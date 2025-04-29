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Трамп заявив, що може застосувати "санкційну зброю" проти РФ
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп припустив можливість введення санкцій проти Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю The Altantic.
"Це не обовʼязково має бути зброя. Є багато різної зброї. Не обовʼязково має йтися про зброю із кулями. Це може бути санкційна зброя, банківська чи інша зброя", - так Трамп відповів на запитання про те, чи надасть він Україні більше озброєння.
Також він додав, що дії Росії можуть змусити його бути більш прихильним до України. "Не обовʼязково на боці Зеленського, але на боці України - так", - зазначив президент США.
Топ коментарі
+2 НБ
показати весь коментар29.04.2025 01:33
+2 Олег Макартур #591230
показати весь коментар29.04.2025 01:45
+1 Тонка червона лінія #590838
показати весь коментар29.04.2025 01:23
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Так, наприклад, на Костянтинівському напрямку російські війська планують використовувати територію «Шахти імені Святої Матрони Московської» як плацдарм для атак у напрямку північної околиці Щербинівки, взяття якої погіршить ситуацію на захід від Торецька.
Ділянка від Торецька до згаданої шахти знаходиться під ударами дроноводів ЗСУ, тому російським військам дуже складно перекинути і накопичити великі сили.
Інша справа - тимчасове перемир'я..."