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Новини Суперечка Трампа та Зеленського
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Трамп після суперечки із Зеленським розлючено спостерігав, як Європа "обіймає" того. Відносини між ними досі на межі, - Politico

трамп та Зеленський

Після суперечки із президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Дональд Трамп розлючено спостерігав, як Європа "обіймає" Зеленського.

Про це йдеться у матеріалі Politico "Нерозказана історія про те, як Трамп шокував Європу за кілька днів", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Уніан.

Видання нагадує, що перший візит президента України Володимира Зеленського у Білий дім за каденції Дональда Трампа завершився публічним скандалом. Український лідер вирушив у Велику Британію, а президент США розлючено спостерігав, як Європа "обіймає" Зеленського.

Як зазначається, що новина про візит Зеленського до Трампа була багатообіцяючою.

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Напередодні стало відомо, що Україна та США "узгодили текст" угоди щодо корисних копалин. З'явилася надія, що Володимир Зеленський підпише її у Вашингтоні.

Зібравшись у дорогу, команда Зеленського була сповнена ентузіазму, розповідаючи парламентарям і журналістам, що це - значний прорив.

Високопоставлений український чиновник у Брюсселі давав інтерв'ю Politico, коли перервався на важливий дзвінок. Повернувшись, він зізнався журналісту, що Зеленський летить до Вашингтона, а потім вирушає в Лондон.

"Це перемога - він зустрічається з Трампом раніше, ніж Путін", - сказав він.

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Очікувалося, що Зеленський підпише угоду, включить до неї згадки про гарантії безпеки, а потім представить її європейським партнерам у Лондоні. Однак саме питання гарантій стало спірним. Після майже 40 хвилин спокійної розмови в Овальному кабінеті із Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом, позиція Зеленського призвела до напруженої сцени.

"На дуже людському рівні це показує, що немає нічого святого", - сказав один з високопоставлених дипломатів у Парижі, коментуючи сварку Трампа і Зеленського.

Ввечері п'ятниці, коли новина про скандал у Білому домі облетіла Європу, британські чиновники, які вже були вдома, почали отримувати тривожні повідомлення. Один з них сказав: "Було багато трафіку WhatsApp. Усі тільки-но зібралися відпочити, а тут - до біса, це дуже погано".

Макрон, що тоді перебував у Португалії, дізнався про скандал під час телеінтерв’ю. Після завершення ефіру він негайно переглянув новини, сів у літак до Парижа і подзвонив Зеленському просто з борту.

Німецький політик Фрідріх Мерц також миттєво відреагував - йому надіслали кадри з подій, коли він повертався до Зауерланда. Він одразу зробив кілька дзвінків і опублікував пост підтримки Зеленського.

Три дні по тому Мерц повідомив керівництво ХДС про масштабні зрушення: послаблення боргового обмеження й створення фонду на 500 мільярдів євро для оборони та стимулювання економіки.

Девід Леммі, британський міністр закордонних справ, повернувся з Вашингтона задоволений результатами переговорів із Марко Рубіо. Проте новини з Овального кабінету швидко затьмарили весь день.

Прем'єр Кір Стармер уникнув публічних коментарів, але вже через кілька годин після скандалу зателефонував і Трампу, і Зеленському.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про суперечку із Трампом в Білому домі: Я захищав гідність України

Наступного дня Зеленський прибув до Лондона, де його на порозі Даунінг-стріт зустрів Стармер. Прем'єр тепло обійняв українського лідера.

Саміт у Лондоні Стармер використав для того, щоб згуртувати європейські країни навколо ініціативи щодо мирного плану, який вони разом із Макроном мали представити Трампу.

Зеленський з саміту вирушив на зустріч із королем Карлом III - жест, що мав неабияке політичне значення. Всі знають, що Трамп дуже любить родину британських монархів, але їхній саміт все ще готують. "Люди це точно бачили", - сказав американський чиновник.

Кажуть, Трамп був розлючений: не лише через королівський візит, а й через Європу, яка "міцно обіймала" Зеленського. Сам Трамп вважав демонстрацію цієї підтримки недоречною.

У неділю ввечері український президент провів 72-хвилинне інтерв’ю в лондонському аеропорту Станстед. У ньому він заявив, що до мирної угоди ще "дуже, дуже далеко". Цей виступ, на думку деяких чиновників, став останньою краплею - через добу Трамп призупинив військову допомогу Україні.

Минуло кілька тижнів, проте дипломати з Парижа, Лондона й Берліна досі намагаються залагодити відносини між Трампом і Зеленським.

Поки Стармер координував зусилля з обома лідерами, французькі дипломати займались підготовкою листа-примирення від Зеленського до Трампа. 

"Відносини між американським президентом і його українським колегою досі на межі", - пише видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський на обкладинці Time: про суперечку з Трампом і кінцеву мету в політиці. ФОТО

Попри погоджене 30-денне припинення вогню, його виконання було під питанням.

Україна зникла з перших шпальт, адже увагу Трампа відвернула його нова "одержимість", - мита. Проте конфлікт, що розгорівся в лютому, залишив по собі глибокі рани.

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

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У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Президент США Дональд Трамп після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі у Білому домі заявив, що той нібито не готовий до миру та "проявив неповагу".

Світова спільнота та посадовці у США відреагували на суперечку лідерів України та США.

4 березня стало відомо, що Білий дім призупинив всю військову допомогу Україні.

Ввечері 4 березня президент Зеленський заявив, що Україна прагне до миру та готова "швидко працювати", щоб закінчити війну. Він наголосив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир.

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Автор: 

Європа (1805) Зеленський Володимир (23810) США (22778) Трамп Дональд (5610)


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Топ коментарі
+31
"Інтелігентне середовище": Мене "цілують у дупу", щоб спробувати укласти торгову угоду
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16.04.2025 08:51
+30
Щодо "інтелігентності" того середовища, є певні сумніви ...
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16.04.2025 08:52
+22
Головне, щоб в рижого припона від люті інсульта не трапилося. А то весь світ буде радіти.
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16.04.2025 08:48
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Хотів щоб Європа теж "відфутболила" Зелю і тоді з України можна мотузки вити
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16.04.2025 08:44 Відповісти
Головне, щоб в рижого припона від люті інсульта не трапилося. А то весь світ буде радіти.
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16.04.2025 08:48 Відповісти
Прямо якась Санта-Барбара і Ізаура.
Не дарма наш головнокомандучий ЗСУ раніше був артистом, розуміє як привернути увагу домогосподарок.
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16.04.2025 08:47 Відповісти
мені здається не варто вживати в даній лінгвістичній конструкції минулий час
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16.04.2025 10:29 Відповісти
Тут переплутали лють з огидою. Тільки таке відчуття викликає бомжуватий неграмотний хам в піжамі, коли його впускають в інтелегентне середовище
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16.04.2025 08:49 Відповісти
"Інтелігентне середовище": Мене "цілують у дупу", щоб спробувати укласти торгову угоду
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16.04.2025 08:51 Відповісти
Щодо "інтелігентності" того середовища, є певні сумніви ...
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16.04.2025 08:52 Відповісти
Не варто відбілювати українофобів та союзників кремля, які окупували Білий Дім.
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16.04.2025 08:55 Відповісти
Зігануте , інтелігентне......
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16.04.2025 09:29 Відповісти
Чому у 2019 році русня скидала "перевірену прислугу" і ставила замість неї зєлю?
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16.04.2025 08:57 Відповісти
Склєрозний?
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16.04.2025 09:19 Відповісти
Якраз добре пам'ятаю.
У крымчан - два паспорта. Едем голосовать за Зе!
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16.04.2025 09:21 Відповісти
Ви із касти віруючих у воєнний стан? Так от, може для вас буде одкровенням, але воєнний стан без постійних поставок у великих кількостях важкої зброї і техніки, без розбудованого ВПК, з нульовою толерантністю до корупції, з нульовою толерантністю до браку мін - це фігня, і окозамилювання. Сам по собі воєнний стан нічого не вирішить.
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16.04.2025 09:00 Відповісти
Це диктатура. З метою всидіти на троні і триманні населення в покорі.
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16.04.2025 09:23 Відповісти
Диктатура буде, якщо зэлю таки усунуть.
Бо його місце займе голова ВРУ, на посаду якого призначає парламент. І тоді бєзумлая в ролі в.о. Президента України - цілком реальний варіант.
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16.04.2025 09:48 Відповісти
Це війна України із двома ядерними державами, бараніна.
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16.04.2025 10:34 Відповісти
Та ти шо? Буде про шо мудрому наріду попасталакать у маршурках...
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16.04.2025 09:05 Відповісти
А хіба Арестович та Разумков не з "молодої Зе-команди" були?
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16.04.2025 09:17 Відповісти
Може я щось не розумію, в нас один Зеленський розуміє як виграти війну у орди?
Тим більш що він використовує військовий стан щоб не проводити вибори.
Мало того - він вже пересидів. Пора міняти кловуна на гетьмана.
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16.04.2025 09:46 Відповісти
"Вимоги встати на бік" це в першу чергу дуже смішно Балтійські країни не настільки тупі, щоб сотрясати повітря.
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16.04.2025 10:39 Відповісти
ви коментуєте видалений допис.
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16.04.2025 11:39 Відповісти
Святе місце порожнє не буде, коли і попа біс візьме.
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16.04.2025 09:04 Відповісти
Хай проїде до ху....ла, може там його заспокоять, знімуть лють масажем простати
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16.04.2025 09:23 Відповісти
Ну ти ба яке цабе ! Відітє лі - розлютилося воно ..
Короткий зміст переговорів у Білому домі
..
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16.04.2025 09:42 Відповісти
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16.04.2025 09:55 Відповісти
Світова спільнота до сьогоднішнього "любується" як "трампон" американський із задоволенням шукає "райський мир" ,в задниці вбивці українського народу і світового терориста куйла всія 3,14дерації....
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16.04.2025 09:50 Відповісти
Пох на того размалеванного чінгачкука. Нам свою справу робити.
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16.04.2025 09:51 Відповісти
А как можно относиться к фигуранту разминировавшему поля перед наступаюшим врагом и отдавшему страну под управление сыну грушника?
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16.04.2025 09:54 Відповісти
Європа "обняла" і сказала йти домовлятись з Трампом. Оце облом вийшов.
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16.04.2025 10:24 Відповісти
Нема нікому спокою в Європі, ні Макрону, ні Шольцу, ні Стармеру, від найкращого дипломата усіх часів і народів.
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16.04.2025 10:36 Відповісти
а президент США розлючено спостерігав Джерело: https://censor.net/ua/n3547057

Ой ну казки,прям розлючено .
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16.04.2025 11:05 Відповісти
Дитячий садок, молодша група.
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16.04.2025 11:16 Відповісти
 
 