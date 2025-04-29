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Новости Санкции США против России
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Трамп заявил, что может применить "санкционное оружие" против РФ

Президент США Дональд Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил возможность введения санкций против России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью The Altantic.

"Это не обязательно должно быть оружие. Есть много разного оружия. Не обязательно речь должна идти об оружии с пулями. Это может быть санкционное оружие, банковское или другое оружие", - так Трамп ответил на вопрос о том, предоставит ли он Украине больше вооружения.

Также он добавил, что действия России могут заставить его быть более благосклонным к Украине. "Не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины - да", - отметил президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже есть двухпартийный законопроект с дополнительными тарифами в отношении любой страны, которая покупает российскую нефть, газ и уран, - сенатор Грэм

Автор: 

санкции (11299) США (26727) Трамп Дональд (5305)


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Топ комментарии
+9
Після оплесків у Ватикані Зеленський став для рудого заклятим ворогом. Нарциса пляцнули мордою у власні сцяки. Але мусить грати рольсправедливого рефері. Зброї не дасть, санкції будуть косметичні.
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29.04.2025 01:29
+5
А може і не застосувати. Як тому мудаку примариться
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29.04.2025 02:12
+4
@ "Перемир'я, яке оголосив путін з 00:00 з 7 на 8 травня до 00:00 у ніч на 11 травня, потрібне йому не лише для проведення параду 9 травня, а й для підготовки низки наступальних операцій.
Так, наприклад, на Костянтинівському напрямку російські війська планують використовувати територію «Шахти імені Святої Матрони Московської» як плацдарм для атак у напрямку північної околиці Щербинівки, взяття якої погіршить ситуацію на захід від Торецька.
Ділянка від Торецька до згаданої шахти знаходиться під ударами дроноводів ЗСУ, тому російським військам дуже складно перекинути і накопичити великі сили.
Інша справа - тимчасове перемир'я..."
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29.04.2025 01:23
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@ "Перемир'я, яке оголосив путін з 00:00 з 7 на 8 травня до 00:00 у ніч на 11 травня, потрібне йому не лише для проведення параду 9 травня, а й для підготовки низки наступальних операцій.
Так, наприклад, на Костянтинівському напрямку російські війська планують використовувати територію «Шахти імені Святої Матрони Московської» як плацдарм для атак у напрямку північної околиці Щербинівки, взяття якої погіршить ситуацію на захід від Торецька.
Ділянка від Торецька до згаданої шахти знаходиться під ударами дроноводів ЗСУ, тому російським військам дуже складно перекинути і накопичити великі сили.
Інша справа - тимчасове перемир'я..."
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29.04.2025 01:23 Ответить
https://youtu.be/OsslVMhw_cs?t=370 як кацапи використовують "пєрєміріє"
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29.04.2025 03:13 Ответить
Cлова, які приписують президенту США Гаррі Трумену: "Якщо тобі потрібен друг у Вашингтоні, заведи собаку".
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29.04.2025 01:27 Ответить
Після оплесків у Ватикані Зеленський став для рудого заклятим ворогом. Нарциса пляцнули мордою у власні сцяки. Але мусить грати рольсправедливого рефері. Зброї не дасть, санкції будуть косметичні.
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29.04.2025 01:29 Ответить
Вже десь пояснили, що оплески ці не Зеленському, а українському героїчному народові.
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29.04.2025 07:15 Ответить
Ну хз. Типа у чувака страна разрушена, экономики нет, сотни тысяч убитых, миллионы мигрировавших, рабочих рук не хватает, перспектив у страны никаких... Хлопали за развал страны?
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29.04.2025 08:38 Ответить
Завтра Трамп проснеться і скаже що до будь-яких угод, які підписували США протягом своєї історії, він не має ніякого стосунку. І взагалі він вже проголосив "Еру Трампа" та "Золотий вік Америки" без памяті, мізків та ліберально-демократичних цінностей і залишилось тільки переписати Конституцію США, або взагалі викинути її в смітник.
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29.04.2025 01:33 Ответить
В нас так зробили, тож трамп вважає і він з цим справиться
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29.04.2025 08:16 Ответить
Сумніваюсь що Трамп читав свою Конституцію, а про нашу він навіть не здогадується.
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29.04.2025 09:03 Ответить
бідний кремлівський агент трамп...і ху* ла любе ...і комплексів квітучої квітки багато ...а листячко вже пожовкло , мізки маском з віткоффом запудрені ...надіньте йому памперс на гоову , шоб команда агентів московії Білого дому, не зас* рала йому голову ...
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29.04.2025 01:44 Ответить
От й Мир від Трампа..Девятобесие...Він ще на мавзолее посидить й скаже Пііссс-Пісс! От я ж обіцяв..Все..тепер можеш далі бомбить мій кореш вован..Тількі Томагавки в черепі допоможуть цім маразматикам..Вони ніяк неможуть між собою розібратись хто з них мае право носити фуражку Гіилера..Вован начальник в Донні.Зато в Доні більше зброї..Але фуражка Гітлера в Вована.....Він в ній голий по кремлю бігае ночами коли злий..Непрості питання...Геополітичні!..можуть й подратись..Донні теж хоче по кремлю голийм побігать у Адольфльвому кашкеті...Маск хтів але зігувати почав раніш девя'ятобісся..От бедолага..спалився..ось головні питьання сьогодення..
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29.04.2025 01:45 Ответить
Мені здається, що Трамп божеволіє від мрії постояти на трибуні мавзолею де під ногами лежить ленін, а поруч з ним будуть Сі пу кім. Він остаточно зійшов зрозуму від цієї мрії.
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29.04.2025 08:19 Ответить
Може.Але не буде?
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29.04.2025 01:49 Ответить
Трамп вже забув що заявив, що може застосувати "санкційну зброю" проти РФ.
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29.04.2025 01:53 Ответить
О я навіть знаю які санкції будуть від трампа, 1- певно поверне назад до рф картину яку йому подарували і 2- США відмовляться від рубля як резервної валюти)
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29.04.2025 01:55 Ответить
Введуть тариф 3% на балалайки.
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29.04.2025 01:58 Ответить
І лапті
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29.04.2025 06:44 Ответить
А може і не застосувати. Як тому мудаку примариться
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29.04.2025 02:12 Ответить
Звичайно може. Ніхто ж не заважає. Але чи буде. А він не буде.
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29.04.2025 02:17 Ответить
Да шо ты говоришь, держите его семеро
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29.04.2025 02:48 Ответить
Трампа, схоже, таки приберуть, але що далі? Венс? Цей "флюгерний підлабузник" може створити не менше, а може навіть більше проблем...
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29.04.2025 04:39 Ответить
дивись щоб тебе на прибрали падлюко совкопенсюк
будеш вчити союз нерушимий голодних на вшивих
така падла сидить на форумі і сре у кожному коменті
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29.04.2025 06:28 Ответить
А що так бурно? Білку жаль?
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29.04.2025 06:40 Ответить
мені білка пох
не ******** агресивних підорасів які паплюжать цивілізовану дискусію і забруднюють навколишне середовище своїми гіперемоційними висерами
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29.04.2025 06:48 Ответить
Перечитай себе сам - "гіперемоційність" це в тебе. На всякий випадок (ти ж десь в бункері в червоній шапочці MAGA) нагадую що Венс жорстко і навіть брутально критикував Трампа, але "продався за пєчєньки". А той хто зрадив своїм принципам насправді їх не мав. Тобто є флюгером і пристосуванцем.
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29.04.2025 07:16 Ответить
правильно
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29.04.2025 05:26 Ответить
🔥 Вибухові випробування вітчизняних ракет «Нептун» по нафтобазі у Новоросійську

Дякуємо нашим військовим за успішну роботу, а русні за жирну не прикриту ціль!
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29.04.2025 06:04 Ответить
Через те, що Трамп меле багато «божевільного лайна» його доручення треба виконувати після того, як він озвучить їх двічі - таке негласне правило виробили собі радники президента США
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29.04.2025 06:07 Ответить
Трамп уже в дипломатичній ізоляції. Керівники країн уникають спілкування з ним. Скоро він буде "закапсульований" в своєму гольф-клубі...
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29.04.2025 09:06 Ответить
Трампушка,давай застосовуй,Світ чекає,скільки можна говорити.
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29.04.2025 06:47 Ответить
Язиком лише може застосувати
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29.04.2025 08:06 Ответить
Что может этот импотент, если он давно уже лузер в политике и буратино в постели?
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29.04.2025 08:55 Ответить
 
 