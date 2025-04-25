Трамп сообщил о телефонном разговоре с Си Цзиньпином по поводу тарифов на импорт, - The Time

Президент США Дональд Трамп рассказал, что лидер Китая Си Цзиньпин позвонил ему по поводу тарифов.

Об этом американский президент сообщил в интервью The Time, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп подтвердил свою позицию относительно необходимости сохранения тарифов, заявив, что рынок облигаций был нервным, но он оставался спокойным. "Я считал бы это полной победой, если через год США все еще будут иметь тарифы до 50% на импорт из-за рубежа", - отметил президент.

Он также сообщил, что его администрация активно ведет переговоры с китайскими представителями по заключению соглашения. Однако Трамп заверил, что телефонный звонок от Си Цзиньпина не является признаком слабости с его стороны. Президент США ожидает объявления полного списка сделок в течение следующих трех-четырех недель.

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Пошлины США против Китая

Отметим, что это не первая волна пошлин, которые США накладывают на Китай. Сначала против Пекина ввели пошлины в 20%, затем добавили еще 34%.

После этого Китай наложил пошлины на американские товары, а накануне Трамп пригрозил дополнительными тарифами в 50% - и сдержал обещание.

Администрация Трампа повысила пошлины на китайские товары до 104% с 9 апреля.

Китай ответил на введение Трампом новых пошлин, повысив тарифы на американские товары до 84%. После этого Трамп немедленно повысил тарифную ставку для Китая до 125%.

Ранее Трамп также назвал ошибкой решение Китая ввести с 10 апреля зеркальные 34-процентные пошлины на весь импорт из Соединенных Штатов.

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