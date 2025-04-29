Трамп заявив, що може застосувати "санкційну зброю" проти РФ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп припустив можливість введення санкцій проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю The Altantic.

"Це не обовʼязково має бути зброя. Є багато різної зброї. Не обовʼязково має йтися про зброю із кулями. Це може бути санкційна зброя, банківська чи інша зброя", - так Трамп відповів на запитання про те, чи надасть він Україні більше озброєння.

Також він додав, що дії Росії можуть змусити його бути більш прихильним до України. "Не обовʼязково на боці Зеленського, але на боці України - так", - зазначив президент США.

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