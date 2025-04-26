Уже есть двухпартийный законопроект с дополнительными тарифами в отношении любой страны, которая покупает российскую нефть, газ и уран, - сенатор Грем

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что есть двухпартийный законопроект с почти 60 соавторами, который даст возможность применить дополнительные санкции в отношении России.

Об этом американский законодатель заявил в соцсети Х, комментируя сообщение президента Дональда Трампа о возможности применения к РФ дополнительных санкций, информирует Цензор.НЕТ.

"Я очень ценю президента Дональда Трампа и его команду, которые усердно работают над тем, чтобы положить конец войне в Украине, которая была вызвана варварским вторжением Путина, честным и справедливым способом. Что касается дополнительных санкций против путинской России, то у меня есть двухпартийный законопроект с почти 60 соавторами, который наложит дополнительные тарифы на любую страну, которая покупает российскую нефть, газ, уран или другие продукты", - заявил сенатор.

Грэм сказал, что "Сенат готов двигаться в этом направлении и сделает это подавляющим большинством голосов, если Россия не пойдет по пути честного, справедливого и длительного мира".

Напомним, что в своей заметке 26 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что обстрелы Россией Украины заставляют его думать, что, "возможно, Путин не хочет останавливать войну, он просто играет с ним".

Президент США также добавил, что к Путину нужно применять другие меры воздействия: "С ним нужно действовать иначе - через "банковские" или "вторичные санкции".

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