Уже є двопартійний законопроєкт з додатковими тарифами щодо будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ та уран, - сенатор Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що є двопартійний законопроєкт з майже 60 співавторами, який дасть можливість застосувати додаткові санкції щодо Росії.

Про це американський законодавець заявив у соцмережі Х, коментуючи допис президента Дональда Трампа про можливість застосування до РФ додаткових санкцій, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дуже ціную президента Дональда Трампа та його команду, які старанно працюють над тим, щоб покласти край війні в Україні, яка була спричинена варварським вторгненням Путіна, у чесний та справедливий спосіб. Що стосується додаткових санкцій проти путінської Росії, то у мене є двопартійний законопроєкт з майже 60 співавторами, який накладе додаткові тарифи на будь-яку країну, яка купує російську нафту, газ, уран або інші продукти", - заявив сенатор.

Грем сказав, що "Сенат готовий рухатися в цьому напрямі і зробить це переважною більшістю голосів, якщо Росія не піде шляхом чесного, справедливого і тривалого миру".

Нагадаємо, що у своєму дописі 26 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що обстріли Росією України змушують його думати, що "можливо, Путін не хоче зупиняти війну, він просто грає з ним".

Президент США також додав, що до Путіна потрібно застосовувати інші заходи впливу: "З ним потрібно діяти інакше – через "банківські" або "вторинні санкції".

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