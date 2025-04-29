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Новости Прекращение войны
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ПТРК Javelin, которые США передали Украине, предотвратили успех РФ в наступлении на Киев, - Трамп

Трамп заявил, что спас Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что его действиями, а именно передача противоракетных комплексов Javelin, помогла Украине выстоять в начале полномасштабного военного вторжения РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил в интервью редактору The Atlantic Джеффри Голдбергу.

"Думаю, я спасаю эту страну. Думаю, эта страна была бы раздавлена очень быстро. Это большая военная машина", - заявил Трамп.

В этом контексте он напомнил, как предоставил Украине "огромное количество" Javelin, способных подбивать танки.

"И если бы не я - я тот, кто дал им Javelin, которые подбили танки. Знаете, тот момент с танками был важным моментом, когда танки застряли в грязи, и я дал им огромное количество Javelin. Это противотанковые установки. И они уничтожили все эти танки, когда те застряли в грязи. Знаете, это был большой момент, потому что, если бы эти танки вошли они были бы в 71 миле от Киева - они собирались захватить Киев. Это был бы конец войны; она закончилась бы за один день", - считает президент США.

Трамп также выразил сожаление, что война продолжилась.

"В этой войне погибло гораздо больше людей, чем сообщается. Не только солдат. Это много солдат, но и много других людей", - заявил президент США, еще раз повторив, что он "спасает эту страну".

Американский лидер также привел мнение премьер-министра Норвегии, который, по его словам, заявил, что если бы Трамп не вмешался, эта война никогда бы не закончилась.

"Я думаю, что я делаю большую услугу Украине. Я верю в это", - заверил Трамп.

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Автор: 

Украина (44958) Трамп Дональд (5305) Javelin (167) война в Украине (3972)


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Топ комментарии
+24
200 шт звкриті за сотні км від фронту з ключами у американського сержанта як могли запобігти успіху рф у наступі на Київ?
Його брехні та самозакоханності немає меж.
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29.04.2025 10:45
+19
Тобто це заслуга Трампа, а не українців?!
Тріпло. Його послухати, то і світ створив Великий Трамп.
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29.04.2025 10:45
+19
так 200 ракет і 37 пускових установок це величезна кількість ! правда якщо воювати з Люксембургом ...
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29.04.2025 10:51
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Правила форума Совет форумчан
Ще більшою послугою було б знищення ВВХ
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29.04.2025 10:42 Ответить
200 шт звкриті за сотні км від фронту з ключами у американського сержанта як могли запобігти успіху рф у наступі на Київ?
Його брехні та самозакоханності немає меж.
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29.04.2025 10:45 Ответить
Вже давно передав би пару сотен томагавків,тоді можно вихвалятися як павичу.
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29.04.2025 11:21 Ответить
Воно й тут бреше. Він нічого особисто не передавав, навпаки гальмував як міг. Передача тих ракет була ініціативою старих "яструбів" республіканської партії, яких підтримали багато демократів.
Трамп у свою чергу шантажував українську владу і вимагав підіграти йому в протистоянні з верхівкою Дем.партії.
Трамп -це просто феєричний недоумок та покидьок
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29.04.2025 11:52 Ответить
Тобто це заслуга Трампа, а не українців?!
Тріпло. Його послухати, то і світ створив Великий Трамп.
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29.04.2025 10:45 Ответить
Це ще попереду.
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29.04.2025 10:47 Ответить
Так! - Джавеліни допомогли сильно - тепер навіть в борщі буде нагадувати
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29.04.2025 10:49 Ответить
все вірно!
от клятий обама не дав, а геніальний трамп дав.
тому, ми майже знищили весь кацапський флот у чорному морі.
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29.04.2025 10:50 Ответить
так 200 ракет і 37 пускових установок це величезна кількість ! правда якщо воювати з Люксембургом ...
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29.04.2025 10:51 Ответить
👍
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29.04.2025 10:59 Ответить
Якби не я, то Бог не народився б. (с) Трамп
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29.04.2025 10:51 Ответить
І наскільки "Джавелінів" ти дав більше, ніж отой деменційний Байден?
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29.04.2025 10:51 Ответить
А чому передані афганцям, такі самі джавеліни плюс купа іншої техніки, не запобігли наступу талібів на Кабул?
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29.04.2025 10:52 Ответить
NLAW в основному допомогли....
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29.04.2025 10:55 Ответить
При цьому дурневі було передано всього 200 "Джавелінів", і було заборонено їх застосування "до особливого дозволу" - тоді як проти нас пішли ТИСЯЧІ танків та БМП. Основна маса "Джавелінів" була передана при Байдені, і зняті обмеження до застосування...
Це, як в старому українському анекдоті: "Злізла муха увечері, з рогів вола, витерла лоба і каже: "Ох ми сьогодні і наоралися...".
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29.04.2025 10:57 Ответить
Я майже впевнений, що таке явище як схід сонця - це теж заслуга Трампа.
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29.04.2025 10:58 Ответить
Не порти впечатление. Давай Томагавки.
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29.04.2025 10:59 Ответить
Мужик гоне.Запобігли ЗСУ,народ України.Заміть, не влада,а народ,згуртувавшись навколо ЗСУ.Ми вдячні за допомогу зброєю народу США і другим народам Європи,Азії,Австралії але зброя без людини це металобрухт.
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29.04.2025 11:00 Ответить
Адміністрація Дональда Трампа передала Києву 210 протитанкових ракет і 37 комплексів Javelin на суму 47 мільйонів доларів.
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29.04.2025 11:04 Ответить
а Байден передав Україні понад 5000 Javelin
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29.04.2025 11:06 Ответить
Он так часто несёт пургу, что уже трудно определить, это до приёма дозы или после?
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29.04.2025 11:04 Ответить
Байден дав в 20 разів більше і мовчить
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29.04.2025 11:07 Ответить
Маск навчив його курити дурь
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29.04.2025 11:08 Ответить
не дав, а продав за $55 млн., правда прийшли чомусь не всі. недостачу замінили гвинтівками з оптичним прицілом.
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29.04.2025 11:06 Ответить
Трапм желеет что дал жавелины. В первую очередь благодаря героизму и сплоченности Украинцев , Украина выстояла. СЛАВА УКРАИНСКОМУ НАРОДУ! Обида гложет трапма что вознаграждение не получил в материальном плане. Теперь злится и хочет получит вознаграждение от агрессора. Дырку тебе от бублика . Пусть готовится к импичменту. Все будет УКРАИНА,! СЛАВА УКРАИНЕ!
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29.04.2025 11:06 Ответить
Я і народ рима )))
Калігуля *** ть
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29.04.2025 11:08 Ответить
ПТРК Javelin... запобігли успіху РФ у наступі на Київ
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Что-то я не видел 200 сгоревших кацапских танков ни на Оболони в Киеве, ни в Гостомеле.
А ведь на Киев наступала 64-километровая колонна военной техники, протянувшаяся от Иванкова до Гостомеля.
И что, эту 64- километровую колону уничтожили 200 ПТРК Javelin ?
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29.04.2025 11:11 Ответить
Трамп продукт хуцпи, а не розумової праці. Зараз йому лише 78, а в нього вже всі ознаки деменції. Це не лікується.
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29.04.2025 11:12 Ответить
тілі куля в голову допоможе
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29.04.2025 11:13 Ответить
Ніхто не сперечається, що це була гарна допомога Україні, бо поки всі просто співчували, Трамп таки вирішив надати Джавіліни. І це, пане Дональд, всі пом'ятають.
То логічно б було, пане Д.Трамп, зробити висновок, що якщо джавіліни які ви надали, допомогли зберегіти Києв від рашистсько фашистського наступу, то надання Україні, вами особисто, Атакамсів, Петріотів, літаків F-35, F-16,балістичні ракети PrSM під HIMARS, ТО УКРАЇНА ЗАВДЯКИ ВАМ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ НЕ ТІЛЬКИ МИР, А І ПОВЕРНЕННЯ ПОВАГИ ВСІМА ДО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА І СУВЕРІНІТЕТУ УКРАЇНИ І ВСІХ КРАЇН ВЗАГАЛІ.

ОТ ТОДІ ВИ ДІЙСНО МОГЛИ Б СКАЗАТИ, ЩО ВИ ТВОРИТЕ ІСТОРІЮ МИРУ, але не сьогодні, сьогодні, нажаль, ви популяризуєте хаос, зраду, торгівлю життями інших людей, і це теж історія, але історі тотальної темряви безбожності.
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29.04.2025 11:19 Ответить
Довольно очевидно, что 200 Джавелинов это почти ничто при том масштабе наступления, который угрожал Украине когда их передавали, зато теперь Трумпло может при любом удобном случае об этом напоминать, так не это ли была настоящая причина их передачи, вопрос риторический.
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29.04.2025 11:41 Ответить
Так то воно бігало з установкою Джавєліна по Інститутський, допомогаючи кадирівців відстрілювати у Києві?
3,14 - брехун.
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29.04.2025 11:44 Ответить
Рижий пручався передати Джавеліни і лише коли Конгрес проголосував то поставив підпис. Його заслуги в передачі не має. За руським кораблем.
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29.04.2025 11:52 Ответить
Ще один «слуга народу» знайшовся!
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29.04.2025 11:54 Ответить
..ну ладно - президент - шоумен - це ще, якось, нічого, терпимо...
але президент - блазень-клоун-брехло-фантазер - то вже занадто і небезпечно, особливо для США, ну, типу, найпотужнішої-найвеличнішої демократії...
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29.04.2025 12:06 Ответить
Нарцис хрєнов!!!! Що воно дало? ПНХ!!!
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29.04.2025 12:13 Ответить
Я остаюсь уверен в том, что Киев спасли украинцы и nlaw поставленные Британией.
Надеюсь это существо скоро уйдёт с мировой арены.
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29.04.2025 12:20 Ответить
трампа особисто з них стріляв чи так вигадав як завжди ? Розсекречу для нього новину: всі Джави були на Донеччині. Проте трампа там ніхто не бачив.
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29.04.2025 13:09 Ответить
 
 