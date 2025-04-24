Суперечка в Білому домі з Трампом не допомогла ані Україні, ані США, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч з Дональдом Трампом у Білому домі наприкінці лютого пройшла не так, як йому хотілося б, і не допомогла ні Сполученим Штатам, ні Україні.

Про це він розповів в інтервʼю Бену Шапіро, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави зауважив, що після перепалки в Овальному кабінеті представники України та США "мали багато зустрічей – недостатньо, щоб покласти край цій війні, але все ж таки були позитивні зустрічі".

"Наша команда почала працювати разом зі Сполученими Штатами. І я бачу в цьому певні позитивні моменти", - сказав він.

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Згадуючи про перепалку з Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, Зеленський зауважив, що "постійно повторював, що нам була потрібна ця зустріч".

"Ми (Україна і США - ред.) повинні були обговорити різні елементи. У нас були різні зустрічі, плідні й більш філософські, я б сказав, на різних етапах нашого життя. І зустріч з президентом Трампом також", - каже він.

"Тому я думаю, що зустріч в Овальному кабінеті не допомогла Україні. Вона не допомогла Сполученим Штатам", - наголосив президент.

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За словами Зеленського, Україна та США повинні продемонструвати "шлях до закінчення цієї війни".

"Ми розраховуємо на стратегічне партнерство, у якому ми завжди поважали народ Сполучених Штатів і вибір Сполучених Штатів, і підтримку, яка надходить від Сполучених Штатів. І тому я думаю, що у нас будуть більш плідні зустрічі з президентом Трампом", - додав голова держави.

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

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Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Президент США Дональд Трамп після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі у Білому домі заявив, що той нібито не готовий до миру та "проявив неповагу".

Світова спільнота та посадовці у США відреагували на суперечку лідерів України та США.

4 березня стало відомо, що Білий дім призупинив всю військову допомогу Україні.

Ввечері 4 березня президент Зеленський заявив, що Україна прагне до миру та готова "швидко працювати", щоб закінчити війну. Він наголосив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир.

Згодом Дональд Трамп виступив із рекордною промовою у Конгресі США.

За словами американського лідера, він отримав від Володимира Зеленського "важливого листа" про намір підписати угоду щодо копалин, а також про готовність сісти за стіл переговорів, аби наблизити міцний довготривалий мир. Водночас, він зазначив, що його адміністрація веде серйозні дискусії з російською стороною. Трамп підкреслив, що отримав "потужні сигнали, що вони (росіяни. - Ред.) готові до миру".

Пізніше посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Трамп, говорячи про "лист" від Зеленського, мав на увазі його допис в X.

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