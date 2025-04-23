США розглядають зниження мит для Китаю більш ніж удвічі, - WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість зниження високих мит на імпорт з Китаю, у деяких випадках більш ніж наполовину. Вашингтон хоче досягти деескалації напруженості у відносинах з Пекіном.

Про це повідомляє WSJ з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо зниження мит на китайські товари, але в адміністрації обговорюють кілька варіантів.

Один з чиновників адміністрації сказав, що Трамп не буде діяти в односторонньому порядку і йому потрібно буде побачити певні дії з боку Пекіна для зниження тарифів.

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Зокрема, за словами одного з високопосадовців Білого дому, мита можуть знизити приблизно до 50–65%.

"Адміністрація також розглядає багаторівневий підхід, подібний до того, який запропонував комітет Палати представників щодо Китаю наприкінці минулого року: 35% мита для товарів, які США вважають не загрозою національній безпеці, і принаймні 100% для товарів, які вважаються стратегічними для інтересів Америки", - пише видання.

Такі зміни можуть бути запроваджені поступово впродовж п’яти років.

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Мита США проти Китаю

Зазначимо, що це не перша хвиля мит, які США накладають на Китай. Спершу проти Пекіну ввели мита у 20%, потім додали ще 34%.

Після цього Китай наклав мита на американські товари, а напередодні Трамп пригрозив додатковими тарифами у 50% — і дотримав обіцянки.

Адміністрація Трампа підвищила мита на китайські товари до 104% з 9 квітня.

Китай відповів на запровадження Трампом нових мит, підвищивши тарифи на американські товари до 84%. Після цього Трамп негайно підвищив тарифну ставку для Китаю до 125%.

Раніше Трамп також назвав помилкою рішення Китаю запровадити з 10 квітня дзеркальні 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів.

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