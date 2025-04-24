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Новини допомога Україні від США
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Якщо ми досягнемо миру, не потрібно буде думати про Patriot та розвіддані для України, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що не потрібно буде думати про Patriot та розвідувальні дані для України, якщо буде укладена угода про припинення війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У відповідь на запитання про те, якщо США вирішать припинити переговори про мир, чи означатиме це також, що Україна не отримуватиме розвідданих та ракет Patriot, Трамп відповів: "Подивимося, що вийде".

Водночас він висловив переконання, що угода все ж буде укладена.

"І якщо ми укладемо угоду, це буде чудово, нам не доведеться турбуватися про те, що ви запитували. Ви можете поставити це запитання через два тижні, і ми побачимо",- зазначив президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон про "мирний план Трампа": Путін отримує винагороду, Україна не отримує нічого

Автор: 

Трамп Дональд (5652) Patriot (309)


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Топ коментарі
+35
БУДЬ_ЛАСКА не постіть цього ідіота, нам і свого хватає, нашо нам ще американське лайно?
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24.04.2025 23:41
+28
Ти і зараз про них не думаєш, тому що таке саме *****, як кремлівське.
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24.04.2025 23:39
+18
Жодної допомоги, тільки розмова про гроші, які тобі ніхто не винний
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24.04.2025 23:40
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Ти і зараз про них не думаєш, тому що таке саме *****, як кремлівське.
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24.04.2025 23:39 Відповісти
Нагадує чувак того дядю , з совкового часів фільму українця Бондарчука (( . Коханець величезного народу, найсильнішої країни -друга мужньої України, дарує Україні ніби-то "цукерку миру". Україна розгортає її обгортку і... слідує запитання - ДЯДЯ ТИ ДУРАК?

Й що цікаво - уся "корроолівська" срать навколо плескає в долоні й захоплено кричить - ЯКЕ ЧУДО ПРОПОНУЄ КОРОЛЬ, наш розумний (голий) король .
Виникає запитання у світу - навіщо усі ті МАГАфашисти з сіліконовї долини виставили короля на посміховисько світу? Де їхній впевненний захист Короля? Коли Рубіо щось мямлить в підтримку, Венс вилазить з свого дивану ... Вони комусь виглядають впевненними , а собі?
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25.04.2025 00:09 Відповісти
Коли я кажу про американців "друзів України", я ж не просто так . Звичайнісінька у фермерському районі великого передмістя школа ( не платна) викладає дітям історію світу з голодомором в Україні від клятої рашистської імперії... ( це ще далеко до вторгнення) . на початку навчального року у першому класі вивішують на дверях у клас прапорці дітей країн з звідки походження їхніх батьків- дідів... Діти в перші роки вторгнення роблять настінні газети з відомостями про Україну ...Просять мене через знайомих батьків зробити допис ... У костьолі старовинному американські старенькі парочки збирають невеликі але гроші на підтримку України після виступу приїхавшої з Чикаго групи діаспори з концертом.
Й зараз вони мають ОЦЕ !! !Й скільки й як вони це терпітимуть? Наші совки точно ті що голосували за Трмпа це як за зЄлю- не повиняться ніколи ... Але американці... не думаю...
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25.04.2025 01:57 Відповісти
Жодної допомоги, тільки розмова про гроші, які тобі ніхто не винний
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24.04.2025 23:40 Відповісти
БУДЬ_ЛАСКА не постіть цього ідіота, нам і свого хватає, нашо нам ще американське лайно?
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24.04.2025 23:41 Відповісти
Воно думає про розвідданні для України, ви чуєте
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24.04.2025 23:42 Відповісти
ваша шобла у будь-якому разі не буде думати про "петріоти" для України. Це вже і так ясно. Просто аід'******* від нас з вашими перемовинами.
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24.04.2025 23:43 Відповісти
Хто ж знав, що "Петріотами" таки можна працювати!!!
Рудий вже іншу сис-му анонсує)))
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25.04.2025 00:34 Відповісти
ця нова маячня трампа не відбудеться. Через декілька років про неї просто забудуть.
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25.04.2025 02:10 Відповісти
Трамп громко хлопнет дверью и во всем обвинит...Украину, конечно. Военно-технической, финансовой, разведданными, помощи не будет, хорошо если еще козни не начнет строить. В москве устроят народные гуляния.
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24.04.2025 23:45 Відповісти
Куда він хлопне з підводного човна "курськ2"?
Цього зарвавшогося рудого молодчико-пердуна ще винесуть на вилах вперед ногами.
Сітільки намолотив за перші 100 днів - а спереду ще 1500 днів - нехай побереже фантазію.
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25.04.2025 00:00 Відповісти
Його вбʼють. Як Ґарфілда у 1881-му.
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25.04.2025 00:03 Відповісти
курва
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24.04.2025 23:46 Відповісти
Тобто цей старий дурачина всіх переконує що після перемир'я настане тривалий мир і Пуйло ніколи не полізе в Україну. Але гарантій Україні не хоче давати навіть під дулом пістолета. Це означає, що він і сам не вірить навіть на копійку в те , що несе. З цього старого американського пердуна дурість так і пре.
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24.04.2025 23:49 Відповісти
Трамп був банкротом. Його врятували позики та інвестиції від російської мафії і російских олігархів, які контролювалися кремлем. Тому Трамп відробляє путіну ще з 2016 го року. Відповідно кремль, на всіх виборах підігрував Трампу.

На запитання журналістки про те, чи влаштовує Трампа той факт, що він залишив Україну і та може не вижити, він відповів: "Вона може не вижити так чи інакше".
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24.04.2025 23:50 Відповісти
Журналіст поцікавився у Трампа, які поступки запропонувала Росія зі свого боку. "Зупинити війну. - відповів Трамп. - Зупинити завоювання всієї країни. Досить великі поступки".
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25.04.2025 00:23 Відповісти
"Україна, ліквідувавши спрямовану проти США ядерну загрозу зі своєї території і позбувшись своєї стратегічної ядерної зброї, заощадила для США трильйони доларів, які вони мали б витрачати на будівництво і утримання відповідної оборони протягом останніх 30 років.

Натомість Україна втратила стратегічний потенціал захисту, вартість відбудови якого у ******** цінах також становить не менше трильйона доларів США."
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25.04.2025 00:52 Відповісти
"Безпрецедентна і добровільна передача третього у світі за потужністю ядерного арсеналу.
Потенційно цей арсенал був здатний повністю знищити США, особливо в разі атаки найважчими у світі українськими ракетами через південь США, де була відсутня ефективна ПРО.
Україна, жертвуючи власною безпекою, знищила 176 таких міжконтинентальних ракет, понад 1900 стратегічних ядерних боєголовок та десятки важких стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160 і Ту-95".
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25.04.2025 00:54 Відповісти
Факти свідчать, що Україна є не боржником США, а союзником і стратегічним партнером.
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25.04.2025 00:55 Відповісти
Факти свідчать що дурне українське керівництво свідомо просрало ядерну зброю не отримавши натомість ні-чо-го. Нє! Може хтось з керівництва і отримав якийсь хабар на свій рахунок... але то таке... Схоже що Україну роззброїли "гаранти" для того щоб пограбувати.
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25.04.2025 01:57 Відповісти
сша боржник України. І вони нам руки викручують, наволочі
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25.04.2025 01:07 Відповісти
Грабіжника теж вважати "боржником"? Вартість одного мінімального ядерного заряду починається з 2 мільярдів доларів. Українці поколіннями отримували 7 копійок з заробленого карбованця щоб побудувати "ядєрний щіт страни". А потім віддали його задарма. Тобто ні за що... Ой розумно... Якщо у когось статус "тєрпіли" і "дурника" то чом би не викручувати йому руки, ноги і дурну голову?
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25.04.2025 02:03 Відповісти
Яке ж воно... ТУПЕ.
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24.04.2025 23:52 Відповісти
ідіот від народження
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24.04.2025 23:55 Відповісти
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24.04.2025 23:58 Відповісти
Ну тобто всі повинні повірити москалям , що цього разу вони знову вже точно не нападуть .
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24.04.2025 23:52 Відповісти
Если мы достигнем мира, не нужно будет думать о Patriot и разведданных для Украины, - Трамп Источник: https://censor.net/ru/n3548687
===============
Трамп и думать. Оксиморон какой-то.
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24.04.2025 23:53 Відповісти
тіко ціловать задніцу - оце його
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24.04.2025 23:58 Відповісти
Капець яка "сильна" адмінісрація в БД.
НІ РОЩУМУ, НІ СОВІСТІ, НІ ЧЕСТІ, НІ ГІДНОСТІ, НІ БОГА
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24.04.2025 23:54 Відповісти
тампон ни разу не сказал что расея агрессор, а путин убийца
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24.04.2025 23:54 Відповісти
Може, дозволу від вєлічайшево куратора ще не одержав? На гру в політичному світовому театрі.
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24.04.2025 23:58 Відповісти
Може ліпше досягати миру якраз з Патріотами та розвідданими і ще багатьма штучками? Тоді мир точно буде. Бо Кацапстану вирвуть ікла.
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24.04.2025 23:56 Відповісти
здохни до ранку...падло...
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24.04.2025 23:56 Відповісти
Напомнило анекдот.
"Многолетние поиски тайны загадочной улыбки Моны Лизы наконец-то завершились успехом! Согласно результатам последних исследований, она просто была дурой. "
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24.04.2025 23:56 Відповісти
Через два тижні? А, може, потрібнго ще сто днів, щобвиконати власні обіцянки?
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25.04.2025 00:00 Відповісти
Напевно дійсно не треба репостити заяви цього...............
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25.04.2025 00:01 Відповісти
Донні! Солярій від деменції не врятує. І взагалі, нічого не врятує.
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25.04.2025 00:05 Відповісти
Куля або дрон дуже добре допомогає
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25.04.2025 01:39 Відповісти
Думає воно....а є чим?
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25.04.2025 00:07 Відповісти
Може продати москалям батарею Patriot, бо навіщо нам цей занадто коштовний металобрухт без ракет? Думаю, що трампону ця ідея сподобається. (Жарт)
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25.04.2025 00:07 Відповісти
Ідіот...
Янкі, рятуйте країну!
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25.04.2025 00:14 Відповісти
Питання: а чому не рятують країну від такого самого ідіота зеленського?
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25.04.2025 01:42 Відповісти
Відповідь для ідіотів - законодавство не дозволяє.
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25.04.2025 06:58 Відповісти
а хто заважав до 2022 року?
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25.04.2025 07:43 Відповісти
Кинув би ти стекломоем захоплюватися, переходь на бояришник, залиш мозку шанс вижити
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25.04.2025 07:28 Відповісти
Особистий досвід?
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25.04.2025 07:44 Відповісти
Американці зраджували своїх союзників в Афганістані, ще раніше в в Піденному В'єтнамі.
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25.04.2025 00:25 Відповісти
Якщо ти не в курсі, то події в Афганістані - наслідки укладення угод Трампа у першої каденції.

У січні 2019 року Трамп виступив із заявою, що війна в Афганістані стала причиною розпаду СРСР. Трамп зазначив, що «Вашингтон змушений витрачати мільярди і мільярди доларів на Афганістан, тоді як воювати там повинні розташовані поруч країни, такі як Пакистан, Індія і Росія».
У лютому 2020 року президент Трамп уклалв угоду з талібами, що передбачала офіційне виведення бойових сил США з Афганістану, де було встановлено крайній термін для повного виведення військ США - 1 травня 2021 року. До речі угоду було укладено без влади Афганістану. Нічого не нагадує?
Щодо війни у В'єтнамі, то там невільно зробили свою справу СМІ, які кожен день розповідали про бойові дії, втрати, труднощі і ставили питання "коли у В'єтнамі припинять стріляти?". У підсумку США населення втратило мотивацію і втомилося від війни. Почалися протести проти війни. До такого сценарію нас веде діяльність зеленського і його шобли: саботаж мобілізації, саботаж оборонпрому, крадіжки постійні свари із партнерами. Мета: щоб усі втомилися від війни з подальшими наслідками. Насправді війну виграють не військові на полі бою, а спецслужби. Бойові дії це наслідки роботи спецслужб.
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25.04.2025 08:21 Відповісти
Як всі заїбали. Та вже давайте ***** третю світову, давайте накінець махач як в чемпіонських раундах в боксі. Заїбали вже всі, сцикуни. Якийсь карлик тероризує весь світ. Давайте ********* так, щоб планета почала крутитись в іншу сторону. Зітріть цю планету к їбеням зі своїми рідко земельними металами та іншою *******. Будуть вам і моцератті, бемеве купе на дві сраки, кубіки, айфони, боїнги, кока коли та магдональдси, нафти, гази та інші зарази.
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25.04.2025 00:25 Відповісти
Довбойоб мрійник!!! Там в білому домі, викличте вашому недопрезу швидку, нехай доставить його в псіхушку, інше лікування йому не допоможе!!!
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25.04.2025 00:29 Відповісти
Он и новую помощь откажется давать под этим же предлогом. "Я ведь хочу мира. Зачем давать Украине оружие, если мы стремимся к миру?"
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25.04.2025 00:29 Відповісти
Та й думати відпаде необхідність...
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25.04.2025 00:30 Відповісти
Самі свої супутники присплять, чи китайців запросють?
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25.04.2025 00:36 Відповісти
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25.04.2025 00:44 Відповісти
Кончений Довбо*б
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25.04.2025 00:53 Відповісти
Мир в Україні - це війна в росіі.
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25.04.2025 01:07 Відповісти
Якщо ви примусите Україну до капітуляції, то вже через рік Петріоти ************ ЄС.

Цікаво, як виглядатиме Берлін після перших ударів кацапською та північнокорейською балістикою...
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25.04.2025 01:18 Відповісти
Годі тут вже трампувати нам мізки. Цей покидьок і ідіот набрид всім. Хай вже десь подохне.
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25.04.2025 01:33 Відповісти
Забув написати слово - скоріше
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25.04.2025 07:24 Відповісти
Думати якраз треба, бо рашка перемир'я використає для накопичення ресурсів і повторного нападу.Але рудий ідіот так далеко вперед не думає.
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25.04.2025 01:52 Відповісти
Цікаве поєднання слів - трампон та думає
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25.04.2025 07:23 Відповісти
Слухаючи риторику дурного Трампа і його розумово неповноцінних підлабузників легко дійти висновку що Америка не буде допомагати Україні. Тому потрібно просто послати Трампа *****. Так само як і *****. Вони одного кримінального типу і тому розуміють виключно брутальну і жорстку позицію. І хай казяться. Дебіли, *****! Ну от навіщо нам посередник з "бувших гарантів територіальної цілісності України" який планує розділити і пограбувати Україну разом з ще одним "гарантом" який і є агресором? Це ж абсурд! Нє! Тільки "*****!" відкритим текстом. Ну от що нам втрачати якщо все планують забрати? Нам своє робить і "нехай будь що буде".
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25.04.2025 02:19 Відповісти
".......їбать яке кончене!..."
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25.04.2025 02:57 Відповісти
З Путіним мир неможливий.
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25.04.2025 04:03 Відповісти
А поки не досягли, нехай ***** і далі вбиває людей.

Тьху, кончений!
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25.04.2025 05:40 Відповісти
Стратег однако,навеной Вест-Пойнт закончил,
Как можно было выбрать в президенты такой страны придурка который не в состояниии построить логически связную речь?
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25.04.2025 05:58 Відповісти
Неизличмо болен.
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25.04.2025 06:07 Відповісти
У США зараз немає війни - Трамп! - ***** тобі Петріоти?
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25.04.2025 06:26 Відповісти
Так він все зробить щоб була.
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25.04.2025 07:20 Відповісти
Манера рижого ублюдка - накидувати незв'язані тези, но зміст зрозумілий. Віддайте все, а я вам хер. Це чудова угода.
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25.04.2025 06:53 Відповісти
Тобі взагалі думати не треба, виконуй розпорядження ху...ла та інструкції фсб, на більше ти не спроможне.
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25.04.2025 07:19 Відповісти
На німецькому телебачинні трампа відкрито назвали ідіотом. Приєднуюсь.
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25.04.2025 07:40 Відповісти
Если будет принят твой вонючий план по Украине, то тогда тебе придётся думать о Пэтриотах и

разведданных для себя, ибо, твой собрат по дебилизму, путлер, будет кидать ракеты на тебя!
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25.04.2025 08:09 Відповісти
Ну що тут скажеш- ДЕ-БІЛ!!!!
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25.04.2025 08:09 Відповісти
Який розумний, аж страшно !
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25.04.2025 08:11 Відповісти
 
 