Україна разом з партнерами напрацювала свої умови миру, які вже передали Трампу, - The Telegraph

Після переговорів у Лондоні сформовано новий документ щодо територіальних питань України, який уже передали президенту США Дональду Трампу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Видання зазначає, що план України складається з п'яти пунктів, які свідчать про значні розбіжності з американським планом із семи пунктів, що з'явився цього тижня.

"Вимоги Києва демонструють, що Україна сподівається фактично виключити будь-яке формальне міжнародне визнання російського суверенітету над Кримом та іншими тимчасово окупованими територіями", - йдеться в матеріалі.

У першому та другому пунктах фокусується на формулюванні будь-якої мирної угоди як "заснованої на міжнародному праві, а не на капітуляції", з особливим попередженням про можливе вторгнення Китаю на Тайвань.Також ці пункти підкреслюють важливість чітких гарантій безпеки як ціни будь-якої майбутньої мирної угоди, яка може передбачати передачу певних українських територій Росії, навіть на тимчасовій основі.

Третій пункт - це спроба "забрати" контроль над переговорами від Трампа і повернути Україну в центр мирного процесу.

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Четвертий пункт слугує попередженням як для США, так і для НАТО, що дозвіл Росії контролювати Крим дає їй змогу загрожувати не тільки нападами на Україну, а й на чорноморських союзників - Туреччину, Румунію та Болгарію.

П'ятий і останній пункт ясно показує, що Росії не можна дозволяти використовувати угоду для обмеження чисельності збройних сил або оборонно-промислової бази України.

У центрі вимог Києва - наполягання на тому, щоб Крим, анексований військами РФ у 2014 році, не був офіційно визнаний російським. Крим є ключовим "каменем спотикання" - визнання російського контролю над півостровом порушило б основний принцип міжнародного права, згідно з яким жодна країна не може анексувати територію іншої держави. Також це порушило б Конституцію України. Західні союзники України, за даними ЗМІ, лобіюють запропоновані зміни до плану.

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