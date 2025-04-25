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Новини Мирний план
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Україна разом з партнерами напрацювала свої умови миру, які вже передали Трампу, - The Telegraph

Які вимоги підготувала Україна у мирному плані

Після переговорів у Лондоні сформовано новий документ щодо територіальних питань України, який уже передали президенту США Дональду Трампу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Видання зазначає, що план України складається з п'яти пунктів, які свідчать про значні розбіжності з американським планом із семи пунктів, що з'явився цього тижня.

"Вимоги Києва демонструють, що Україна сподівається фактично виключити будь-яке формальне міжнародне визнання російського суверенітету над Кримом та іншими тимчасово окупованими територіями", - йдеться в матеріалі.

У першому та другому пунктах фокусується на формулюванні будь-якої мирної угоди як "заснованої на міжнародному праві, а не на капітуляції", з особливим попередженням про можливе вторгнення Китаю на Тайвань.Також ці пункти підкреслюють важливість чітких гарантій безпеки як ціни будь-якої майбутньої мирної угоди, яка може передбачати передачу певних українських територій Росії, навіть на тимчасовій основі.

Третій пункт - це спроба "забрати" контроль над переговорами від Трампа і повернути Україну в центр мирного процесу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Мирний план" Трампа: припинення вогню контролюватимуть Україна, РФ та третя країна, що не входить до НАТО, - NYP

Четвертий пункт слугує попередженням як для США, так і для НАТО, що дозвіл Росії контролювати Крим дає їй змогу загрожувати не тільки нападами на Україну, а й на чорноморських союзників - Туреччину, Румунію та Болгарію.

П'ятий і останній пункт ясно показує, що Росії не можна дозволяти використовувати угоду для обмеження чисельності збройних сил або оборонно-промислової бази України.

У центрі вимог Києва - наполягання на тому, щоб Крим, анексований військами РФ у 2014 році, не був офіційно визнаний російським. Крим є ключовим "каменем спотикання" - визнання російського контролю над півостровом порушило б основний принцип міжнародного права, згідно з яким жодна країна не може анексувати територію іншої держави. Також це порушило б Конституцію України. Західні союзники України, за даними ЗМІ, лобіюють запропоновані зміни до плану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Трампа вважають, що Україна готова віддати РФ 20% території заради мирної угоди, - NYP

Автор: 

Україна (5899) Трамп Дональд (5696)


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Топ коментарі
+34
- діду, ти вже стіко живеш, скажи, шо має бути у голові кацапа, шоби він припинив бвивати, гвалтувати, брехати?
- куля, онучок, тіко куля...
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25.04.2025 11:06
+15
Трамп чує лише *****. Це вже навіть колишнім трампістам зрозуміло.
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25.04.2025 11:12
+10
Трамп стає схожим на картопляного дуче білоруської губернії
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25.04.2025 11:41
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- діду, ти вже стіко живеш, скажи, шо має бути у голові кацапа, шоби він припинив бвивати, гвалтувати, брехати?
- куля, онучок, тіко куля...
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25.04.2025 11:06 Відповісти
Одного пункту достатньо.
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25.04.2025 11:11 Відповісти
Зеленський повинен негайно припинити переговори з неадекватом Трампом. Без довідки від психіатра про задовільний стан психічного здоров'я Трампа не проводити з ним ніяких контактів.
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25.04.2025 17:28 Відповісти
Трамп чує лише *****. Це вже навіть колишнім трампістам зрозуміло.
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25.04.2025 11:12 Відповісти
Це каже на те,що трамп ведомое звено у путина.А ведущий таки путін.
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25.04.2025 11:14 Відповісти
Бінго!
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25.04.2025 11:23 Відповісти
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25.04.2025 11:27 Відповісти
Коли за діло береться дурень...
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25.04.2025 17:32 Відповісти
Схоже, що головний інтерес тр - заполучити, в якості приза, під контроль=розпорядження ЗАЕС, яка буде забезпечувати расєю е/енергієй а сем буде слівки знимати. Також його інтересом є спільні проекти з пу... доля України і кримстких татар йому байдужа. Головне для нього отримати копалини та як більше зиску від ресурсів України.
Від демілітаризації України, тим паче від заперечення розміщенню військ.контигенту з коаліції бажаючих, продовження поставок західної зброї + визнання окуп і навіть неокуп.ним територій + зняття санкцій, пу ні за які коврижки не відмовиться.
ЗСУ - головний дипломат України, адже мир можливий лише через силу, інакше - капітуляція і фактично жертва буде виплачувати без кінця репарації агрессору і... "доброму" дяді сему.
Саме це у підсумку означає " американська допомога"
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25.04.2025 14:17 Відповісти
А де вимоги не знімати санкції до повернення територій?

Чи нашу владу уже вламали?

Получиться росія залишить собі території і з неї знімуть санкцій.
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25.04.2025 11:14 Відповісти
Заради миру ще й на Україну накладуть якісь мита...
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25.04.2025 11:20 Відповісти
А ще репараціі.
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25.04.2025 11:28 Відповісти
"Чудова угода" про українські РЗМ - тому підтвердження
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25.04.2025 12:02 Відповісти
Це "рамкові" угоди про припинення воєнних дій. Далі буде ... невідомо що.
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25.04.2025 12:17 Відповісти
не прописано зняття санкцій - значить ніякого зняття
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25.04.2025 15:44 Відповісти
Трампа навіть вже шкода стає. Путін - кровавий придурок - усі вже знають, що чекати від нього чогось мінімально адекватного не варто. Але ж Трамп ще має прикидатися адекватним "президентом" США, а не путінською шавкою - тож має надважке завдання - співати хором з путіним, чорне називати білим, доводити що два+два п'ять... - і при тому ще якось надурювати американців.
Цікаво - американців теж можна довго дурити? - як надурили і далі дурять українців.
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25.04.2025 11:24 Відповісти
В кого є "кнопка від телевізора" - той може вічно дурити людям голову ... доведено кацапами .
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25.04.2025 11:32 Відповісти
Алеж в США немає одної кнопки від телевізора ні в кого, як в рашкостані, чи в Україні.
От що цікаво.
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25.04.2025 11:46 Відповісти
Fox News Channel і т.д ... в трампістів досить способів засерати мізки електорату
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25.04.2025 11:48 Відповісти
В США з приходом трампонів ця кнопка якраз і зʼявилась - вони тупо дзвонять і погрожують незручним медіа.
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25.04.2025 15:54 Відповісти
От і буде перевірка США на міцність демократії і відданість цінностям свободи - якщо прогнуться, то означає згнили. Тоді і Україні вже нема за що битися. Як казав Томас Джеферсон - дерево свободи треба час від часу поливати кров'ю тиранів і патріотів.
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25.04.2025 15:59 Відповісти
Трамп стає схожим на картопляного дуче білоруської губернії
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25.04.2025 11:41 Відповісти
я навіть знаю, куди трамп може піти з цим документом..., він зробить тільки те, що від нього вимагає путін, все інше його не цікавить...
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25.04.2025 11:25 Відповісти
Не понятно, а чего Трамп выступает против того что бы Украина сокращала армию и вооружение, а путин требует обратного ? Почему ?
Или в тупоголовых дерьмократических или зеленых башках это не уживается?
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25.04.2025 12:07 Відповісти
Ви висмикуєте окреме питання.
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25.04.2025 12:23 Відповісти
Так это ж москальский главный вопрос аля "демилитаризация". А еще там сруский язык везде и все такое - это типа "денацификация". Так Трамп против этого, смотрим на заявления Белого Дома. Так а какие еще там цели были у РФ ?
Захват кусков никому не нужных раздолбаных областей, на которых уже лет 200 жить никто не будет так точно из за тех же мин и снарядов и уничтоженой инфраструктуры или что?
Так не было таких целей.
Не вступление в НАТО ? Так Украину никто и не приглашал и не пригласит.

Тоесть Трамп против всего что указывалось как цели так называемой СВО, какие к нему могут быть притензии?
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25.04.2025 14:14 Відповісти
Трумп і особі Уіткофа пробує на зуб наше ставлення до вимог ***** на ще 4 області.
Мінус 25% території.
"Всьо харашо, прекрасная маркіза ..."
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25.04.2025 15:01 Відповісти
Трампу недавно портрет передали, что для него намного интереснее.
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25.04.2025 11:28 Відповісти
був би він уважним, то звернув би увагу, що прапор позаду нього на картині опущений до землі. Чи то на знак скорботи, чи то на знак поразки...
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25.04.2025 11:49 Відповісти
Наша влада робить помилку, треба сконцетруватись на одном пункті - поверненні територій.

Гарантії безпеки взагалі маячня якась, на Заході до влади прийдуть ультра-праві і ці гарантії не будуть нічого значити.

Обмеження армії можливе, обмеження по озброєнням можливе. Заводи перевести в Прибалтику чи Польшу ніби це уже не українські, у разі повторного нападу получати звідти зброю.

Головне території повернути. Все інше не має великого значення.
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25.04.2025 11:29 Відповісти
А де гарантія, що до влади у Польщі чи країн Балтії до влади не прийдуть прокацапські партії? Тоді заводи накриються мідним тазом
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25.04.2025 11:52 Відповісти
Немає "одного головного питання". В таких ситуаціях зазвичай їх декілька. Наприклад - повернення людей.
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25.04.2025 12:25 Відповісти
Яким чином Україна може повернути свої території? Якщо Крим за 11 років не повернули, то коли вже його повернуть? З іншими - та сама ситуація. Поговорити, то одна справа, а реальність інша.
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25.04.2025 13:34 Відповісти
Ну в 2022-2023 повернули території якраз розміром з окуповані за проміжок 2014-2021. 7% України було звільнено, це еквівалент Криму плюс Орділо.
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25.04.2025 15:47 Відповісти
Може, Тотальним терором в Криму проти Лаптємордих.
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25.04.2025 17:30 Відповісти
Чудово.
А можна ще попросити європейців замазати дурне Зебілове хлебало щоб він у своїх вічних інтерв'ю зарубіжним ЗМІ (і ніколи не українським) не плескав своїм язиком що він там якимись діями Трампині не задоволений чи що Трампиня тупий лошок на побігушках у }{уйла чи ще щось подібне, що він зазвичай несе - тому що це ніяк не допомагає Україні, та і йому довбойобу теж.
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25.04.2025 11:34 Відповісти
Нічого не зрозуміло по сутті цього "мирного плану Банкової".
Взагалі не бачу, як вони пропонують досягнути миру.
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25.04.2025 11:37 Відповісти
Зупинити війну.
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25.04.2025 12:26 Відповісти
Короче, території віддамо, але визнавати кацапськими поки що не будемо...
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25.04.2025 11:40 Відповісти
Кацапи скрізь заміщують місцеве населення своїми андрофагами. Яким чином, хоча б гіпотетично, можна буде колись дипломатично повернути такі території?
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25.04.2025 12:11 Відповісти
new plan
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25.04.2025 12:15 Відповісти
Найвеличніший,чому ти не надаєш ці пропозиції нашому народу,а шлеш рудому пришелепкуватому собаці та його свора? Тобі що,западло говорити з народом? Ти ж Нелох,і Нетряпка.
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25.04.2025 13:12 Відповісти
Бо ці пропозиції якраз і є червоними лініями, які встановив український народ.
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25.04.2025 15:51 Відповісти
Цей поспіхом "узгоджений" з основними європейськими союзниками України "план" Єрмака-Зеленського - ні що інше, як квола спроба каналізувати накат Тромба у його срачній потузі примушування України до капітуляції на умовах пітьми. /Вірніше, її першого етапу, за яким, у разі прийняття, постануть наступні, набагато жорсткіші/.
Весь сенс даного дипломатичного "викруту" - виграти час, вимагаючи припинення бойових дій, водночас не давши формальних приводів трампо-xyйлам передчасно відмінити санкції проти пітьми.
Всі дійсно реальні плани, що торуватимуть шлях до миру, з'являться самі по собі після поразки рашистських військ на фронті та їх відступу, як це відбулось у вересні-листопаді 2022 року.
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25.04.2025 13:50 Відповісти
Тут немає ще одного пункту. Репарації і компенсації
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25.04.2025 15:00 Відповісти
Ze ти їх де напрацював в ПАР разом з фсб???
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25.04.2025 15:40 Відповісти
ПАР, це той члєн БРІКС який пообіцяв заарештувати *****, яке щє "фсб" 🤡
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25.04.2025 15:52 Відповісти
Більше переможних планів хороших і різних! А будівництво бомбосховищ і власне виробництво ППО то для боягузів.
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25.04.2025 16:03 Відповісти
Трамп диктує Україні умови, значить він диктатор, як і його кремлівський шеф! І чому б це Україна мала б сприймати диктат двох пристаркуватих маразматиків?! Взагалі, питання територій - право народу, а український народ не делегував права розпоряджатися його власністю нікому. Нікому український народ не дозволяв ні купувати, ні продавати його землі, нікому не дозволяв їх захоплювати та ділити. Український народ не повинен визнавати жодних впливів іноземних держав на свої суверенні права, і не визнає, а обороняє свою землю від окупантів-загарбників та їхніх союзників.
Жодного тиску ворогів України на свою суверенність український народ не визнавав і не визнає!
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25.04.2025 16:21 Відповісти
знав що є довбо....би, но щоб такі?... це вже занадто.
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25.04.2025 18:42 Відповісти
Хлебаем и всё сильнее полную профанацию нашего МИДа за всю его 30 летнюю историю---бараны! Теперь так всё выкладывается, что любое наше предложение о мире не только кацапьё отбрасывает, но и америкосы тоже! Порох Ляну Зеркаль профукал, а этот тем более её похоже даже не знает или категорически против был. Эта смогла бы вчухать то кодло мидовское и работать по высокому уровню на международной арене. Очень харизматичная личность. Таких у нас особей женского полу не было пока. Шуганутые как бы все или массово.
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25.04.2025 20:24 Відповісти
 
 