Трамп рассматривает войну в Украине через призму Путина. Его однобокий подход может еще больше наказать жертву, - CNN

Последние заявления президента США Дональда Трампа демонстрируют его пророссийскую позицию в вопросе урегулирования войны в Украине и уничтожают все надежды на то, что США являются беспристрастным посредником в достижении мира.

Об этом пишет CNN, анализируя последние заявления Трампа, информирует Цензор.НЕТ.

"Несбалансированный характер миротворческих усилий США можно увидеть в намеренно неопределенной речи Трампа о конфликте и в странных, даже причудливых способах, которыми он говорит о войне", - отмечает издание.

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Рано утром в четверг Россия осуществила массированную атаку по Украине, в результате которой 12 человек погибли и 90 получили ранения. В ответ на это Трамп в соцсетях опубликовал довольно "прохладный" пост, в котором "видимо, больше всего был обеспокоен тем, когда произошли атаки, чем тем, как были убиты беззащитные мирные жители", не обвиняя Россию напрямую.

"Другой президент США мог бы выразить соболезнования жертвам, указать, что преднамеренное нападение на мирных жителей является военным преступлением и чревато последствиями. Но ответ Трампа соответствовал его давней практике отказа связывать результаты ужасных атак с лидером, который их заказал", - акцентирует внимание издание.

Также отмечается, что Трамп пожаловался на "подстрекательские заявления, подобные заявлениям Зеленского, которые так затрудняют урегулирование этой войны". Этот контраст в тоне президента США по отношению к двум лидерам примечателен, подчеркивают эксперты.

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"Когда Зеленский осмеливается говорить правду, Трамп действительно его критикует. Когда Путин убивает мирных жителей баллистическими ракетами, он просто его поправил. Или слегка наказал", - заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст.

При этом, когда Трампа спросили, на какие уступки пошла РФ в конфликте по сравнению с его постоянным давлением на Украину, он заявил, что то, что Россия остановит войну и прекратит захват всей страны, - уже достаточно большая уступка.

"Этот ответ выдает странное непонимание того, что произошло, и показывает, насколько всесторонне Трамп рассматривает войну через призму Путина", - отмечает CNN.

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Источники сообщили CNN в четверг, что Трамп втайне разочарован своей неспособностью выступить посредником в прекращении войны. Но пока его нетерпение не привело к каким-либо попыткам принудить Россию. Трамп мог бы, например, поставлять оружие в Украину, отправить в Киев системы Patriot и ввести вторичные санкции в отношении стран, которые продолжают покупать российскую нефть и финансировать ее военные усилия.

Но он ничего из этого не сделал. И его неравномерный подход грозит еще больше наказать жертву войны, подчеркивает издание.

Как сообщалось, Трамп накануне заявил, что хочет как можно быстрее завершить войну в Украине. Следующие несколько дней будут очень важными.