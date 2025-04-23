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Новости Трампа Трамп ввел пошлины на импорт из Китая Тарифы Трампа
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Пошлины США на китайский импорт будут снижены, но не отменены, - Трамп

Трамп может снизить пошлины для Китая, но не отменит

Президент США Дональд Трамп признал, что установленные им пошлины в размере 145% на китайские товары являются высокими, и пообещал уменьшить их, а также достичь торгового соглашения с Китаем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"(Пошлины. - ред.) в 145% - очень высокие. И они не будут настолько высокими, даже близко к настолько высоким. ... Они существенно снизятся, но не станут нулевыми", - сказал лидер США.

Трамп сказал об оптимизме относительно заключения торгового соглашения с Китаем.

Также читайте: Если США хотят вести переговоры - они должны проявить уважение, - МИД Китая

"Мы будем очень любезны. Они будут очень любезны, и посмотрим, что будет. Но, в конце концов, им придется заключить сделку, потому что иначе они не смогут иметь дело с Соединенными Штатами", - пояснил он.

Трамп заявил о "прекрасных отношениях" с Си Цзиньпином.

Ранее министр финансов США Скот Бессент сказал, что Вашингтон и Пекин должны найти пути к деэскалации "тарифной войны".

Читайте: Китай готовит контрмеры против торговых соглашений, которые противоречат интересам государства, - Bloomberg

Автор: 

Китай (2976) пошлина (468) США (26672) тарифы (1881) Трамп Дональд (5219)


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Топ комментарии
+21
Що рижий фашист таки перший впав на коліна і лизнув дупу Сі? Вангую що ще й скаже що Сі гарний хлопець. Що і потрібно було доказати. Цей сцикливий обмудок боїться і поважає тільки сильніших за себе. А об тих хто йому кланяється воно ноги витре і викине
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23.04.2025 09:02
+19
Обісралося руде. Китайці не побігли дупу цілувати.
Навпаки прутень йому запхали на усе обличчя
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23.04.2025 09:04
+17
А який грізний був, який грізний.
Хоче відірвати русню від Китаю, а сам всрався на першій же спробі відірвати від Китаю США.
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23.04.2025 09:00
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Підказали економісти що мита в 145% перечать здоровому глузду - приводять цього "бізнесмена" до тями
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23.04.2025 08:56 Ответить
А в 3180% это норм типа!
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23.04.2025 09:27 Ответить
щоб вирішити проблему її треба спочатку створити
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23.04.2025 08:59 Ответить
А який грізний був, який грізний.
Хоче відірвати русню від Китаю, а сам всрався на першій же спробі відірвати від Китаю США.
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23.04.2025 09:00 Ответить
Що рижий фашист таки перший впав на коліна і лизнув дупу Сі? Вангую що ще й скаже що Сі гарний хлопець. Що і потрібно було доказати. Цей сцикливий обмудок боїться і поважає тільки сильніших за себе. А об тих хто йому кланяється воно ноги витре і викине
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23.04.2025 09:02 Ответить
Ні, це справа гонору, це представники США будуть напрошуватися на переговори з Китаєм, а Китай можливо, на них погодиться, якщо прибудуть з фантастичними подарунками
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23.04.2025 09:03 Ответить
Обісралося руде. Китайці не побігли дупу цілувати.
Навпаки прутень йому запхали на усе обличчя
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23.04.2025 09:04 Ответить
Він обісрався в понеділок коли Китай почав скидати американські облігації і витягувати свої кошти з інших інвестиційних проектів в США, а також з тріском провалився регуляторний аукціон бондів T-bills, дебіл зрозумів, що ніхто не бажає фінансувати борги США і дав задню... для США сама велика проблема коли нема покупців їх боргу))
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23.04.2025 10:06 Ответить
Це у нього паталогічна слабкість чиїсь дупи цілувати, починаючи з путіна. Як кажуть, годи беруть своє.
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23.04.2025 10:40 Ответить
Опускає тромб Америку, виставляє на посміховисько всьому світу
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23.04.2025 09:05 Ответить
То шо, так ніхто не подзвонив? Ох і придурок...
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23.04.2025 09:05 Ответить
все ясно . Китай чемпион А трамбон - гандон
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23.04.2025 09:09 Ответить
ЙОЛОП....Ну що тут скажеш...
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23.04.2025 09:15 Ответить
лох...
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23.04.2025 09:16 Ответить
ясно, що )(уйлоТромбоз тягне США до авторитаризму і він того не приховує.
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23.04.2025 09:19 Ответить
блеф снова не прошел.... Трампа раскусили...
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23.04.2025 09:22 Ответить
Очедной раз не прет! 100 дней дед у власти, нихера не смог сделать что обещал, хотя нет, смог, ОБОСРАТЬСЯ
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23.04.2025 09:25 Ответить
Трамп - всравсь!
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23.04.2025 09:34 Ответить
- Я не боюсь, я не боюсь, я не всрався, я не всрався )))
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23.04.2025 09:37 Ответить
Виходить, що Трам цілує дупу Сі.
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23.04.2025 09:58 Ответить
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23.04.2025 10:13 Ответить
Тільки є у цій "схемі" одна проблема, "звір" може розлютитися і з'їсти "ковбоя", бо мова йде не про "морську свинку", а про країну з 1,5 млрд населенням, у якій виробляється 70% товарів Світу😂
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23.04.2025 10:19 Ответить
Дебіл🤣🤣🤣🤣 поміняй впн на СуШиА.
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23.04.2025 15:28 Ответить
Кончелига ************* ану швидко з'їбався нах , щоб тебе тут не бачили більше ******** сучий , якого виродила козляча мамашка.
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23.04.2025 15:59 Ответить
Здається скоро все закінчиться тим, що Трампу доведеться на колінах повзти до Сі та вмовляти його все забути, а той буде питати, чи є в нього "якісь карти" і чому в нього костюм недостатньо випрасуваний😆🤣🤣🤣
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23.04.2025 10:12 Ответить
Це вже не врятує вуха Трампа)) Найліпшим доказом США стабільного партнера як Україні, ЄС...та Китаю є виділення військової допомоги Україні. А враховуючи пікантність ситуації, вона має бути більша ніж при Байдені. Не доходить? Можна почекати - "акції" Китаю ростуть...
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23.04.2025 10:52 Ответить
Хочете фокус? Ілон Маск заговорить. На місці Маска, із проблемами із Теслою і зокрема в Китаю читав би не Twitter, а коментарі на Цензор чи Zn. Ну, він хоче врятувати свій бізнес, бабло горить...
Поцікавався на кількох мовах був текст 24го "2025- кримський ендшпіль чи московський гамбіт", чи був він на китайські мові?)
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23.04.2025 11:27 Ответить
Что ж ты, фраер, сдал назад
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23.04.2025 11:27 Ответить
рідкісний випадок, коли радію за китай.
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24.04.2025 00:26 Ответить
 
 