Бессент очікує деескалації торгової війни з Китаєм, - Bloomberg

Міністр фінансів США Скот Бессент вважає, що Вашингтон і Пекін мають знайти шляхи до деескалації "тарифної війни".

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Бессент сказав про це на закритому заході у вівторок.

Міністр висловив думку, що поточна ситуація, за якої США запровадило тарифи у 145% на китайські товари, а Китай – 125%-ві тарифи на американські товари, не може тривати довго.

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Він висловив оптимізм, що напруженість між двома найбільшими економіками світу може знизитися в найближчі місяці, що принесе полегшення ринкам.

Водночас Бессент застеріг, що ширша економічна угода між США та Китаєм може бути укладена орієнтовно через два-три роки та передбачатиме зміну економічної моделі КНР, орієнтованої на виробництво за американський рахунок.

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