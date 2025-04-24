Якщо ми досягнемо миру, не потрібно буде думати про Patriot та розвіддані для України, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що не потрібно буде думати про Patriot та розвідувальні дані для України, якщо буде укладена угода про припинення війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У відповідь на запитання про те, якщо США вирішать припинити переговори про мир, чи означатиме це також, що Україна не отримуватиме розвідданих та ракет Patriot, Трамп відповів: "Подивимося, що вийде".

Водночас він висловив переконання, що угода все ж буде укладена.

"І якщо ми укладемо угоду, це буде чудово, нам не доведеться турбуватися про те, що ви запитували. Ви можете поставити це запитання через два тижні, і ми побачимо",- зазначив президент США.

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