Мита США на китайський імпорт буде знижено, але не скасовано, - Трамп

Президент США Дональд Трамп визнав, що встановлені ним мита у розмірі 145% на китайські товари є високими, та пообіцяв зменшити їх, а також досягти торговельної угоди з Китаєм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"(Мита. - ред.) у 145% - дуже високі. І вони не будуть настільки високими, навіть близько до настільки високих. ... Вони суттєво знизяться, але не стануть нульовими", - сказав лідер США.

Трамп сказав про оптимізм щодо укладення торговельної угоди з Китаєм.

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"Ми будемо дуже люб'язні. Вони будуть дуже люб'язні, і подивимося, що буде. Але, зрештою, їм доведеться укласти угоду, тому що інакше вони не зможуть мати справу зі Сполученими Штатами", - пояснив він.

Трамп заявив про "чудові стосунки" із Сі Цзіньпіном.

Раніше міністр фінансів США Скот Бессент сказав, що Вашингтон і Пекін мають знайти шляхи до деескалації "тарифної війни".

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