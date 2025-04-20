Через "історичний борг": Південна Корея заявила, що не боротиметься з митами Трампа

Виконувач обов’язків президента Південної Кореї Хан Док Су заявив, що Сеул "не буде чинити опір" митам, які запровадив президент США Дональд Трамп.

Про це політик сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідну заяву він зробив напередодні торговельних переговорів з адміністрацією Дональда Трампа, які мають розпочатися наступного тижня.

За словами Хан Док Су, США відіграли "величезну роль" у тому, щоб "зробити Корею такою, якою вона є зараз".

"Після спустошення Корейською війною США надали нам допомогу, технології, інвестиції та гарантії безпеки... Це допомогло зробити Південну Корею "дуже комфортним інвестиційним середовищем для іноземців",- сказав в.о. президента Південної Кореї.

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З огляду на цей "борг подяки", за словами політика, Сеул вважає за краще вступити в переговори з Трампом у пошуках "рішень, які будуть вигідні обом сторонам", а не розглядати дії Трампа як "предмет, проти якого ми маємо боротися".

Водночас, як зауважує FT, чиновники Південної Кореї були стривожені, коли Трамп оголосив про 25% взаємні мита щодо Сеула цього місяця, попри угоду про вільну торгівлю, згідно з якою Південна Корея фактично не стягує мита на американські товари.

Проте Хан Док Су сказав, що Сеул готовий обговорити з Вашингтоном "нетарифні торговельні бар’єри".

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