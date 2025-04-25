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Новини Мирний план Трампа
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Трамп розглядає війну в Україні через призму Путіна. Його однобокий підхід може ще більше покарати жертву, - CNN

Президент США Дональд Трамп

Останні заяви президента США Дональда Трампа демонструють його проросійську позицію у питанні врегулювання війни в Україні та знищують усі сподівання на те, що США є неупередженим посередником у досягненні миру.

Про це пише CNN, аналізуючи останні заяви Трампа, інформує Цензор.НЕТ.

"Незбалансований характер миротворчих зусиль США можна побачити в навмисно невизначеній мові Трампа про конфлікт і в дивних, навіть химерних способах, якими він говорить про війну", - зазначає видання.

Також читайте: Джонсон про "мирний план Трампа": Путін отримує винагороду, Україна не отримує нічого

Рано-вранці в четвер Росія здійснила масовану атаку по Україні, внаслідок якої 12 людей загинули і 90 дістали поранення. У відповідь на це Трамп у соцмережах опублікував доволі "прохолодний" пост, у якому "мабуть, найбільше був занепокоєний тим, коли відбулися атаки, аніж тим, як було вбито беззахисних мирних жителів", не звинувачуючи Путіна напряму.

"Інший президент США міг би висловити співчуття жертвам, вказати, що навмисний напад на мирних жителів є воєнним злочином і загрожує наслідками. Але відповідь Трампа відповідала його давній практиці відмови пов'язувати результати жахливих атак із лідером, який їх замовив", - наголошує видання.

Також зазначається, що Трамп поскаржився на "підбурювальні заяви, подібні до заяв Зеленського, які так ускладнюють врегулювання цієї війни". Цей контраст у тоні президента США стосовно двох лідерів примітний, підкреслюють експерти.

Також читайте: Трамп нарешті бачить перешкоду для миру - це Росія, - WSJ

"Коли Зеленський наважується говорити правду, Трамп дійсно його критикує. Коли Путін вбиває мирних жителів балістичними ракетами, він просто його поправив. Або злегка покарав", - заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст.

При цьому, коли Трампа запитали, на які поступки пішла РФ в конфлікті порівняно з його постійним тиском на Україну, він заявив, що те, що Росія зупинить війну і припинить захоплення всієї країни, - вже досить велика поступка.

"Ця відповідь видає дивне нерозуміння того, що сталося, і показує, наскільки всебічно Трамп розглядає війну через призму Путіна", - наголошує CNN.

Також читайте: Якщо ми досягнемо миру, не потрібно буде думати про Patriot та розвіддані для України, - Трамп

Джерела повідомили CNN у четвер, що Трамп потай розчарований своєю нездатністю виступити посередником у припиненні війни. Але поки що його нетерпіння не призвело до будь-яких спроб примусити Росію. Трамп міг би, наприклад, постачати зброю в Україну, відправити до Києва системи Patriot і ввести вторинні санкції щодо країн, які продовжують купувати російську нафту і фінансувати її військові зусилля.

Але він нічого з цього не зробив. І його нерівномірний підхід загрожує ще більше покарати жертву війни, підкреслює видання.

Як повідомлялося, Трамп напередодні заявив, що хоче якнайшвидше завершити війну в Україні. Наступні кілька днів будуть дуже важливими.

Автор: 

Трамп Дональд (5696) війна в Україні (3981) припинення вогню (159)


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Топ коментарі
+18
трампон, це класичний януковоч. судимісті, тяга до терористів, корумпований вор.
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25.04.2025 09:43
+16
Тупий тролль, я повнісю згоден з Цензором, бо від США значно більше залежить існування України, ніж від Греції, Албанії, Португалії разом взятих. Дуже жаль, що твій обмежений інтелект не дозволяє тобі це зрозуміти.
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25.04.2025 10:06
+15
Щодо поступок з обох боків.
Коли Трампа запитали, на які поступки погодилася Росія, він відповів, "...що поступка Росії полягає у відмові від захоплення всієї України".
Я відкидаю недоведену версію про те, що Трамп є агентом росії. Швидше за все там набагато простіше і набагато сумніше - він абсолютно не розуміє суті питання через те, що повний мудак
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25.04.2025 09:44
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цензор, реально вже заїбали цим Трампом!!!
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25.04.2025 09:38 Відповісти
А не навпаки?
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25.04.2025 09:42 Відповісти
ми в Україні живемо, а не в США! Чому на Цензорі відсутні новини про Грецію, Албанію,Португалію? Зато новив про те які США негідники до сраки!
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25.04.2025 09:55 Відповісти
Тому що американський іпанутий президент - головний ньюсмейкер світу. А Цензор - це сайт новин.
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25.04.2025 10:01 Відповісти
в цих ньюсмейкерах відсутня логіка тому не варто їх взагалі постити
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25.04.2025 10:04 Відповісти
Тупий тролль, я повнісю згоден з Цензором, бо від США значно більше залежить існування України, ніж від Греції, Албанії, Португалії разом взятих. Дуже жаль, що твій обмежений інтелект не дозволяє тобі це зрозуміти.
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25.04.2025 10:06 Відповісти
Пуйло вертить Трампом, як пропеллером, самі знаєте на чому. Ну прямо Трамп у Пуйла вроді як вентилятор.
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25.04.2025 10:10 Відповісти
Трамп - *удак!!!
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25.04.2025 09:39 Відповісти
Позиція цього покидька давно відома:
"https://www.clayandbuck.com/trump-on-ukraine-what-putin-did-was-genius-biden-response-sad Дональд Трамп назвав визнання росією псевдореспублік на Донбасі "геніальним", а російські війська "найкращими миротворчими силами у світі".
/22.02.2022/
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25.04.2025 10:45 Відповісти
Трамп дуркує на всю голову - йому пох - за ним США і океан
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25.04.2025 09:42 Відповісти
Мудак розглядає війну ....
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25.04.2025 09:43 Відповісти
Трамп поставив США на одну планку з маскалями. Як і маскалі США перестали бути гарантами Будапештського меморандуму і надійними партнерами. Тому й не варто підписувати угоду про рідкоземельні метали
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25.04.2025 09:59 Відповісти
трампон, це класичний януковоч. судимісті, тяга до терористів, корумпований вор.
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25.04.2025 09:43 Відповісти
Єдине, що у януковоча здається судимостей було не 34, як у красного.
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25.04.2025 09:46 Відповісти
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25.04.2025 10:10 Відповісти
Щодо поступок з обох боків.
Коли Трампа запитали, на які поступки погодилася Росія, він відповів, "...що поступка Росії полягає у відмові від захоплення всієї України".
Я відкидаю недоведену версію про те, що Трамп є агентом росії. Швидше за все там набагато простіше і набагато сумніше - він абсолютно не розуміє суті питання через те, що повний мудак
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25.04.2025 09:44 Відповісти
Так він же ж був презом перед Байденом - як американці не розкусили шо він пустозвін?
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25.04.2025 09:48 Відповісти
Нічого дивного у цьому немає.
Він пішов на вибори з основним гаслом - зробити Америку кращою для американців, а не для всього світу. І американцям це дуже сподобалось. А основна теза - заручитися дружбою з росією у майбутньому неминучому військовому протистоянні з Китаєм. А якою ціною? На жаль, але ціною України. Тим більше, що 90% його виборців-реднеків різницю між росією та Україною не розуміють
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25.04.2025 09:57 Відповісти
Тема росії та України не була одною з визначальних.
Достатньо подивитись https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0 приблизний перелік указів, підписаних у перший же день.
Ось це і є ті основні проблеми, вирішення яких очікували від нього.
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25.04.2025 10:11 Відповісти
Хто очікував? Половину з тієї юридично нікчемної чухні заблоковано Верховним судом.
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25.04.2025 10:14 Відповісти
Немає різниці. Ті укази кажуть про те, чого від Трампа очікували виборці.
Там немає нічого про росію та Україну.
Зате є про гендери, рівність, міграцію, медицину.
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25.04.2025 10:20 Відповісти
Виборці очікували від трампончика падіння цін на яйця, пальне і нерухомість. В указах, на які ви посилаєтесь, занадто складні слова і словосполучення для того, щоб виборці трампа взагалі дотямили про що там.
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25.04.2025 10:31 Відповісти
Та й в штатах виборців трампончика нема проблем з гендерами чи то рівністю. А от трампівську "медицину" Техас вже смакує: дві дитини померли від епідемії кіру.
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25.04.2025 10:35 Відповісти
Проблем немає у противників Трампа: вони за рівність та інклюзивність.
Проблеми є у виборців Трампа: їм рівність та інклюзивність - як бику червона ганчірка.
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25.04.2025 10:39 Відповісти
Брєд, з інклюзівністю, тобто обладнанням закладів міст під потреби інвалидів, в них ніякої проблеми нема. Це ви кацапську туфту транслюєте, це вони хейтять людей із обмеженими можливостями.

Щє раз пояснюю - в штатах виборців трампа єдині червоні ганчирки, це магівські бейсболки. Все те, що ви пишете - в штатах виборців Камали і виборців трампа ажніяк не стосується.
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25.04.2025 10:58 Відповісти
його взагалі баранчики обрали зза вистави з нібито "спробою вбивства".
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25.04.2025 11:01 Відповісти
Зрозуміло.
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25.04.2025 11:06 Відповісти
Україна для Трампа не є "темою".
Україна для нього ціна, за яку він придбає лояльність (або нейтральність) Росії у боротьбі проти Китаю.
Якщо виходити з дипломатичної мови - для Трампа росія та Китай суб'єкти політики. Україна - об'єкт. А з об'єктом не церемоняться. Так він розуміє свою картину світу
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25.04.2025 10:18 Відповісти
Зате своїми діями він зробить союзником Китаю Європу, Канаду, Японію та й інші притомні країни. Тому, що Китай зараз виглядить набагато адекватнішим ніж США. "Геній" геополітики хрєнов.
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25.04.2025 11:57 Відповісти
,,,,зробити Америку кращою для американців,------- А вони довбойоби не розуміли, що Штати були кращими для них тіки Тому! що були кращими для усього Нормального Світу!(, ***** та сі, наїпуть рудого поца, як саиі захочуть!(, воно вже плутається у своїх ідіотських заявах, і як далі бути, і що робити, не розуміє ні він, ні його ******* адміністрація,(
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25.04.2025 10:16 Відповісти
До нього не доходить що рашка і Китай це вже Сіамські близнюки і Трамп хер вгадав
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25.04.2025 12:16 Відповісти
він дійсно - мудак, тому і став працювати на раісю.
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25.04.2025 09:48 Відповісти
Крім нерозуміння суті питання є ще велике бажання бить как дядя вова.
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25.04.2025 09:49 Відповісти
Те що він несповна розуму це факт. Те що агент також факт. Несповна розуму людина буде діяти несистемно. То до цілі, то проти. Трамп же завжди на стороні росії у своїх діях. Тобто свідомо працює на користь однієї із сторін. Яким чином він став залежним від Москви це вже неважливо.
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25.04.2025 10:01 Відповісти
Для вербування агента існує не так вже й багато мотивів. Якщо я пам'ятаю правильно - гроші, компромат, марнославство, патріотизм, особисті почуття (бажання комусь допомогти чи навпаки - нашкодити).
У випадку Трампа крім грошей та компромату нічого не працює. Або профінансували його в кінці 80-х, коли він став банкрутом або підловили на малолєткє (чи ще чогось гірше за це, на якомусь брудному збоченні)
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25.04.2025 10:12 Відповісти
Президент Америки працює на КДБ .
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25.04.2025 09:45 Відповісти
ну якшо всемогутні американські спецслужби цього допустили, маючи найбільші в світі бюджети і найкращі технічні засоби, то вони дійсно проф непридатні і нехай тутсі їх розжене к хєрам.
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25.04.2025 09:50 Відповісти
Та тут не обов'язково треба бути агентом спецслужб, щоб знати, що Трамп був завербований ще тоді, коли одружився на жінці з колишнього соцтабору. Іванна Трамп ще тоді забеспечила кремлю надійного агента, який на їхнє щастя таки став президентом. Вони зірвали джекпот.
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25.04.2025 10:13 Відповісти
Іванна була порядною жінкою до речі. трампон настільки тупий, що йому просто подзвонили і завербували по телефону.
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25.04.2025 10:17 Відповісти
Іванка без підпису на співпрацю з КДБ ніколи б не виїхала з в'язниці народів, якою тоді бул східна Європа. Вербували тоді всіх , хто лише намагався одружитися з іноземцем , а Трамп і тоді був жирною здобиччю і він багато разів приїздив у мАскву та Чехо-Словаччину.
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25.04.2025 11:06 Відповісти
Вона не з совка, там не було такої вʼязниці.
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25.04.2025 11:14 Відповісти
Скільки вам рочків? Ви не знаєте, що відбувалось у східній Європі, після того, як Рузвельт віддав її людожеру сраліну!?
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25.04.2025 11:29 Відповісти
Якби тільки це! Вони проср-ли більшість операцій, які проводили. До речі, цих розвідок в США , як на сучці блох. І всі жруть грошей неміряно, і, головне, зарозумілість з них так і пре. А результати - більш , ніж скромні.
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25.04.2025 10:16 Відповісти
Там цілком можуть бути свої "баканови", запросто.
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25.04.2025 10:52 Відповісти
А підсісти на кацапські нафтодолари всемогутнім американським спецслужбам не реально? Це тільки в голлівудських екшенах вони героїчні і непідкупні мабуть.А в реалі-хз.
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25.04.2025 12:54 Відповісти
мозгу нема ну зате в костюмі , ідіот
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25.04.2025 09:48 Відповісти
У Трампа просто немає карт проти рф. Йому краще було не починати ці перемовини, якщро він не може закінчити їх. Трпмп хоче не миру, а бабла. Йому б бабла зрубити побільше, бажано й з України.
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25.04.2025 09:50 Відповісти
Трамп це і є карта в руках рф.
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25.04.2025 10:10 Відповісти
рамп розглядає війну в Україні через призму Путіна. - "коли я добре подивився в очі американського "трамбона", то в них я прочитав "куйло"
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25.04.2025 09:51 Відповісти
Меланья народжувала дітей Трампу від путіна !
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25.04.2025 09:52 Відповісти
Та що там Миланія...скоро сам трамп народить від пу.
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25.04.2025 10:11 Відповісти
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25.04.2025 11:27 Відповісти
Індія із Пакістаном ось-ось почнуть лупити ядеркою друг друга;
Цікаво , що стане робити руда мавпа у цьому разі?
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25.04.2025 09:53 Відповісти
Знову скаже "астанавітєсь!"
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25.04.2025 09:56 Відповісти
Хай луплять. Уже попуй!
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25.04.2025 10:02 Відповісти
Скаже:як би я був президентом,цієї війни бы не було...в цьому винний Баден.
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25.04.2025 10:12 Відповісти
Нічого він не буде робити. Де Індія з Пакістаном, а де Штати? Між ними великий і прекрасний океан. До того ж обидві країни - не члени НАТО, то й зобов'язань ніяких. Хай хоч повбиваються, хоч ядеркой, хоч чим, а трамп поки що буде робити америку знов егей...
Сарказм, якщо що.
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25.04.2025 11:57 Відповісти
Розпочне ще одну війну з Китаєм у Кореї.
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25.04.2025 12:26 Відповісти
А як же оце:Трамп нарешті бачить перешкоду для миру - це Росія, - WSJ https://censor.net/ua/n3548709 ? Тобто, кожен бачить по своєму - художники, ***...
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25.04.2025 09:55 Відповісти
абсолютно точне визначення ситуації - трамп виступає на боці росії, єдина перешкода, яку бачить трамп для досягнення миру у війні - це Україна з її, на його думку, нескінченними умовами..., вона давно повинна здатися, віддати росії все, що вона хоче, виконати всі її умови, й ще виплатити репарації Америці..., після цього для трампа нарешті відкриється шлях до тих чудових пропозицій, які йому намалювала росія..., жаль тільки, що вона його кине, як завжди..., тому що росіяни давно зрозуміли, що в особі трампа вони отримали дурня, яким легко крутити...
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25.04.2025 09:56 Відповісти
Ми звикли, що Трамп звалює свої помилки на інших. А тепер ми побачили, що він ще й присвоює чужі успіхи собі. Путін відмовився від ідеї захоплення України не тому, що на нього дуже тисне Трамп, а тому що отримав по зубах від армії України. А тепер Дональд присвоює собі заслуги ЗСУ і буде ще просити йому за це подякувати…
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25.04.2025 09:57 Відповісти
Про жертву. Коли ***** почне на полном серйозє угрожать країнам Європи ядерной збруєй - ВОНИ САМІ БУДУТЬ ПОЗБАВЛЯТСА СВОГО СУВЕРЕНІТЄТА. Ось побачите.
Доречі, хтось колись казав, що якщо ***** вдарить по Україні ядеркой (тактичною), то зразу від країн заходу буде отвєтка по росії конвеційною (замєттє не ядерною) збруєю. Вони там всі сцуться тієї ядерки, як жертва від маньяка в фільмі жахів. Не буде взагалі ніякої ответки. НІ ЗРАЗУ, НІ ПОТІМ. Скорше за все НАТО зі свого складу виключить Прибалтику, Пільшу, Чехію та РУмунію, ато путін нападьоть
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25.04.2025 10:01 Відповісти
"На повном серйозє" - це типу щє й ножкой тупне?
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25.04.2025 10:21 Відповісти
На полном серйозє, це якщо орда буде на їхніх границях стояти, як у нас в 2022 році
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25.04.2025 10:23 Відповісти
Вона в них стоїть і так, НАТО в 200км від расчлєнінграда.
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25.04.2025 11:03 Відповісти
А "полного серйозу" не буде банально тому, що ядерна зброя, це зброя стримування ядерної зброї. ***** чудово розуміє, що як тільки супутники ядерних країн побачать активність в районі зберігання боєголовок, одразу буде взведений удар у відповідь, який при пуску першої ж російської стратегичної ракети укатає його в скло.
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25.04.2025 11:09 Відповісти
Ага-ага, зразу-одразу. І навіть нє обєспокояца.
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25.04.2025 11:27 Відповісти
Побоююсь, що при трампі нічого цього не буде. Сам Сонцечубий заглядає в риб'ячі очі пуйла і мріє про любов, голова його розвідки - "наша дєвочка" по словам російського МЗС. І взагалі, шо трампу до того, що російські ядерні ракети знищать якусь Україну, що трамп досі вважає крихітною країною, що її навіть на мапі світу не знайдеш. Америку же росія не зачепить - вони ж друзі, і між ними прекрасний та великий океан!
Схаменеться тільки, можливо, коли та ядерка знищить йому маро-лаго...
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25.04.2025 12:05 Відповісти
Тому що наші не вміють говорити з Трампом.
І чому це.... така потужна команда у зелі і такі проблеми в України
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25.04.2025 10:02 Відповісти
Війде хіба що в якості путінської шльондри, і це вже факт. Заперечувати очевидне - дурість.
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25.04.2025 10:57 Відповісти
Як з дурнем тягаться - краще відцураться.
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25.04.2025 10:03 Відповісти
Мабуть Трампу таки якось стрьомно дивитися через призму Зе...
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25.04.2025 10:03 Відповісти
@ (мова оригіналу):
"Трамп https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2025/04/24/7210223/ заявил 24 апреля, что россия пошла на уступки: «Прекращение войны, прекращение захвата целой страны».
Однако он не сказал, что бои под Покровском начались 1 августа 2024 года, за Часов Яр идут с 4 апреля 2024 года, а «стояние» в Торецке длится с 19 июня 2024 года.
При самом позитивном для россии раскладе они смогут захватить весь Донбасс в 2028 году, поэтому нет смысла говорить серьезно о захвате всей Украины."

До цього слід добавити: з втратами армії російських загарбників іще більш як 1,5 млн. особового складу.
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25.04.2025 10:06 Відповісти
Іржавого треба везти в лікарню на поглиблене психіатричне обстеження . Він реально хворий , якщо таке верзе ,, що рашка мовляв пішла на поступки тим що не захопила всю Україну - за трі дня . Не розуміти , не помічати справжніх причин , через які кацапи вже третій рік як - топчуться біля Покровська , це треба бути круглим ідіотом .
Що цікаво , на те що він несе відверту маячню , йому вказують всі притомні адекватні політики , про це пише американська преса і говорять численні експерти і аналітики , але з нього як - з гуся вода . Це говорить про геть повну відсутність у нього критичного мислення , що є ознакою психічного розладу .
Хоча , з іншого боку - він може і навмисно вдавати дурника , щоб не визнавати того факту що саме - американська зброя , надана адміністрацією Байдена , допомогла ЗСУ зупинити русню .
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25.04.2025 10:56 Відповісти
Сегодня ночью Россия снова убила по меньшей мере 9 человек и ранила 63 в Украине. И в то же время президент США Дональд Трамп не в состоянии осудить эти ужасные преступления. Он не в состоянии сделать все, чтобы величайший преступник современности Путин предстал перед судом за свои ужасные преступления. Он не в состоянии вести переговоры о высоких тысячах миллиардов евро, которые Россия должна заплатить Украине за все ужасные вещи, которые она сделала с Украиной и ее народом", - высказался спортсмен в своей заметке в соцсети X.

Гашек добавил, что вместо этого Трамп критикует украинского президента и "лидера демократического мира" Владимира Зеленского, который защищает свою страну и не хочет отдавать ее территорию.

"Американский президент является предателем демократического мира", - подчеркнул бывший хоккеист
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25.04.2025 10:21 Відповісти
CNN дерьмократическая помойка, я не знаю для баланса может Breitbart, The Gateway Pundit, Newsmax, OANN тогда цитируйте, что бы 2 точки зрения показать ультра левую и правую.
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25.04.2025 10:23 Відповісти
трампісту не подобається критика його гуру від провідного правоцентриського видання Америки, не подобається настільки, що він бреше "CNN дерьмократическая помойка", тобто - бреше касапськими наративами.
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25.04.2025 10:36 Відповісти
Брехло, є всім відомі маркери, які свідчать про направленість та заангажованість медіа, CNN відповідає ВСІМ, що це дерьмократична срань -
1. Підтримка ЛГБТФВІАДЛОВДА++++++ = Так
2. Підтримка міграції, навіть нелегальної = Так
3. Підтримка расизму у вигляді DEI = Так
4. Критика республіканців = Так
5. Підтримка соціальних программ = Так
6. Нещадна безглузда та не відповідна дійсності критика Трампа = Так.

То це для тебе "правоцентриське видання"? Ти тупо брехло, або інтелектуальний імпотент.
Я привів джерела там де всі маркери "Так" змінюються на "Ні", що тобі не подобається, де я не об'єктивний ???
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25.04.2025 11:22 Відповісти
за правою, це тобі треба в конспіролуховські помийки на кшталт NY Post.
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25.04.2025 11:13 Відповісти
Угу...это фсе фейки...от як би ЯЯЯЯЯЯ(трамп) був президентом,то війни не було би...
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25.04.2025 16:34 Відповісти
Трамп це ***** №2
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25.04.2025 10:25 Відповісти
Коли в режимі нон -стоп, читаєш все що верзе руде опудало Трамп, це нагадує репортаж з дурдома, де один буйний полудурок взяв у заручники заклад, добрався до мегафону і несе різну маячню на весь світ. Він всюди попадає в становище ідіота бо і є ідіот. Тарифи - провал, ганьба. Маск зі своєю бензопилою скорочень - ганьба, ненависть, провал. Кадрові призначення наприклад Гексед - дурень, продисвіт, ганьба, провал. Мирні зусилля - повне домінування путлера, провал і далі ганьба. Вам не здається що це система і Трамп клінічний придурок?
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25.04.2025 10:29 Відповісти
На жаль з приходом рудого недоумка рашиський терор тільки посилився ,тому за злочини рашистів відповідальний і Трамп саме він почав загравати з світовим терористом і вивів його з ізоляції в цивілізованому світі.
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25.04.2025 10:49 Відповісти
Це не призма Путіна. Два дідугана-маразматіка мають спільний план захапати чужі території. Україна Трампу потрібна як прецедент.
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25.04.2025 11:28 Відповісти
На заглавном фото Трамп хвастается размером члена, который он смог заглотить
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25.04.2025 12:51 Відповісти
 
 