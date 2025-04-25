Трамп розглядає війну в Україні через призму Путіна. Його однобокий підхід може ще більше покарати жертву, - CNN

Останні заяви президента США Дональда Трампа демонструють його проросійську позицію у питанні врегулювання війни в Україні та знищують усі сподівання на те, що США є неупередженим посередником у досягненні миру.

Про це пише CNN, аналізуючи останні заяви Трампа, інформує Цензор.НЕТ.

"Незбалансований характер миротворчих зусиль США можна побачити в навмисно невизначеній мові Трампа про конфлікт і в дивних, навіть химерних способах, якими він говорить про війну", - зазначає видання.

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Рано-вранці в четвер Росія здійснила масовану атаку по Україні, внаслідок якої 12 людей загинули і 90 дістали поранення. У відповідь на це Трамп у соцмережах опублікував доволі "прохолодний" пост, у якому "мабуть, найбільше був занепокоєний тим, коли відбулися атаки, аніж тим, як було вбито беззахисних мирних жителів", не звинувачуючи Путіна напряму.

"Інший президент США міг би висловити співчуття жертвам, вказати, що навмисний напад на мирних жителів є воєнним злочином і загрожує наслідками. Але відповідь Трампа відповідала його давній практиці відмови пов'язувати результати жахливих атак із лідером, який їх замовив", - наголошує видання.

Також зазначається, що Трамп поскаржився на "підбурювальні заяви, подібні до заяв Зеленського, які так ускладнюють врегулювання цієї війни". Цей контраст у тоні президента США стосовно двох лідерів примітний, підкреслюють експерти.

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"Коли Зеленський наважується говорити правду, Трамп дійсно його критикує. Коли Путін вбиває мирних жителів балістичними ракетами, він просто його поправив. Або злегка покарав", - заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст.

При цьому, коли Трампа запитали, на які поступки пішла РФ в конфлікті порівняно з його постійним тиском на Україну, він заявив, що те, що Росія зупинить війну і припинить захоплення всієї країни, - вже досить велика поступка.

"Ця відповідь видає дивне нерозуміння того, що сталося, і показує, наскільки всебічно Трамп розглядає війну через призму Путіна", - наголошує CNN.

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Джерела повідомили CNN у четвер, що Трамп потай розчарований своєю нездатністю виступити посередником у припиненні війни. Але поки що його нетерпіння не призвело до будь-яких спроб примусити Росію. Трамп міг би, наприклад, постачати зброю в Україну, відправити до Києва системи Patriot і ввести вторинні санкції щодо країн, які продовжують купувати російську нафту і фінансувати її військові зусилля.

Але він нічого з цього не зробив. І його нерівномірний підхід загрожує ще більше покарати жертву війни, підкреслює видання.

Як повідомлялося, Трамп напередодні заявив, що хоче якнайшвидше завершити війну в Україні. Наступні кілька днів будуть дуже важливими.