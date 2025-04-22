Бессент ожидает деэскалации торговой войны с Китаем, - Bloomberg

Министр финансов США Скот Бессент считает, что Вашингтон и Пекин должны найти пути к деэскалации "тарифной войны".

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Бессент сказал об этом на закрытом мероприятии во вторник.

Министр выразил мнение, что текущая ситуация, при которой США ввело тарифы в 145% на китайские товары, а Китай - 125%-ные тарифы на американские товары, не может продолжаться долго.

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Он выразил оптимизм, что напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира может снизиться в ближайшие месяцы, что принесет облегчение рынкам.

В то же время Бессент предостерег, что более широкое экономическое соглашение между США и Китаем может быть заключено ориентировочно через два-три года и будет предусматривать изменение экономической модели КНР, ориентированной на производство за американский счет.

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