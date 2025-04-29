Трамп заявил, что может применить "санкционное оружие" против РФ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил возможность введения санкций против России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью The Altantic.
"Это не обязательно должно быть оружие. Есть много разного оружия. Не обязательно речь должна идти об оружии с пулями. Это может быть санкционное оружие, банковское или другое оружие", - так Трамп ответил на вопрос о том, предоставит ли он Украине больше вооружения.
Также он добавил, что действия России могут заставить его быть более благосклонным к Украине. "Не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины - да", - отметил президент США.
Топ комментарии
+9 Angelina
показать весь комментарий29.04.2025 01:29
+5 Любовь Жданова #594861
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+4 Тонка червона лінія #590838
показать весь комментарий29.04.2025 01:23
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Так, наприклад, на Костянтинівському напрямку російські війська планують використовувати територію «Шахти імені Святої Матрони Московської» як плацдарм для атак у напрямку північної околиці Щербинівки, взяття якої погіршить ситуацію на захід від Торецька.
Ділянка від Торецька до згаданої шахти знаходиться під ударами дроноводів ЗСУ, тому російським військам дуже складно перекинути і накопичити великі сили.
Інша справа - тимчасове перемир'я..."
будеш вчити союз нерушимий голодних на вшивих
така падла сидить на форумі і сре у кожному коменті
не ******** агресивних підорасів які паплюжать цивілізовану дискусію і забруднюють навколишне середовище своїми гіперемоційними висерами
Дякуємо нашим військовим за успішну роботу, а русні за жирну не прикриту ціль!