Спор в Белом доме с Трампом не помог ни Украине, ни США, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча с Дональдом Трампом в Белом доме в конце февраля прошла не так, как ему хотелось бы, и не помогла ни Соединенным Штатам, ни Украине.

Об этом он рассказал в интервью Бену Шапиро, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что после перепалки в Овальном кабинете представители Украины и США "имели много встреч - недостаточно, чтобы положить конец этой войне, но все же были положительные встречи".

"Наша команда начала работать вместе с Соединенными Штатами. И я вижу в этом определенные положительные моменты", - сказал он.

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Вспоминая о перепалке с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, Зеленский отметил, что "постоянно повторял, что нам была нужна эта встреча".

"Мы (Украина и США. - Ред.) должны были обсудить различные элементы. У нас были разные встречи, плодотворные и более философские, я бы сказал, на разных этапах нашей жизни. И встреча с президентом Трампом также", - говорит он.

"Поэтому я думаю, что встреча в Овальном кабинете не помогла Украине. Она не помогла Соединенным Штатам", - подчеркнул президент.

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По словам Зеленского, Украина и США должны продемонстрировать "путь к окончанию этой войны".

"Мы рассчитываем на стратегическое партнерство, в котором мы всегда уважали народ Соединенных Штатов и выбор Соединенных Штатов, и поддержку, которая поступает от Соединенных Штатов. И поэтому я думаю, что у нас будут более плодотворные встречи с президентом Трампом", - добавил глава государства.

Спор Трампа и Зеленского

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".

Мировое сообщество и чиновники в США отреагировали на спор лидеров Украины и США.

4 марта стало известно, что Белый дом приостановил всю военную помощь Украине.

Вечером 4 марта президент Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и готова "быстро работать", чтобы закончить войну. Он подчеркнул, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир.

Впоследствии Дональд Трамп выступил с рекордной речью в Конгрессе США.

По словам американского лидера, он получил от Владимира Зеленского "важное письмо" о намерении подписать соглашение по ископаемым, а также о готовности сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный долговременный мир. В то же время, он отметил, что его администрация ведет серьезные дискуссии с российской стороной. Трамп подчеркнул, что получил "мощные сигналы, что они (россияне. - Ред.) готовы к миру".

Позже посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Трамп, говоря о "письме" от Зеленского, имел в виду его сообщение в X.

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