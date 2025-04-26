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Новости Санкции США против России
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Уже есть двухпартийный законопроект с дополнительными тарифами в отношении любой страны, которая покупает российскую нефть, газ и уран, - сенатор Грем

Грэм о санкционном давлении на РФ

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что есть двухпартийный законопроект с почти 60 соавторами, который даст возможность применить дополнительные санкции в отношении России.

Об этом американский законодатель заявил в соцсети Х, комментируя сообщение президента Дональда Трампа о возможности применения к РФ дополнительных санкций, информирует Цензор.НЕТ.

"Я очень ценю президента Дональда Трампа и его команду, которые усердно работают над тем, чтобы положить конец войне в Украине, которая была вызвана варварским вторжением Путина, честным и справедливым способом. Что касается дополнительных санкций против путинской России, то у меня есть двухпартийный законопроект с почти 60 соавторами, который наложит дополнительные тарифы на любую страну, которая покупает российскую нефть, газ, уран или другие продукты", - заявил сенатор.

Грэм сказал, что "Сенат готов двигаться в этом направлении и сделает это подавляющим большинством голосов, если Россия не пойдет по пути честного, справедливого и длительного мира".

Напомним, что в своей заметке 26 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что обстрелы Россией Украины заставляют его думать, что, "возможно, Путин не хочет останавливать войну, он просто играет с ним".

Президент США также добавил, что к Путину нужно применять другие меры воздействия: "С ним нужно действовать иначе - через "банковские" или "вторичные санкции".

Читайте также: США не обсуждали отмену санкций против РФ в рамках мирного соглашения, - Рубио

Автор: 

Конгресс США (1235) россия (95585) санкции (11298) Линдси Грэм (61)


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Топ комментарии
+13
Ось тобі ******, і трампів день!
США, це може робити!
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26.04.2025 21:05
+10
не забуваймо за стьопу вітькова, який привезе Трампу черговий портрет від *****
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26.04.2025 21:07
+5
Тобто посилення чи хоча б продовження допомоги Україні вони навіть не розглядають...
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26.04.2025 21:18
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Правила форума Совет форумчан
***** не дозволить Трампу його підписати
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26.04.2025 21:04 Ответить
яким чином не дозволить?
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26.04.2025 21:54 Ответить
подарує черговий портрет та пообіцяє увесь дохід з продажу вуглеводнів північними потоками
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26.04.2025 21:57 Ответить
Тоді непідписаний президентом проект повернеться в Конгрес, вони повторно проголосують - проект стане законом без підпису президента.

З президентським вєто в США так само - вєтований закон повертається в Конгрес із коментарями, що треба виправити, а Конгрес вже вирішує, чи то виправляти і повертати на підпис, чи голосувати 2/3 голосів в обхід вєто.
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26.04.2025 23:01 Ответить
якщо джонсон поставить його на голосування
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26.04.2025 23:14 Ответить
А він по процедурі і не може не поставити на голосування, після повернення президентом від Конгреса вимагається зробити вибір одного з двох обовʼязкових кроків. Не поставити на голосування він може тільки в самому самому початку, але це тільки відтягування - на наступній сесії Конгресу йому доведеться поставити, якщо 60 депутатів Конгресу на цьому наполягатимуть. Він не має права це робити безпідставно.
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26.04.2025 23:19 Ответить
добре памʼятаю, як він це чудив при Байдені стосовно допомоги Україні, хоча більшість респів була «за»
це ще той унікум, відмовиться, тупо увімкне режим підара, то що йому зроблять - в суд подадуть?
рудий та його підручний джонсон вміють козу водити
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26.04.2025 23:23 Ответить
Ось тобі ******, і трампів день!
США, це може робити!
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26.04.2025 21:05 Ответить
не забуваймо за стьопу вітькова, який привезе Трампу черговий портрет від *****
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26.04.2025 21:07 Ответить
це вже куйня все. вчора Вітьок відзвітував перед Рудим про свій вчорашній візит до ху йла. і там не було хороших новин для Рудого. ху йло надалі висуває все нові і нові якісь умови, зі старих спригує деяких, імітуючи свою здатність і готовність до компромісів, але головні із них лишились - демілітраризація, 4 області, визнання юридичне Криму, зняття санкцій. і це все тільки за припинення вогню. тож будуть і далі товкти ту воду у ступі. через кілька днів знову будуть тиснути на Зелю.
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26.04.2025 21:59 Ответить
пропоную не забувати той факт, що у рудій голові донні усе змінюється зі швидкістю значно більшою, аніж маскова Тесла летить у космосі
що рудий вигадає, він ще сам не знає, а от ***** за це добре знає
тому й підвищує ставки, щоби виторгувати аби щось
звичайний кацапський блеф
а от щоби рудий заявив, що рудий йому більше не друг - такого не чув
поки що
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26.04.2025 22:05 Ответить
так отож. тому на ці всі шарахання і заяви, які потім самі собі суперечать не варто звертати увагу і бурхливо на це реагувати. )
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26.04.2025 22:11 Ответить
у чому бурхливість?
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26.04.2025 22:12 Ответить
у заявах Чуба від про друга владіміра і до посилення санкцій проти нафти. шарахання по всій синусоїді. дав ху йло портрет Чуба - друг. не захотіло ху йло піти на угоду з Чубом на припинення вогню - Чуб лякає санкціями. якщо друг, то санкціями уже не лякають. так що менше уваги на все це звертайте. Чуб тут зараз буде шарахитись між двох стін, бо Україна не буде поступатися своїми червоними лініями, та і ху йло не буде. тому і далі будемо спостерігати ці шоу від Чуба. Не дозволить Америка (Конгрес, Сенат, народ врешті-решт) Чубу йти на конфлікт із Європою заради бізнес-вигоди із ху лом. за таке Чубу імпічмент скоріше влуплять. і навіть не демократи, а самі республіканці.
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26.04.2025 22:20 Ответить
Ви змішали Ліндсі Грема з Чубом. У Ліндсі Грема не пусті чубаті заяви, а підтриманий 60-ма співавторами законопроект і механізм обходу його непідпису чи вєто президента.
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26.04.2025 23:08 Ответить
тоді це не остання бурхливість
далі буде ще веселіше та цікавіше
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26.04.2025 23:16 Ответить
The Show Must Go On!
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26.04.2025 21:09 Ответить
Невже ***** - допросився .??
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26.04.2025 21:07 Ответить
Уран з рашки США споживає
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26.04.2025 21:12 Ответить
США не зможуть самі на себе накласти додаткові тарифи.
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26.04.2025 21:21 Ответить
Ключевое слово "проект", которых всегда завались.
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26.04.2025 21:14 Ответить
Один закон - один проект. Не меліть пургу.
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26.04.2025 22:58 Ответить
Когда этот проект станет законом, только тогда будет толк. Понимаю, туго доходит.
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26.04.2025 23:07 Ответить
До москворотих завжди туго доходить.

Проект вносять 60 співавторів-республіканців з 220 представлених у Конгресі. Щє є 213 демократів.

Це у найгіршому випадку 273 за і 160 проти, киця.
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26.04.2025 23:13 Ответить
Ні, якщо двопартійний, то 243 за і 190 проти.
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26.04.2025 23:15 Ответить
Тобто посилення чи хоча б продовження допомоги Україні вони навіть не розглядають...
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26.04.2025 21:18 Ответить
китайці безплатно забирають, жовтопиких це стосується?
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26.04.2025 21:41 Ответить
Ну да . А Дональд Фредович о нём знает ?
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26.04.2025 21:45 Ответить
дональд фредовича можна обійти в процесі прийняття законів. він необовʼязковий)
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26.04.2025 23:04 Ответить
Вот инфа из провластного источника. Напрягает допущение, что Украина скорее всего согласится на переговоры с путинным. Если это произойдет, то Путин держит Трампа за горло, а Трамп держит за горло Зеленского. Исход vможет быть плачевным

Не буде санкцій, про можливість яких заявив Трамп, ані виходу США з переговорів - танці продовжаться. Одне добре - станом на зараз ситуація така, що Україні не перекриють постачання "Байденовської" допомоги і не припинять підтримку розвідданими. умов, він "легітимізує затягнення переговорного процесу" Україна скоріш погодиться щоб не дати йому привід "зіскочити з теми", але буде наступний раунд саботажу, з постійним висуванням нереальних для України умов

Вночі була інформація про те, що вислухавши доповідь Уіткоффа про переговори у москві, Трамр заявив Держсекретару Рубіо, що "Так Deal не робляться. Треба щось робити". У понеділок буде знову велика нарада у Трампа де будуть вирішувати - що робити далі.
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26.04.2025 22:01 Ответить
 
 