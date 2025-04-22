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Новини Торгові війни Трампа Тарифи Трампа
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Бессент очікує деескалації торгової війни з Китаєм, - Bloomberg

Скот Бессент

Міністр фінансів США Скот Бессент вважає, що Вашингтон і Пекін мають знайти шляхи до деескалації "тарифної війни".

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Бессент сказав про це на закритому заході у вівторок.

Міністр висловив думку, що поточна ситуація, за якої США запровадило тарифи у 145% на китайські товари, а Китай – 125%-ві тарифи на американські товари, не може тривати довго.

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Він висловив оптимізм, що напруженість між двома найбільшими економіками світу може знизитися в найближчі місяці, що принесе полегшення ринкам.

Водночас Бессент застеріг, що ширша економічна угода між США та Китаєм може бути укладена орієнтовно через два-три роки та передбачатиме зміну економічної моделі КНР, орієнтованої на виробництво за американський рахунок.

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Автор: 

Китай (4600) тарифи (2035) Бессент Скот (34)


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Топ коментарі
+20
а коли починали то де був мозок дегенерати кокаінові хтось дорослий є у команді шестикратного банкрота
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22.04.2025 23:53
+12
Обоссаная ржавая собака начала давать заднюю, но поздно.
В Пекине уже не хотят
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23.04.2025 00:00
+9
Знову очікувано обісралися.
Як я й казав- Трамп опортуніст. Наїзд а якщо не вийшло то швидко відкат і фокус на щось інше.
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23.04.2025 00:43
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Трамп доручив відродити суднобудування і морську промисловість в цілому «для забезпечення національної безпеки і економічного процвітання».

Під стратегічним суперником Трамп має на увазі Китай. Там побудовано 74% світових кораблів, тоді як в Америці - лише 0,2%. Китай виробляє 96% контейнерів, на які припадає дві третини всього морського транспорту, що в свою чергу забезпечує 90% всієї світової торгівлі товарами. За даними Білого дому, частка США на ринку контейнерів становить нуль відсотків.
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22.04.2025 23:52 Відповісти
Американське суднобудування довгий час було неконкурентоспроможним. А експорт скрапленого газу, на який робить ставку Трамп у своїй енергетичній стратегії, буде абсолютно неможливий, оскільки в світі немає жодного газовозу під американським прапором, побудованого в США, і ніхто не зробив замовлення на таке судно в США.

І навіть якщо раптом щось буде побудовано, плавати на американських кораблях не буде кому, оскільки в США діють драконівські обмеження на найм іноземних екіпажів. Простіше кажучи, ні промислова база американського суднобудування, ні робоча сила не в змозі забезпечити експорт на американських суднах.
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22.04.2025 23:56 Відповісти
Китай наздогнав і вже випереджає США в багатьох ******** технологіях.

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23.04.2025 00:48 Відповісти
У серпні 2024 року в США працювало загалом 107,4 гігават (ГВт) генеруючих потужностей сонячної електроенергії.
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23.04.2025 00:56 Відповісти
Завдяки низькій вартості робочої сили Китай став фабрикою світу.
Зараз вартость робочої сили почала зростати, і виробництво йде в більш дешеві країни, такі як В'єтнам і Філіппіни, а також в Індію.

У Сполучених Штатах вартість робочої сили висока, і якби виробництво перемістилося туди, вартість багатьох товарів зросла б удвічі, якщо не втричі.
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23.04.2025 01:18 Відповісти
щиро дякую пане політінформатор
а власна думка у вас є чи тільки те що куратор надрукував
заїпало вже читати ваші роздруковки з msnbc
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23.04.2025 04:55 Відповісти
а коли починали то де був мозок дегенерати кокаінові хтось дорослий є у команді шестикратного банкрота
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22.04.2025 23:53 Відповісти
Обоссаная ржавая собака начала давать заднюю, но поздно.
В Пекине уже не хотят
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23.04.2025 00:00 Відповісти
Умовою Китаю для переговорів має бути те, що ми починаємо лише тоді, коли помаранчевий клоун назавжди піде з Білого дому. З усім своїм оточенням.
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23.04.2025 00:11 Відповісти
це апофігєй професійної кар'єри бессента. Після того, як йго викине з трампліна, і він гепнеться на грішну землю, то вже ніхто не стане вкладатись у його майбутні хедж-фонди.
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23.04.2025 00:25 Відповісти
Не буде жодної деескалації Китай переміг, США банкроти окрім свіжо надрукованих папірців нічого світу не можуть дати, бо все що зроблять в США нікому не потрібне, якщо аналогічне в інших частинах світу коштуватиме в рази дешевше...
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23.04.2025 00:42 Відповісти
Знову очікувано обісралися.
Як я й казав- Трамп опортуніст. Наїзд а якщо не вийшло то швидко відкат і фокус на щось інше.
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23.04.2025 00:43 Відповісти
**********!!! Так ми ж тобі саме про це ще років два тому, доводили!!! А ти тут "з штанів вискакував", який Трамп "геніальний" та "великий геополітичний та економічний стратег"!
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23.04.2025 04:31 Відповісти
як у наперстників треба слідкувати за руками а не за тим що він говорить
Трамп діє у інтересах американського середнього класу
і те що ринок акцій просів це фігня бо ми граємо у довгу
а у довгому американський ринковий капіталізм завжди виграє
ну я якщо при тому просрали чергового разу країну ну повернуться через сто років
головне Америка
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23.04.2025 05:04 Відповісти
Сміяться у якому місці? Якщо іти такими темпами і у тому ж напрямку, то варто пам"ятать цікаве українське прислів"я: "Поки товстий схудне - худий здохне...". США завжди виживали саме за рахунок масового припливу МІГРАНТІВ! Це було і після І Світової, і після ІІ Світової воєн... Крім того, тоді ж ішли як прямі грошові вливання, так і доходи від поставок продукції воюючим та зруйнованим війною країнам... А хто буде зараз мать справу, з (як ти правильно висловився), з "наперсточником"? І мігранти нові не приїдуть... Бо та сама політика "наперсточників", зараз у США і стосовно мігрантів...
У Китаю немає великої паразитуючої гілки населення, як в США... Я про "велферожерів"... Щоб мать "фінансову подушку", для пом"якшення удару та розвитку промисловості, Трампу треба буде обрізать саме цю "кормушку" і загнать "велферожерів" на виробництво... Як ти думаєш, вони погодяться? Після багатьох років відносно безбідного існування? До того ж, це "американські Шарікови", які саме й привели Трампа до влади!!! Та вони його за це, "вперед ногами винесуть" з Білого дому!!!
І поки Трамп буде руйнувать політичну та економічну систему США - Китай остаточно захопить економічні ринки по всьому світу... Саме за рахунок дешевизни своєї продукції... І випхнуть його потім, буде неможливо...
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23.04.2025 05:49 Відповісти
Ринок акцій - боляче але не смертельно. З тріском провалений аукціон T-bills за тиждень до регулярного аукціону 10 річних бондів - це вже серйозно.
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23.04.2025 07:06 Відповісти
Та невже? Ви відлистайте назад стрічку, бо у вас з пам'яттю щось сталося.
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23.04.2025 07:03 Відповісти
Та ти що? На скільки місяців назад листать?...
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23.04.2025 07:37 Відповісти
Ну так важко відмовитися від споживацької моделі.США самі створили китайського монстра переносили туди виробництва тепер 90% товарів на амазон походять з КНР ..
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23.04.2025 00:53 Відповісти
хіба не правий був дєдушка Мао, коли за паперових тигрів шось там казав?
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23.04.2025 00:54 Відповісти
Цього реднеки першим повісять. За провал геніальної економічної політики гольф-фюрера.
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23.04.2025 02:23 Відповісти
Реднеки оч тупые для такого действия...они как в фильме идиократия не смогут даже петлю для совещания сделать
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23.04.2025 05:48 Відповісти
Якщо коротко - черговий пердь в калюжу и давайте чекати на інші дурощі рудого блазня. Цирк ще не уїхав. Вистава триває...
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23.04.2025 06:00 Відповісти
Що, тупа мавпа, зрозуміла, що вистрілила собі у ногу?
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23.04.2025 10:25 Відповісти
запровадили понторізи і тепер самі ниють про скасування, феєричні ідіоти 🤦‍♂️
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23.04.2025 12:07 Відповісти
 
 