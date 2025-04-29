ПТРК Javelin, которые США передали Украине, предотвратили успех РФ в наступлении на Киев, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его действиями, а именно передача противоракетных комплексов Javelin, помогла Украине выстоять в начале полномасштабного военного вторжения РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил в интервью редактору The Atlantic Джеффри Голдбергу.

"Думаю, я спасаю эту страну. Думаю, эта страна была бы раздавлена очень быстро. Это большая военная машина", - заявил Трамп.

В этом контексте он напомнил, как предоставил Украине "огромное количество" Javelin, способных подбивать танки.

"И если бы не я - я тот, кто дал им Javelin, которые подбили танки. Знаете, тот момент с танками был важным моментом, когда танки застряли в грязи, и я дал им огромное количество Javelin. Это противотанковые установки. И они уничтожили все эти танки, когда те застряли в грязи. Знаете, это был большой момент, потому что, если бы эти танки вошли они были бы в 71 миле от Киева - они собирались захватить Киев. Это был бы конец войны; она закончилась бы за один день", - считает президент США.

Трамп также выразил сожаление, что война продолжилась.

"В этой войне погибло гораздо больше людей, чем сообщается. Не только солдат. Это много солдат, но и много других людей", - заявил президент США, еще раз повторив, что он "спасает эту страну".

Американский лидер также привел мнение премьер-министра Норвегии, который, по его словам, заявил, что если бы Трамп не вмешался, эта война никогда бы не закончилась.

"Я думаю, что я делаю большую услугу Украине. Я верю в это", - заверил Трамп.

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