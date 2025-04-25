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Новости Мирный план
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Украина вместе с партнерами наработала свои условия мира, которые уже передали Трампу, - The Telegraph

Какие требования подготовила Украина в мирном плане

После переговоров в Лондоне сформирован новый документ по территориальным вопросам Украины, который уже передали президенту США Дональду Трампу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что план Украины состоит из пяти пунктов, которые свидетельствуют о значительных расхождениях с американским планом из семи пунктов, появившимся на этой неделе.

"Требования Киева демонстрируют, что Украина надеется фактически исключить любое формальное международное признание российского суверенитета над Крымом и другими временно оккупированными территориями", - говорится в материале.

В первом и втором пунктах фокусируется на формулировке любого мирного соглашения как "основанного на международном праве, а не на капитуляции", с особым предупреждением о возможном вторжении Китая на Тайвань. также эти пункты подчеркивают важность четких гарантий безопасности как цены любого будущего мирного соглашения, которое может предусматривать передачу определенных украинских территорий России, даже на временной основе.

Третий пункт - это попытка "забрать" контроль над переговорами от Трампа и вернуть Украину в центр мирного процесса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мирный план" Трампа: прекращение огня будут контролировать Украина, РФ и третья страна, не входящая в НАТО, - NYP

Четвертый пункт служит предупреждением как для США, так и для НАТО, что разрешение России контролировать Крым дает ей возможность угрожать не только нападениями на Украину, но и на черноморских союзников - Турцию, Румынию и Болгарию.

Пятый и последний пункт ясно показывает, что России нельзя позволять использовать соглашение для ограничения численности вооруженных сил или оборонно-промышленной базы Украины.

В центре требований Киева - настаивание на том, чтобы Крым, аннексированный войсками РФ в 2014 году, не был официально признан российским. Крым является ключевым "камнем преткновения" - признание российского контроля над полуостровом нарушило бы основной принцип международного права, согласно которому ни одна страна не может аннексировать территорию другого государства. Также это нарушило бы Конституцию Украины. Западные союзники Украины, по данным СМИ, лоббируют предложенные изменения в план.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Трампа считают, что Украина готова отдать РФ 20% территории ради мирного соглашения, - NYP

Автор: 

Украина (44951) Трамп Дональд (5275)


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Топ комментарии
+34
- діду, ти вже стіко живеш, скажи, шо має бути у голові кацапа, шоби він припинив бвивати, гвалтувати, брехати?
- куля, онучок, тіко куля...
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25.04.2025 11:06
+15
Трамп чує лише *****. Це вже навіть колишнім трампістам зрозуміло.
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25.04.2025 11:12
+10
Трамп стає схожим на картопляного дуче білоруської губернії
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25.04.2025 11:41
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- діду, ти вже стіко живеш, скажи, шо має бути у голові кацапа, шоби він припинив бвивати, гвалтувати, брехати?
- куля, онучок, тіко куля...
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25.04.2025 11:06 Ответить
Одного пункту достатньо.
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25.04.2025 11:11 Ответить
Зеленський повинен негайно припинити переговори з неадекватом Трампом. Без довідки від психіатра про задовільний стан психічного здоров'я Трампа не проводити з ним ніяких контактів.
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25.04.2025 17:28 Ответить
Трамп чує лише *****. Це вже навіть колишнім трампістам зрозуміло.
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25.04.2025 11:12 Ответить
Це каже на те,що трамп ведомое звено у путина.А ведущий таки путін.
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25.04.2025 11:14 Ответить
Бінго!
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25.04.2025 11:23 Ответить
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25.04.2025 11:27 Ответить
Коли за діло береться дурень...
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25.04.2025 17:32 Ответить
Схоже, що головний інтерес тр - заполучити, в якості приза, під контроль=розпорядження ЗАЕС, яка буде забезпечувати расєю е/енергієй а сем буде слівки знимати. Також його інтересом є спільні проекти з пу... доля України і кримстких татар йому байдужа. Головне для нього отримати копалини та як більше зиску від ресурсів України.
Від демілітаризації України, тим паче від заперечення розміщенню військ.контигенту з коаліції бажаючих, продовження поставок західної зброї + визнання окуп і навіть неокуп.ним територій + зняття санкцій, пу ні за які коврижки не відмовиться.
ЗСУ - головний дипломат України, адже мир можливий лише через силу, інакше - капітуляція і фактично жертва буде виплачувати без кінця репарації агрессору і... "доброму" дяді сему.
Саме це у підсумку означає " американська допомога"
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25.04.2025 14:17 Ответить
А де вимоги не знімати санкції до повернення територій?

Чи нашу владу уже вламали?

Получиться росія залишить собі території і з неї знімуть санкцій.
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25.04.2025 11:14 Ответить
Заради миру ще й на Україну накладуть якісь мита...
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25.04.2025 11:20 Ответить
А ще репараціі.
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25.04.2025 11:28 Ответить
"Чудова угода" про українські РЗМ - тому підтвердження
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25.04.2025 12:02 Ответить
Це "рамкові" угоди про припинення воєнних дій. Далі буде ... невідомо що.
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25.04.2025 12:17 Ответить
не прописано зняття санкцій - значить ніякого зняття
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25.04.2025 15:44 Ответить
Трампа навіть вже шкода стає. Путін - кровавий придурок - усі вже знають, що чекати від нього чогось мінімально адекватного не варто. Але ж Трамп ще має прикидатися адекватним "президентом" США, а не путінською шавкою - тож має надважке завдання - співати хором з путіним, чорне називати білим, доводити що два+два п'ять... - і при тому ще якось надурювати американців.
Цікаво - американців теж можна довго дурити? - як надурили і далі дурять українців.
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25.04.2025 11:24 Ответить
В кого є "кнопка від телевізора" - той може вічно дурити людям голову ... доведено кацапами .
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25.04.2025 11:32 Ответить
Алеж в США немає одної кнопки від телевізора ні в кого, як в рашкостані, чи в Україні.
От що цікаво.
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25.04.2025 11:46 Ответить
Fox News Channel і т.д ... в трампістів досить способів засерати мізки електорату
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25.04.2025 11:48 Ответить
В США з приходом трампонів ця кнопка якраз і зʼявилась - вони тупо дзвонять і погрожують незручним медіа.
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25.04.2025 15:54 Ответить
От і буде перевірка США на міцність демократії і відданість цінностям свободи - якщо прогнуться, то означає згнили. Тоді і Україні вже нема за що битися. Як казав Томас Джеферсон - дерево свободи треба час від часу поливати кров'ю тиранів і патріотів.
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25.04.2025 15:59 Ответить
Трамп стає схожим на картопляного дуче білоруської губернії
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25.04.2025 11:41 Ответить
я навіть знаю, куди трамп може піти з цим документом..., він зробить тільки те, що від нього вимагає путін, все інше його не цікавить...
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25.04.2025 11:25 Ответить
Не понятно, а чего Трамп выступает против того что бы Украина сокращала армию и вооружение, а путин требует обратного ? Почему ?
Или в тупоголовых дерьмократических или зеленых башках это не уживается?
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25.04.2025 12:07 Ответить
Ви висмикуєте окреме питання.
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25.04.2025 12:23 Ответить
Так это ж москальский главный вопрос аля "демилитаризация". А еще там сруский язык везде и все такое - это типа "денацификация". Так Трамп против этого, смотрим на заявления Белого Дома. Так а какие еще там цели были у РФ ?
Захват кусков никому не нужных раздолбаных областей, на которых уже лет 200 жить никто не будет так точно из за тех же мин и снарядов и уничтоженой инфраструктуры или что?
Так не было таких целей.
Не вступление в НАТО ? Так Украину никто и не приглашал и не пригласит.

Тоесть Трамп против всего что указывалось как цели так называемой СВО, какие к нему могут быть притензии?
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25.04.2025 14:14 Ответить
Трумп і особі Уіткофа пробує на зуб наше ставлення до вимог ***** на ще 4 області.
Мінус 25% території.
"Всьо харашо, прекрасная маркіза ..."
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25.04.2025 15:01 Ответить
Трампу недавно портрет передали, что для него намного интереснее.
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25.04.2025 11:28 Ответить
був би він уважним, то звернув би увагу, що прапор позаду нього на картині опущений до землі. Чи то на знак скорботи, чи то на знак поразки...
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25.04.2025 11:49 Ответить
Наша влада робить помилку, треба сконцетруватись на одном пункті - поверненні територій.

Гарантії безпеки взагалі маячня якась, на Заході до влади прийдуть ультра-праві і ці гарантії не будуть нічого значити.

Обмеження армії можливе, обмеження по озброєнням можливе. Заводи перевести в Прибалтику чи Польшу ніби це уже не українські, у разі повторного нападу получати звідти зброю.

Головне території повернути. Все інше не має великого значення.
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25.04.2025 11:29 Ответить
А де гарантія, що до влади у Польщі чи країн Балтії до влади не прийдуть прокацапські партії? Тоді заводи накриються мідним тазом
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25.04.2025 11:52 Ответить
Немає "одного головного питання". В таких ситуаціях зазвичай їх декілька. Наприклад - повернення людей.
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25.04.2025 12:25 Ответить
Яким чином Україна може повернути свої території? Якщо Крим за 11 років не повернули, то коли вже його повернуть? З іншими - та сама ситуація. Поговорити, то одна справа, а реальність інша.
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25.04.2025 13:34 Ответить
Ну в 2022-2023 повернули території якраз розміром з окуповані за проміжок 2014-2021. 7% України було звільнено, це еквівалент Криму плюс Орділо.
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25.04.2025 15:47 Ответить
Може, Тотальним терором в Криму проти Лаптємордих.
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25.04.2025 17:30 Ответить
Чудово.
А можна ще попросити європейців замазати дурне Зебілове хлебало щоб він у своїх вічних інтерв'ю зарубіжним ЗМІ (і ніколи не українським) не плескав своїм язиком що він там якимись діями Трампині не задоволений чи що Трампиня тупий лошок на побігушках у }{уйла чи ще щось подібне, що він зазвичай несе - тому що це ніяк не допомагає Україні, та і йому довбойобу теж.
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25.04.2025 11:34 Ответить
Нічого не зрозуміло по сутті цього "мирного плану Банкової".
Взагалі не бачу, як вони пропонують досягнути миру.
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25.04.2025 11:37 Ответить
Зупинити війну.
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25.04.2025 12:26 Ответить
Короче, території віддамо, але визнавати кацапськими поки що не будемо...
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25.04.2025 11:40 Ответить
Кацапи скрізь заміщують місцеве населення своїми андрофагами. Яким чином, хоча б гіпотетично, можна буде колись дипломатично повернути такі території?
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25.04.2025 12:11 Ответить
new plan
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25.04.2025 12:15 Ответить
Найвеличніший,чому ти не надаєш ці пропозиції нашому народу,а шлеш рудому пришелепкуватому собаці та його свора? Тобі що,западло говорити з народом? Ти ж Нелох,і Нетряпка.
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25.04.2025 13:12 Ответить
Бо ці пропозиції якраз і є червоними лініями, які встановив український народ.
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25.04.2025 15:51 Ответить
Цей поспіхом "узгоджений" з основними європейськими союзниками України "план" Єрмака-Зеленського - ні що інше, як квола спроба каналізувати накат Тромба у його срачній потузі примушування України до капітуляції на умовах пітьми. /Вірніше, її першого етапу, за яким, у разі прийняття, постануть наступні, набагато жорсткіші/.
Весь сенс даного дипломатичного "викруту" - виграти час, вимагаючи припинення бойових дій, водночас не давши формальних приводів трампо-xyйлам передчасно відмінити санкції проти пітьми.
Всі дійсно реальні плани, що торуватимуть шлях до миру, з'являться самі по собі після поразки рашистських військ на фронті та їх відступу, як це відбулось у вересні-листопаді 2022 року.
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25.04.2025 13:50 Ответить
Тут немає ще одного пункту. Репарації і компенсації
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25.04.2025 15:00 Ответить
Ze ти їх де напрацював в ПАР разом з фсб???
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25.04.2025 15:40 Ответить
ПАР, це той члєн БРІКС який пообіцяв заарештувати *****, яке щє "фсб" 🤡
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25.04.2025 15:52 Ответить
Більше переможних планів хороших і різних! А будівництво бомбосховищ і власне виробництво ППО то для боягузів.
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25.04.2025 16:03 Ответить
Трамп диктує Україні умови, значить він диктатор, як і його кремлівський шеф! І чому б це Україна мала б сприймати диктат двох пристаркуватих маразматиків?! Взагалі, питання територій - право народу, а український народ не делегував права розпоряджатися його власністю нікому. Нікому український народ не дозволяв ні купувати, ні продавати його землі, нікому не дозволяв їх захоплювати та ділити. Український народ не повинен визнавати жодних впливів іноземних держав на свої суверенні права, і не визнає, а обороняє свою землю від окупантів-загарбників та їхніх союзників.
Жодного тиску ворогів України на свою суверенність український народ не визнавав і не визнає!
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25.04.2025 16:21 Ответить
знав що є довбо....би, но щоб такі?... це вже занадто.
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25.04.2025 18:42 Ответить
Хлебаем и всё сильнее полную профанацию нашего МИДа за всю его 30 летнюю историю---бараны! Теперь так всё выкладывается, что любое наше предложение о мире не только кацапьё отбрасывает, но и америкосы тоже! Порох Ляну Зеркаль профукал, а этот тем более её похоже даже не знает или категорически против был. Эта смогла бы вчухать то кодло мидовское и работать по высокому уровню на международной арене. Очень харизматичная личность. Таких у нас особей женского полу не было пока. Шуганутые как бы все или массово.
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25.04.2025 20:24 Ответить
 
 