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Новини Трамп увів мита на імпорт із Китаю Тарифи Трампа
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Мита США на китайський імпорт буде знижено, але не скасовано, - Трамп

Трамп може знизити мита для Китаю, але не скасує

Президент США Дональд Трамп визнав, що встановлені ним мита у розмірі 145% на китайські товари є високими, та пообіцяв зменшити їх, а також досягти торговельної угоди з Китаєм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"(Мита. - ред.) у 145% - дуже високі. І вони не будуть настільки високими, навіть близько до настільки високих. ... Вони суттєво знизяться, але не стануть нульовими", - сказав лідер США.

Трамп сказав про оптимізм щодо укладення торговельної угоди з Китаєм.

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"Ми будемо дуже люб'язні. Вони будуть дуже люб'язні, і подивимося, що буде. Але, зрештою, їм доведеться укласти угоду, тому що інакше вони не зможуть мати справу зі Сполученими Штатами", - пояснив він.

Трамп заявив про "чудові стосунки" із Сі Цзіньпіном.

Раніше міністр фінансів США Скот Бессент сказав, що Вашингтон і Пекін мають знайти шляхи до деескалації "тарифної війни".

Читайте: Китай готує контрзаходи проти торговельних угод, які суперечать інтересам держави, - Bloomberg

Автор: 

Китай (4600) мито (1043) США (22840) тарифи (2035) Трамп Дональд (5635)


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Топ коментарі
+21
Що рижий фашист таки перший впав на коліна і лизнув дупу Сі? Вангую що ще й скаже що Сі гарний хлопець. Що і потрібно було доказати. Цей сцикливий обмудок боїться і поважає тільки сильніших за себе. А об тих хто йому кланяється воно ноги витре і викине
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23.04.2025 09:02
+19
Обісралося руде. Китайці не побігли дупу цілувати.
Навпаки прутень йому запхали на усе обличчя
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23.04.2025 09:04
+17
А який грізний був, який грізний.
Хоче відірвати русню від Китаю, а сам всрався на першій же спробі відірвати від Китаю США.
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23.04.2025 09:00
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Підказали економісти що мита в 145% перечать здоровому глузду - приводять цього "бізнесмена" до тями
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23.04.2025 08:56 Відповісти
А в 3180% это норм типа!
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23.04.2025 09:27 Відповісти
щоб вирішити проблему її треба спочатку створити
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23.04.2025 08:59 Відповісти
А який грізний був, який грізний.
Хоче відірвати русню від Китаю, а сам всрався на першій же спробі відірвати від Китаю США.
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23.04.2025 09:00 Відповісти
Що рижий фашист таки перший впав на коліна і лизнув дупу Сі? Вангую що ще й скаже що Сі гарний хлопець. Що і потрібно було доказати. Цей сцикливий обмудок боїться і поважає тільки сильніших за себе. А об тих хто йому кланяється воно ноги витре і викине
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23.04.2025 09:02 Відповісти
Ні, це справа гонору, це представники США будуть напрошуватися на переговори з Китаєм, а Китай можливо, на них погодиться, якщо прибудуть з фантастичними подарунками
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23.04.2025 09:03 Відповісти
Обісралося руде. Китайці не побігли дупу цілувати.
Навпаки прутень йому запхали на усе обличчя
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23.04.2025 09:04 Відповісти
Він обісрався в понеділок коли Китай почав скидати американські облігації і витягувати свої кошти з інших інвестиційних проектів в США, а також з тріском провалився регуляторний аукціон бондів T-bills, дебіл зрозумів, що ніхто не бажає фінансувати борги США і дав задню... для США сама велика проблема коли нема покупців їх боргу))
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23.04.2025 10:06 Відповісти
Це у нього паталогічна слабкість чиїсь дупи цілувати, починаючи з путіна. Як кажуть, годи беруть своє.
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23.04.2025 10:40 Відповісти
Опускає тромб Америку, виставляє на посміховисько всьому світу
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23.04.2025 09:05 Відповісти
То шо, так ніхто не подзвонив? Ох і придурок...
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23.04.2025 09:05 Відповісти
все ясно . Китай чемпион А трамбон - гандон
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23.04.2025 09:09 Відповісти
ЙОЛОП....Ну що тут скажеш...
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23.04.2025 09:15 Відповісти
лох...
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23.04.2025 09:16 Відповісти
ясно, що )(уйлоТромбоз тягне США до авторитаризму і він того не приховує.
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23.04.2025 09:19 Відповісти
блеф снова не прошел.... Трампа раскусили...
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23.04.2025 09:22 Відповісти
Очедной раз не прет! 100 дней дед у власти, нихера не смог сделать что обещал, хотя нет, смог, ОБОСРАТЬСЯ
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23.04.2025 09:25 Відповісти
Трамп - всравсь!
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23.04.2025 09:34 Відповісти
- Я не боюсь, я не боюсь, я не всрався, я не всрався )))
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23.04.2025 09:37 Відповісти
Виходить, що Трам цілує дупу Сі.
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23.04.2025 09:58 Відповісти
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23.04.2025 10:13 Відповісти
Тільки є у цій "схемі" одна проблема, "звір" може розлютитися і з'їсти "ковбоя", бо мова йде не про "морську свинку", а про країну з 1,5 млрд населенням, у якій виробляється 70% товарів Світу😂
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23.04.2025 10:19 Відповісти
Дебіл🤣🤣🤣🤣 поміняй впн на СуШиА.
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23.04.2025 15:28 Відповісти
Кончелига ************* ану швидко з'їбався нах , щоб тебе тут не бачили більше ******** сучий , якого виродила козляча мамашка.
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23.04.2025 15:59 Відповісти
Здається скоро все закінчиться тим, що Трампу доведеться на колінах повзти до Сі та вмовляти його все забути, а той буде питати, чи є в нього "якісь карти" і чому в нього костюм недостатньо випрасуваний😆🤣🤣🤣
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23.04.2025 10:12 Відповісти
Це вже не врятує вуха Трампа)) Найліпшим доказом США стабільного партнера як Україні, ЄС...та Китаю є виділення військової допомоги Україні. А враховуючи пікантність ситуації, вона має бути більша ніж при Байдені. Не доходить? Можна почекати - "акції" Китаю ростуть...
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23.04.2025 10:52 Відповісти
Хочете фокус? Ілон Маск заговорить. На місці Маска, із проблемами із Теслою і зокрема в Китаю читав би не Twitter, а коментарі на Цензор чи Zn. Ну, він хоче врятувати свій бізнес, бабло горить...
Поцікавався на кількох мовах був текст 24го "2025- кримський ендшпіль чи московський гамбіт", чи був він на китайські мові?)
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23.04.2025 11:27 Відповісти
Что ж ты, фраер, сдал назад
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23.04.2025 11:27 Відповісти
рідкісний випадок, коли радію за китай.
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24.04.2025 00:26 Відповісти
 
 