Уже є двопартійний законопроєкт з додатковими тарифами щодо будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ та уран, - сенатор Грем
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що є двопартійний законопроєкт з майже 60 співавторами, який дасть можливість застосувати додаткові санкції щодо Росії.
Про це американський законодавець заявив у соцмережі Х, коментуючи допис президента Дональда Трампа про можливість застосування до РФ додаткових санкцій, інформує Цензор.НЕТ.
"Я дуже ціную президента Дональда Трампа та його команду, які старанно працюють над тим, щоб покласти край війні в Україні, яка була спричинена варварським вторгненням Путіна, у чесний та справедливий спосіб. Що стосується додаткових санкцій проти путінської Росії, то у мене є двопартійний законопроєкт з майже 60 співавторами, який накладе додаткові тарифи на будь-яку країну, яка купує російську нафту, газ, уран або інші продукти", - заявив сенатор.
Грем сказав, що "Сенат готовий рухатися в цьому напрямі і зробить це переважною більшістю голосів, якщо Росія не піде шляхом чесного, справедливого і тривалого миру".
Нагадаємо, що у своєму дописі 26 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що обстріли Росією України змушують його думати, що "можливо, Путін не хоче зупиняти війну, він просто грає з ним".
Президент США також додав, що до Путіна потрібно застосовувати інші заходи впливу: "З ним потрібно діяти інакше – через "банківські" або "вторинні санкції".
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З президентським вєто в США так само - вєтований закон повертається в Конгрес із коментарями, що треба виправити, а Конгрес вже вирішує, чи то виправляти і повертати на підпис, чи голосувати 2/3 голосів в обхід вєто.
США, це може робити!
що рудий вигадає, він ще сам не знає, а от ***** за це добре знає
тому й підвищує ставки, щоби виторгувати аби щось
звичайний кацапський блеф
а от щоби рудий заявив, що рудий йому більше не друг - такого не чув
поки що
далі буде ще веселіше та цікавіше
Проект вносять 60 співавторів-республіканців з 220 представлених у Конгресі. Щє є 213 демократів.
Це у найгіршому випадку 273 за і 160 проти, киця.
Не буде санкцій, про можливість яких заявив Трамп, ані виходу США з переговорів - танці продовжаться. Одне добре - станом на зараз ситуація така, що Україні не перекриють постачання "Байденовської" допомоги і не припинять підтримку розвідданими. умов, він "легітимізує затягнення переговорного процесу" Україна скоріш погодиться щоб не дати йому привід "зіскочити з теми", але буде наступний раунд саботажу, з постійним висуванням нереальних для України умов
Вночі була інформація про те, що вислухавши доповідь Уіткоффа про переговори у москві, Трамр заявив Держсекретару Рубіо, що "Так Deal не робляться. Треба щось робити". У понеділок буде знову велика нарада у Трампа де будуть вирішувати - що робити далі.