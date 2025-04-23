США рассматривают снижение пошлин для Китая более чем вдвое, - WSJ
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снижения высоких пошлин на импорт из Китая, в некоторых случаях более чем наполовину. Вашингтон хочет достичь деэскалации напряженности в отношениях с Пекином.
Об этом сообщает WSJ со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Трамп еще не принял окончательного решения по снижению пошлин на китайские товары, но в администрации обсуждают несколько вариантов.
Один из чиновников администрации сказал, что Трамп не будет действовать в одностороннем порядке и ему нужно будет увидеть определенные действия со стороны Пекина для снижения тарифов.
В частности, по словам одного из высокопоставленных чиновников Белого дома, пошлины могут снизить примерно до 50-65%.
"Администрация также рассматривает многоуровневый подход, подобный тому, который предложил комитет Палаты представителей по Китаю в конце прошлого года: 35% пошлины для товаров, которые США считают не угрозой национальной безопасности, и по крайней мере 100% для товаров, которые считаются стратегическими для интересов Америки", - пишет издание.
Такие изменения могут быть введены постепенно в течение пяти лет.
Пошлины США против Китая
Отметим, что это не первая волна пошлин, которые США накладывают на Китай. Сначала против Пекина ввели пошлины в 20%, затем добавили еще 34%.
После этого Китай наложил пошлины на американские товары, а накануне Трамп пригрозил дополнительными тарифами в 50% - и сдержал обещание.
Администрация Трампа повысила пошлины на китайские товары до 104% с 9 апреля.
Китай ответил на введение Трампом новых пошлин, повысив тарифы на американские товары до 84%. После этого Трамп немедленно повысил тарифную ставку для Китая до 125%.
Ранее Трамп также назвал ошибкой решение Китая ввести с 10 апреля зеркальные 34-процентные пошлины на весь импорт из Соединенных Штатов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
для жовтосраких треба, якийсь вітькінь.
більше возні, галасу, виступів і обіцянок , а на виході самі вихлопи у повітря
с китаем это не работает....
Збрехав. Насрав. Прибрав.
Когось мені ця потужна діяльність нагадує....
Ну і як там жопа?
тампон начал целовать красивую желтую жопу.
клоун.
как там насчет канады 51 штатом?
как там окончания войны за 24 часа?
пистабол
Твой вова...
Если китайцы сговорятся с кацапсинами, скупить по нынешним ценам и придержать всю кацапскую нефть на год вперёд,
цены взлетят до небес и Америге придёт орган бабушки.
Трамб и его умственно отсталые кореша будут ползать перед перед Си.
Импичмент и тюремные камеры, дебилоидам из белого дома, гарантированы.
Если китайцы скупят по нынешним ценам и придержат всю кацапскую нефть на год вперёд. Почему
цены взлетят до небес?
Ведь это будет предоплата с отсроченной поставкой
А Трамп буде вигадувати або вишукувати тих кому можна зробити боляче
трампон як та невістка
-срало-мазало
гівна не хватило