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Фон дер Ляєн хоче зустрітися із Трампом на похороні Папи Римського, - Politico

Зустріч фон дер Ляєн та Трампа. Коли може відбутися

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн хоче провести розмову із президентом США Дональдом Трампом на похороні Папи Римського Франциска 26 квітня 2025 року.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Речник Єврокомісії розповів, що хоч зустріч із Трампом наразі не заплановано, будь-яку можливість поговорити з ключовими світовими лідерами буде "використано". 

Фон дер Ляєн ще не зустрічалася із Трампом з моменту, коли він повернувся на посаду президента на початку цього року.

Читайте: Країни шукають надійних торгових партнерів в Європі після митної війни Трампа, - фон дер Ляєн

Автор: 

Трамп Дональд (5652) фон дер Ляєн Урсула (766)


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та прикопайте вже того трампа разом з Папою...
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25.04.2025 13:22 Відповісти
"Фон дер Ляєн хоче зустрітися із Трампом на похороні путлера" Джерело: https://censor.net/ua/n3548760
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25.04.2025 13:23 Відповісти
Старому Трампу, від якого смердить московським лайном, мабуть, буде соромно їй в очі дивиться, після його АФЕРИ з тарифами та гойдалками курсів акцій, на біржах світу!
Як шестиразовий банкрот, він це добре розуміє!
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25.04.2025 13:23 Відповісти
Таке враження, що Папа Римський спеціально помер, щоб на його похоронах всі зустрілися з Трампом.
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25.04.2025 13:30 Відповісти
Краще б вона зустрілася з ним на його похороні!
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25.04.2025 14:03 Відповісти
 
 