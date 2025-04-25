Трамп рассматривает войну в Украине через призму Путина. Его однобокий подход может еще больше наказать жертву, - CNN
Последние заявления президента США Дональда Трампа демонстрируют его пророссийскую позицию в вопросе урегулирования войны в Украине и уничтожают все надежды на то, что США являются беспристрастным посредником в достижении мира.
Об этом пишет CNN, анализируя последние заявления Трампа, информирует Цензор.НЕТ.
"Несбалансированный характер миротворческих усилий США можно увидеть в намеренно неопределенной речи Трампа о конфликте и в странных, даже причудливых способах, которыми он говорит о войне", - отмечает издание.
Рано утром в четверг Россия осуществила массированную атаку по Украине, в результате которой 12 человек погибли и 90 получили ранения. В ответ на это Трамп в соцсетях опубликовал довольно "прохладный" пост, в котором "видимо, больше всего был обеспокоен тем, когда произошли атаки, чем тем, как были убиты беззащитные мирные жители", не обвиняя Россию напрямую.
"Другой президент США мог бы выразить соболезнования жертвам, указать, что преднамеренное нападение на мирных жителей является военным преступлением и чревато последствиями. Но ответ Трампа соответствовал его давней практике отказа связывать результаты ужасных атак с лидером, который их заказал", - акцентирует внимание издание.
Также отмечается, что Трамп пожаловался на "подстрекательские заявления, подобные заявлениям Зеленского, которые так затрудняют урегулирование этой войны". Этот контраст в тоне президента США по отношению к двум лидерам примечателен, подчеркивают эксперты.
"Когда Зеленский осмеливается говорить правду, Трамп действительно его критикует. Когда Путин убивает мирных жителей баллистическими ракетами, он просто его поправил. Или слегка наказал", - заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст.
При этом, когда Трампа спросили, на какие уступки пошла РФ в конфликте по сравнению с его постоянным давлением на Украину, он заявил, что то, что Россия остановит войну и прекратит захват всей страны, - уже достаточно большая уступка.
"Этот ответ выдает странное непонимание того, что произошло, и показывает, насколько всесторонне Трамп рассматривает войну через призму Путина", - отмечает CNN.
Источники сообщили CNN в четверг, что Трамп втайне разочарован своей неспособностью выступить посредником в прекращении войны. Но пока его нетерпение не привело к каким-либо попыткам принудить Россию. Трамп мог бы, например, поставлять оружие в Украину, отправить в Киев системы Patriot и ввести вторичные санкции в отношении стран, которые продолжают покупать российскую нефть и финансировать ее военные усилия.
Но он ничего из этого не сделал. И его неравномерный подход грозит еще больше наказать жертву войны, подчеркивает издание.
Как сообщалось, Трамп накануне заявил, что хочет как можно быстрее завершить войну в Украине. Следующие несколько дней будут очень важными.
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"https://www.clayandbuck.com/trump-on-ukraine-what-putin-did-was-genius-biden-response-sad Дональд Трамп назвав визнання росією псевдореспублік на Донбасі "геніальним", а російські війська "найкращими миротворчими силами у світі".
/22.02.2022/
Коли Трампа запитали, на які поступки погодилася Росія, він відповів, "...що поступка Росії полягає у відмові від захоплення всієї України".
Я відкидаю недоведену версію про те, що Трамп є агентом росії. Швидше за все там набагато простіше і набагато сумніше - він абсолютно не розуміє суті питання через те, що повний мудак
Він пішов на вибори з основним гаслом - зробити Америку кращою для американців, а не для всього світу. І американцям це дуже сподобалось. А основна теза - заручитися дружбою з росією у майбутньому неминучому військовому протистоянні з Китаєм. А якою ціною? На жаль, але ціною України. Тим більше, що 90% його виборців-реднеків різницю між росією та Україною не розуміють
Достатньо подивитись https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0 приблизний перелік указів, підписаних у перший же день.
Ось це і є ті основні проблеми, вирішення яких очікували від нього.
Там немає нічого про росію та Україну.
Зате є про гендери, рівність, міграцію, медицину.
Проблеми є у виборців Трампа: їм рівність та інклюзивність - як бику червона ганчірка.
Щє раз пояснюю - в штатах виборців трампа єдині червоні ганчирки, це магівські бейсболки. Все те, що ви пишете - в штатах виборців Камали і виборців трампа ажніяк не стосується.
Україна для нього ціна, за яку він придбає лояльність (або нейтральність) Росії у боротьбі проти Китаю.
Якщо виходити з дипломатичної мови - для Трампа росія та Китай суб'єкти політики. Україна - об'єкт. А з об'єктом не церемоняться. Так він розуміє свою картину світу
У випадку Трампа крім грошей та компромату нічого не працює. Або профінансували його в кінці 80-х, коли він став банкрутом або підловили на малолєткє (чи ще чогось гірше за це, на якомусь брудному збоченні)
Цікаво , що стане робити руда мавпа у цьому разі?
Сарказм, якщо що.
Доречі, хтось колись казав, що якщо ***** вдарить по Україні ядеркой (тактичною), то зразу від країн заходу буде отвєтка по росії конвеційною (замєттє не ядерною) збруєю. Вони там всі сцуться тієї ядерки, як жертва від маньяка в фільмі жахів. Не буде взагалі ніякої ответки. НІ ЗРАЗУ, НІ ПОТІМ. Скорше за все НАТО зі свого складу виключить Прибалтику, Пільшу, Чехію та РУмунію, ато путін нападьоть
Схаменеться тільки, можливо, коли та ядерка знищить йому маро-лаго...
І чому це.... така потужна команда у зелі і такі проблеми в України
"Трамп https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2025/04/24/7210223/ заявил 24 апреля, что россия пошла на уступки: «Прекращение войны, прекращение захвата целой страны».
Однако он не сказал, что бои под Покровском начались 1 августа 2024 года, за Часов Яр идут с 4 апреля 2024 года, а «стояние» в Торецке длится с 19 июня 2024 года.
При самом позитивном для россии раскладе они смогут захватить весь Донбасс в 2028 году, поэтому нет смысла говорить серьезно о захвате всей Украины."
До цього слід добавити: з втратами армії російських загарбників іще більш як 1,5 млн. особового складу.
Що цікаво , на те що він несе відверту маячню , йому вказують всі притомні адекватні політики , про це пише американська преса і говорять численні експерти і аналітики , але з нього як - з гуся вода . Це говорить про геть повну відсутність у нього критичного мислення , що є ознакою психічного розладу .
Хоча , з іншого боку - він може і навмисно вдавати дурника , щоб не визнавати того факту що саме - американська зброя , надана адміністрацією Байдена , допомогла ЗСУ зупинити русню .
Гашек добавил, что вместо этого Трамп критикует украинского президента и "лидера демократического мира" Владимира Зеленского, который защищает свою страну и не хочет отдавать ее территорию.
"Американский президент является предателем демократического мира", - подчеркнул бывший хоккеист
1. Підтримка ЛГБТФВІАДЛОВДА++++++ = Так
2. Підтримка міграції, навіть нелегальної = Так
3. Підтримка расизму у вигляді DEI = Так
4. Критика республіканців = Так
5. Підтримка соціальних программ = Так
6. Нещадна безглузда та не відповідна дійсності критика Трампа = Так.
То це для тебе "правоцентриське видання"? Ти тупо брехло, або інтелектуальний імпотент.
Я привів джерела там де всі маркери "Так" змінюються на "Ні", що тобі не подобається, де я не об'єктивний ???