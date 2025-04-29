УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11124 відвідувача онлайн
Новини Припинення війни
1 360 30

ПТРК Javelin, які США передали Україні, запобігли успіху РФ у наступі на Київ, - Трамп

Трамп заявив що врятував Україну

Президент США Дональд Трамп заявив, що його діями, а саме передача протиракетних комплексів Javelin, допомогла Україні вистояти на початку повномасштабного військового вторгнення РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив в інтерв'ю редактору The Atlantic Джеффрі Голдбергу.

"Думаю, я рятую цю країну. Думаю, ця країна була б розчавлена дуже швидко. Це велика військова машина", - заявив Трамп.

У цьому контексті він нагадав, як надав Україні "величезну кількість" Javelin, що здатні підбивати танки.

"І якби не я — я той, хто дав їм Javelin, які підбили танки. Знаєте, той момент із танками був важливим моментом, коли танки застрягли в багнюці, і я дав їм величезну кількість Javelin. Це протитанкові установки. І вони знищили всі ці танки, коли ті застрягли в багнюці. Знаєте, це був великий момент, тому що, якби ці танки увійшли  вони були б за 71 милю від Києва - вони збиралися захопити Київ. Це був би кінець війни; вона закінчилася б за один день", - вважає президент США.

Трамп також висловив жаль, що війна продовжилася.

"У цій війні загинуло набагато більше людей, ніж повідомляється. Не тільки солдатів. Це багато солдатів, але й багато інших людей", — заявив президент США, ще раз повторивши, що він "рятує цю країну".

Американський лідер також навів думку прем'єр-міністра Норвегії, який, за його словами, заявив, що якби Трамп не втрутився, ця війна ніколи б не закінчилася

"Я думаю, що я роблю велику послугу Україні. Я вірю в це", - запевнив Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що може застосувати "санкційну зброю" проти РФ

Автор: 

Україна (5906) Трамп Дональд (5726) Javelin (178) війна в Україні (4007)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Тобто це заслуга Трампа, а не українців?!
Тріпло. Його послухати, то і світ створив Великий Трамп.
показати весь коментар
29.04.2025 10:45
+7
200 шт звкриті за сотні км від фронту з ключами у американського сержанта як могли запобігти успіху рф у наступі на Київ?
Його брехні та самозакоханності немає меж.
показати весь коментар
29.04.2025 10:45
+6
так 200 ракет і 37 пускових установок це величезна кількість ! правда якщо воювати з Люксембургом ...
показати весь коментар
29.04.2025 10:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще більшою послугою було б знищення ВВХ
показати весь коментар
29.04.2025 10:42 Відповісти
200 шт звкриті за сотні км від фронту з ключами у американського сержанта як могли запобігти успіху рф у наступі на Київ?
Його брехні та самозакоханності немає меж.
показати весь коментар
29.04.2025 10:45 Відповісти
Вже давно передав би пару сотен томагавків,тоді можно вихвалятися як павичу.
показати весь коментар
29.04.2025 11:21 Відповісти
Тобто це заслуга Трампа, а не українців?!
Тріпло. Його послухати, то і світ створив Великий Трамп.
показати весь коментар
29.04.2025 10:45 Відповісти
Це ще попереду.
показати весь коментар
29.04.2025 10:47 Відповісти
Так! - Джавеліни допомогли сильно - тепер навіть в борщі буде нагадувати
показати весь коментар
29.04.2025 10:49 Відповісти
все вірно!
от клятий обама не дав, а геніальний трамп дав.
тому, ми майже знищили весь кацапський флот у чорному морі.
показати весь коментар
29.04.2025 10:50 Відповісти
так 200 ракет і 37 пускових установок це величезна кількість ! правда якщо воювати з Люксембургом ...
показати весь коментар
29.04.2025 10:51 Відповісти
👍
показати весь коментар
29.04.2025 10:59 Відповісти
Якби не я, то Бог не народився б. (с) Трамп
показати весь коментар
29.04.2025 10:51 Відповісти
І наскільки "Джавелінів" ти дав більше, ніж отой деменційний Байден?
показати весь коментар
29.04.2025 10:51 Відповісти
А чому передані афганцям, такі самі джавеліни плюс купа іншої техніки, не запобігли наступу талібів на Кабул?
показати весь коментар
29.04.2025 10:52 Відповісти
NLAW в основному допомогли....
показати весь коментар
29.04.2025 10:55 Відповісти
При цьому дурневі було передано всього 200 "Джавелінів", і було заборонено їх застосування "до особливого дозволу" - тоді як проти нас пішли ТИСЯЧІ танків та БМП. Основна маса "Джавелінів" була передана при Байдені, і зняті обмеження до застосування...
Це, як в старому українському анекдоті: "Злізла муха увечері, з рогів вола, витерла лоба і каже: "Ох ми сьогодні і наоралися...".
показати весь коментар
29.04.2025 10:57 Відповісти
Я майже впевнений, що таке явище як схід сонця - це теж заслуга Трампа.
показати весь коментар
29.04.2025 10:58 Відповісти
Не порти впечатление. Давай Томагавки.
показати весь коментар
29.04.2025 10:59 Відповісти
Мужик гоне.Запобігли ЗСУ,народ України.Заміть, не влада,а народ,згуртувавшись навколо ЗСУ.Ми вдячні за допомогу зброєю народу США і другим народам Європи,Азії,Австралії але зброя без людини це металобрухт.
показати весь коментар
29.04.2025 11:00 Відповісти
Адміністрація Дональда Трампа передала Києву 210 протитанкових ракет і 37 комплексів Javelin на суму 47 мільйонів доларів.
показати весь коментар
29.04.2025 11:04 Відповісти
а Байден передав Україні понад 5000 Javelin
показати весь коментар
29.04.2025 11:06 Відповісти
Он так часто несёт пургу, что уже трудно определить, это до приёма дозы или после?
показати весь коментар
29.04.2025 11:04 Відповісти
Байден дав в 20 разів більше і мовчить
показати весь коментар
29.04.2025 11:07 Відповісти
Маск навчив його курити дурь
показати весь коментар
29.04.2025 11:08 Відповісти
не дав, а продав за $55 млн., правда прийшли чомусь не всі. недостачу замінили гвинтівками з оптичним прицілом.
показати весь коментар
29.04.2025 11:06 Відповісти
Трапм желеет что дал жавелины. В первую очередь благодаря героизму и сплоченности Украинцев , Украина выстояла. СЛАВА УКРАИНСКОМУ НАРОДУ! Обида гложет трапма что вознаграждение не получил в материальном плане. Теперь злится и хочет получит вознаграждение от агрессора. Дырку тебе от бублика . Пусть готовится к импичменту. Все будет УКРАИНА,! СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
29.04.2025 11:06 Відповісти
Я і народ рима )))
Калігуля *** ть
показати весь коментар
29.04.2025 11:08 Відповісти
ПТРК Javelin... запобігли успіху РФ у наступі на Київ
---------------------------------------------------------------------------------
Что-то я не видел 200 сгоревших кацапских танков ни на Оболони в Киеве, ни в Гостомеле.
А ведь на Киев наступала 64-километровая колонна военной техники, протянувшаяся от Иванкова до Гостомеля.
И что, эту 64- километровую колону уничтожили 200 ПТРК Javelin ?
показати весь коментар
29.04.2025 11:11 Відповісти
Трамп продукт хуцпи, а не розумової праці. Зараз йому лише 78, а в нього вже всі ознаки деменції. Це не лікується.
показати весь коментар
29.04.2025 11:12 Відповісти
тілі куля в голову допоможе
показати весь коментар
29.04.2025 11:13 Відповісти
Ніхто не сперечається, що це була гарна допомога Україні, бо поки всі просто співчували, Трамп таки вирішив надати Джавіліни. І це, пане Дональд, всі пом'ятають.
То логічно б було, пане Д.Трамп, зробити висновок, що якщо джавіліни які ви надали, допомогли зберегіти Києв від рашистсько фашистського наступу, то надання Україні, вами особисто, Атакамсів, Петріотів, літаків F-35, F-16,балістичні ракети PrSM під HIMARS, ТО УКРАЇНА ЗАВДЯКИ ВАМ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ НЕ ТІЛЬКИ МИР, А І ПОВЕРНЕННЯ ПОВАГИ ВСІМА ДО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА І СУВЕРІНІТЕТУ УКРАЇНИ І ВСІХ КРАЇН ВЗАГАЛІ.

ОТ ТОДІ ВИ ДІЙСНО МОГЛИ Б СКАЗАТИ, ЩО ВИ ТВОРИТЕ ІСТОРІЮ МИРУ, але не сьогодні, сьогодні, нажаль, ви популяризуєте хаос, зраду, торгівлю життями інших людей, і це теж історія, але історі тотальної темряви безбожності.
показати весь коментар
29.04.2025 11:19 Відповісти
 
 