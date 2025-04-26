"У Путина не было никаких причин для ракетных ударов по гражданским районам, городам и поселкам в течение последних нескольких дней, - Трамп ."

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин не имел никаких причин, чтобы бить ракетами по гражданским районам, городам и поселкам в течение последних нескольких дней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал на платформе Truth Social.

"Путин не имел никаких причин для того, чтобы в течение последних нескольких дней бить ракетами по гражданским районам, городам и поселкам. Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет останавливать войну, он просто играет со мной", - отметил Трамп.

Также он заметим, что с Путиным нужно бороться по-другому - с помощью "банковских" или "вторичных санкций".

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"Слишком много людей погибает!!!" - добавил Трамп.