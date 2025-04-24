УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8577 відвідувачів онлайн
Новини Суперечка Трампа та Зеленського Наслідки суперечки Трампа та Зеленського
3 187 34

Суперечка в Білому домі з Трампом не допомогла ані Україні, ані США, - Зеленський

Зеленський прокоментував суперечку з Трампом у лютому

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч з Дональдом Трампом у Білому домі наприкінці лютого пройшла не так, як йому хотілося б, і не допомогла ні Сполученим Штатам, ні Україні.

Про це він розповів в інтервʼю Бену Шапіро, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави зауважив, що після перепалки в Овальному кабінеті представники України та США "мали багато зустрічей – недостатньо, щоб покласти край цій війні, але все ж таки були позитивні зустрічі".

"Наша команда почала працювати разом зі Сполученими Штатами. І я бачу в цьому певні позитивні моменти", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поважаю підхід Трампа до миру, але не варто говорити, що Україна почала цю війну, - Зеленський

Згадуючи про перепалку з Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, Зеленський зауважив, що "постійно повторював, що нам була потрібна ця зустріч".

"Ми (Україна і США - ред.) повинні були обговорити різні елементи. У нас були різні зустрічі, плідні й більш філософські, я б сказав, на різних етапах нашого життя. І зустріч з президентом Трампом також", - каже він.

"Тому я думаю, що зустріч в Овальному кабінеті не допомогла Україні. Вона не допомогла Сполученим Штатам", - наголосив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Келлог про суперечку в Білому домі: Зеленський почав відчитувати Трампа і ми вивели його

За словами Зеленського, Україна та США повинні продемонструвати "шлях до закінчення цієї війни".

"Ми розраховуємо на стратегічне партнерство, у якому ми завжди поважали народ Сполучених Штатів і вибір Сполучених Штатів, і підтримку, яка надходить від Сполучених Штатів. І тому я думаю, що у нас будуть більш плідні зустрічі з президентом Трампом", - додав голова держави.

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суперечка із Зеленським не була запланована. Він просто розлютився, - Венс

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Президент США Дональд Трамп після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі у Білому домі заявив, що той нібито не готовий до миру та "проявив неповагу".

Світова спільнота та посадовці у США відреагували на суперечку лідерів України та США.

4 березня стало відомо, що Білий дім призупинив всю військову допомогу Україні.

Ввечері 4 березня президент Зеленський заявив, що Україна прагне до миру та готова "швидко працювати", щоб закінчити війну. Він наголосив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир.

Згодом Дональд Трамп виступив із рекордною промовою у Конгресі США.

За словами американського лідера, він отримав від Володимира Зеленського "важливого листа" про намір підписати угоду щодо копалин, а також про готовність сісти за стіл переговорів, аби наблизити міцний довготривалий мир. Водночас, він зазначив, що його адміністрація веде серйозні дискусії з російською стороною. Трамп підкреслив, що отримав "потужні сигнали, що вони (росіяни. - Ред.) готові до миру".

Пізніше посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Трамп, говорячи про "лист" від Зеленського, мав на увазі його допис в X.

Читайте також: Трамп після суперечки із Зеленським розлючено спостерігав, як Європа "обіймає" того. Відносини між ними досі на межі, - Politico

Автор: 

Зеленський Володимир (23876) США (22890) Трамп Дональд (5696)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Трамп себе вже показав за ці місяці. Так що Зе може не перейматися. Іншого результату там не могло бути. Якщо б навіть обійшлося і без сварки.
показати весь коментар
24.04.2025 22:30
+10
треба було слухати Келлога, а не пхатися без запрошення
показати весь коментар
24.04.2025 22:29
+8
Що трамп що боневтік дві мерзетні авторитарні потвори.
показати весь коментар
24.04.2025 22:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
треба було слухати Келлога, а не пхатися без запрошення
показати весь коментар
24.04.2025 22:29 Відповісти
Коли ми собачимось і Трамп наїзжає на Україну - то кацапи зловтішаються
показати весь коментар
24.04.2025 22:30 Відповісти
Трамп себе вже показав за ці місяці. Так що Зе може не перейматися. Іншого результату там не могло бути. Якщо б навіть обійшлося і без сварки.
показати весь коментар
24.04.2025 22:30 Відповісти
Зато она пошла на пользу }{уйлу, чего все участники этой "ссоры" и добивались.
показати весь коментар
24.04.2025 22:30 Відповісти
Бабченко. "Да, я прое@ал банкет, вел на нем себя как дурак, обблевался и нассал в штаны и охрана в итоге выставила меня за дверь - но банкет закончился. Нахрена мне теперь твоя ложка, Донни? Зачем ты мне её опять предлагаешь? Тем более она теперь дырявая. Путинская *********.
То, что Трамп теперь очевидно играет на стороне Москвы, все его угоды обнуляет, в принципе, априори. Признайте Крым российским де-юре… Ну, он же не может не понимать, что это невыполнимое требование? Хотя черт его знает, этот, может, и не понимает.
Очевидно, что Украина осталась - ну, если и не в полном смысле сам на сам с агрессором - то без главного защитника точно..."
показати весь коментар
24.04.2025 22:37 Відповісти
Ви за бабченко,за путіна чи за Украіну.Це різни речи.І це пропоганда.
показати весь коментар
24.04.2025 22:41 Відповісти
Я против Янелоха и за Украину. А Бабченко сегодня повторил мои мысли.
показати весь коментар
24.04.2025 22:42 Відповісти
Ви політично вмотивовани.Вот і все.
показати весь коментар
24.04.2025 22:48 Відповісти
Да, я считаю всех, кому "какая разница" кончеными мудаками.
показати весь коментар
24.04.2025 22:54 Відповісти
Та ви вже як латиніна.Завжди фальшстарт на користь путіна.Хоча путін облажався на всі тисячу процентів.Це страшна сітуація для нього.Діду все здали,а що він сам бере,то по каплі в рік.Це позор для мачо.Так,так,він мачо у своій кацапіі,а для нас він лузер.
показати весь коментар
24.04.2025 22:39 Відповісти
Не надо много слов. Оно просто }{уйло.
показати весь коментар
24.04.2025 22:44 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2025 22:34 Відповісти
Це була не суперечка. Зеленський поводився правильно, давши відкоша нахабним гопникам. Союзникам слід чемно поводитися з народом, який четвертий рік своїми життями стримує дику орду.
показати весь коментар
24.04.2025 22:39 Відповісти
Слабенько он там.требо було ,або бити зо всієї дурість,або мовчати...
показати весь коментар
24.04.2025 22:52 Відповісти
Достойні люди не уподобляються істеричним придуркам, але ж це не про зеленого, бо таке ж істеричне як і трампакс.
показати весь коментар
24.04.2025 22:57 Відповісти
Що трамп що боневтік дві мерзетні авторитарні потвори.
показати весь коментар
24.04.2025 22:47 Відповісти
Похер трампу на америку, як і тобі на Україну. Два фсбешних сапога - кремлівська пара.
показати весь коментар
24.04.2025 22:50 Відповісти
Суперечка в Білому домі з Трампом не допомогла ані Україні, ані США Джерело: https://censor.net/ua/n3548681

Допомогла запоребрику.
показати весь коментар
24.04.2025 22:52 Відповісти
А як вона "не допомогла" США? Тебе опустили при всьому Світу, виставивши повним лохом. А Україну залишили без допомоги, та ще й народ позбавлять права на надри. Не забув, клоун, як ти бив себе в груди п'яткою, розказуючи чергову байку лохторату?

показати весь коментар
24.04.2025 22:58 Відповісти
Он то не забыл, зато те, кто за него голосовал, не хотят вспоминать. Уверенно проголосуют снова, если выборы вообще будут когда-нибудь .
показати весь коментар
24.04.2025 23:32 Відповісти
Для чого потрібні повертатися публічно до тих подій - то вже історія (і несама розумна з обох сторін)
показати весь коментар
24.04.2025 23:03 Відповісти
З фальшивим тестом на драг важко виглядати правдорубом
показати весь коментар
24.04.2025 23:04 Відповісти
Пусти дебіла керувати, так він при першій же складності зробить аварію. Так і сталось
показати весь коментар
24.04.2025 23:05 Відповісти
"Обговорив",дибіл,*****
показати весь коментар
24.04.2025 23:06 Відповісти
Господин Зеленский неправ. Весь мир увидел какое ГАВ..О поселилось в белом доме. Это много стоит.
показати весь коментар
24.04.2025 23:13 Відповісти
Як і завжди доходить із запізненням.Це вже діагноз.
показати весь коментар
24.04.2025 23:38 Відповісти
Навіть якщо б Зеленський заходив у Білий дім в костюмі та сракою вперед з проріхою на штанях, то це б не допомогло. Сценарій був написаний до цього. І не нами.
показати весь коментар
25.04.2025 00:11 Відповісти
Бо Трамп дебіл, а ти сволото, просто імбіцил з манією величі. Корочше, ЧМО!
показати весь коментар
25.04.2025 06:44 Відповісти
Та чого не допомогла? Допомогла ішаку. Бидло зробило з мудака "героя".
показати весь коментар
25.04.2025 07:28 Відповісти
Ага. Это ведь в США война и это Украина прекратила им передачу развед данных. И прекратила поставки оружия.
показати весь коментар
25.04.2025 07:42 Відповісти
Не могу не признать какой всё таки Зеленский недалёкий человек, в политике он полный ноль, увы.

Это шоу в Белом доме помогло всему миру, хочет он этого или не хочет, увидеть истинное лицо

дебила трампа и его своры, вот главный результат и польза от этого представления!
показати весь коментар
25.04.2025 08:12 Відповісти
 
 