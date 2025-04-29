ПТРК Javelin, які США передали Україні, запобігли успіху РФ у наступі на Київ, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що його діями, а саме передача протиракетних комплексів Javelin, допомогла Україні вистояти на початку повномасштабного військового вторгнення РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив в інтерв'ю редактору The Atlantic Джеффрі Голдбергу.
"Думаю, я рятую цю країну. Думаю, ця країна була б розчавлена дуже швидко. Це велика військова машина", - заявив Трамп.
У цьому контексті він нагадав, як надав Україні "величезну кількість" Javelin, що здатні підбивати танки.
"І якби не я — я той, хто дав їм Javelin, які підбили танки. Знаєте, той момент із танками був важливим моментом, коли танки застрягли в багнюці, і я дав їм величезну кількість Javelin. Це протитанкові установки. І вони знищили всі ці танки, коли ті застрягли в багнюці. Знаєте, це був великий момент, тому що, якби ці танки увійшли вони були б за 71 милю від Києва - вони збиралися захопити Київ. Це був би кінець війни; вона закінчилася б за один день", - вважає президент США.
Трамп також висловив жаль, що війна продовжилася.
"У цій війні загинуло набагато більше людей, ніж повідомляється. Не тільки солдатів. Це багато солдатів, але й багато інших людей", — заявив президент США, ще раз повторивши, що він "рятує цю країну".
Американський лідер також навів думку прем'єр-міністра Норвегії, який, за його словами, заявив, що якби Трамп не втрутився, ця війна ніколи б не закінчилася
"Я думаю, що я роблю велику послугу Україні. Я вірю в це", - запевнив Трамп.
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Його брехні та самозакоханності немає меж.
Тріпло. Його послухати, то і світ створив Великий Трамп.
от клятий обама не дав, а геніальний трамп дав.
тому, ми майже знищили весь кацапський флот у чорному морі.
Це, як в старому українському анекдоті: "Злізла муха увечері, з рогів вола, витерла лоба і каже: "Ох ми сьогодні і наоралися...".
Калігуля *** ть
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Что-то я не видел 200 сгоревших кацапских танков ни на Оболони в Киеве, ни в Гостомеле.
А ведь на Киев наступала 64-километровая колонна военной техники, протянувшаяся от Иванкова до Гостомеля.
И что, эту 64- километровую колону уничтожили 200 ПТРК Javelin ?
То логічно б було, пане Д.Трамп, зробити висновок, що якщо джавіліни які ви надали, допомогли зберегіти Києв від рашистсько фашистського наступу, то надання Україні, вами особисто, Атакамсів, Петріотів, літаків F-35, F-16,балістичні ракети PrSM під HIMARS, ТО УКРАЇНА ЗАВДЯКИ ВАМ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ НЕ ТІЛЬКИ МИР, А І ПОВЕРНЕННЯ ПОВАГИ ВСІМА ДО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА І СУВЕРІНІТЕТУ УКРАЇНИ І ВСІХ КРАЇН ВЗАГАЛІ.
ОТ ТОДІ ВИ ДІЙСНО МОГЛИ Б СКАЗАТИ, ЩО ВИ ТВОРИТЕ ІСТОРІЮ МИРУ, але не сьогодні, сьогодні, нажаль, ви популяризуєте хаос, зраду, торгівлю життями інших людей, і це теж історія, але історі тотальної темряви безбожності.