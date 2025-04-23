США рассматривают снижение пошлин для Китая более чем вдвое, - WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снижения высоких пошлин на импорт из Китая, в некоторых случаях более чем наполовину. Вашингтон хочет достичь деэскалации напряженности в отношениях с Пекином.

Об этом сообщает WSJ со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Трамп еще не принял окончательного решения по снижению пошлин на китайские товары, но в администрации обсуждают несколько вариантов.

Один из чиновников администрации сказал, что Трамп не будет действовать в одностороннем порядке и ему нужно будет увидеть определенные действия со стороны Пекина для снижения тарифов.

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В частности, по словам одного из высокопоставленных чиновников Белого дома, пошлины могут снизить примерно до 50-65%.

"Администрация также рассматривает многоуровневый подход, подобный тому, который предложил комитет Палаты представителей по Китаю в конце прошлого года: 35% пошлины для товаров, которые США считают не угрозой национальной безопасности, и по крайней мере 100% для товаров, которые считаются стратегическими для интересов Америки", - пишет издание.

Такие изменения могут быть введены постепенно в течение пяти лет.

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Пошлины США против Китая

Отметим, что это не первая волна пошлин, которые США накладывают на Китай. Сначала против Пекина ввели пошлины в 20%, затем добавили еще 34%.

После этого Китай наложил пошлины на американские товары, а накануне Трамп пригрозил дополнительными тарифами в 50% - и сдержал обещание.

Администрация Трампа повысила пошлины на китайские товары до 104% с 9 апреля.

Китай ответил на введение Трампом новых пошлин, повысив тарифы на американские товары до 84%. После этого Трамп немедленно повысил тарифную ставку для Китая до 125%.

Ранее Трамп также назвал ошибкой решение Китая ввести с 10 апреля зеркальные 34-процентные пошлины на весь импорт из Соединенных Штатов.

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