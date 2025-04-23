Пошлины США на китайский импорт будут снижены, но не отменены, - Трамп
Президент США Дональд Трамп признал, что установленные им пошлины в размере 145% на китайские товары являются высокими, и пообещал уменьшить их, а также достичь торгового соглашения с Китаем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"(Пошлины. - ред.) в 145% - очень высокие. И они не будут настолько высокими, даже близко к настолько высоким. ... Они существенно снизятся, но не станут нулевыми", - сказал лидер США.
Трамп сказал об оптимизме относительно заключения торгового соглашения с Китаем.
"Мы будем очень любезны. Они будут очень любезны, и посмотрим, что будет. Но, в конце концов, им придется заключить сделку, потому что иначе они не смогут иметь дело с Соединенными Штатами", - пояснил он.
Трамп заявил о "прекрасных отношениях" с Си Цзиньпином.
Ранее министр финансов США Скот Бессент сказал, что Вашингтон и Пекин должны найти пути к деэскалации "тарифной войны".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоче відірвати русню від Китаю, а сам всрався на першій же спробі відірвати від Китаю США.
Навпаки прутень йому запхали на усе обличчя
Поцікавався на кількох мовах був текст 24го "2025- кримський ендшпіль чи московський гамбіт", чи був він на китайські мові?)