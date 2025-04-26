УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8262 відвідувача онлайн
Новини Санкції США проти Росії
2 976 29

Уже є двопартійний законопроєкт з додатковими тарифами щодо будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ та уран, - сенатор Грем

Грем про санкційний тиск на рф

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що є двопартійний законопроєкт з майже 60 співавторами, який дасть можливість застосувати додаткові санкції щодо Росії.

Про це американський законодавець заявив у соцмережі Х, коментуючи допис президента Дональда Трампа про можливість застосування до РФ додаткових санкцій, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дуже ціную президента Дональда Трампа та його команду, які старанно працюють над тим, щоб покласти край війні в Україні, яка була спричинена варварським вторгненням Путіна, у чесний та справедливий спосіб. Що стосується додаткових санкцій проти путінської Росії, то у мене є двопартійний законопроєкт з майже 60 співавторами, який накладе додаткові тарифи на будь-яку країну, яка купує російську нафту, газ, уран або інші продукти", - заявив сенатор.

Грем сказав, що "Сенат готовий рухатися в цьому напрямі і зробить це переважною більшістю голосів, якщо Росія не піде шляхом чесного, справедливого і тривалого миру".

Нагадаємо, що у своєму дописі 26 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що обстріли Росією України змушують його думати, що "можливо, Путін не хоче зупиняти війну, він просто грає з ним".

Президент США також додав, що до Путіна потрібно застосовувати інші заходи впливу: "З ним потрібно діяти інакше – через "банківські" або "вторинні санкції".

Читайте також: США не обговорювали скасування санкцій проти РФ в рамках мирної угоди, - Рубіо

Автор: 

Конгрес США (1228) росія (65244) санкції (11844) Ліндсі Грем (71)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Ось тобі ******, і трампів день!
США, це може робити!
показати весь коментар
26.04.2025 21:05
+9
не забуваймо за стьопу вітькова, який привезе Трампу черговий портрет від *****
показати весь коментар
26.04.2025 21:07
+5
Тобто посилення чи хоча б продовження допомоги Україні вони навіть не розглядають...
показати весь коментар
26.04.2025 21:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** не дозволить Трампу його підписати
показати весь коментар
26.04.2025 21:04 Відповісти
яким чином не дозволить?
показати весь коментар
26.04.2025 21:54 Відповісти
подарує черговий портрет та пообіцяє увесь дохід з продажу вуглеводнів північними потоками
показати весь коментар
26.04.2025 21:57 Відповісти
Тоді непідписаний президентом проект повернеться в Конгрес, вони повторно проголосують - проект стане законом без підпису президента.

З президентським вєто в США так само - вєтований закон повертається в Конгрес із коментарями, що треба виправити, а Конгрес вже вирішує, чи то виправляти і повертати на підпис, чи голосувати 2/3 голосів в обхід вєто.
показати весь коментар
26.04.2025 23:01 Відповісти
якщо джонсон поставить його на голосування
показати весь коментар
26.04.2025 23:14 Відповісти
Ось тобі ******, і трампів день!
США, це може робити!
показати весь коментар
26.04.2025 21:05 Відповісти
не забуваймо за стьопу вітькова, який привезе Трампу черговий портрет від *****
показати весь коментар
26.04.2025 21:07 Відповісти
це вже куйня все. вчора Вітьок відзвітував перед Рудим про свій вчорашній візит до ху йла. і там не було хороших новин для Рудого. ху йло надалі висуває все нові і нові якісь умови, зі старих спригує деяких, імітуючи свою здатність і готовність до компромісів, але головні із них лишились - демілітраризація, 4 області, визнання юридичне Криму, зняття санкцій. і це все тільки за припинення вогню. тож будуть і далі товкти ту воду у ступі. через кілька днів знову будуть тиснути на Зелю.
показати весь коментар
26.04.2025 21:59 Відповісти
пропоную не забувати той факт, що у рудій голові донні усе змінюється зі швидкістю значно більшою, аніж маскова Тесла летить у космосі
що рудий вигадає, він ще сам не знає, а от ***** за це добре знає
тому й підвищує ставки, щоби виторгувати аби щось
звичайний кацапський блеф
а от щоби рудий заявив, що рудий йому більше не друг - такого не чув
поки що
показати весь коментар
26.04.2025 22:05 Відповісти
так отож. тому на ці всі шарахання і заяви, які потім самі собі суперечать не варто звертати увагу і бурхливо на це реагувати. )
показати весь коментар
26.04.2025 22:11 Відповісти
у чому бурхливість?
показати весь коментар
26.04.2025 22:12 Відповісти
у заявах Чуба від про друга владіміра і до посилення санкцій проти нафти. шарахання по всій синусоїді. дав ху йло портрет Чуба - друг. не захотіло ху йло піти на угоду з Чубом на припинення вогню - Чуб лякає санкціями. якщо друг, то санкціями уже не лякають. так що менше уваги на все це звертайте. Чуб тут зараз буде шарахитись між двох стін, бо Україна не буде поступатися своїми червоними лініями, та і ху йло не буде. тому і далі будемо спостерігати ці шоу від Чуба. Не дозволить Америка (Конгрес, Сенат, народ врешті-решт) Чубу йти на конфлікт із Європою заради бізнес-вигоди із ху лом. за таке Чубу імпічмент скоріше влуплять. і навіть не демократи, а самі республіканці.
показати весь коментар
26.04.2025 22:20 Відповісти
Ви змішали Ліндсі Грема з Чубом. У Ліндсі Грема не пусті чубаті заяви, а підтриманий 60-ма співавторами законопроект і механізм обходу його непідпису чи вєто президента.
показати весь коментар
26.04.2025 23:08 Відповісти
тоді це не остання бурхливість
далі буде ще веселіше та цікавіше
показати весь коментар
26.04.2025 23:16 Відповісти
The Show Must Go On!
показати весь коментар
26.04.2025 21:09 Відповісти
Невже ***** - допросився .??
показати весь коментар
26.04.2025 21:07 Відповісти
Уран з рашки США споживає
показати весь коментар
26.04.2025 21:12 Відповісти
США не зможуть самі на себе накласти додаткові тарифи.
показати весь коментар
26.04.2025 21:21 Відповісти
Ключевое слово "проект", которых всегда завались.
показати весь коментар
26.04.2025 21:14 Відповісти
Один закон - один проект. Не меліть пургу.
показати весь коментар
26.04.2025 22:58 Відповісти
Когда этот проект станет законом, только тогда будет толк. Понимаю, туго доходит.
показати весь коментар
26.04.2025 23:07 Відповісти
До москворотих завжди туго доходить.

Проект вносять 60 співавторів-республіканців з 220 представлених у Конгресі. Щє є 213 демократів.

Це у найгіршому випадку 273 за і 160 проти, киця.
показати весь коментар
26.04.2025 23:13 Відповісти
Ні, якщо двопартійний, то 243 за і 190 проти.
показати весь коментар
26.04.2025 23:15 Відповісти
Тобто посилення чи хоча б продовження допомоги Україні вони навіть не розглядають...
показати весь коментар
26.04.2025 21:18 Відповісти
китайці безплатно забирають, жовтопиких це стосується?
показати весь коментар
26.04.2025 21:41 Відповісти
Ну да . А Дональд Фредович о нём знает ?
показати весь коментар
26.04.2025 21:45 Відповісти
дональд фредовича можна обійти в процесі прийняття законів. він необовʼязковий)
показати весь коментар
26.04.2025 23:04 Відповісти
Вот инфа из провластного источника. Напрягает допущение, что Украина скорее всего согласится на переговоры с путинным. Если это произойдет, то Путин держит Трампа за горло, а Трамп держит за горло Зеленского. Исход vможет быть плачевным

Не буде санкцій, про можливість яких заявив Трамп, ані виходу США з переговорів - танці продовжаться. Одне добре - станом на зараз ситуація така, що Україні не перекриють постачання "Байденовської" допомоги і не припинять підтримку розвідданими. умов, він "легітимізує затягнення переговорного процесу" Україна скоріш погодиться щоб не дати йому привід "зіскочити з теми", але буде наступний раунд саботажу, з постійним висуванням нереальних для України умов

Вночі була інформація про те, що вислухавши доповідь Уіткоффа про переговори у москві, Трамр заявив Держсекретару Рубіо, що "Так Deal не робляться. Треба щось робити". У понеділок буде знову велика нарада у Трампа де будуть вирішувати - що робити далі.
показати весь коментар
26.04.2025 22:01 Відповісти
 
 