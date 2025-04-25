Украина вместе с партнерами наработала свои условия мира, которые уже передали Трампу, - The Telegraph
После переговоров в Лондоне сформирован новый документ по территориальным вопросам Украины, который уже передали президенту США Дональду Трампу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.
Издание отмечает, что план Украины состоит из пяти пунктов, которые свидетельствуют о значительных расхождениях с американским планом из семи пунктов, появившимся на этой неделе.
"Требования Киева демонстрируют, что Украина надеется фактически исключить любое формальное международное признание российского суверенитета над Крымом и другими временно оккупированными территориями", - говорится в материале.
В первом и втором пунктах фокусируется на формулировке любого мирного соглашения как "основанного на международном праве, а не на капитуляции", с особым предупреждением о возможном вторжении Китая на Тайвань. также эти пункты подчеркивают важность четких гарантий безопасности как цены любого будущего мирного соглашения, которое может предусматривать передачу определенных украинских территорий России, даже на временной основе.
Третий пункт - это попытка "забрать" контроль над переговорами от Трампа и вернуть Украину в центр мирного процесса.
Четвертый пункт служит предупреждением как для США, так и для НАТО, что разрешение России контролировать Крым дает ей возможность угрожать не только нападениями на Украину, но и на черноморских союзников - Турцию, Румынию и Болгарию.
Пятый и последний пункт ясно показывает, что России нельзя позволять использовать соглашение для ограничения численности вооруженных сил или оборонно-промышленной базы Украины.
В центре требований Киева - настаивание на том, чтобы Крым, аннексированный войсками РФ в 2014 году, не был официально признан российским. Крым является ключевым "камнем преткновения" - признание российского контроля над полуостровом нарушило бы основной принцип международного права, согласно которому ни одна страна не может аннексировать территорию другого государства. Также это нарушило бы Конституцию Украины. Западные союзники Украины, по данным СМИ, лоббируют предложенные изменения в план.
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- куля, онучок, тіко куля...
Від демілітаризації України, тим паче від заперечення розміщенню військ.контигенту з коаліції бажаючих, продовження поставок західної зброї + визнання окуп і навіть неокуп.ним територій + зняття санкцій, пу ні за які коврижки не відмовиться.
ЗСУ - головний дипломат України, адже мир можливий лише через силу, інакше - капітуляція і фактично жертва буде виплачувати без кінця репарації агрессору і... "доброму" дяді сему.
Саме це у підсумку означає " американська допомога"
Чи нашу владу уже вламали?
Получиться росія залишить собі території і з неї знімуть санкцій.
Цікаво - американців теж можна довго дурити? - як надурили і далі дурять українців.
От що цікаво.
Или в тупоголовых дерьмократических или зеленых башках это не уживается?
Захват кусков никому не нужных раздолбаных областей, на которых уже лет 200 жить никто не будет так точно из за тех же мин и снарядов и уничтоженой инфраструктуры или что?
Так не было таких целей.
Не вступление в НАТО ? Так Украину никто и не приглашал и не пригласит.
Тоесть Трамп против всего что указывалось как цели так называемой СВО, какие к нему могут быть притензии?
Мінус 25% території.
"Всьо харашо, прекрасная маркіза ..."
Гарантії безпеки взагалі маячня якась, на Заході до влади прийдуть ультра-праві і ці гарантії не будуть нічого значити.
Обмеження армії можливе, обмеження по озброєнням можливе. Заводи перевести в Прибалтику чи Польшу ніби це уже не українські, у разі повторного нападу получати звідти зброю.
Головне території повернути. Все інше не має великого значення.
А можна ще попросити європейців замазати дурне Зебілове хлебало щоб він у своїх вічних інтерв'ю зарубіжним ЗМІ (і ніколи не українським) не плескав своїм язиком що він там якимись діями Трампині не задоволений чи що Трампиня тупий лошок на побігушках у }{уйла чи ще щось подібне, що він зазвичай несе - тому що це ніяк не допомагає Україні, та і йому довбойобу теж.
Взагалі не бачу, як вони пропонують досягнути миру.
Весь сенс даного дипломатичного "викруту" - виграти час, вимагаючи припинення бойових дій, водночас не давши формальних приводів трампо-xyйлам передчасно відмінити санкції проти пітьми.
Всі дійсно реальні плани, що торуватимуть шлях до миру, з'являться самі по собі після поразки рашистських військ на фронті та їх відступу, як це відбулось у вересні-листопаді 2022 року.
Жодного тиску ворогів України на свою суверенність український народ не визнавав і не визнає!