США были "обворованы и использованы" почти каждой страной мира, - Трамп

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты были "обворованы и использованы" практически каждой страной в мире.

Об этом он заявил во время брифинга с премьером Италии Джорджей Мелони, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, что Трамп называет "обворовыванием" дефицит торгового баланса с другими странами, что большинство экономистов считают ерундой.

Поэтому, по его словам, сейчас Вашингтон забирает обратно "миллиарды долларов с помощью пошлин".

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Трамп подчеркнул, что отныне США будут заключать "честные сделки":

"У нас было много переговоров на самом высоком уровне, откровенно говоря, с другими странами. У нас все очень хорошо, и мы очень хорошо продвигаемся в сфере торговли", - подчеркнул он.

Американский лидер сказал, что "все хотят заключить сделку" с США, и мы увидим фантастические цифры".

"Пошлины делают нас богатыми. С нами очень несправедливо обращались в торговле, и страны уже привыкают к тому, что они больше не могут так с нами обращаться", - добавил глава Белого дома.

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Торговые войны Трампа с другими странами

Как сообщалось, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из 185 стран мира. Базовая ставка составила 10% (в том числе она применяется для Украины), но для многих государств они выше.

Тарифы на товары из Китая изначально составили 34%, из стран ЕС - 20%, из Швейцарии - 31%, из Израиля - 17%, из Казахстана - 27%. При этом пошлины в отношении России, КНДР, Кубы и Беларуси не ввели. В администрации Трампа объясняли, что в отношении этих стран действуют санкции, поэтому торговля с ними уже ограничена. Кроме того, Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт автомобилей и запчастей к ним в размере 25%.

В то же время 9 апреля Трамп объявил о 90-дневной паузе в повышении пошлин для большинства стран, но до того постепенно повышал тарифы для китайских товаров.

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