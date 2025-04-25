Украина вместе с партнерами наработала свои условия мира, которые уже передали Трампу, - The Telegraph

После переговоров в Лондоне сформирован новый документ по территориальным вопросам Украины, который уже передали президенту США Дональду Трампу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что план Украины состоит из пяти пунктов, которые свидетельствуют о значительных расхождениях с американским планом из семи пунктов, появившимся на этой неделе.

"Требования Киева демонстрируют, что Украина надеется фактически исключить любое формальное международное признание российского суверенитета над Крымом и другими временно оккупированными территориями", - говорится в материале.

В первом и втором пунктах фокусируется на формулировке любого мирного соглашения как "основанного на международном праве, а не на капитуляции", с особым предупреждением о возможном вторжении Китая на Тайвань. также эти пункты подчеркивают важность четких гарантий безопасности как цены любого будущего мирного соглашения, которое может предусматривать передачу определенных украинских территорий России, даже на временной основе.

Третий пункт - это попытка "забрать" контроль над переговорами от Трампа и вернуть Украину в центр мирного процесса.

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Четвертый пункт служит предупреждением как для США, так и для НАТО, что разрешение России контролировать Крым дает ей возможность угрожать не только нападениями на Украину, но и на черноморских союзников - Турцию, Румынию и Болгарию.

Пятый и последний пункт ясно показывает, что России нельзя позволять использовать соглашение для ограничения численности вооруженных сил или оборонно-промышленной базы Украины.

В центре требований Киева - настаивание на том, чтобы Крым, аннексированный войсками РФ в 2014 году, не был официально признан российским. Крым является ключевым "камнем преткновения" - признание российского контроля над полуостровом нарушило бы основной принцип международного права, согласно которому ни одна страна не может аннексировать территорию другого государства. Также это нарушило бы Конституцию Украины. Западные союзники Украины, по данным СМИ, лоббируют предложенные изменения в план.

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