У Путина не было никаких причин для ракетных ударов по гражданским районам, городам и поселкам в течение последних нескольких дней, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин не имел никаких причин, чтобы бить ракетами по гражданским районам, городам и поселкам в течение последних нескольких дней.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал на платформе Truth Social.
"Путин не имел никаких причин для того, чтобы в течение последних нескольких дней бить ракетами по гражданским районам, городам и поселкам. Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет останавливать войну, он просто играет со мной", - отметил Трамп.
Также он заметим, что с Путиным нужно бороться по-другому - с помощью "банковских" или "вторичных санкций".
"Слишком много людей погибает!!!" - добавил Трамп.
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+31 Леонід #587957
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+25 Станислав Литвиненко #520459
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- невже сам додумався , чи хтось підказав ?!
https://www.youtube.com/watch?v=smPF1iks5oc
ТРИДЦЯТЬ ВІСІМ МІСЯЦІВ зо дня в день!
наступний!
У Трампа что, произошло озарение мозга или он просто опять включил очередную дурочку?
В понедельник утром будет ясно..
може Бог дасть і рудого відспіваємо - присипемо....
діда в 78 не переробиш...
- Недоделанный курсовик - это не беда. Главное, когда будете делать детей - доделайте их!
А то потом приходят недоделанные дети и приносят недоделанные курсовики. И никак не прервать этот замкнутый круг…
але все що далі - також
... так вот ты такой северный алень!
Натомість, Україна воює вже 11 років, якщо рахувати від анексії Криму. І кінця-краю окупації українських земель рашистською пітьмою не видно. Чому?
А тому що президентами США були Обама-Тромб-Байден і є знову Тромб.
Ну ***** собі Шерлок!
Спецом перед очередным обстрелом россиян.
Запасные штаны для Трампа не брать.
Вот потом, спустя 24 часа, война и закончится или даже раньше)
хватает одной. Так и ****** из питерской подворотни живёт
в этом мире. А волков надо отстреливать и лицензию брать
не надо.