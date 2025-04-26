Уже есть двухпартийный законопроект с дополнительными тарифами в отношении любой страны, которая покупает российскую нефть, газ и уран, - сенатор Грем
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что есть двухпартийный законопроект с почти 60 соавторами, который даст возможность применить дополнительные санкции в отношении России.
Об этом американский законодатель заявил в соцсети Х, комментируя сообщение президента Дональда Трампа о возможности применения к РФ дополнительных санкций, информирует Цензор.НЕТ.
"Я очень ценю президента Дональда Трампа и его команду, которые усердно работают над тем, чтобы положить конец войне в Украине, которая была вызвана варварским вторжением Путина, честным и справедливым способом. Что касается дополнительных санкций против путинской России, то у меня есть двухпартийный законопроект с почти 60 соавторами, который наложит дополнительные тарифы на любую страну, которая покупает российскую нефть, газ, уран или другие продукты", - заявил сенатор.
Грэм сказал, что "Сенат готов двигаться в этом направлении и сделает это подавляющим большинством голосов, если Россия не пойдет по пути честного, справедливого и длительного мира".
Напомним, что в своей заметке 26 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что обстрелы Россией Украины заставляют его думать, что, "возможно, Путин не хочет останавливать войну, он просто играет с ним".
Президент США также добавил, что к Путину нужно применять другие меры воздействия: "С ним нужно действовать иначе - через "банковские" или "вторичные санкции".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З президентським вєто в США так само - вєтований закон повертається в Конгрес із коментарями, що треба виправити, а Конгрес вже вирішує, чи то виправляти і повертати на підпис, чи голосувати 2/3 голосів в обхід вєто.
це ще той унікум, відмовиться, тупо увімкне режим підара, то що йому зроблять - в суд подадуть?
рудий та його підручний джонсон вміють козу водити
США, це може робити!
що рудий вигадає, він ще сам не знає, а от ***** за це добре знає
тому й підвищує ставки, щоби виторгувати аби щось
звичайний кацапський блеф
а от щоби рудий заявив, що рудий йому більше не друг - такого не чув
поки що
далі буде ще веселіше та цікавіше
Проект вносять 60 співавторів-республіканців з 220 представлених у Конгресі. Щє є 213 демократів.
Це у найгіршому випадку 273 за і 160 проти, киця.
Не буде санкцій, про можливість яких заявив Трамп, ані виходу США з переговорів - танці продовжаться. Одне добре - станом на зараз ситуація така, що Україні не перекриють постачання "Байденовської" допомоги і не припинять підтримку розвідданими. умов, він "легітимізує затягнення переговорного процесу" Україна скоріш погодиться щоб не дати йому привід "зіскочити з теми", але буде наступний раунд саботажу, з постійним висуванням нереальних для України умов
Вночі була інформація про те, що вислухавши доповідь Уіткоффа про переговори у москві, Трамр заявив Держсекретару Рубіо, що "Так Deal не робляться. Треба щось робити". У понеділок буде знову велика нарада у Трампа де будуть вирішувати - що робити далі.