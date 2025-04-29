ПТРК Javelin, которые США передали Украине, предотвратили успех РФ в наступлении на Киев, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что его действиями, а именно передача противоракетных комплексов Javelin, помогла Украине выстоять в начале полномасштабного военного вторжения РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил в интервью редактору The Atlantic Джеффри Голдбергу.
"Думаю, я спасаю эту страну. Думаю, эта страна была бы раздавлена очень быстро. Это большая военная машина", - заявил Трамп.
В этом контексте он напомнил, как предоставил Украине "огромное количество" Javelin, способных подбивать танки.
"И если бы не я - я тот, кто дал им Javelin, которые подбили танки. Знаете, тот момент с танками был важным моментом, когда танки застряли в грязи, и я дал им огромное количество Javelin. Это противотанковые установки. И они уничтожили все эти танки, когда те застряли в грязи. Знаете, это был большой момент, потому что, если бы эти танки вошли они были бы в 71 миле от Киева - они собирались захватить Киев. Это был бы конец войны; она закончилась бы за один день", - считает президент США.
Трамп также выразил сожаление, что война продолжилась.
"В этой войне погибло гораздо больше людей, чем сообщается. Не только солдат. Это много солдат, но и много других людей", - заявил президент США, еще раз повторив, что он "спасает эту страну".
Американский лидер также привел мнение премьер-министра Норвегии, который, по его словам, заявил, что если бы Трамп не вмешался, эта война никогда бы не закончилась.
"Я думаю, что я делаю большую услугу Украине. Я верю в это", - заверил Трамп.
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Його брехні та самозакоханності немає меж.
Трамп у свою чергу шантажував українську владу і вимагав підіграти йому в протистоянні з верхівкою Дем.партії.
Трамп -це просто феєричний недоумок та покидьок
Тріпло. Його послухати, то і світ створив Великий Трамп.
от клятий обама не дав, а геніальний трамп дав.
тому, ми майже знищили весь кацапський флот у чорному морі.
Це, як в старому українському анекдоті: "Злізла муха увечері, з рогів вола, витерла лоба і каже: "Ох ми сьогодні і наоралися...".
Калігуля *** ть
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Что-то я не видел 200 сгоревших кацапских танков ни на Оболони в Киеве, ни в Гостомеле.
А ведь на Киев наступала 64-километровая колонна военной техники, протянувшаяся от Иванкова до Гостомеля.
И что, эту 64- километровую колону уничтожили 200 ПТРК Javelin ?
То логічно б було, пане Д.Трамп, зробити висновок, що якщо джавіліни які ви надали, допомогли зберегіти Києв від рашистсько фашистського наступу, то надання Україні, вами особисто, Атакамсів, Петріотів, літаків F-35, F-16,балістичні ракети PrSM під HIMARS, ТО УКРАЇНА ЗАВДЯКИ ВАМ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ НЕ ТІЛЬКИ МИР, А І ПОВЕРНЕННЯ ПОВАГИ ВСІМА ДО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА І СУВЕРІНІТЕТУ УКРАЇНИ І ВСІХ КРАЇН ВЗАГАЛІ.
ОТ ТОДІ ВИ ДІЙСНО МОГЛИ Б СКАЗАТИ, ЩО ВИ ТВОРИТЕ ІСТОРІЮ МИРУ, але не сьогодні, сьогодні, нажаль, ви популяризуєте хаос, зраду, торгівлю життями інших людей, і це теж історія, але історі тотальної темряви безбожності.
3,14 - брехун.
але президент - блазень-клоун-брехло-фантазер - то вже занадто і небезпечно, особливо для США, ну, типу, найпотужнішої-найвеличнішої демократії...
Надеюсь это существо скоро уйдёт с мировой арены.