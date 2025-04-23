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Новини Трамп увів мита на імпорт із Китаю Тарифи Трампа
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США розглядають зниження мит для Китаю більш ніж удвічі, - WSJ

трамп,сі,цзіньпін

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість зниження високих мит на імпорт з Китаю, у деяких випадках більш ніж наполовину. Вашингтон хоче досягти деескалації напруженості у відносинах з Пекіном.

Про це повідомляє WSJ з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо зниження мит на китайські товари, але в адміністрації обговорюють кілька варіантів.

Один з чиновників адміністрації сказав, що Трамп не буде діяти в односторонньому порядку і йому потрібно буде побачити певні дії з боку Пекіна для зниження тарифів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мита США на китайський імпорт буде знижено, але не скасовано, - Трамп

Зокрема, за словами одного з високопосадовців Білого дому, мита можуть знизити приблизно до 50–65%.

"Адміністрація також розглядає багаторівневий підхід, подібний до того, який запропонував комітет Палати представників щодо Китаю наприкінці минулого року: 35% мита для товарів, які США вважають не загрозою національній безпеці, і принаймні 100% для товарів, які вважаються стратегічними для інтересів Америки", - пише видання.

Такі зміни можуть бути запроваджені поступово впродовж п’яти років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо США хочуть вести перемовини – вони повинні проявити повагу, - МЗС Китаю

Мита США проти Китаю

Зазначимо, що це не перша хвиля мит, які США накладають на Китай. Спершу проти Пекіну ввели мита у 20%, потім додали ще 34%.

Після цього Китай наклав мита на американські товари, а напередодні Трамп пригрозив додатковими тарифами у 50% — і дотримав обіцянки.

Адміністрація Трампа підвищила мита на китайські товари до 104% з 9 квітня.

Китай відповів на запровадження Трампом нових мит, підвищивши тарифи на американські товари до 84%. Після цього Трамп негайно підвищив тарифну ставку для Китаю до 125%.

Раніше Трамп також назвав помилкою рішення Китаю запровадити з 10 квітня дзеркальні 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США були "пограбовані й використані" майже кожною країною світу, - Трамп

Автор: 

Китай (4600) мито (1045) США (22861)


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Топ коментарі
+28
пізно. Процес пішов. Тепер посилайте геніального вітькова у Пекін на перемовини.
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23.04.2025 21:23
+21
Спочатку щось роблять, а потім думають як з цього вийти!
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23.04.2025 21:23
+20
Китай за це попросить 5 західних штатів. Але геніальний переговорник змусить його зупинитись лише на Каліфорнії.
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23.04.2025 21:26
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пізно. Процес пішов. Тепер посилайте геніального вітькова у Пекін на перемовини.
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23.04.2025 21:23 Відповісти
віткофф, то для кацапів.
для жовтосраких треба, якийсь вітькінь.
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23.04.2025 21:27 Відповісти
як виявилось-"залізні яйця" у китайців,а трамп-імпотент
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23.04.2025 22:13 Відповісти
Спочатку щось роблять, а потім думають як з цього вийти!
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23.04.2025 21:23 Відповісти
Трамп діставай козирі з рукава і лупи Сі
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23.04.2025 21:24 Відповісти
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23.04.2025 21:24 Відповісти
вся діяльність трамппової команди це ніби переливання з пустого у порожнє
більше возні, галасу, виступів і обіцянок , а на виході самі вихлопи у повітря
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23.04.2025 21:26 Відповісти
а на виході, пусті прилавки та захмарні ціни на все побутове з китаю.
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23.04.2025 21:28 Відповісти
Результати такі ж потужні , як і у твого зеленого пдараса.
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23.04.2025 21:34 Відповісти
смердючі вихлопи
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24.04.2025 01:01 Відповісти
Китай за це попросить 5 західних штатів. Але геніальний переговорник змусить його зупинитись лише на Каліфорнії.
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23.04.2025 21:26 Відповісти
Самі насрали-самі намагаються прибрати. Дешева гопота. США...ваша теперішня адміністрація-це просто позорище.
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23.04.2025 21:26 Відповісти
На цьому пожовклому Іран, Китай, х.ло грають х.єм, як гундос на роялі. Іспанський сором, курво...
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23.04.2025 21:26 Відповісти
фраер заднюю включил
с китаем это не работает....
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23.04.2025 21:28 Відповісти
Збрехав. Насрав. Прибрав.
Збрехав. Насрав. Прибрав.

Когось мені ця потужна діяльність нагадує....
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23.04.2025 21:31 Відповісти
Нагадує, якщо викреслити «Прибрав». Безкінечна карусель у двох діях.
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23.04.2025 21:42 Відповісти
Так Сі подзвонив? Такий же був план - піднімаєм мита і всі біжать жопу цілувать?
Ну і як там жопа?
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23.04.2025 21:31 Відповісти
Жопа лишається немитою і починає потужно свербіти.
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23.04.2025 21:41 Відповісти
***** і трумпло ....
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23.04.2025 21:31 Відповісти
Хаха
тампон начал целовать красивую желтую жопу.
клоун.
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23.04.2025 21:31 Відповісти
Трамп примерно действует как русские, вначале ввязываемся в драку а потом думаем как из этого выйти
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23.04.2025 21:32 Відповісти
Що нема в Д.Краснова козирної карти на руках?
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23.04.2025 21:34 Відповісти
Застрягла в рукаві костюма.
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23.04.2025 22:56 Відповісти
Треба в словники додати слово трамп , як синонім до дебіл , йолоп, дегенерат ))
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23.04.2025 21:34 Відповісти
Трамп - синоним шлимазл , лох , фуцен.
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23.04.2025 21:41 Відповісти
как там завоевание гренландии7
как там насчет канады 51 штатом?
как там окончания войны за 24 часа?
пистабол
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23.04.2025 21:35 Відповісти
Писдил. (Peace deal).
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23.04.2025 23:38 Відповісти
Льод тронулся. А Донні з своїми дитсадківськими ідеями таки ****** на клінічного ідіота.
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23.04.2025 21:35 Відповісти
Трампу из центра пришла малява - "Что ж ты, фраер, сдал назад? "
Твой вова...
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23.04.2025 21:39 Відповісти
ну не розглядають можливість , а вимушені виправляти свій же економічний обсерон .
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23.04.2025 21:41 Відповісти
якщо китай згодиться, то втратить в очах партнерів. тут вже до кінця. імхо трамп здується, скіко б не корчив рожу і не тикав пальцем
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23.04.2025 21:41 Відповісти
всралися... ганьба на весь світ, бо навіть памперси з КНР завозять.
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23.04.2025 21:41 Відповісти
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23.04.2025 21:43 Відповісти
Понти не проконали. Тромб моргнув перший.
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23.04.2025 21:44 Відповісти
І з Китаєм Трамп обі@рався по саме прострелене вухо
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23.04.2025 21:46 Відповісти
ну что ты фраер сдал назад ?
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23.04.2025 21:46 Відповісти
Цікаво, у якому "трускавці" вчать таких дегенератів? Де наших вчили, я приблизно вже знаю...
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23.04.2025 21:47 Відповісти
И надо ото было дрочить на кирпич? Вот же ******** выбрали америкосы?!
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23.04.2025 21:49 Відповісти
Трамб толкает китайцев на более тесное сотрудничество с кацапами, Ираном, Кимчином и другими изгоями.
Если китайцы сговорятся с кацапсинами, скупить по нынешним ценам и придержать всю кацапскую нефть на год вперёд,
цены взлетят до небес и Америге придёт орган бабушки.
Трамб и его умственно отсталые кореша будут ползать перед перед Си.
Импичмент и тюремные камеры, дебилоидам из белого дома, гарантированы.
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23.04.2025 21:49 Відповісти
Можно колхозника спросить?
Если китайцы скупят по нынешним ценам и придержат всю кацапскую нефть на год вперёд. Почему
цены взлетят до небес?
Ведь это будет предоплата с отсроченной поставкой
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23.04.2025 22:23 Відповісти
Китай, души трампа.
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23.04.2025 21:51 Відповісти
для того.щоб із США ЗРОБИТИ СВІТОВЕ ПОСМІХОВИСЬКО "ДОСИТЬ "МУДРОМУ АМЕРИКАНСЬКОМУ НАРІДУ" ОБРАТИ В ПРЕЗИДЕНТИ ПРОРАШИСТСЬКОГО "ТРАМБОХОЛУЯ"
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23.04.2025 21:53 Відповісти
Після цього демаршу Трампа США вже не одужує. Це буде їнша країна на кшталт Бразілії.
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23.04.2025 22:00 Відповісти
Вийде так, що Китай почне диктувати умови і не тільки в економіці.
А Трамп буде вигадувати або вишукувати тих кому можна зробити боляче
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23.04.2025 21:56 Відповісти
Трамп поважає тільки силу.
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23.04.2025 21:57 Відповісти
А если серьезно скорее всего эти движения были нужны чтоб нужные республиканцы скупили все когда акции были по низу рынка и на этом круто обогатились. Примерно те люди которые вложились в выборы Трампа и Трамп просто отдал им долги таким образом. Это и объясняет почему он так быстро откатил эти все пошлины назад и почему СИ был спокоен как лев понимая что это все на очень которкий период. Классический торгаш Трамп как он есть
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23.04.2025 21:59 Відповісти
Акции плюс крипта, крипта тоже сильно прыгала в цене на фоне всей это возни а Трамп неоднократно проявлял интерес и к крипте
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23.04.2025 22:01 Відповісти
Сі закусити вудила і задавить трампа Китай давно готувався до цього і там вертикаль комуністична всім терпіти неугодних у топку переживуть, а ось коли в шататах почнеться безробіття і гіпер інфляція, там мовчать, не будуть, так дадуть трампу під сраку, от він і пішов уперду
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23.04.2025 22:00 Відповісти
Even a genius can sometimes make a mistake. But he quickly corrects it - because he is, well, a genius.
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23.04.2025 22:01 Відповісти
а Китай про це не просив..
трампон як та невістка
-срало-мазало
гівна не хватило
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23.04.2025 22:04 Відповісти
Оце Тампон обісрався. Сам насрав тепер сам прибирає ще й цілує Сі у дупу щоб той простив засранця
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23.04.2025 22:12 Відповісти
А подымать нахрена было ? Хотели поржать ?
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23.04.2025 22:24 Відповісти
Пойдйош с сумой пО миру, рудой старєц!!!
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23.04.2025 22:41 Відповісти
Там нема нікого з розумних людей, щоб підказали рижому щт він довбойоб?
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23.04.2025 22:47 Відповісти
Шож ты, фраер, сдал назад!!! Пардон, що на російський, у нас такого вислову немає.
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23.04.2025 23:21 Відповісти
Що, зрозуміли, що на великий шматок паща може ще й розкриється, а от срака потім лусне від пупа до потилиці, да?))
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24.04.2025 08:09 Відповісти
 
 