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Новости Тарифы Трампа
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Трамп сообщил о телефонном разговоре с Си Цзиньпином по поводу тарифов на импорт, - The Time

трамп,си,цзиньпин

Президент США Дональд Трамп рассказал, что лидер Китая Си Цзиньпин позвонил ему по поводу тарифов.

Об этом американский президент сообщил в интервью The Time, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп подтвердил свою позицию относительно необходимости сохранения тарифов, заявив, что рынок облигаций был нервным, но он оставался спокойным. "Я считал бы это полной победой, если через год США все еще будут иметь тарифы до 50% на импорт из-за рубежа", - отметил президент.

Он также сообщил, что его администрация активно ведет переговоры с китайскими представителями по заключению соглашения. Однако Трамп заверил, что телефонный звонок от Си Цзиньпина не является признаком слабости с его стороны. Президент США ожидает объявления полного списка сделок в течение следующих трех-четырех недель.

Также читайте: США были "обворованы и использованы" почти каждой страной мира, - Трамп

Пошлины США против Китая

Отметим, что это не первая волна пошлин, которые США накладывают на Китай. Сначала против Пекина ввели пошлины в 20%, затем добавили еще 34%.

После этого Китай наложил пошлины на американские товары, а накануне Трамп пригрозил дополнительными тарифами в 50% - и сдержал обещание.

Администрация Трампа повысила пошлины на китайские товары до 104% с 9 апреля.

Китай ответил на введение Трампом новых пошлин, повысив тарифы на американские товары до 84%. После этого Трамп немедленно повысил тарифную ставку для Китая до 125%.

Ранее Трамп также назвал ошибкой решение Китая ввести с 10 апреля зеркальные 34-процентные пошлины на весь импорт из Соединенных Штатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США рассматривают снижение пошлин для Китая более чем вдвое, - WSJ

Автор: 

тарифы (1881) Си Цзиньпин (281) Трамп Дональд (5235)


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Топ комментарии
+4
Уявляю як Сі дуже здивується, що він, виявляється, телефонував Трампу.
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25.04.2025 15:27
+1
він вже сам повідомив, що казати може будь-що, а що там з того його "потока сознанІя" правда а що брехня - то, звичайна вже, Трумпівська лотерея..
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25.04.2025 15:26
+1
"Китай прямим текстом післав США і самого "трамбона" накуй.Сі дзінь пінь дзіь дзінь "трампону".Хочеш вечти з нами переговори - "знімай тарифи,інакше нам немає про що говорити"""
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25.04.2025 15:30
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він вже сам повідомив, що казати може будь-що, а що там з того його "потока сознанІя" правда а що брехня - то, звичайна вже, Трумпівська лотерея..
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25.04.2025 15:26 Ответить
Уявляю як Сі дуже здивується, що він, виявляється, телефонував Трампу.
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25.04.2025 15:27 Ответить
Це як сі телефонував би ху...лу
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25.04.2025 15:33 Ответить
https://youtu.be/DHOgG3xXh74?t=646 думаю що трамп знову *******, як це вже було декілька днів тому.
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25.04.2025 15:37 Ответить
Може знов шуткує?
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25.04.2025 15:29 Ответить
Трамп помпе! - Сі йому позвонив - самозакоханий індюк!
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25.04.2025 15:30 Ответить
"Китай прямим текстом післав США і самого "трамбона" накуй.Сі дзінь пінь дзіь дзінь "трампону".Хочеш вечти з нами переговори - "знімай тарифи,інакше нам немає про що говорити"""
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25.04.2025 15:30 Ответить
Ти напевно свого повелителя ху...ла благав, щоб той прохав свого повелителя Сі подзвонити тобі. Ти запитай у нього чому він плазувати перед Сі, хоча ти і так знаєш, що Сі на ваші хотелки ложил. І скоро він даватиме вказівки а не ти
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25.04.2025 15:32 Ответить
Не фартит рыжему, все его на хер посылают, хреновые оказывается карты у Трампа, ой херовые.
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25.04.2025 15:38 Ответить
"мастєр" угод! 😁
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25.04.2025 15:46 Ответить
Трампон ніяк не вийде з турборежиму турбобрехні !
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25.04.2025 15:57 Ответить
 
 