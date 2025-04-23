Мита США на китайський імпорт буде знижено, але не скасовано, - Трамп
Президент США Дональд Трамп визнав, що встановлені ним мита у розмірі 145% на китайські товари є високими, та пообіцяв зменшити їх, а також досягти торговельної угоди з Китаєм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"(Мита. - ред.) у 145% - дуже високі. І вони не будуть настільки високими, навіть близько до настільки високих. ... Вони суттєво знизяться, але не стануть нульовими", - сказав лідер США.
Трамп сказав про оптимізм щодо укладення торговельної угоди з Китаєм.
"Ми будемо дуже люб'язні. Вони будуть дуже люб'язні, і подивимося, що буде. Але, зрештою, їм доведеться укласти угоду, тому що інакше вони не зможуть мати справу зі Сполученими Штатами", - пояснив він.
Трамп заявив про "чудові стосунки" із Сі Цзіньпіном.
Раніше міністр фінансів США Скот Бессент сказав, що Вашингтон і Пекін мають знайти шляхи до деескалації "тарифної війни".
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Хоче відірвати русню від Китаю, а сам всрався на першій же спробі відірвати від Китаю США.
Навпаки прутень йому запхали на усе обличчя
Поцікавався на кількох мовах був текст 24го "2025- кримський ендшпіль чи московський гамбіт", чи був він на китайські мові?)