США были "обворованы и использованы" почти каждой страной мира, - Трамп
Американский президент Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты были "обворованы и использованы" практически каждой страной в мире.
Об этом он заявил во время брифинга с премьером Италии Джорджей Мелони, передает Цензор.НЕТ.
Отметим, что Трамп называет "обворовыванием" дефицит торгового баланса с другими странами, что большинство экономистов считают ерундой.
Поэтому, по его словам, сейчас Вашингтон забирает обратно "миллиарды долларов с помощью пошлин".
Трамп подчеркнул, что отныне США будут заключать "честные сделки":
"У нас было много переговоров на самом высоком уровне, откровенно говоря, с другими странами. У нас все очень хорошо, и мы очень хорошо продвигаемся в сфере торговли", - подчеркнул он.
Американский лидер сказал, что "все хотят заключить сделку" с США, и мы увидим фантастические цифры".
"Пошлины делают нас богатыми. С нами очень несправедливо обращались в торговле, и страны уже привыкают к тому, что они больше не могут так с нами обращаться", - добавил глава Белого дома.
Торговые войны Трампа с другими странами
Как сообщалось, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из 185 стран мира. Базовая ставка составила 10% (в том числе она применяется для Украины), но для многих государств они выше.
Тарифы на товары из Китая изначально составили 34%, из стран ЕС - 20%, из Швейцарии - 31%, из Израиля - 17%, из Казахстана - 27%. При этом пошлины в отношении России, КНДР, Кубы и Беларуси не ввели. В администрации Трампа объясняли, что в отношении этих стран действуют санкции, поэтому торговля с ними уже ограничена. Кроме того, Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт автомобилей и запчастей к ним в размере 25%.
В то же время 9 апреля Трамп объявил о 90-дневной паузе в повышении пошлин для большинства стран, но до того постепенно повышал тарифы для китайских товаров.
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Світоустрій після двох світових воєн , особливо важливо після ДРУГОЇ СВІТОВОЇ - БУВ ВСТАНОВЛЕННИЙ УМОВАМИ ДОМОВЛЕННОСТЕЙ РУЗВЕЛЬТА , ЧЕРЧІЛЛЯ ТА СТАЛІНА.
Коли США довго сиділи в ізоляціоністьскій засаді й спостерігали "са старани дальокого акєана" й доспостерігалися до Перл Харбор, КОЛИ ВОНИ МИРОЛЮБИВІ ЙБАНУЛИ ЯДЕРКОЮ ЯПОНІЮ...
Вони САМІ!!! за власним бажанням узяли патронатство над Європою, починаючи з розділу Німеччини.
про НАТО ...
Після завершення Другої світової війни Європа лежала в руїнах. США вийшли з кровопролиття наддержавою, яка створила військові бази на всіх континентах. Прагнення країн Заходу врахувати уроки двох світових воєн - що краще співпрацювати між собою, ніж ворогувати, призвело до усвідомлення більшої інтеграції саме на військовому рівні.
Ініціатива створення нового союзу держав виходила від США та Великої Британії. Міністр закордонних справ Британії Ернест Бевін сприяв підписанню Брюссельського договору у 1948 році. Документ створював оборонний альянс країн Бенілюксу (Бельгія, Нідерланди, Люксембург), Франції та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
Після цього почалися розмови вже представників США, Канади та Британії щодо створення системи атлантичної безпеки. Новизна НАТО полягала в тому, що запорукою колективної оборони були зобов'язання США перед союзниками в Європі. У разі умовного нападу на Францію американські війська, які дислокувалися на європейському континенті, прийдуть на допомогу.
4 квітня 1949 року у столиці США було підписано Вашингтонську угоду, яка вважається документом, що створив Північноатлантичний альянс. Щоправда, цьому передували активні дискусії між трьома основними країнами - США, Великою Британією та Францією.
Але сталося щось таке не передбачуване , як й у 2022 ому обіцяне Єрмаком Медведчук а той хйлу - стався БОНЕВТІК ( при усій неповазі до нього й особливого ставлення до тих хто, його вибрав ) ...
Й ось у Трампа з Віткоффом та Венсом сталася операція "И" - вову взяли в оборот добряче пересравші європейці після виступу Венса у Мюнхені ... Сам король Британії взяв Боневтіка під своє крило після ОВВВА!!!льного кабінету ( навіть ще не зустрівшись з Фредовичем, що дуже розлютило його) ...
Й маємо сюжетну картинку - " А ГДЄ БАБУЛЯ? " -"Я ЗА НЄЙО" - відповідає актор ВОВА за сценарієм вже від ЄС а не від Масляквоських Тамбовських вовків з Єрмаками...
саме такери з карлсонами донесли Дональду що якби зЄ хоча б втекло ...
Тепер до цугундера доїбати її хоче трумп одноосібно.
Як писало видання, у середньому це 7,6 заяв на день.
Тобто українці захищають свою країну і її кордони, а США кидаються багнюкою в країну
І Мінфін США промовчав, і Байден промовчав , і Харрис ( за яку проголосувала майже пів США ) промовчала.
питання - може американці мають сором ?
І ось зараз цей невіглас заявив що Україна должна 100 мільярдів. ОСЬ ВЗЯВ І ЗАЯВИВ.
Хоча я слихала що США надалі допомогу десь 90 млрд.
питання - у світі взагалі є компетентні спеці, які на бумажке розкладуть фінансові відносини України і США????
Два брехливих брата-акробата. Або один батько, а другий синочка сраная. 😁
"Весь мир майданит, а США - работает"? (
Они - майданят, а Донбасс - работает)
А то я уже заждался.
p.s. У фсб кризис жанра, даже схемы поведения одни и те же. Скука.
LET'S BRING AMERICA OFF THE LEFT... 🤣🤣🤣
Якщо суспільство не може цього зробити, то воно й шеляга ламаного не варте.
Трампа і поставили, щоб закінчити цей етап світової торгівлі - Папірці для торгівлі на товари. Ми наближаємося до реального песця, про який так довго попереджали осудні економісти, провидці і кремлеботи. США повертають собі виробництва, у кого є долари - продавайте.
І дайте нарешті йому сельодки...
Дуже несправедливо китайці працювали на гамерицьких фаьриках в Китаї за мізерну оплату їхньої роботи (по гамерицьких стандартах) і гамерикани чомусь були на проти такої несправедливості.
Тепер Трамп хоче "справедливо" пограбувати українські недра тому що гамерикани примусили українців віддати кацапам атомні боєгоовки.
Тепер хочуть провернути таку ж "справедливу" аферу з іранцями.
Прям близнюки...
Exporter: "how much I hate you, importer, I want to rob you clean !"
Importer: "how much I hate you back, exporter, I want to shove my money in your mouth !"
Good job, keep it up !
Шозофренія...)))