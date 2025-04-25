Трамп розглядає війну в Україні через призму Путіна. Його однобокий підхід може ще більше покарати жертву, - CNN
Останні заяви президента США Дональда Трампа демонструють його проросійську позицію у питанні врегулювання війни в Україні та знищують усі сподівання на те, що США є неупередженим посередником у досягненні миру.
Про це пише CNN, аналізуючи останні заяви Трампа, інформує Цензор.НЕТ.
"Незбалансований характер миротворчих зусиль США можна побачити в навмисно невизначеній мові Трампа про конфлікт і в дивних, навіть химерних способах, якими він говорить про війну", - зазначає видання.
Рано-вранці в четвер Росія здійснила масовану атаку по Україні, внаслідок якої 12 людей загинули і 90 дістали поранення. У відповідь на це Трамп у соцмережах опублікував доволі "прохолодний" пост, у якому "мабуть, найбільше був занепокоєний тим, коли відбулися атаки, аніж тим, як було вбито беззахисних мирних жителів", не звинувачуючи Путіна напряму.
"Інший президент США міг би висловити співчуття жертвам, вказати, що навмисний напад на мирних жителів є воєнним злочином і загрожує наслідками. Але відповідь Трампа відповідала його давній практиці відмови пов'язувати результати жахливих атак із лідером, який їх замовив", - наголошує видання.
Також зазначається, що Трамп поскаржився на "підбурювальні заяви, подібні до заяв Зеленського, які так ускладнюють врегулювання цієї війни". Цей контраст у тоні президента США стосовно двох лідерів примітний, підкреслюють експерти.
"Коли Зеленський наважується говорити правду, Трамп дійсно його критикує. Коли Путін вбиває мирних жителів балістичними ракетами, він просто його поправив. Або злегка покарав", - заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст.
При цьому, коли Трампа запитали, на які поступки пішла РФ в конфлікті порівняно з його постійним тиском на Україну, він заявив, що те, що Росія зупинить війну і припинить захоплення всієї країни, - вже досить велика поступка.
"Ця відповідь видає дивне нерозуміння того, що сталося, і показує, наскільки всебічно Трамп розглядає війну через призму Путіна", - наголошує CNN.
Джерела повідомили CNN у четвер, що Трамп потай розчарований своєю нездатністю виступити посередником у припиненні війни. Але поки що його нетерпіння не призвело до будь-яких спроб примусити Росію. Трамп міг би, наприклад, постачати зброю в Україну, відправити до Києва системи Patriot і ввести вторинні санкції щодо країн, які продовжують купувати російську нафту і фінансувати її військові зусилля.
Але він нічого з цього не зробив. І його нерівномірний підхід загрожує ще більше покарати жертву війни, підкреслює видання.
Як повідомлялося, Трамп напередодні заявив, що хоче якнайшвидше завершити війну в Україні. Наступні кілька днів будуть дуже важливими.
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"https://www.clayandbuck.com/trump-on-ukraine-what-putin-did-was-genius-biden-response-sad Дональд Трамп назвав визнання росією псевдореспублік на Донбасі "геніальним", а російські війська "найкращими миротворчими силами у світі".
/22.02.2022/
Коли Трампа запитали, на які поступки погодилася Росія, він відповів, "...що поступка Росії полягає у відмові від захоплення всієї України".
Я відкидаю недоведену версію про те, що Трамп є агентом росії. Швидше за все там набагато простіше і набагато сумніше - він абсолютно не розуміє суті питання через те, що повний мудак
Він пішов на вибори з основним гаслом - зробити Америку кращою для американців, а не для всього світу. І американцям це дуже сподобалось. А основна теза - заручитися дружбою з росією у майбутньому неминучому військовому протистоянні з Китаєм. А якою ціною? На жаль, але ціною України. Тим більше, що 90% його виборців-реднеків різницю між росією та Україною не розуміють
Достатньо подивитись https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0 приблизний перелік указів, підписаних у перший же день.
Ось це і є ті основні проблеми, вирішення яких очікували від нього.
Там немає нічого про росію та Україну.
Зате є про гендери, рівність, міграцію, медицину.
Проблеми є у виборців Трампа: їм рівність та інклюзивність - як бику червона ганчірка.
Щє раз пояснюю - в штатах виборців трампа єдині червоні ганчирки, це магівські бейсболки. Все те, що ви пишете - в штатах виборців Камали і виборців трампа ажніяк не стосується.
Україна для нього ціна, за яку він придбає лояльність (або нейтральність) Росії у боротьбі проти Китаю.
Якщо виходити з дипломатичної мови - для Трампа росія та Китай суб'єкти політики. Україна - об'єкт. А з об'єктом не церемоняться. Так він розуміє свою картину світу
У випадку Трампа крім грошей та компромату нічого не працює. Або профінансували його в кінці 80-х, коли він став банкрутом або підловили на малолєткє (чи ще чогось гірше за це, на якомусь брудному збоченні)
Цікаво , що стане робити руда мавпа у цьому разі?
Сарказм, якщо що.
Доречі, хтось колись казав, що якщо ***** вдарить по Україні ядеркой (тактичною), то зразу від країн заходу буде отвєтка по росії конвеційною (замєттє не ядерною) збруєю. Вони там всі сцуться тієї ядерки, як жертва від маньяка в фільмі жахів. Не буде взагалі ніякої ответки. НІ ЗРАЗУ, НІ ПОТІМ. Скорше за все НАТО зі свого складу виключить Прибалтику, Пільшу, Чехію та РУмунію, ато путін нападьоть
Схаменеться тільки, можливо, коли та ядерка знищить йому маро-лаго...
І чому це.... така потужна команда у зелі і такі проблеми в України
"Трамп https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2025/04/24/7210223/ заявил 24 апреля, что россия пошла на уступки: «Прекращение войны, прекращение захвата целой страны».
Однако он не сказал, что бои под Покровском начались 1 августа 2024 года, за Часов Яр идут с 4 апреля 2024 года, а «стояние» в Торецке длится с 19 июня 2024 года.
При самом позитивном для россии раскладе они смогут захватить весь Донбасс в 2028 году, поэтому нет смысла говорить серьезно о захвате всей Украины."
До цього слід добавити: з втратами армії російських загарбників іще більш як 1,5 млн. особового складу.
Що цікаво , на те що він несе відверту маячню , йому вказують всі притомні адекватні політики , про це пише американська преса і говорять численні експерти і аналітики , але з нього як - з гуся вода . Це говорить про геть повну відсутність у нього критичного мислення , що є ознакою психічного розладу .
Хоча , з іншого боку - він може і навмисно вдавати дурника , щоб не визнавати того факту що саме - американська зброя , надана адміністрацією Байдена , допомогла ЗСУ зупинити русню .
Гашек добавил, что вместо этого Трамп критикует украинского президента и "лидера демократического мира" Владимира Зеленского, который защищает свою страну и не хочет отдавать ее территорию.
"Американский президент является предателем демократического мира", - подчеркнул бывший хоккеист
1. Підтримка ЛГБТФВІАДЛОВДА++++++ = Так
2. Підтримка міграції, навіть нелегальної = Так
3. Підтримка расизму у вигляді DEI = Так
4. Критика республіканців = Так
5. Підтримка соціальних программ = Так
6. Нещадна безглузда та не відповідна дійсності критика Трампа = Так.
То це для тебе "правоцентриське видання"? Ти тупо брехло, або інтелектуальний імпотент.
Я привів джерела там де всі маркери "Так" змінюються на "Ні", що тобі не подобається, де я не об'єктивний ???