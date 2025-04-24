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Новости Спор Трампа и Зеленского Последствия спора Трампа и Зеленского
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Спор в Белом доме с Трампом не помог ни Украине, ни США, - Зеленский

Зеленский прокомментировал спор с Трампом в феврале

Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча с Дональдом Трампом в Белом доме в конце февраля прошла не так, как ему хотелось бы, и не помогла ни Соединенным Штатам, ни Украине.

Об этом он рассказал в интервью Бену Шапиро, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что после перепалки в Овальном кабинете представители Украины и США "имели много встреч - недостаточно, чтобы положить конец этой войне, но все же были положительные встречи".

"Наша команда начала работать вместе с Соединенными Штатами. И я вижу в этом определенные положительные моменты", - сказал он.

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Вспоминая о перепалке с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, Зеленский отметил, что "постоянно повторял, что нам была нужна эта встреча".

"Мы (Украина и США. - Ред.) должны были обсудить различные элементы. У нас были разные встречи, плодотворные и более философские, я бы сказал, на разных этапах нашей жизни. И встреча с президентом Трампом также", - говорит он.

"Поэтому я думаю, что встреча в Овальном кабинете не помогла Украине. Она не помогла Соединенным Штатам", - подчеркнул президент.

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По словам Зеленского, Украина и США должны продемонстрировать "путь к окончанию этой войны".

"Мы рассчитываем на стратегическое партнерство, в котором мы всегда уважали народ Соединенных Штатов и выбор Соединенных Штатов, и поддержку, которая поступает от Соединенных Штатов. И поэтому я думаю, что у нас будут более плодотворные встречи с президентом Трампом", - добавил глава государства.

Спор Трампа и Зеленского

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".

Мировое сообщество и чиновники в США отреагировали на спор лидеров Украины и США.

4 марта стало известно, что Белый дом приостановил всю военную помощь Украине.

Вечером 4 марта президент Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и готова "быстро работать", чтобы закончить войну. Он подчеркнул, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир.

Впоследствии Дональд Трамп выступил с рекордной речью в Конгрессе США.

По словам американского лидера, он получил от Владимира Зеленского "важное письмо" о намерении подписать соглашение по ископаемым, а также о готовности сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный долговременный мир. В то же время, он отметил, что его администрация ведет серьезные дискуссии с российской стороной. Трамп подчеркнул, что получил "мощные сигналы, что они (россияне. - Ред.) готовы к миру".

Позже посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Трамп, говоря о "письме" от Зеленского, имел в виду его сообщение в X.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20378) США (26687) Трамп Дональд (5235)


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Топ комментарии
+9
Трамп себе вже показав за ці місяці. Так що Зе може не перейматися. Іншого результату там не могло бути. Якщо б навіть обійшлося і без сварки.
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24.04.2025 22:30
+7
треба було слухати Келлога, а не пхатися без запрошення
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24.04.2025 22:29
+6
Що трамп що боневтік дві мерзетні авторитарні потвори.
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24.04.2025 22:47
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треба було слухати Келлога, а не пхатися без запрошення
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24.04.2025 22:29 Ответить
Коли ми собачимось і Трамп наїзжає на Україну - то кацапи зловтішаються
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24.04.2025 22:30 Ответить
Трамп себе вже показав за ці місяці. Так що Зе може не перейматися. Іншого результату там не могло бути. Якщо б навіть обійшлося і без сварки.
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24.04.2025 22:30 Ответить
Зато она пошла на пользу }{уйлу, чего все участники этой "ссоры" и добивались.
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24.04.2025 22:30 Ответить
Бабченко. "Да, я прое@ал банкет, вел на нем себя как дурак, обблевался и нассал в штаны и охрана в итоге выставила меня за дверь - но банкет закончился. Нахрена мне теперь твоя ложка, Донни? Зачем ты мне её опять предлагаешь? Тем более она теперь дырявая. Путинская *********.
То, что Трамп теперь очевидно играет на стороне Москвы, все его угоды обнуляет, в принципе, априори. Признайте Крым российским де-юре… Ну, он же не может не понимать, что это невыполнимое требование? Хотя черт его знает, этот, может, и не понимает.
Очевидно, что Украина осталась - ну, если и не в полном смысле сам на сам с агрессором - то без главного защитника точно..."
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24.04.2025 22:37 Ответить
Ви за бабченко,за путіна чи за Украіну.Це різни речи.І це пропоганда.
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24.04.2025 22:41 Ответить
Я против Янелоха и за Украину. А Бабченко сегодня повторил мои мысли.
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24.04.2025 22:42 Ответить
Ви політично вмотивовани.Вот і все.
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24.04.2025 22:48 Ответить
Да, я считаю всех, кому "какая разница" кончеными мудаками.
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24.04.2025 22:54 Ответить
Та ви вже як латиніна.Завжди фальшстарт на користь путіна.Хоча путін облажався на всі тисячу процентів.Це страшна сітуація для нього.Діду все здали,а що він сам бере,то по каплі в рік.Це позор для мачо.Так,так,він мачо у своій кацапіі,а для нас він лузер.
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24.04.2025 22:39 Ответить
Не надо много слов. Оно просто }{уйло.
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24.04.2025 22:44 Ответить
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24.04.2025 22:34 Ответить
Це була не суперечка. Зеленський поводився правильно, давши відкоша нахабним гопникам. Союзникам слід чемно поводитися з народом, який четвертий рік своїми життями стримує дику орду.
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24.04.2025 22:39 Ответить
Слабенько он там.требо було ,або бити зо всієї дурість,або мовчати...
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24.04.2025 22:52 Ответить
Достойні люди не уподобляються істеричним придуркам, але ж це не про зеленого, бо таке ж істеричне як і трампакс.
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24.04.2025 22:57 Ответить
Що трамп що боневтік дві мерзетні авторитарні потвори.
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24.04.2025 22:47 Ответить
Похер трампу на америку, як і тобі на Україну. Два фсбешних сапога - кремлівська пара.
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24.04.2025 22:50 Ответить
Суперечка в Білому домі з Трампом не допомогла ані Україні, ані США Джерело: https://censor.net/ua/n3548681

Допомогла запоребрику.
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24.04.2025 22:52 Ответить
А як вона "не допомогла" США? Тебе опустили при всьому Світу, виставивши повним лохом. А Україну залишили без допомоги, та ще й народ позбавлять права на надри. Не забув, клоун, як ти бив себе в груди п'яткою, розказуючи чергову байку лохторату?

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24.04.2025 22:58 Ответить
Он то не забыл, зато те, кто за него голосовал, не хотят вспоминать. Уверенно проголосуют снова, если выборы вообще будут когда-нибудь .
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24.04.2025 23:32 Ответить
Для чого потрібні повертатися публічно до тих подій - то вже історія (і несама розумна з обох сторін)
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24.04.2025 23:03 Ответить
З фальшивим тестом на драг важко виглядати правдорубом
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24.04.2025 23:04 Ответить
Пусти дебіла керувати, так він при першій же складності зробить аварію. Так і сталось
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24.04.2025 23:05 Ответить
"Обговорив",дибіл,*****
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24.04.2025 23:06 Ответить
Господин Зеленский неправ. Весь мир увидел какое ГАВ..О поселилось в белом доме. Это много стоит.
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24.04.2025 23:13 Ответить
Як і завжди доходить із запізненням.Це вже діагноз.
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24.04.2025 23:38 Ответить
Навіть якщо б Зеленський заходив у Білий дім в костюмі та сракою вперед з проріхою на штанях, то це б не допомогло. Сценарій був написаний до цього. І не нами.
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25.04.2025 00:11 Ответить
Бо Трамп дебіл, а ти сволото, просто імбіцил з манією величі. Корочше, ЧМО!
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25.04.2025 06:44 Ответить
 
 