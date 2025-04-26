Путін не мав жодних причин для ракетних ударів по цивільних районах, містах і селищах протягом останніх кількох днів, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін не мав жодних причин, щоб бити ракетами по цивільних районах, містах та селищах протягом останніх кількох днів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Трамп написав на платформі Truth Social.

"Путін не мав жодних причин для того, щоб протягом останніх кількох днів бити ракетами по цивільних районах, містах і селищах. Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупиняти війну, він просто грає зі мною", - зазначив Трамп.

Також він зауважим, що з Путіним потрібно боротися по-іншому - за допомогою "банківських" або "вторинних санкцій".

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"Занадто багато людей гине!!!" – Додав Трамп.