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Новости Тарифы Трампа Влияние пошлин Трампа на мировую торговлю
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США были "обворованы и использованы" почти каждой страной мира, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты были "обворованы и использованы" практически каждой страной в мире.

Об этом он заявил во время брифинга с премьером Италии Джорджей Мелони, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, что Трамп называет "обворовыванием" дефицит торгового баланса с другими странами, что большинство экономистов считают ерундой.

Поэтому, по его словам, сейчас Вашингтон забирает обратно "миллиарды долларов с помощью пошлин".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лишь некоторые импортные товары из Китая будут облагаться пошлиной до 245%, - Белый дом

Трамп подчеркнул, что отныне США будут заключать "честные сделки":

"У нас было много переговоров на самом высоком уровне, откровенно говоря, с другими странами. У нас все очень хорошо, и мы очень хорошо продвигаемся в сфере торговли", - подчеркнул он.

Американский лидер сказал, что "все хотят заключить сделку" с США, и мы увидим фантастические цифры".

"Пошлины делают нас богатыми. С нами очень несправедливо обращались в торговле, и страны уже привыкают к тому, что они больше не могут так с нами обращаться", - добавил глава Белого дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия торговой войны Трампа: МВФ значительно ухудшит прогнозы для мировой экономики

Торговые войны Трампа с другими странами

Как сообщалось, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из 185 стран мира. Базовая ставка составила 10% (в том числе она применяется для Украины), но для многих государств они выше.

Тарифы на товары из Китая изначально составили 34%, из стран ЕС - 20%, из Швейцарии - 31%, из Израиля - 17%, из Казахстана - 27%. При этом пошлины в отношении России, КНДР, Кубы и Беларуси не ввели. В администрации Трампа объясняли, что в отношении этих стран действуют санкции, поэтому торговля с ними уже ограничена. Кроме того, Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт автомобилей и запчастей к ним в размере 25%.

В то же время 9 апреля Трамп объявил о 90-дневной паузе в повышении пошлин для большинства стран, но до того постепенно повышал тарифы для китайских товаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Справедливая" торговая сделка США с ЕС будет, это 100%, - Трамп

Автор: 

пошлина (465) США (26637) тарифы (1878) Трамп Дональд (5204)


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Топ комментарии
+41
оце рудого пердолить прям як йго казіно
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17.04.2025 23:03
+25
Нігуя собі - навіть Гондурас попользував США
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17.04.2025 23:05
+21
Тому до злиденної, пограбованої країни США намагались усілякими дорогами потрапити жити громадяни країн, які грабували Америку десятиріччями. Мабуть, намагалися віддати своєю безкорисною працею раніше награбоване у Сполучених Штатах. Браво, Дональд Фредович! Гер Гебельс ридає в своїй могилі.
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17.04.2025 23:07
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Правила форума Совет форумчан
оце рудого пердолить прям як йго казіно
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17.04.2025 23:03 Ответить
Да він просто плебей - скандаліст.
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17.04.2025 23:14 Ответить
Только этот "плейбой-скандалист" , Софа, очень уж напоминать стал Гитлера розлива 32-34 годов.
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18.04.2025 03:03 Ответить
Ображене- воно...
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18.04.2025 07:48 Ответить
шо да то да
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18.04.2025 08:08 Ответить
передаюдумку Портникова (не дослівно)

Світоустрій після двох світових воєн , особливо важливо після ДРУГОЇ СВІТОВОЇ - БУВ ВСТАНОВЛЕННИЙ УМОВАМИ ДОМОВЛЕННОСТЕЙ РУЗВЕЛЬТА , ЧЕРЧІЛЛЯ ТА СТАЛІНА.

Коли США довго сиділи в ізоляціоністьскій засаді й спостерігали "са старани дальокого акєана" й доспостерігалися до Перл Харбор, КОЛИ ВОНИ МИРОЛЮБИВІ ЙБАНУЛИ ЯДЕРКОЮ ЯПОНІЮ...

Вони САМІ!!! за власним бажанням узяли патронатство над Європою, починаючи з розділу Німеччини.

про НАТО ...
Після завершення Другої світової війни Європа лежала в руїнах. США вийшли з кровопролиття наддержавою, яка створила військові бази на всіх континентах. Прагнення країн Заходу врахувати уроки двох світових воєн - що краще співпрацювати між собою, ніж ворогувати, призвело до усвідомлення більшої інтеграції саме на військовому рівні.

Ініціатива створення нового союзу держав виходила від США та Великої Британії. Міністр закордонних справ Британії Ернест Бевін сприяв підписанню Брюссельського договору у 1948 році. Документ створював оборонний альянс країн Бенілюксу (Бельгія, Нідерланди, Люксембург), Франції та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Після цього почалися розмови вже представників США, Канади та Британії щодо створення системи атлантичної безпеки. Новизна НАТО полягала в тому, що запорукою колективної оборони були зобов'язання США перед союзниками в Європі. У разі умовного нападу на Францію американські війська, які дислокувалися на європейському континенті, прийдуть на допомогу.

4 квітня 1949 року у столиці США було підписано Вашингтонську угоду, яка вважається документом, що створив Північноатлантичний альянс. Щоправда, цьому передували активні дискусії між трьома основними країнами - США, Великою Британією та Францією.
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17.04.2025 23:19 Ответить
Оказался тот отец не отцом, а с.кою (с)
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18.04.2025 00:45 Ответить
Нагло врёт. Ему ссы в глаза, а он говорит: "Божья роса".
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18.04.2025 00:44 Ответить
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17.04.2025 23:03 Ответить
от знаєте , мені під цією фоткою хочеться сказати таке . Хйло нуськало Трампа , що вовку прижати...
Але сталося щось таке не передбачуване , як й у 2022 ому обіцяне Єрмаком Медведчук а той хйлу - стався БОНЕВТІК ( при усій неповазі до нього й особливого ставлення до тих хто, його вибрав ) ...
Й ось у Трампа з Віткоффом та Венсом сталася операція "И" - вову взяли в оборот добряче пересравші європейці після виступу Венса у Мюнхені ... Сам король Британії взяв Боневтіка під своє крило після ОВВВА!!!льного кабінету ( навіть ще не зустрівшись з Фредовичем, що дуже розлютило його) ...

Й маємо сюжетну картинку - " А ГДЄ БАБУЛЯ? " -"Я ЗА НЄЙО" - відповідає актор ВОВА за сценарієм вже від ЄС а не від Масляквоських Тамбовських вовків з Єрмаками...
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17.04.2025 23:29 Ответить
Вибачте, не погоджуюсь, що "боневтік" (чуму на його коріння і насіння) "стався". Воно заздалегідь спланована і успішно втілена у зародиши мізків т.зв. "глубинних українців" срецоперація фсб.
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18.04.2025 00:50 Ответить
ні я мала на увазі що українці змусили його не втекти , а що Буратіно то спецоперація ТАК! Й навіть більше - за те Трамп й ненавидить його , що він типу злякався свого народу й не втік. А хйлу довелося воювати ... А мародери просто заважали перемогам, знищували патріотів та заробляли на офшорні сундуки...
саме такери з карлсонами донесли Дональду що якби зЄ хоча б втекло ...
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18.04.2025 01:04 Ответить
нас надули, просто надуои (переклад на путінську))
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18.04.2025 08:16 Ответить
Тобто США - навіть не бдядь, а чесна давалка, яку усі юзали.
Тепер до цугундера доїбати її хоче трумп одноосібно.
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17.04.2025 23:04 Ответить
їх надули як путіна
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18.04.2025 08:17 Ответить
Нігуя собі - навіть Гондурас попользував США
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17.04.2025 23:05 Ответить
І розмір болта! - шоб не сумнівались😊
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17.04.2025 23:08 Ответить
гандурас фігня. навіть пінгвіни крали тачками
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18.04.2025 06:38 Ответить
пінгвіни хоча б мали пристотойний вигляд, як у фраку, а деякі були навідь без костюму... жах!
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18.04.2025 09:17 Ответить
Так це заява для електорату...а кому цікаво - пошукайте як працює виборча система в штатах...
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17.04.2025 23:05 Ответить
И ничего в вас не было такого а вот представьте не понравились вы мне.
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17.04.2025 23:07 Ответить
Тому до злиденної, пограбованої країни США намагались усілякими дорогами потрапити жити громадяни країн, які грабували Америку десятиріччями. Мабуть, намагалися віддати своєю безкорисною працею раніше награбоване у Сполучених Штатах. Браво, Дональд Фредович! Гер Гебельс ридає в своїй могилі.
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17.04.2025 23:07 Ответить
. Так 2018 року Washington Post підрахував, що за перший рік першого президентства Дональд Трамп зробив 2140 неправдивих заяв.

Як писало видання, у середньому це 7,6 заяв на день.
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17.04.2025 23:11 Ответить
Цей чувак з вгодованою червоною пикою мало схожий на жертву.
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17.04.2025 23:12 Ответить
Тепер ще й рашестаном будуть використані і пограбовані!
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17.04.2025 23:12 Ответить
Ось цей невіглас обʼявив, що Україна должна США 300 мільярдів. Ось взяв і заявив .
Тобто українці захищають свою країну і її кордони, а США кидаються багнюкою в країну
І Мінфін США промовчав, і Байден промовчав , і Харрис ( за яку проголосувала майже пів США ) промовчала.
питання - може американці мають сором ?
І ось зараз цей невіглас заявив що Україна должна 100 мільярдів. ОСЬ ВЗЯВ І ЗАЯВИВ.
Хоча я слихала що США надалі допомогу десь 90 млрд.

питання - у світі взагалі є компетентні спеці, які на бумажке розкладуть фінансові відносини України і США????
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17.04.2025 23:13 Ответить
е і тармпу ці розкали давали але він тупотів ніхками тряс 100 фунтовим пузіком і верщав що він краще усіх знае що куди де і що він самий чесний бізнес мен і вумен і вабще він король та бох амператор США самий мужчинстий із трвесті і самий транс з проти трансів
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17.04.2025 23:21 Ответить
Боже, яке кончене... (с)
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17.04.2025 23:14 Ответить
Доречі, порівняйте це з сьогодняшнім висером ЗЄ щодо ППО, без якого його залишили попередники.

Два брехливих брата-акробата. Або один батько, а другий синочка сраная. 😁
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17.04.2025 23:15 Ответить
якщо грабували всі то де моя доля, трошки не вистачає на вундервафлю.
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17.04.2025 23:15 Ответить
Всі використали - хто хотів і навіть хто не дуже хотів...
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17.04.2025 23:16 Ответить
Ну - так - пристроювались за компанію
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17.04.2025 23:21 Ответить
Зараз руда хабалка почне вимагати гроші з ЄС за план Маршалла, а з африканських країн за те, що їхніх предків рабовласники безкоштовно перевозили у Штати.
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17.04.2025 23:19 Ответить
Просто хтось дуже багато жере…, треба регулювати свої апетити, споживати помірно й все вирівняється… в першу чергу той торговий баланс…, цікаво, хто йому про це насвистів?
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17.04.2025 23:20 Ответить
Ну тепер щоб інші не грабували прийдеться реднекам і ковбоям працювати як китайці в три зміни без віхідних)))
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17.04.2025 23:26 Ответить
навпаки. Тепер кукурудзи вже стільки не треба вирощувати, і канзаські фермери зможуть витрачати більше часу на прослуховування спічів трампа, а у перервах грати на банджо і співати кантрі Santa Claus and popcorn.
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17.04.2025 23:33 Ответить
Когда уже будет:
"Весь мир майданит, а США - работает"? (Они - майданят, а Донбасс - работает)
А то я уже заждался.
p.s. У фсб кризис жанра, даже схемы поведения одни и те же. Скука.
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17.04.2025 23:26 Ответить
цього теж надулі?
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17.04.2025 23:27 Ответить
ПАДНИМЕМ АМЕРИКУ С КАЛЕН... 🤣🤣🤣

LET'S BRING AMERICA OFF THE LEFT... 🤣🤣🤣
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17.04.2025 23:28 Ответить
Хтось влучний таки повинен зробити Америку знову великою!
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17.04.2025 23:30 Ответить
не знаю як хто, мая думка така, країні котра вибірає такой непортіб як Трамп потребує лікування.
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17.04.2025 23:31 Ответить
Там також багато таких як у нас 73-процентних.
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17.04.2025 23:42 Ответить
73-відсоткові - то населення будь-якої країни. просто щось останнім часом в системі зламалося.
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18.04.2025 00:16 Ответить
А кого було вибирати? Тих, хто господарями життя в США роблять всіляких збоченців: кого завгодно тільки не білу арійську людину?
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18.04.2025 00:47 Ответить
А хто заважає з'явитися новій політичній силі, коли дві традиційні зійшли нанівець?

Якщо суспільство не може цього зробити, то воно й шеляга ламаного не варте.
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18.04.2025 08:36 Ответить
Зазначимо, що Трамп називає "обкраданням" дефіцит торгового балансу з іншими країнами, що більшість економістів вважають нісенітницею. Джерело: https://censor.net/ua/n3547448

Трампа і поставили, щоб закінчити цей етап світової торгівлі - Папірці для торгівлі на товари. Ми наближаємося до реального песця, про який так довго попереджали осудні економісти, провидці і кремлеботи. США повертають собі виробництва, у кого є долари - продавайте.
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17.04.2025 23:31 Ответить
Ого, вже всі побігли продавать...😂
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17.04.2025 23:35 Ответить
Думаю, рудому ідіоту влаштують імпічмент або вцілять точно поміж вух, задовго до того, як доллар перетвориться на порожній папірець. Але поки що і справді краще перекластись в євро.
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18.04.2025 08:17 Ответить
Шнобелівську премію йому! І негайно!
І дайте нарешті йому сельодки...
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17.04.2025 23:35 Ответить
Та вколіть вже щось цій скаженій псині...
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17.04.2025 23:38 Ответить
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17.04.2025 23:40 Ответить
"Американський президент Дональд Трамп стверджує, що Сполучені Штати були "обкрадені та використані" практично кожною країною у світі. Джерело: https://censor.net/ua/n3547448"

Дуже несправедливо китайці працювали на гамерицьких фаьриках в Китаї за мізерну оплату їхньої роботи (по гамерицьких стандартах) і гамерикани чомусь були на проти такої несправедливості.
Тепер Трамп хоче "справедливо" пограбувати українські недра тому що гамерикани примусили українців віддати кацапам атомні боєгоовки.
Тепер хочуть провернути таку ж "справедливу" аферу з іранцями.
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17.04.2025 23:42 Ответить
Одних весь час грабували і вийшла найбагатша в світі країна. Інші весь час захищалися від агресивних сусідів і вийшла найбільша країна.
Прям близнюки...
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17.04.2025 23:47 Ответить
Сміх і гріх
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17.04.2025 23:49 Ответить
Ще одного "обманулі" і "надулі"
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17.04.2025 23:50 Ответить
😁👏
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18.04.2025 00:13 Ответить
Finally a President who speaks in a way voters can understand. No fancy words to look up, everything so simple, forceful and clear. Democracy is a truly great thing: people can elect someone just like themselves, not some uptight elitist brainiac. Someone who gets them, someone who knows how important it is for people to blame all the shit in their lives on someone easy to hate - like foreigners, gays, anyone different who can't really fight back. Hate is extremely therapeutic, as people can't possibly blame themselves for their misery, that's out of the question entirely. A politician who understands that and is able to unleash voters' hate on his rivals will not only win, but will enjoy a cult following by tens of millions of unhappy people who are always in the majority.
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17.04.2025 23:57 Ответить
finally without sarcasm and to the point
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18.04.2025 00:19 Ответить
Provided this majority is blind enough not to realize their short-term pain would not bring long-term gain from a tariff war.
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18.04.2025 00:23 Ответить
You've excelled in describing an act of export-import.
Exporter: "how much I hate you, importer, I want to rob you clean !"
Importer: "how much I hate you back, exporter, I want to shove my money in your mouth !"
Good job, keep it up !
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18.04.2025 01:15 Ответить
Воно ж ******* наглухо.
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18.04.2025 00:00 Ответить
Параноїдна шизофренія
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18.04.2025 00:06 Ответить
Схоже Трампа схибило...таки роки даються взнаки...якщо він так й "надалі" керуватиме- світовій економіці будуть " гайки"...а США зокрема...☹️
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18.04.2025 00:12 Ответить
Шось така риторика знайома. Де ж це я вже чув... якесь ***** так само починало
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18.04.2025 00:41 Ответить
Руде обіжене, пуйло обіжене. Їх обох надували і грали… От по одній статті і зійшлися- ізнасілованіє. Це ви, президенте?
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18.04.2025 00:59 Ответить
Донні, єсть дуже окуєнний рецепт як збагатитися. Постачаєш Україні зброю, щоб вона максимально прорідила кацапню, після чого упорота кацапня повторить шлях совка. Ну а ти тоді туди зайдеш з ніжками вже не від Буша, а від себе любимого Донні, після чого як оплату за ці ніжки забереш собі усі їхні ресурси разом із рідкісноземельними металами. )
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18.04.2025 01:01 Ответить
Тєрпільчєчкі?
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18.04.2025 04:49 Ответить
Рудому потрібен психіатр.
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18.04.2025 06:34 Ответить
Здається, психіатр вже не допоможе. Патологоанатом в його випадку профільний спеціаст.
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18.04.2025 08:07 Ответить
Зустрічайте, ось і вона!
Шозофренія...)))
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18.04.2025 06:38 Ответить
То есть, при такой логике, если адвокат снял проститутку, то проститутка должна на эквивалентную суму заказать адвокатских услуг, иначе это будет считаться ограблением?
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18.04.2025 08:11 Ответить
Точно так же цепочки поставок работают и между странами. Страна может напрямую не покупать американских товаров, но покупать бензин, сделанный из американской нефти или изделия, в котором есть комплектующие из США. Но в торговом балансе оно напрямую не будет видно. А трамп требует, что бы "сколько купил товаров в штатах сколько имеешь права продать", то есть без учета цепочек.
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18.04.2025 10:01 Ответить
Тобто країни, які віддавали свої реальні товари за брудні зелені папірці, пограбували США? Здається все з точністю навпаки.
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18.04.2025 08:05 Ответить
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18.04.2025 08:43 Ответить
Економіст шо піздєц. Розумний аж страшно. Весь світ працює за доллари- а воно росказує як їх обікрали.
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18.04.2025 08:51 Ответить
Так ти к.рва з воюючої країни останнє забіраєшь мерзота кончена, щоб воно в тебе і в твоєї рідні і в твоїх однодумців в горлі стане і на боках вилізе, Буть тому!!!!!
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18.04.2025 08:52 Ответить
Ещё один "надули"
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18.04.2025 08:53 Ответить
ВЕСЬ СВІТ ПОВИНЕН ВІДДАТИ США свої рідкоземи !!!!!!!
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18.04.2025 09:07 Ответить
На фото Трамп показывает максимальный размер члена, который он может заглотить. 👌
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18.04.2025 12:43 Ответить
 
 