Пошлины США на китайский импорт будут снижены, но не отменены, - Трамп

Президент США Дональд Трамп признал, что установленные им пошлины в размере 145% на китайские товары являются высокими, и пообещал уменьшить их, а также достичь торгового соглашения с Китаем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"(Пошлины. - ред.) в 145% - очень высокие. И они не будут настолько высокими, даже близко к настолько высоким. ... Они существенно снизятся, но не станут нулевыми", - сказал лидер США.

Трамп сказал об оптимизме относительно заключения торгового соглашения с Китаем.

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"Мы будем очень любезны. Они будут очень любезны, и посмотрим, что будет. Но, в конце концов, им придется заключить сделку, потому что иначе они не смогут иметь дело с Соединенными Штатами", - пояснил он.

Трамп заявил о "прекрасных отношениях" с Си Цзиньпином.

Ранее министр финансов США Скот Бессент сказал, что Вашингтон и Пекин должны найти пути к деэскалации "тарифной войны".

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