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Новини Відносини Трампа та Путіна
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Путін не мав жодних причин для ракетних ударів по цивільних районах, містах і селищах протягом останніх кількох днів, - Трамп

Трамп розкритикував Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін не мав жодних причин, щоб бити ракетами по цивільних районах, містах та селищах протягом останніх кількох днів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Трамп написав на платформі Truth Social.

"Путін не мав жодних причин для того, щоб протягом останніх кількох днів бити ракетами по цивільних районах, містах і селищах. Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупиняти війну, він просто грає зі мною", - зазначив Трамп.

Також він зауважим, що з Путіним потрібно боротися по-іншому - за допомогою "банківських" або "вторинних санкцій".

Також читайте: Путін прислухається до мене і припинить удари по Україні, - Трамп

"Занадто багато людей гине!!!" – Додав Трамп.

Трамп про Путіна

Автор: 

путін володимир (23831) Трамп Дональд (5678)


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Топ коментарі
+15
А до цього, значить, мав?..
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26.04.2025 17:15
+15
А до цього він мав якісь причини бити по цивільних об"єктах? Дивна заява ,но це ж трамп
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26.04.2025 17:16
+13
Він зараз вмикнув чи вимикнув "дурня"..
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26.04.2025 17:13
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не зрозумів-трамп що знову перекрасився?
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26.04.2025 17:12 Відповісти
Свяяті мощі і молитви Ватикану на рижого вплинули? Та з його маразмом це до завтра?
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26.04.2025 17:14 Відповісти
СТАРІСТЬ НЕ РАДІСТЬ, а старий шоузірковий нарцис з мажорнонедорозвиненими розумовими здібностями на тлі жодних ознак здобутого інтелекту - це вирок країні обравшої собі такого лідера. Путін переграв увесь світ, спочатку потренувався з Буратінкою а потїм по-МАГАбальшому... ...
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26.04.2025 17:36 Відповісти
Как можно слушать это?как можно вообще воспринимать такое?!это уже полный Хацс в голове трупа!
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26.04.2025 17:12 Відповісти
попытайтесь смотрить телемарафон - там еще и не такое впаривают
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26.04.2025 17:26 Відповісти
Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупиняти війну, він просто грає зі мною", - зазначив Трамп. Джерело: https://censor.net/ua/n3548981
- невже сам додумався , чи хтось підказав ?!
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26.04.2025 17:12 Відповісти
може марсіяни маска?
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26.04.2025 17:14 Відповісти
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26.04.2025 17:38 Відповісти
тобою вибраний віслюк його переконав.
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26.04.2025 17:48 Відповісти
Він зараз вмикнув чи вимикнув "дурня"..
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26.04.2025 17:13 Відповісти
Влучне запитання.
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26.04.2025 17:15 Відповісти
скільки можна слухати цей бред
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26.04.2025 17:14 Відповісти
А до цього, значить, мав?..
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26.04.2025 17:15 Відповісти
А до цього він мав якісь причини бити по цивільних об"єктах? Дивна заява ,но це ж трамп
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26.04.2025 17:16 Відповісти
До цього Байден Соросовіч Обама здав російський Крим росії. Якби трамп був тоді президентом, то путін би його поважав. Але цього не сталося. Це дуже неправильний крок Зеленського, в дуже неправильному напрямку.
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26.04.2025 18:08 Відповісти
***** не мало жодних причин, щоб бити ракетами по цивільних районах, містах та селищах протягом останніх кількох днів?!! тобто, до цих декілька останніх днів, він таке право мав?!!
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26.04.2025 17:16 Відповісти
Яких "декілька днів до цього"?
ТРИДЦЯТЬ ВІСІМ МІСЯЦІВ зо дня в день!
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26.04.2025 17:47 Відповісти
Завтра скаже: Я таке казав? Та нєє, то був якийсь інший Трамп!
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26.04.2025 17:16 Відповісти
...а через місяць-два заявить "Тих ударів ніколи б не було, якби я був тоді президентом".
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26.04.2025 17:20 Відповісти
Пожартував.
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26.04.2025 17:49 Відповісти
.... вирване з контексту.
наступний!
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26.04.2025 18:12 Відповісти
Додік, може ти дні з роками переплутав, чубатий гемороідальний ідіот?
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26.04.2025 17:19 Відповісти
Прозрел..
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26.04.2025 17:19 Відповісти
Завтря скаже, що любий на його мiсцi зробив також! 😁
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26.04.2025 17:20 Відповісти
боже какой ****'ж
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26.04.2025 17:20 Відповісти
Рыжий дебил, а чем путлер занимается все годы войны, разве не этим самым?
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26.04.2025 17:21 Відповісти
"50 відтінків *****" )))
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26.04.2025 17:21 Відповісти
Мав, бо він кончений скот та антихрист , а такі харчуються людською кров'ю.
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26.04.2025 17:22 Відповісти
Ну то скажи *****, що озброїш Україну до зубів, якщо він не припинить!
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26.04.2025 17:23 Відповісти
путлєра потрібно вздрючити - так - Трамп
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26.04.2025 17:24 Відповісти
Тобто три роки мав причини і то було нормально.
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26.04.2025 17:25 Відповісти
старий пердун! а коли "мав причини"?????
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26.04.2025 17:26 Відповісти
Только последних трех дней????а до этого террористы имели полное право стирать города Украины!
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26.04.2025 17:33 Відповісти
Це просто крашений флюгер з автозасмагою. Якби присісти йому на вуха вправніше чекистів?
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26.04.2025 17:35 Відповісти
Невже ЕрЗе його переконав, що ***** "з ним грається"?
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26.04.2025 17:41 Відповісти
ага, розказав як готувався до вторгнення, вивозячи Вавиродженецю та дожиттєвого стипендіата-юржидиста?
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26.04.2025 17:52 Відповісти
трамп хоче і до красивих і до розумних і по сраці порветься якщо не зупиниться.
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26.04.2025 17:41 Відповісти
А все 3 года, значит, Путин имел все основания убивать и пытать украинцев? Трамп - просто гигант мысли. Трамп - ум, честь и совесть нашей эпохи
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26.04.2025 17:43 Відповісти
"У Путина не было никаких причин для ракетных ударов по гражданским районам, городам и поселкам в течение последних нескольких дней, - Трамп ."
У Трампа что, произошло озарение мозга или он просто опять включил очередную дурочку?
В понедельник утром будет ясно..
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26.04.2025 17:49 Відповісти
та поховайте вже папу скільки можна над труною знущятися?
може Бог дасть і рудого відспіваємо - присипемо....
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26.04.2025 17:51 Відповісти
як що зовати - то в одному гробу з ******
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26.04.2025 17:52 Відповісти
в любому
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26.04.2025 17:56 Відповісти
Всі остання жертви у Сумах , у Києві, у Покровську та інших містах України на твоїй совісті, Трамп .
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26.04.2025 17:51 Відповісти
Ви серйозно? То "наше" тіло балдибілдера підЄрмачного, котре все зробило для капітуляції та замаринувало українців як шашлик, невинне?
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26.04.2025 17:57 Відповісти
Чому ж не мав. Ти йому дав право
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26.04.2025 17:56 Відповісти
Можливо.....!? Щось за пізно приходить просвітлення! Хоча добре що взагалі прийшло
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26.04.2025 17:59 Відповісти
ніякого просвітелення там нема і не буде.
діда в 78 не переробиш...
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26.04.2025 18:05 Відповісти
Схема роботи трампа (зараз сенс десь посередині між червоними стрілками, які вказують напрямок переміщення сенсу в голові):

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26.04.2025 18:02 Відповісти
Трамп кончений ******
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26.04.2025 18:03 Відповісти
Профессор в университете:
- Недоделанный курсовик - это не беда. Главное, когда будете делать детей - доделайте их!
А то потом приходят недоделанные дети и приносят недоделанные курсовики. И никак не прервать этот замкнутый круг…
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26.04.2025 18:05 Відповісти
Вже і Трамп зрозумів, що пуйло воно і є пуйло не більше і не менше. Воно бреше і вбиває, воно не з одним президентом США про щось домовлялися і кожного обдурило.
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26.04.2025 18:05 Відповісти
Завтра буде казати, що не треба було Україні хотіти в NATO, Обама віддав Крим, Байден почав війну, якщо немає ракет у відповідь то не потрібно було починати цю війну, якби я був тоді прези ........і т.д.
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26.04.2025 18:13 Відповісти
нема Америки поряд з Україною - уперлися в своє і робимо...
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26.04.2025 18:17 Відповісти
Обидва маразматичних діда хочуть двіжухі та чужих земель. Україна Трампу потрібна, як прецедент. Що отак запросто можна забирати чуже. Тож він може молоти, що хоче. А він і меле.
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26.04.2025 18:20 Відповісти
 
 