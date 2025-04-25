Фон дер Ляєн хоче зустрітися із Трампом на похороні Папи Римського, - Politico

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн хоче провести розмову із президентом США Дональдом Трампом на похороні Папи Римського Франциска 26 квітня 2025 року.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Речник Єврокомісії розповів, що хоч зустріч із Трампом наразі не заплановано, будь-яку можливість поговорити з ключовими світовими лідерами буде "використано".

Фон дер Ляєн ще не зустрічалася із Трампом з моменту, коли він повернувся на посаду президента на початку цього року.

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