стала причиною розпаду СРСР. Трамп зазначив, що «Вашингтон змушений витрачати мільярди і мільярди доларів на Афганістан, тоді як воювати там повинні розташовані поруч країни, такі як Пакистан, Індія і Росія».
У лютому 2020 року президент Трамп уклалв угоду з талібами, що передбачала офіційне виведення бойових сил США з Афганістану, де було встановлено крайній термін для повного виведення військ США - 1 травня 2021 року. До речі угоду було укладено без влади Афганістану. Нічого не нагадує?
Щодо війни у В'єтнамі, то там невільно зробили свою справу СМІ, які кожен день розповідали про бойові дії, втрати, труднощі і ставили питання "коли у В'єтнамі припинять стріляти?". У підсумку США населення втратило мотивацію і втомилося від війни. Почалися протести проти війни. До такого сценарію нас веде діяльність зеленського і його шобли: саботаж мобілізації, саботаж оборонпрому, крадіжки постійні свари із партнерами. Мета: щоб усі втомилися від війни з подальшими наслідками. Насправді війну виграють не військові на полі бою, а спецслужби. Бойові дії це наслідки роботи спецслужб.
Цікаво, як виглядатиме Берлін після перших ударів кацапською та північнокорейською балістикою...
Тьху, кончений!
Как можно было выбрать в президенты такой страны придурка который не в состояниии построить логически связную речь?
разведданных для себя, ибо, твой собрат по дебилизму, путлер, будет кидать ракеты на тебя!