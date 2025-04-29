ПТРК Javelin, які США передали Україні, запобігли успіху РФ у наступі на Київ, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його діями, а саме передача протиракетних комплексів Javelin, допомогла Україні вистояти на початку повномасштабного військового вторгнення РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив в інтерв'ю редактору The Atlantic Джеффрі Голдбергу.

"Думаю, я рятую цю країну. Думаю, ця країна була б розчавлена дуже швидко. Це велика військова машина", - заявив Трамп.

У цьому контексті він нагадав, як надав Україні "величезну кількість" Javelin, що здатні підбивати танки.

"І якби не я — я той, хто дав їм Javelin, які підбили танки. Знаєте, той момент із танками був важливим моментом, коли танки застрягли в багнюці, і я дав їм величезну кількість Javelin. Це протитанкові установки. І вони знищили всі ці танки, коли ті застрягли в багнюці. Знаєте, це був великий момент, тому що, якби ці танки увійшли вони були б за 71 милю від Києва - вони збиралися захопити Київ. Це був би кінець війни; вона закінчилася б за один день", - вважає президент США.

Трамп також висловив жаль, що війна продовжилася.

"У цій війні загинуло набагато більше людей, ніж повідомляється. Не тільки солдатів. Це багато солдатів, але й багато інших людей", — заявив президент США, ще раз повторивши, що він "рятує цю країну".

Американський лідер також навів думку прем'єр-міністра Норвегії, який, за його словами, заявив, що якби Трамп не втрутився, ця війна ніколи б не закінчилася

"Я думаю, що я роблю велику послугу Україні. Я вірю в це", - запевнив Трамп.

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