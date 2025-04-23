США розглядають зниження мит для Китаю більш ніж удвічі, - WSJ
Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість зниження високих мит на імпорт з Китаю, у деяких випадках більш ніж наполовину. Вашингтон хоче досягти деескалації напруженості у відносинах з Пекіном.
Про це повідомляє WSJ з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо зниження мит на китайські товари, але в адміністрації обговорюють кілька варіантів.
Один з чиновників адміністрації сказав, що Трамп не буде діяти в односторонньому порядку і йому потрібно буде побачити певні дії з боку Пекіна для зниження тарифів.
Зокрема, за словами одного з високопосадовців Білого дому, мита можуть знизити приблизно до 50–65%.
"Адміністрація також розглядає багаторівневий підхід, подібний до того, який запропонував комітет Палати представників щодо Китаю наприкінці минулого року: 35% мита для товарів, які США вважають не загрозою національній безпеці, і принаймні 100% для товарів, які вважаються стратегічними для інтересів Америки", - пише видання.
Такі зміни можуть бути запроваджені поступово впродовж п’яти років.
Мита США проти Китаю
Зазначимо, що це не перша хвиля мит, які США накладають на Китай. Спершу проти Пекіну ввели мита у 20%, потім додали ще 34%.
Після цього Китай наклав мита на американські товари, а напередодні Трамп пригрозив додатковими тарифами у 50% — і дотримав обіцянки.
Адміністрація Трампа підвищила мита на китайські товари до 104% з 9 квітня.
Китай відповів на запровадження Трампом нових мит, підвищивши тарифи на американські товари до 84%. Після цього Трамп негайно підвищив тарифну ставку для Китаю до 125%.
Раніше Трамп також назвав помилкою рішення Китаю запровадити з 10 квітня дзеркальні 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів.
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для жовтосраких треба, якийсь вітькінь.
більше возні, галасу, виступів і обіцянок , а на виході самі вихлопи у повітря
с китаем это не работает....
Збрехав. Насрав. Прибрав.
Когось мені ця потужна діяльність нагадує....
Ну і як там жопа?
тампон начал целовать красивую желтую жопу.
клоун.
как там насчет канады 51 штатом?
как там окончания войны за 24 часа?
пистабол
Твой вова...
Если китайцы сговорятся с кацапсинами, скупить по нынешним ценам и придержать всю кацапскую нефть на год вперёд,
цены взлетят до небес и Америге придёт орган бабушки.
Трамб и его умственно отсталые кореша будут ползать перед перед Си.
Импичмент и тюремные камеры, дебилоидам из белого дома, гарантированы.
Если китайцы скупят по нынешним ценам и придержат всю кацапскую нефть на год вперёд. Почему
цены взлетят до небес?
Ведь это будет предоплата с отсроченной поставкой
А Трамп буде вигадувати або вишукувати тих кому можна зробити боляче
трампон як та невістка
-срало-мазало
гівна не хватило