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Новости Торговые войны Трампа Тарифы Трампа
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Бессент ожидает деэскалации торговой войны с Китаем, - Bloomberg

Скот Бессент

Министр финансов США Скот Бессент считает, что Вашингтон и Пекин должны найти пути к деэскалации "тарифной войны".

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Бессент сказал об этом на закрытом мероприятии во вторник.

Министр выразил мнение, что текущая ситуация, при которой США ввело тарифы в 145% на китайские товары, а Китай - 125%-ные тарифы на американские товары, не может продолжаться долго.

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Он выразил оптимизм, что напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира может снизиться в ближайшие месяцы, что принесет облегчение рынкам.

В то же время Бессент предостерег, что более широкое экономическое соглашение между США и Китаем может быть заключено ориентировочно через два-три года и будет предусматривать изменение экономической модели КНР, ориентированной на производство за американский счет.

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Автор: 

Китай (2976) тарифы (1881) Скотт Бессент (31)


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Топ комментарии
+20
а коли починали то де був мозок дегенерати кокаінові хтось дорослий є у команді шестикратного банкрота
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22.04.2025 23:53
+12
Обоссаная ржавая собака начала давать заднюю, но поздно.
В Пекине уже не хотят
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23.04.2025 00:00
+9
Знову очікувано обісралися.
Як я й казав- Трамп опортуніст. Наїзд а якщо не вийшло то швидко відкат і фокус на щось інше.
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23.04.2025 00:43
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Трамп доручив відродити суднобудування і морську промисловість в цілому «для забезпечення національної безпеки і економічного процвітання».

Під стратегічним суперником Трамп має на увазі Китай. Там побудовано 74% світових кораблів, тоді як в Америці - лише 0,2%. Китай виробляє 96% контейнерів, на які припадає дві третини всього морського транспорту, що в свою чергу забезпечує 90% всієї світової торгівлі товарами. За даними Білого дому, частка США на ринку контейнерів становить нуль відсотків.
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22.04.2025 23:52 Ответить
Американське суднобудування довгий час було неконкурентоспроможним. А експорт скрапленого газу, на який робить ставку Трамп у своїй енергетичній стратегії, буде абсолютно неможливий, оскільки в світі немає жодного газовозу під американським прапором, побудованого в США, і ніхто не зробив замовлення на таке судно в США.

І навіть якщо раптом щось буде побудовано, плавати на американських кораблях не буде кому, оскільки в США діють драконівські обмеження на найм іноземних екіпажів. Простіше кажучи, ні промислова база американського суднобудування, ні робоча сила не в змозі забезпечити експорт на американських суднах.
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22.04.2025 23:56 Ответить
Китай наздогнав і вже випереджає США в багатьох ******** технологіях.

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23.04.2025 00:48 Ответить
У серпні 2024 року в США працювало загалом 107,4 гігават (ГВт) генеруючих потужностей сонячної електроенергії.
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23.04.2025 00:56 Ответить
Завдяки низькій вартості робочої сили Китай став фабрикою світу.
Зараз вартость робочої сили почала зростати, і виробництво йде в більш дешеві країни, такі як В'єтнам і Філіппіни, а також в Індію.

У Сполучених Штатах вартість робочої сили висока, і якби виробництво перемістилося туди, вартість багатьох товарів зросла б удвічі, якщо не втричі.
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23.04.2025 01:18 Ответить
щиро дякую пане політінформатор
а власна думка у вас є чи тільки те що куратор надрукував
заїпало вже читати ваші роздруковки з msnbc
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23.04.2025 04:55 Ответить
а коли починали то де був мозок дегенерати кокаінові хтось дорослий є у команді шестикратного банкрота
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22.04.2025 23:53 Ответить
Обоссаная ржавая собака начала давать заднюю, но поздно.
В Пекине уже не хотят
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23.04.2025 00:00 Ответить
Умовою Китаю для переговорів має бути те, що ми починаємо лише тоді, коли помаранчевий клоун назавжди піде з Білого дому. З усім своїм оточенням.
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23.04.2025 00:11 Ответить
це апофігєй професійної кар'єри бессента. Після того, як йго викине з трампліна, і він гепнеться на грішну землю, то вже ніхто не стане вкладатись у його майбутні хедж-фонди.
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23.04.2025 00:25 Ответить
Не буде жодної деескалації Китай переміг, США банкроти окрім свіжо надрукованих папірців нічого світу не можуть дати, бо все що зроблять в США нікому не потрібне, якщо аналогічне в інших частинах світу коштуватиме в рази дешевше...
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23.04.2025 00:42 Ответить
Знову очікувано обісралися.
Як я й казав- Трамп опортуніст. Наїзд а якщо не вийшло то швидко відкат і фокус на щось інше.
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23.04.2025 00:43 Ответить
**********!!! Так ми ж тобі саме про це ще років два тому, доводили!!! А ти тут "з штанів вискакував", який Трамп "геніальний" та "великий геополітичний та економічний стратег"!
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23.04.2025 04:31 Ответить
як у наперстників треба слідкувати за руками а не за тим що він говорить
Трамп діє у інтересах американського середнього класу
і те що ринок акцій просів це фігня бо ми граємо у довгу
а у довгому американський ринковий капіталізм завжди виграє
ну я якщо при тому просрали чергового разу країну ну повернуться через сто років
головне Америка
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23.04.2025 05:04 Ответить
Сміяться у якому місці? Якщо іти такими темпами і у тому ж напрямку, то варто пам"ятать цікаве українське прислів"я: "Поки товстий схудне - худий здохне...". США завжди виживали саме за рахунок масового припливу МІГРАНТІВ! Це було і після І Світової, і після ІІ Світової воєн... Крім того, тоді ж ішли як прямі грошові вливання, так і доходи від поставок продукції воюючим та зруйнованим війною країнам... А хто буде зараз мать справу, з (як ти правильно висловився), з "наперсточником"? І мігранти нові не приїдуть... Бо та сама політика "наперсточників", зараз у США і стосовно мігрантів...
У Китаю немає великої паразитуючої гілки населення, як в США... Я про "велферожерів"... Щоб мать "фінансову подушку", для пом"якшення удару та розвитку промисловості, Трампу треба буде обрізать саме цю "кормушку" і загнать "велферожерів" на виробництво... Як ти думаєш, вони погодяться? Після багатьох років відносно безбідного існування? До того ж, це "американські Шарікови", які саме й привели Трампа до влади!!! Та вони його за це, "вперед ногами винесуть" з Білого дому!!!
І поки Трамп буде руйнувать політичну та економічну систему США - Китай остаточно захопить економічні ринки по всьому світу... Саме за рахунок дешевизни своєї продукції... І випхнуть його потім, буде неможливо...
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23.04.2025 05:49 Ответить
Ринок акцій - боляче але не смертельно. З тріском провалений аукціон T-bills за тиждень до регулярного аукціону 10 річних бондів - це вже серйозно.
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23.04.2025 07:06 Ответить
Та невже? Ви відлистайте назад стрічку, бо у вас з пам'яттю щось сталося.
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23.04.2025 07:03 Ответить
Та ти що? На скільки місяців назад листать?...
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23.04.2025 07:37 Ответить
Ну так важко відмовитися від споживацької моделі.США самі створили китайського монстра переносили туди виробництва тепер 90% товарів на амазон походять з КНР ..
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23.04.2025 00:53 Ответить
хіба не правий був дєдушка Мао, коли за паперових тигрів шось там казав?
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23.04.2025 00:54 Ответить
Цього реднеки першим повісять. За провал геніальної економічної політики гольф-фюрера.
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23.04.2025 02:23 Ответить
Реднеки оч тупые для такого действия...они как в фильме идиократия не смогут даже петлю для совещания сделать
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23.04.2025 05:48 Ответить
Якщо коротко - черговий пердь в калюжу и давайте чекати на інші дурощі рудого блазня. Цирк ще не уїхав. Вистава триває...
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23.04.2025 06:00 Ответить
Що, тупа мавпа, зрозуміла, що вистрілила собі у ногу?
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23.04.2025 10:25 Ответить
запровадили понторізи і тепер самі ниють про скасування, феєричні ідіоти 🤦‍♂️
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23.04.2025 12:07 Ответить
 
 