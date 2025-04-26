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Новости Отношения Трампа и Путина слабость
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У Путина не было никаких причин для ракетных ударов по гражданским районам, городам и поселкам в течение последних нескольких дней, - Трамп

Трамп раскритиковал Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин не имел никаких причин, чтобы бить ракетами по гражданским районам, городам и поселкам в течение последних нескольких дней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал на платформе Truth Social.

"Путин не имел никаких причин для того, чтобы в течение последних нескольких дней бить ракетами по гражданским районам, городам и поселкам. Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет останавливать войну, он просто играет со мной", - отметил Трамп.

Также он заметим, что с Путиным нужно бороться по-другому - с помощью "банковских" или "вторичных санкций".

Также читайте: Путин прислушается ко мне и прекратит удары по Украине, - Трамп

"Слишком много людей погибает!!!" - добавил Трамп.

Трамп о Путине

Автор: 

путин владимир (31287) Трамп Дональд (5260)


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Топ комментарии
+31
Він зараз вмикнув чи вимикнув "дурня"..
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26.04.2025 17:13
+28
А до цього, значить, мав?..
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26.04.2025 17:15
+25
А до цього він мав якісь причини бити по цивільних об"єктах? Дивна заява ,но це ж трамп
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26.04.2025 17:16
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Правила форума Совет форумчан
не зрозумів-трамп що знову перекрасився?
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26.04.2025 17:12 Ответить
Свяяті мощі і молитви Ватикану на рижого вплинули? Та з його маразмом це до завтра?
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26.04.2025 17:14 Ответить
СТАРІСТЬ НЕ РАДІСТЬ, а старий шоузірковий нарцис з мажорнонедорозвиненими розумовими здібностями на тлі жодних ознак здобутого інтелекту - це вирок країні обравшої собі такого лідера. Путін переграв увесь світ, спочатку потренувався з Буратінкою а потїм по-МАГАбальшому... ...
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26.04.2025 17:36 Ответить
То дим Ватикану навіяв Трамп уявив себе у труні і прикинув, що будуть казати ті, що зібралися про те, чого він досяг. 😊 Але зараз приїде вітьков від пуцина, зіграють партію-другу у гольф - і дим Ватикану розвіється.
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26.04.2025 18:43 Ответить
Трампакси -вони такі
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26.04.2025 19:31 Ответить
Как можно слушать это?как можно вообще воспринимать такое?!это уже полный Хацс в голове трупа!
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26.04.2025 17:12 Ответить
попытайтесь смотрить телемарафон - там еще и не такое впаривают
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26.04.2025 17:26 Ответить
Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупиняти війну, він просто грає зі мною", - зазначив Трамп. Джерело: https://censor.net/ua/n3548981
- невже сам додумався , чи хтось підказав ?!
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26.04.2025 17:12 Ответить
може марсіяни маска?
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26.04.2025 17:14 Ответить
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26.04.2025 17:38 Ответить
тобою вибраний віслюк його переконав.
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26.04.2025 17:48 Ответить
Він зараз вмикнув чи вимикнув "дурня"..
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26.04.2025 17:13 Ответить
Влучне запитання.
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26.04.2025 17:15 Ответить
Згадався Яник:
https://www.youtube.com/watch?v=smPF1iks5oc
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26.04.2025 18:36 Ответить
А ему не надо включать или выключать. Там всё время включено. Даже когда у всех абсолютно выключено.
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26.04.2025 20:03 Ответить
скільки можна слухати цей бред
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26.04.2025 17:14 Ответить
А до цього, значить, мав?..
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26.04.2025 17:15 Ответить
А до цього він мав якісь причини бити по цивільних об"єктах? Дивна заява ,но це ж трамп
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26.04.2025 17:16 Ответить
До цього Байден Соросовіч Обама здав російський Крим росії. Якби трамп був тоді президентом, то путін би його поважав. Але цього не сталося. Це дуже неправильний крок Зеленського, в дуже неправильному напрямку.
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26.04.2025 18:08 Ответить
***** не мало жодних причин, щоб бити ракетами по цивільних районах, містах та селищах протягом останніх кількох днів?!! тобто, до цих декілька останніх днів, він таке право мав?!!
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26.04.2025 17:16 Ответить
Яких "декілька днів до цього"?
ТРИДЦЯТЬ ВІСІМ МІСЯЦІВ зо дня в день!
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26.04.2025 17:47 Ответить
Завтра скаже: Я таке казав? Та нєє, то був якийсь інший Трамп!
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26.04.2025 17:16 Ответить
...а через місяць-два заявить "Тих ударів ніколи б не було, якби я був тоді президентом".
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26.04.2025 17:20 Ответить
Пожартував.
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26.04.2025 17:49 Ответить
.... вирване з контексту.
наступний!
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26.04.2025 18:12 Ответить
Додік, може ти дні з роками переплутав, чубатий гемороідальний ідіот?
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26.04.2025 17:19 Ответить
Прозрел..
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26.04.2025 17:19 Ответить
Завтря скаже, що любий на його мiсцi зробив також! 😁
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26.04.2025 17:20 Ответить
боже какой ****'ж
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26.04.2025 17:20 Ответить
Рыжий дебил, а чем путлер занимается все годы войны, разве не этим самым?
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26.04.2025 17:21 Ответить
"50 відтінків *****" )))
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26.04.2025 17:21 Ответить
Мав, бо він кончений скот та антихрист , а такі харчуються людською кров'ю.
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26.04.2025 17:22 Ответить
Ну то скажи *****, що озброїш Україну до зубів, якщо він не припинить!
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26.04.2025 17:23 Ответить
путлєра потрібно вздрючити - так - Трамп
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26.04.2025 17:24 Ответить
Тобто три роки мав причини і то було нормально.
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26.04.2025 17:25 Ответить
старий пердун! а коли "мав причини"?????
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26.04.2025 17:26 Ответить
Только последних трех дней????а до этого террористы имели полное право стирать города Украины!
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26.04.2025 17:33 Ответить
Це просто крашений флюгер з автозасмагою. Якби присісти йому на вуха вправніше чекистів?
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26.04.2025 17:35 Ответить
Невже ЕрЗе його переконав, що ***** "з ним грається"?
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26.04.2025 17:41 Ответить
ага, розказав як готувався до вторгнення, вивозячи Вавиродженецю та дожиттєвого стипендіата-юржидиста?
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26.04.2025 17:52 Ответить
трамп хоче і до красивих і до розумних і по сраці порветься якщо не зупиниться.
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26.04.2025 17:41 Ответить
А все 3 года, значит, Путин имел все основания убивать и пытать украинцев? Трамп - просто гигант мысли. Трамп - ум, честь и совесть нашей эпохи
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26.04.2025 17:43 Ответить
"У Путина не было никаких причин для ракетных ударов по гражданским районам, городам и поселкам в течение последних нескольких дней, - Трамп ."
У Трампа что, произошло озарение мозга или он просто опять включил очередную дурочку?
В понедельник утром будет ясно..
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26.04.2025 17:49 Ответить
та поховайте вже папу скільки можна над труною знущятися?
може Бог дасть і рудого відспіваємо - присипемо....
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26.04.2025 17:51 Ответить
як що зовати - то в одному гробу з ******
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26.04.2025 17:52 Ответить
в любому
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26.04.2025 17:56 Ответить
Всі остання жертви у Сумах , у Києві, у Покровську та інших містах України на твоїй совісті, Трамп .
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26.04.2025 17:51 Ответить
Ви серйозно? То "наше" тіло балдибілдера підЄрмачного, котре все зробило для капітуляції та замаринувало українців як шашлик, невинне?
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26.04.2025 17:57 Ответить
Воно винне апріорі .
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26.04.2025 18:46 Ответить
Чому ж не мав. Ти йому дав право
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26.04.2025 17:56 Ответить
Можливо.....!? Щось за пізно приходить просвітлення! Хоча добре що взагалі прийшло
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26.04.2025 17:59 Ответить
ніякого просвітелення там нема і не буде.
діда в 78 не переробиш...
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26.04.2025 18:05 Ответить
Схема роботи трампа (зараз сенс десь посередині між червоними стрілками, які вказують напрямок переміщення сенсу в голові):

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26.04.2025 18:02 Ответить
Трамп кончений ******
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26.04.2025 18:03 Ответить
Профессор в университете:
- Недоделанный курсовик - это не беда. Главное, когда будете делать детей - доделайте их!
А то потом приходят недоделанные дети и приносят недоделанные курсовики. И никак не прервать этот замкнутый круг…
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26.04.2025 18:05 Ответить
Вже і Трамп зрозумів, що пуйло воно і є пуйло не більше і не менше. Воно бреше і вбиває, воно не з одним президентом США про щось домовлялися і кожного обдурило.
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26.04.2025 18:05 Ответить
Завтра буде казати, що не треба було Україні хотіти в NATO, Обама віддав Крим, Байден почав війну, якщо немає ракет у відповідь то не потрібно було починати цю війну, якби я був тоді прези ........і т.д.
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26.04.2025 18:13 Ответить
Так він вже таке каже (пише) -- почитайте оригінальний текст....
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26.04.2025 18:24 Ответить
... все що я ******* раніше - цього не було...
але все що далі - також
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26.04.2025 19:06 Ответить
нема Америки поряд з Україною - уперлися в своє і робимо...
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26.04.2025 18:17 Ответить
Обидва маразматичних діда хочуть двіжухі та чужих земель. Україна Трампу потрібна, як прецедент. Що отак запросто можна забирати чуже. Тож він може молоти, що хоче. А він і меле.
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26.04.2025 18:20 Ответить
путен трампу (задумчиво):
... так вот ты такой северный алень!
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26.04.2025 18:25 Ответить
Таки довбойоб!!Всі інші роки ,він все робив правильно?
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26.04.2025 18:26 Ответить
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26.04.2025 18:32 Ответить
*** ну и довбойоб ****.а завтра скажет-хуйлокабаев за мир............................................трамподаун иди *****!
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26.04.2025 18:40 Ответить
Якби Тампон щось чув про історію США, то він би знав, що під час війни 1861 року американці пережили те саме, що українці зараз. Вони вистояли і перемогли, але Тампон про це не чув.
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26.04.2025 18:42 Ответить
А в остальні дні виходить що мав.
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26.04.2025 18:45 Ответить
Афганістану знадобилося 10 років, щоб совок вшився з їхньої землі та закінчилася окупація. Але... тоді президентом США був Рейган.
Натомість, Україна воює вже 11 років, якщо рахувати від анексії Криму. І кінця-краю окупації українських земель рашистською пітьмою не видно. Чому?
А тому що президентами США були Обама-Тромб-Байден і є знову Тромб.
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26.04.2025 18:48 Ответить
Якби при владі були б професіонали ,то таких ганебних промахів у зовнішній політиці не було б! Понавибирали!
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26.04.2025 19:13 Ответить
"Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупиняти війну, він просто грає зі мною"
 Ну ***** собі Шерлок!

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26.04.2025 19:30 Ответить
Елементарно, Ватсон!
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26.04.2025 20:08 Ответить
Трампа надо свозить в Харьков в те районы, которые пострадали от обстрелов.
Спецом перед очередным обстрелом россиян.
Запасные штаны для Трампа не брать.
Вот потом, спустя 24 часа, война и закончится или даже раньше)
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26.04.2025 19:31 Ответить
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26.04.2025 19:33 Ответить
Й тут клешнями в стіл вхопився, наче в Шайгу доповідь заслуховує
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26.04.2025 20:10 Ответить
Как же глубокомысленно излагает ******* гнусное, что мол не было причин. Иногда так охота Пёрл Харбор 2!
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26.04.2025 19:44 Ответить
Волк, когда залазит в овчарню, давид всех овец, хотя для еды
хватает одной. Так и ****** из питерской подворотни живёт
в этом мире. А волков надо отстреливать и лицензию брать
не надо.
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26.04.2025 20:08 Ответить
Навіщо ху...лу причини, якби він шукав причини, то тоді не був ху...лом
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26.04.2025 20:22 Ответить
 
 