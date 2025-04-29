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Новини Санкції США проти Росії
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Трамп заявив, що може застосувати "санкційну зброю" проти РФ

Президент США Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп припустив можливість введення санкцій проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю The Altantic.

"Це не обовʼязково має бути зброя. Є багато різної зброї. Не обовʼязково має йтися про зброю із кулями. Це може бути санкційна зброя, банківська чи інша зброя", - так Трамп відповів на запитання про те, чи надасть він Україні більше озброєння.

Також він додав, що дії Росії можуть змусити його бути більш прихильним до України. "Не обовʼязково на боці Зеленського, але на боці України - так", - зазначив президент США.

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Автор: 

санкції (11846) США (22909) Трамп Дональд (5726)


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Топ коментарі
+2
Завтра Трамп проснеться і скаже що до будь-яких угод, які підписували США протягом своєї історії, він не має ніякого стосунку. І взагалі він вже проголосив "Еру Трампа" та "Золотий вік Америки" без памяті, мізків та ліберально-демократичних цінностей і залишилось тільки переписати Конституцію США, або взагалі викинути її в смітник.
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29.04.2025 01:33
+2
От й Мир від Трампа..Девятобесие...Він ще на мавзолее посидить й скаже Пііссс-Пісс! От я ж обіцяв..Все..тепер можеш далі бомбить мій кореш вован..Тількі Томагавки в черепі допоможуть цім маразматикам..Вони ніяк неможуть між собою розібратись хто з них мае право носити фуражку Гіилера..Вован начальник в Донні.Зато в Доні більше зброї..Але фуражка Гітлера в Вована.....Він в ній голий по кремлю бігае ночами коли злий..Непрості питання...Геополітичні!..можуть й подратись..Донні теж хоче по кремлю голийм побігать у Адольфльвому кашкеті...Маск хтів але зігувати почав раніш девя'ятобісся..От бедолага..спалився..ось головні питьання сьогодення..
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29.04.2025 01:45
+1
@ "Перемир'я, яке оголосив путін з 00:00 з 7 на 8 травня до 00:00 у ніч на 11 травня, потрібне йому не лише для проведення параду 9 травня, а й для підготовки низки наступальних операцій.
Так, наприклад, на Костянтинівському напрямку російські війська планують використовувати територію «Шахти імені Святої Матрони Московської» як плацдарм для атак у напрямку північної околиці Щербинівки, взяття якої погіршить ситуацію на захід від Торецька.
Ділянка від Торецька до згаданої шахти знаходиться під ударами дроноводів ЗСУ, тому російським військам дуже складно перекинути і накопичити великі сили.
Інша справа - тимчасове перемир'я..."
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29.04.2025 01:23
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@ "Перемир'я, яке оголосив путін з 00:00 з 7 на 8 травня до 00:00 у ніч на 11 травня, потрібне йому не лише для проведення параду 9 травня, а й для підготовки низки наступальних операцій.
Так, наприклад, на Костянтинівському напрямку російські війська планують використовувати територію «Шахти імені Святої Матрони Московської» як плацдарм для атак у напрямку північної околиці Щербинівки, взяття якої погіршить ситуацію на захід від Торецька.
Ділянка від Торецька до згаданої шахти знаходиться під ударами дроноводів ЗСУ, тому російським військам дуже складно перекинути і накопичити великі сили.
Інша справа - тимчасове перемир'я..."
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29.04.2025 01:23 Відповісти
https://youtu.be/OsslVMhw_cs?t=370 як кацапи використовують "пєрєміріє"
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29.04.2025 03:13 Відповісти
Cлова, які приписують президенту США Гаррі Трумену: "Якщо тобі потрібен друг у Вашингтоні, заведи собаку".
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29.04.2025 01:27 Відповісти
Після оплесків у Ватикані Зеленський став для рудого заклятим ворогом. Нарциса пляцнули мордою у власні сцяки. Але мусить грати рольсправедливого рефері. Зброї не дасть, санкції будуть косметичні.
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29.04.2025 01:29 Відповісти
Завтра Трамп проснеться і скаже що до будь-яких угод, які підписували США протягом своєї історії, він не має ніякого стосунку. І взагалі він вже проголосив "Еру Трампа" та "Золотий вік Америки" без памяті, мізків та ліберально-демократичних цінностей і залишилось тільки переписати Конституцію США, або взагалі викинути її в смітник.
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29.04.2025 01:33 Відповісти
бідний кремлівський агент трамп...і ху* ла любе ...і комплексів квітучої квітки багато ...а листячко вже пожовкло , мізки маском з віткоффом запудрені ...надіньте йому памперс на гоову , шоб команда агентів московії Білого дому, не зас* рала йому голову ...
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29.04.2025 01:44 Відповісти
От й Мир від Трампа..Девятобесие...Він ще на мавзолее посидить й скаже Пііссс-Пісс! От я ж обіцяв..Все..тепер можеш далі бомбить мій кореш вован..Тількі Томагавки в черепі допоможуть цім маразматикам..Вони ніяк неможуть між собою розібратись хто з них мае право носити фуражку Гіилера..Вован начальник в Донні.Зато в Доні більше зброї..Але фуражка Гітлера в Вована.....Він в ній голий по кремлю бігае ночами коли злий..Непрості питання...Геополітичні!..можуть й подратись..Донні теж хоче по кремлю голийм побігать у Адольфльвому кашкеті...Маск хтів але зігувати почав раніш девя'ятобісся..От бедолага..спалився..ось головні питьання сьогодення..
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29.04.2025 01:45 Відповісти
Може.Але не буде?
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29.04.2025 01:49 Відповісти
Трамп вже забув що заявив, що може застосувати "санкційну зброю" проти РФ.
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29.04.2025 01:53 Відповісти
О я навіть знаю які санкції будуть від трампа, 1- певно поверне назад до рф картину яку йому подарували і 2- США відмовляться від рубля як резервної валюти)
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29.04.2025 01:55 Відповісти
Введуть тариф 3% на балалайки.
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29.04.2025 01:58 Відповісти
А може і не застосувати. Як тому мудаку примариться
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29.04.2025 02:12 Відповісти
Звичайно може. Ніхто ж не заважає. Але чи буде. А він не буде.
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29.04.2025 02:17 Відповісти
Да шо ты говоришь, держите его семеро
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29.04.2025 02:48 Відповісти
 
 