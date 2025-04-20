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Новини Тарифи Трампа
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Через "історичний борг": Південна Корея заявила, що не боротиметься з митами Трампа

Південна Корея не має намірів опиратися митам США

Виконувач обов’язків президента Південної Кореї Хан Док Су заявив, що Сеул "не буде чинити опір" митам, які запровадив президент США Дональд Трамп.

Про це політик сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідну заяву він зробив напередодні торговельних переговорів з адміністрацією Дональда Трампа, які мають розпочатися наступного тижня.

За словами Хан Док Су, США відіграли "величезну роль" у тому, щоб "зробити Корею такою, якою вона є зараз".

"Після спустошення Корейською війною США надали нам допомогу, технології, інвестиції та гарантії безпеки... Це допомогло зробити Південну Корею "дуже комфортним інвестиційним середовищем для іноземців",- сказав в.о. президента Південної Кореї.

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З огляду на цей "борг подяки", за словами політика, Сеул вважає за краще вступити в переговори з Трампом у пошуках "рішень, які будуть вигідні обом сторонам", а не розглядати дії Трампа як "предмет, проти якого ми маємо боротися".

Водночас, як зауважує FT,  чиновники Південної Кореї були стривожені, коли Трамп оголосив про 25% взаємні мита щодо Сеула цього місяця, попри угоду про вільну торгівлю, згідно з якою Південна Корея фактично не стягує мита на американські товари.

Проте Хан Док Су сказав, що Сеул готовий обговорити з Вашингтоном "нетарифні торговельні бар’єри".

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Автор: 

мито (1040) США (22818) Південна Корея (458) Трамп Дональд (5630)


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Топ коментарі
+11
Хитрим корейцям просто невдобно заявити,що срали вони на трампонівський маразм з тарифами. Заодно потішили чсв рудої нікчеми.
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20.04.2025 18:39
+10
Розумний керманич! А міг би пошипіти на стільці в овальному кабінеті
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20.04.2025 18:47
+8
таки да, американский товар в корее останется по прежней цене, а за корейский товар американцы будут платить больше, и никуда не денутся, китайский еще дороже
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20.04.2025 19:14
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Хитрим корейцям просто невдобно заявити,що срали вони на трампонівський маразм з тарифами. Заодно потішили чсв рудої нікчеми.
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20.04.2025 18:39 Відповісти
Очень похоже, что вы правы). Теперь американцам за экран нового айфона придется платить на 25% больше. И они будут платить, т.к альтернативы нет.
Но это же Южная Корея - у них своя, оригинальная дипломатия.
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20.04.2025 19:39 Відповісти
Трамп замахнувся на вбивство економіки Південної Кореї, а вони так і кажуть: "ми не боротимось - ми змиримося і здохнемо"
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20.04.2025 20:20 Відповісти
В отличии от вас с трампоном, корейцы знают к чему приведут эти пошлины. А также знают язык дипломатии и пользуются им. Скорее всего снижение пошлин необходимо самим США.
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20.04.2025 22:16 Відповісти
А що хорошого, коли твій товар ЗАБОРОНИЛИ продавати в США, коли до того продавали?
Не вооюють бо немає що протиставити.
Це називається "тєрпіли".
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20.04.2025 22:59 Відповісти
Вот об этом великом вашем знании я и написал выше)))
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20.04.2025 23:29 Відповісти
Корейці знають, що цей поц, не ненадовго. Вже чекають, коли його тіло пропливе мимо
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21.04.2025 08:25 Відповісти
Потужно
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20.04.2025 18:40 Відповісти
Як говорить чубатий "... they are kissing my ass...".
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20.04.2025 18:41 Відповісти
They`re eating the dogs, they`re eating the cats!
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20.04.2025 18:44 Відповісти
Еще как будет. Только не публично и тихонько. Умело.
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20.04.2025 18:42 Відповісти
Якась облудна демагогія - преференції які після корейської війни мали американські компанії вже десятки разів перекрили всі "історичні борги". Якщо країа взагалі не стягує мита з американських товарів то дії Трампа потрібно вважати економічним хамством і кожна вільна людина має протидіяти фактичному грабунку.
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20.04.2025 18:44 Відповісти
Розумний керманич! А міг би пошипіти на стільці в овальному кабінеті
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20.04.2025 18:47 Відповісти
південнокорейцям просто прийдеться перечекати трампа, сподіваючись що в цей час ын не почне обстрілювати Сеул.
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20.04.2025 18:48 Відповісти
Хочеться запитати: «Ви брали в борг у Трампа?»
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20.04.2025 18:55 Відповісти
А Україні взагалі підніжку поставили.
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20.04.2025 19:13 Відповісти
Исторический долг, понятно? Новый экономический термин
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20.04.2025 18:57 Відповісти
Введено трамхлом.
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20.04.2025 19:14 Відповісти
Восточная мудрость....
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20.04.2025 19:00 Відповісти
таки да, американский товар в корее останется по прежней цене, а за корейский товар американцы будут платить больше, и никуда не денутся, китайский еще дороже
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20.04.2025 19:14 Відповісти
Чого їм перейматись? Ну піднімуть ціну в США на корейську електроніку.
Все одно буде дешевше за китайську. А корейці диверсифікують товари з США.
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20.04.2025 19:16 Відповісти
а заплатить звичайний американець
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20.04.2025 19:20 Відповісти
Не заплатить, усе справедливо. Вони погодились на нулеви таріфи з обоїх сторін. Це з самого початку и треба було робити, але ЛГБТ та ливацька мразота крадїїв та корупціонерів з України звикли жити на американськи гроші. А ви й надалі слухайте лівакив та комуністів.
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21.04.2025 02:50 Відповісти
А мог на рояле поиграть гениталиями и истерику устроить в белом доме. Какой-то не потужный керманыч у корейцев.
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20.04.2025 19:21 Відповісти
Итак-"золото" с чемпионата мира по лизанию старой трампоновской жопы уезжает в Сеул.
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20.04.2025 19:46 Відповісти
Невже в шаленому світі бидломатії ще залишились зважені політики?
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20.04.2025 21:50 Відповісти
такі да, Південа Корея це найвищий пілотаж дипломатії !!! Комплименти !!!👏
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20.04.2025 22:21 Відповісти
нація терпіл. Північна відправила в Україну солдат, щоб обучити їх воювати проти південної - ті з переляку собі язики в ж* засунули.
Трамп ввів мита: о величайший! як ми тобі вдячні!
вони сподіваютсья, що як навчена північна на них нападе, то величайший прийде їх захистити??
ну ну. Удачі.
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20.04.2025 23:30 Відповісти
На самому ділі ці 25% мит введених Тампоксом заплатять тупі американці. Ну подорожчання на 25% для тупих амерів це не критично вони майже не замітять. Ще й будуть хлопати Тампону який він молодець так нагнув косооких
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21.04.2025 01:43 Відповісти
Таперь корейцы могут смело отжимать у американцев рынок оружия,тем более что Трамп обвалил репутацию своего ВПК.
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21.04.2025 06:27 Відповісти
 
 