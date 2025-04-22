Бессент ожидает деэскалации торговой войны с Китаем, - Bloomberg
Министр финансов США Скот Бессент считает, что Вашингтон и Пекин должны найти пути к деэскалации "тарифной войны".
Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Бессент сказал об этом на закрытом мероприятии во вторник.
Министр выразил мнение, что текущая ситуация, при которой США ввело тарифы в 145% на китайские товары, а Китай - 125%-ные тарифы на американские товары, не может продолжаться долго.
Он выразил оптимизм, что напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира может снизиться в ближайшие месяцы, что принесет облегчение рынкам.
В то же время Бессент предостерег, что более широкое экономическое соглашение между США и Китаем может быть заключено ориентировочно через два-три года и будет предусматривать изменение экономической модели КНР, ориентированной на производство за американский счет.
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Під стратегічним суперником Трамп має на увазі Китай. Там побудовано 74% світових кораблів, тоді як в Америці - лише 0,2%. Китай виробляє 96% контейнерів, на які припадає дві третини всього морського транспорту, що в свою чергу забезпечує 90% всієї світової торгівлі товарами. За даними Білого дому, частка США на ринку контейнерів становить нуль відсотків.
І навіть якщо раптом щось буде побудовано, плавати на американських кораблях не буде кому, оскільки в США діють драконівські обмеження на найм іноземних екіпажів. Простіше кажучи, ні промислова база американського суднобудування, ні робоча сила не в змозі забезпечити експорт на американських суднах.
Зараз вартость робочої сили почала зростати, і виробництво йде в більш дешеві країни, такі як В'єтнам і Філіппіни, а також в Індію.
У Сполучених Штатах вартість робочої сили висока, і якби виробництво перемістилося туди, вартість багатьох товарів зросла б удвічі, якщо не втричі.
а власна думка у вас є чи тільки те що куратор надрукував
заїпало вже читати ваші роздруковки з msnbc
В Пекине уже не хотят
Як я й казав- Трамп опортуніст. Наїзд а якщо не вийшло то швидко відкат і фокус на щось інше.
Трамп діє у інтересах американського середнього класу
і те що ринок акцій просів це фігня бо ми граємо у довгу
а у довгому американський ринковий капіталізм завжди виграє
ну я якщо при тому просрали чергового разу країну ну повернуться через сто років
головне Америка
У Китаю немає великої паразитуючої гілки населення, як в США... Я про "велферожерів"... Щоб мать "фінансову подушку", для пом"якшення удару та розвитку промисловості, Трампу треба буде обрізать саме цю "кормушку" і загнать "велферожерів" на виробництво... Як ти думаєш, вони погодяться? Після багатьох років відносно безбідного існування? До того ж, це "американські Шарікови", які саме й привели Трампа до влади!!! Та вони його за це, "вперед ногами винесуть" з Білого дому!!!
І поки Трамп буде руйнувать політичну та економічну систему США - Китай остаточно захопить економічні ринки по всьому світу... Саме за рахунок дешевизни своєї продукції... І випхнуть його потім, буде неможливо...