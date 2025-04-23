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Новости Трампа Трамп ввел пошлины на импорт из Китая Тарифы Трампа
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США рассматривают снижение пошлин для Китая более чем вдвое, - WSJ

трамп,си,цзиньпин

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снижения высоких пошлин на импорт из Китая, в некоторых случаях более чем наполовину. Вашингтон хочет достичь деэскалации напряженности в отношениях с Пекином.

Об этом сообщает WSJ со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Трамп еще не принял окончательного решения по снижению пошлин на китайские товары, но в администрации обсуждают несколько вариантов.

Один из чиновников администрации сказал, что Трамп не будет действовать в одностороннем порядке и ему нужно будет увидеть определенные действия со стороны Пекина для снижения тарифов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пошлины США на китайский импорт будут снижены, но не отменены, - Трамп

В частности, по словам одного из высокопоставленных чиновников Белого дома, пошлины могут снизить примерно до 50-65%.

"Администрация также рассматривает многоуровневый подход, подобный тому, который предложил комитет Палаты представителей по Китаю в конце прошлого года: 35% пошлины для товаров, которые США считают не угрозой национальной безопасности, и по крайней мере 100% для товаров, которые считаются стратегическими для интересов Америки", - пишет издание.

Такие изменения могут быть введены постепенно в течение пяти лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если США хотят вести переговоры - они должны проявить уважение, - МИД Китая

Пошлины США против Китая

Отметим, что это не первая волна пошлин, которые США накладывают на Китай. Сначала против Пекина ввели пошлины в 20%, затем добавили еще 34%.

После этого Китай наложил пошлины на американские товары, а накануне Трамп пригрозил дополнительными тарифами в 50% - и сдержал обещание.

Администрация Трампа повысила пошлины на китайские товары до 104% с 9 апреля.

Китай ответил на введение Трампом новых пошлин, повысив тарифы на американские товары до 84%. После этого Трамп немедленно повысил тарифную ставку для Китая до 125%.

Ранее Трамп также назвал ошибкой решение Китая ввести с 10 апреля зеркальные 34-процентные пошлины на весь импорт из Соединенных Штатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США были "ограблены и использованы" почти каждой страной мира, - Трамп

Автор: 

Китай (2976) пошлина (468) США (26672)


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Топ комментарии
+28
пізно. Процес пішов. Тепер посилайте геніального вітькова у Пекін на перемовини.
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23.04.2025 21:23
+21
Спочатку щось роблять, а потім думають як з цього вийти!
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23.04.2025 21:23
+20
Китай за це попросить 5 західних штатів. Але геніальний переговорник змусить його зупинитись лише на Каліфорнії.
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23.04.2025 21:26
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пізно. Процес пішов. Тепер посилайте геніального вітькова у Пекін на перемовини.
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23.04.2025 21:23 Ответить
віткофф, то для кацапів.
для жовтосраких треба, якийсь вітькінь.
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23.04.2025 21:27 Ответить
як виявилось-"залізні яйця" у китайців,а трамп-імпотент
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23.04.2025 22:13 Ответить
Спочатку щось роблять, а потім думають як з цього вийти!
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23.04.2025 21:23 Ответить
Трамп діставай козирі з рукава і лупи Сі
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23.04.2025 21:24 Ответить
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23.04.2025 21:24 Ответить
вся діяльність трамппової команди це ніби переливання з пустого у порожнє
більше возні, галасу, виступів і обіцянок , а на виході самі вихлопи у повітря
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23.04.2025 21:26 Ответить
а на виході, пусті прилавки та захмарні ціни на все побутове з китаю.
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23.04.2025 21:28 Ответить
Результати такі ж потужні , як і у твого зеленого пдараса.
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23.04.2025 21:34 Ответить
смердючі вихлопи
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24.04.2025 01:01 Ответить
Китай за це попросить 5 західних штатів. Але геніальний переговорник змусить його зупинитись лише на Каліфорнії.
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23.04.2025 21:26 Ответить
Самі насрали-самі намагаються прибрати. Дешева гопота. США...ваша теперішня адміністрація-це просто позорище.
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23.04.2025 21:26 Ответить
На цьому пожовклому Іран, Китай, х.ло грають х.єм, як гундос на роялі. Іспанський сором, курво...
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23.04.2025 21:26 Ответить
фраер заднюю включил
с китаем это не работает....
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23.04.2025 21:28 Ответить
Збрехав. Насрав. Прибрав.
Збрехав. Насрав. Прибрав.

Когось мені ця потужна діяльність нагадує....
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23.04.2025 21:31 Ответить
Нагадує, якщо викреслити «Прибрав». Безкінечна карусель у двох діях.
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23.04.2025 21:42 Ответить
Так Сі подзвонив? Такий же був план - піднімаєм мита і всі біжать жопу цілувать?
Ну і як там жопа?
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23.04.2025 21:31 Ответить
Жопа лишається немитою і починає потужно свербіти.
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23.04.2025 21:41 Ответить
***** і трумпло ....
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23.04.2025 21:31 Ответить
Хаха
тампон начал целовать красивую желтую жопу.
клоун.
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23.04.2025 21:31 Ответить
Трамп примерно действует как русские, вначале ввязываемся в драку а потом думаем как из этого выйти
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23.04.2025 21:32 Ответить
Що нема в Д.Краснова козирної карти на руках?
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23.04.2025 21:34 Ответить
Застрягла в рукаві костюма.
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23.04.2025 22:56 Ответить
Треба в словники додати слово трамп , як синонім до дебіл , йолоп, дегенерат ))
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23.04.2025 21:34 Ответить
Трамп - синоним шлимазл , лох , фуцен.
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23.04.2025 21:41 Ответить
как там завоевание гренландии7
как там насчет канады 51 штатом?
как там окончания войны за 24 часа?
пистабол
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23.04.2025 21:35 Ответить
Писдил. (Peace deal).
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23.04.2025 23:38 Ответить
Льод тронулся. А Донні з своїми дитсадківськими ідеями таки ****** на клінічного ідіота.
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23.04.2025 21:35 Ответить
Трампу из центра пришла малява - "Что ж ты, фраер, сдал назад? "
Твой вова...
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23.04.2025 21:39 Ответить
ну не розглядають можливість , а вимушені виправляти свій же економічний обсерон .
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23.04.2025 21:41 Ответить
якщо китай згодиться, то втратить в очах партнерів. тут вже до кінця. імхо трамп здується, скіко б не корчив рожу і не тикав пальцем
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23.04.2025 21:41 Ответить
всралися... ганьба на весь світ, бо навіть памперси з КНР завозять.
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23.04.2025 21:41 Ответить
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23.04.2025 21:43 Ответить
Понти не проконали. Тромб моргнув перший.
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23.04.2025 21:44 Ответить
І з Китаєм Трамп обі@рався по саме прострелене вухо
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23.04.2025 21:46 Ответить
ну что ты фраер сдал назад ?
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23.04.2025 21:46 Ответить
Цікаво, у якому "трускавці" вчать таких дегенератів? Де наших вчили, я приблизно вже знаю...
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23.04.2025 21:47 Ответить
И надо ото было дрочить на кирпич? Вот же ******** выбрали америкосы?!
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23.04.2025 21:49 Ответить
Трамб толкает китайцев на более тесное сотрудничество с кацапами, Ираном, Кимчином и другими изгоями.
Если китайцы сговорятся с кацапсинами, скупить по нынешним ценам и придержать всю кацапскую нефть на год вперёд,
цены взлетят до небес и Америге придёт орган бабушки.
Трамб и его умственно отсталые кореша будут ползать перед перед Си.
Импичмент и тюремные камеры, дебилоидам из белого дома, гарантированы.
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23.04.2025 21:49 Ответить
Можно колхозника спросить?
Если китайцы скупят по нынешним ценам и придержат всю кацапскую нефть на год вперёд. Почему
цены взлетят до небес?
Ведь это будет предоплата с отсроченной поставкой
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23.04.2025 22:23 Ответить
Китай, души трампа.
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23.04.2025 21:51 Ответить
для того.щоб із США ЗРОБИТИ СВІТОВЕ ПОСМІХОВИСЬКО "ДОСИТЬ "МУДРОМУ АМЕРИКАНСЬКОМУ НАРІДУ" ОБРАТИ В ПРЕЗИДЕНТИ ПРОРАШИСТСЬКОГО "ТРАМБОХОЛУЯ"
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23.04.2025 21:53 Ответить
Після цього демаршу Трампа США вже не одужує. Це буде їнша країна на кшталт Бразілії.
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23.04.2025 22:00 Ответить
Вийде так, що Китай почне диктувати умови і не тільки в економіці.
А Трамп буде вигадувати або вишукувати тих кому можна зробити боляче
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23.04.2025 21:56 Ответить
Трамп поважає тільки силу.
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23.04.2025 21:57 Ответить
А если серьезно скорее всего эти движения были нужны чтоб нужные республиканцы скупили все когда акции были по низу рынка и на этом круто обогатились. Примерно те люди которые вложились в выборы Трампа и Трамп просто отдал им долги таким образом. Это и объясняет почему он так быстро откатил эти все пошлины назад и почему СИ был спокоен как лев понимая что это все на очень которкий период. Классический торгаш Трамп как он есть
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23.04.2025 21:59 Ответить
Акции плюс крипта, крипта тоже сильно прыгала в цене на фоне всей это возни а Трамп неоднократно проявлял интерес и к крипте
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23.04.2025 22:01 Ответить
Сі закусити вудила і задавить трампа Китай давно готувався до цього і там вертикаль комуністична всім терпіти неугодних у топку переживуть, а ось коли в шататах почнеться безробіття і гіпер інфляція, там мовчать, не будуть, так дадуть трампу під сраку, от він і пішов уперду
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23.04.2025 22:00 Ответить
Even a genius can sometimes make a mistake. But he quickly corrects it - because he is, well, a genius.
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23.04.2025 22:01 Ответить
а Китай про це не просив..
трампон як та невістка
-срало-мазало
гівна не хватило
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23.04.2025 22:04 Ответить
Оце Тампон обісрався. Сам насрав тепер сам прибирає ще й цілує Сі у дупу щоб той простив засранця
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23.04.2025 22:12 Ответить
А подымать нахрена было ? Хотели поржать ?
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23.04.2025 22:24 Ответить
Пойдйош с сумой пО миру, рудой старєц!!!
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23.04.2025 22:41 Ответить
Там нема нікого з розумних людей, щоб підказали рижому щт він довбойоб?
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23.04.2025 22:47 Ответить
Шож ты, фраер, сдал назад!!! Пардон, що на російський, у нас такого вислову немає.
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23.04.2025 23:21 Ответить
Що, зрозуміли, що на великий шматок паща може ще й розкриється, а от срака потім лусне від пупа до потилиці, да?))
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24.04.2025 08:09 Ответить
 
 