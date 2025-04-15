Південна Корея інвестує $23 мільярди у власне виробництво напівпровідників через мита Трампа

Південна Корея оголосила про збільшення свого пакету підтримки для ​​напівпровідникової промисловості країни до 33 трлн вон ($23,25 млрд), що приблизно на чверть більше порівняно з підтримкою в розмірі 26 трлн вон минулого року.

Про це пише Reuters.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що оголосить тарифну ставку на імпортні напівпровідники протягом наступного тижня, додавши, що для деяких компаній у цьому секторі передбачена певна гнучкість.

Своєю чергою міністр фінансів Південної Кореї Чхве Сан Мок заявив, що уряд країни буде активно консультуватися зі США щодо імпорту напівпровідників і біофармацевтики, щоб мінімізувати можливі негативні наслідки для корейських компаній.

Південна Корея також збільшить програму фінансової допомоги для індустрії чипів до 20 трлн вон проти попередніх 17 трлн вон.

У 2024 році експорт напівпровідників Південної Кореї склав $141,9 млрд, що становить 21% від загального обсягу країни. Поставки до Китаю та США склали $46,6 млрд та $10,7 млрд відповідно.

Минулого тижня Південна Корея оголосила про надзвичайні заходи підтримки свого автомобільного сектору, намагаючись зменшити удар мит США по сектору, який роками збільшував експорт до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 14 квітня президент США Дональд Трамп анонсуав, що впродовж цього тижня оголосить про нові мита на імпорт напівпровідникових чипів.

Як повідомлялося, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.

Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів. Ставка мит США на китайський імпорт наразі становить 145%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа.