Україна разом з партнерами напрацювала свої умови миру, які вже передали Трампу, - The Telegraph
Після переговорів у Лондоні сформовано новий документ щодо територіальних питань України, який уже передали президенту США Дональду Трампу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.
Видання зазначає, що план України складається з п'яти пунктів, які свідчать про значні розбіжності з американським планом із семи пунктів, що з'явився цього тижня.
"Вимоги Києва демонструють, що Україна сподівається фактично виключити будь-яке формальне міжнародне визнання російського суверенітету над Кримом та іншими тимчасово окупованими територіями", - йдеться в матеріалі.
У першому та другому пунктах фокусується на формулюванні будь-якої мирної угоди як "заснованої на міжнародному праві, а не на капітуляції", з особливим попередженням про можливе вторгнення Китаю на Тайвань.Також ці пункти підкреслюють важливість чітких гарантій безпеки як ціни будь-якої майбутньої мирної угоди, яка може передбачати передачу певних українських територій Росії, навіть на тимчасовій основі.
Третій пункт - це спроба "забрати" контроль над переговорами від Трампа і повернути Україну в центр мирного процесу.
Четвертий пункт слугує попередженням як для США, так і для НАТО, що дозвіл Росії контролювати Крим дає їй змогу загрожувати не тільки нападами на Україну, а й на чорноморських союзників - Туреччину, Румунію та Болгарію.
П'ятий і останній пункт ясно показує, що Росії не можна дозволяти використовувати угоду для обмеження чисельності збройних сил або оборонно-промислової бази України.
У центрі вимог Києва - наполягання на тому, щоб Крим, анексований військами РФ у 2014 році, не був офіційно визнаний російським. Крим є ключовим "каменем спотикання" - визнання російського контролю над півостровом порушило б основний принцип міжнародного права, згідно з яким жодна країна не може анексувати територію іншої держави. Також це порушило б Конституцію України. Західні союзники України, за даними ЗМІ, лобіюють запропоновані зміни до плану.
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- куля, онучок, тіко куля...
Від демілітаризації України, тим паче від заперечення розміщенню військ.контигенту з коаліції бажаючих, продовження поставок західної зброї + визнання окуп і навіть неокуп.ним територій + зняття санкцій, пу ні за які коврижки не відмовиться.
ЗСУ - головний дипломат України, адже мир можливий лише через силу, інакше - капітуляція і фактично жертва буде виплачувати без кінця репарації агрессору і... "доброму" дяді сему.
Саме це у підсумку означає " американська допомога"
Чи нашу владу уже вламали?
Получиться росія залишить собі території і з неї знімуть санкцій.
Цікаво - американців теж можна довго дурити? - як надурили і далі дурять українців.
От що цікаво.
Или в тупоголовых дерьмократических или зеленых башках это не уживается?
Захват кусков никому не нужных раздолбаных областей, на которых уже лет 200 жить никто не будет так точно из за тех же мин и снарядов и уничтоженой инфраструктуры или что?
Так не было таких целей.
Не вступление в НАТО ? Так Украину никто и не приглашал и не пригласит.
Тоесть Трамп против всего что указывалось как цели так называемой СВО, какие к нему могут быть притензии?
Мінус 25% території.
"Всьо харашо, прекрасная маркіза ..."
Гарантії безпеки взагалі маячня якась, на Заході до влади прийдуть ультра-праві і ці гарантії не будуть нічого значити.
Обмеження армії можливе, обмеження по озброєнням можливе. Заводи перевести в Прибалтику чи Польшу ніби це уже не українські, у разі повторного нападу получати звідти зброю.
Головне території повернути. Все інше не має великого значення.
А можна ще попросити європейців замазати дурне Зебілове хлебало щоб він у своїх вічних інтерв'ю зарубіжним ЗМІ (і ніколи не українським) не плескав своїм язиком що він там якимись діями Трампині не задоволений чи що Трампиня тупий лошок на побігушках у }{уйла чи ще щось подібне, що він зазвичай несе - тому що це ніяк не допомагає Україні, та і йому довбойобу теж.
Взагалі не бачу, як вони пропонують досягнути миру.
Весь сенс даного дипломатичного "викруту" - виграти час, вимагаючи припинення бойових дій, водночас не давши формальних приводів трампо-xyйлам передчасно відмінити санкції проти пітьми.
Всі дійсно реальні плани, що торуватимуть шлях до миру, з'являться самі по собі після поразки рашистських військ на фронті та їх відступу, як це відбулось у вересні-листопаді 2022 року.
Жодного тиску ворогів України на свою суверенність український народ не визнавав і не визнає!