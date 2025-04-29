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Новини Трамп про війну в Україні
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Україна не цінує мирні ініціативи США. Я рятую цю країну, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна не цінує його ініціативи щодо завершення війни з РФ та робить Києву "велику послугу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив в інтерв'ю The Atlantic.

Так, він сказав, що "надає Україні велику послугу". Журналіст на це заперечив, що "українці так не вважають".

"Ну, вони не вірять в це, тому що у них досить хороша піар-підтримка. Послухайте, війни в Україні ніколи б не було, якби я був президентом. Її ніколи б не було, і її не було протягом чотирьох років", - відповів на це Трамп.

Читайте також: Потенційна мирна угода може обернутися катастрофою для України, - Politico

Уточнювати, що саме він має на увазі, американський лідер не став, але вкотре додав, що він намагається "врятувати Україну".

"Я думаю, що рятую цю країну. Я вважаю, що ця країна буде розгромлена дуже скоро. Подивімося правді в очі", - додав Трамп.

Також читайте: Трамп заявив, що може застосувати "санкційну зброю" проти РФ

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його діями, а саме передача протиракетних комплексів Javelin, допомогла Україні вистояти на початку повномасштабного військового вторгнення РФ.

Автор: 

США (22925) Трамп Дональд (5726) війна в Україні (4032)


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Топ коментарі
+33
Яке кончене гівно. В нього язик живе в відриві від мозку.
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29.04.2025 16:27
+29
Старе п*здливе опудало
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29.04.2025 16:28
+27
та рф рятуеш
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29.04.2025 16:34
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спасітєль....
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29.04.2025 16:26 Відповісти
та рф рятуеш
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29.04.2025 16:34 Відповісти
донні, кажи вже як є й на тій мові що треба:

я - атєц радной

курва, щоб ти ..... !!!

.
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29.04.2025 16:57 Відповісти
мабуть венса знову гренладські пінгвіни поклювали, то вирішив на Україні відтягтись
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29.04.2025 16:59 Відповісти
Отправьте его ловить писькарей, а гулять по воде должен другой кто-то...
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29.04.2025 17:59 Відповісти
Нам не потрибна допомога. Нам не треба мішати.
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29.04.2025 16:27 Відповісти
бидло русняве 🤠 ...
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29.04.2025 16:27 Відповісти
Яке кончене гівно. В нього язик живе в відриві від мозку.
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29.04.2025 16:27 Відповісти
"ЗНОВУ ВЕЛИКА АМЕРИКА" надала обраному оточити себе ТАКИМИ серливими Х(ОЛ)Уй(Л)ами ... Це стане просто мемом-знущанням над прірвою для такої величезної країни... Карикатура на режим гітлеревщини жахлива! Навіть немає гебельсів - Є ТІЛЬКИ УСРАТІ РАБИ . А де ВЕНС та його компашка МАСКОЯЙЦЕГОЛОВИХ? Куди вони поділися ? Вони чекають на кризу нарцисомаразму? Щоби що?
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29.04.2025 16:48 Відповісти
Ukraine's Chief Rabbi Makes Musical Address to Donald Trump - розіслати з ГУГЛ це на Брайтон Біч усім знайомим євреям -трампістам. Мої місцеві знайомі усі теж голосували за нього ...
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29.04.2025 16:51 Відповісти
Старе п*здливе опудало
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29.04.2025 16:28 Відповісти
Опудало хоть шукав мозги а товарісч краснов їх десь посіяв і шукати не збирається так і ходить з пуском соломи з під картуза замість голови
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29.04.2025 16:36 Відповісти
І робить Києву "ведмежу" послугу - обдираючи як липку а кацапам зелене світло
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29.04.2025 16:28 Відповісти
гівно
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29.04.2025 16:29 Відповісти
Кінчений самозакоханий дебілоїд...
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29.04.2025 16:30 Відповісти
А навіщо нам ті Штати? Та ми ж супердержава, тільки цього ще світ не усвідомив! У нас же аж 28 безпекових угод - цілих двадцять вісім, не якісь там дві чи три. Кожна - як бронежилет п'ятого рівня: гріє, але не факт, що врятує. У нас усе просто зашибісь: союзники стоять за спиною - правда, іноді далеко, іноді умовно, іноді через Zoom. Та й взагалі, навіщо нам якісь там США зі своїми літаками, системами ППО, сателітами й грошима? Потужності, бачиш, свої маємо - особливо у вмінні вести безкінечні переговори та демонструвати незламність навіть тоді, коли вже трохи зламані.
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29.04.2025 16:30 Відповісти
А ще в нас армія піз'дюків в інтернетах які краще всіх знають як правильно воювать...
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29.04.2025 16:43 Відповісти
Просрался,полегчало?
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29.04.2025 16:56 Відповісти
Рудий рятувальник ср@ний ,
себе рятуй від деменціі , яка стукає по твоій башці 😡
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29.04.2025 16:30 Відповісти
то не деменція стукає, то сеча)...
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29.04.2025 16:40 Відповісти
Можливо і так
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29.04.2025 16:42 Відповісти
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29.04.2025 16:30 Відповісти
Тарас Григорович Шевченко то дуже хороша піар підтримка. Трамп про його існування ніочого не знає.
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29.04.2025 16:30 Відповісти
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29.04.2025 16:32 Відповісти
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну та надаватиме озброєння навіть якщо США припинять постачання зброї Україні.
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29.04.2025 16:32 Відповісти
Единственные карты трампа это признание территорий и снятие санкций, слабая рука однако.
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29.04.2025 16:32 Відповісти
Та його ніхто не цінує. Окрім звісно малоосвічених релігійних виборців, та його багатих спонсорів.
Не цінувати його здається почали палестинці, коли він запропонував геніальний план вишвирнути їх з власної землі, задля "їх майбутнього прекрасного життя". Канадці теж не цінують після погроз війною. Тепер от українці теж чомусь не цінують.
Всі навколо погані, один лише Трамп гарний, але його ніхто не розуміє і не цінує. Окрім звісно путлєра.
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29.04.2025 16:33 Відповісти
79 років, де саркома, 3,14-дар її зовсім не відчуває.
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29.04.2025 16:34 Відповісти
Народ Украины ещё и не таких дегенератов пережил за 1000 лет. Чингисхан, И.Грозный, Петр, Екатерина, Ленин, Гитлер, Сталин и Путлера с Трампом переживет. Неужели в правительстве Украины не найдется чиновников которые напомнят Трампу каких извергов пережил украинский народ и призовет этого идиота прекратить извергать свой бред
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29.04.2025 16:34 Відповісти
у вас ствердження - сраведливе, переживемо, але якою ціною, і ваше питання, до кого - республіканська партія померла, тобто це зараз підпорка для рудого фюрера, як едінороси у Х-уйляндії, вам не смішно, що хтось з українців має виховувати цього 3, 14-дара, коли це нездатні зробити самі американці (вони гандони рідкісні, але, як виявилось, у більшості, і стрімко розмножуються)
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29.04.2025 16:49 Відповісти
Украинский народ, никто и никогда не сможет переубедить что русню не нужно убивать. Воюет против оккупантов украинский народ. Не за Зеленского, ни за ЕС, ни за Америку. Воюет украинский народ за себя и ни Зеленский, ни Трамп, ни Путлер с этим ничего не смогут сделать.
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29.04.2025 16:54 Відповісти
Постійно це кажу, а ще зелені це громадяни України, вибрали ні того, но тоді вони сподівалися що буде краще. А вийшло як завжди, однако це наши люди. Можна лаяти Зеленського і його банду, включаючи депутатів но, ні народ.
Бо прийдеться постійно про це жаліти. Вони будуть вибирати, а ви будете і далі нити.
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29.04.2025 17:21 Відповісти
Мізки собі розгромило цей рятувальник
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29.04.2025 16:34 Відповісти
Просто рафінований довбой@б.
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29.04.2025 16:36 Відповісти
Щоб Рудий не казав, левова частка західної допомоги досі йде від США.
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29.04.2025 16:36 Відповісти
Ничего подобного. От США больше обещаний чем оружия. Они нам предоставили 0.05% от обещанного. А Трамп и его команда лично, вообще ничего не поставили Украине. Пусть мразь посидит ещё пол года, а дальше его демократы с дерьмом смешают.
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29.04.2025 16:39 Відповісти
Сделай нам услугу - Завали *****!
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29.04.2025 16:36 Відповісти
Хай цей рудий сутулий собака зайде сюди у коментарі - помножимо к¥рву на нуль за 24 секунди.
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29.04.2025 16:36 Відповісти
А шо там з акружоннимі в Курській області українськими військами які ти "спасав" минулого разу перекривши допомогу?
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29.04.2025 16:40 Відповісти
Читаючи в мережі дописи та коменти "простих" і не дуже людей, помітив, що тих, які хочуть миру з кацапами будь-якою ціною, бо Україна начебто принципово не може перемогти Рашку, все більшає і більшає.

Надто багато звиздюків , які в силу убогості розуму, чи по якійсь іншій причині, не уявляють що таке кацапська окупація. Їхній уяві недоступно, як кацапи будуть геноцидити українців.

Хтось, звісно, втече в Австралію допустимо, а ті, хто залишаться будуть або рабами-хахлами, або будуть фізично знищені. І запанує тут трупно-смердючий "рускій дух".
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29.04.2025 16:40 Відповісти
Щось я таких українців в коментарях не бачив. Може ти щось сплутав, більшість бажають що ху...лу, що трампонутому скоріше на концерт кабздону.
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29.04.2025 17:06 Відповісти
Може перестань рятувати і в нас вийде відбитися?
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29.04.2025 16:41 Відповісти
За 100 дней этот немощный президент, многократный чемпион по банкротству который стремительно теряет свои рейтинги, пытается оправдать свою несостоятельность. Украина тебя опустила ниже плинтуса Трамп. Не на тех ты ставку сделал.
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29.04.2025 16:43 Відповісти
39 пускових Javelin і сотня ракет до них врятували Україну?

Бреше для свого лохторату...

Бо Байден ще до касапського повномасштабного прислав транспортник Javelin, а другий транспортник - Stinger.
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29.04.2025 16:44 Відповісти
і встановимо пам'ятник "рятівнику"
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29.04.2025 16:45 Відповісти
Ідіот, Україна не вбиває кожен день цівільних в раше, А РАША ВБИВАЄ .
Но що тому клоуну прокацапському можно пояснити ?
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29.04.2025 16:45 Відповісти
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29.04.2025 16:46 Відповісти
Трамп и его команда только мешают, а просто работают на рф.
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29.04.2025 16:47 Відповісти
Дивишся на оце опудало і постійно згадується пісенька Ліси Аліси і Кота Базіліо - На хвастуна нє нужен нож...
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29.04.2025 16:47 Відповісти
Задайте этому дегенерату один вопрос. Сколько лично он и его низко рейтинговая команда передали оружия Украине? Оружие Украине передали демократические силы США и их избиратели. Трамп пытается заслуги демократов на себя натянуть - не выйдет
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29.04.2025 16:48 Відповісти
Украина должна регулярно благодарить за поставки оружия демократическим силам США и их избирателям отвергая личность Трампа и его команды.
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29.04.2025 16:50 Відповісти
Йди в сраку, рятівник-гвалтівник!
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29.04.2025 16:48 Відповісти
Одно слово-конченый!

путлер довёл свою быдлоту до полного сумасшествия и хочет, чтобы весь мир стал так жить, а

теперь ещё и трамп к нему присоединился, они хотят убедить человечество в том, что зло -это

добро, а добро - это зло!

Если Украина поддастся этому дебилизму, она пропадёт окончательно и бесповоротно!
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29.04.2025 16:49 Відповісти
таке враження, що є 2 версії трампа:

- трамп звичайний - щодня репетирує ті самі заготовки, які й озвучує "де мої 350 млрд", "я врятував Україну своїми 30 джавелінами", "це війна Байдена і Обами", "війна б не почалась якби я ...", "мене розчаровують і Україна і росія"

- трамп що забув слова : "мене не влаштовують удари росії по України", "можливо я зміню позицію в бік України" , "можливо путін водить мене за носа"
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29.04.2025 16:52 Відповісти
Trump will not be insulting Ukraine with his peace deals for much longer. He will f*ck off as instructed. It is surprising that he actually tried to do something. He did not have to.
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29.04.2025 16:53 Відповісти
Peacedeal, oh yeah. Every day peacedeal.
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29.04.2025 18:20 Відповісти
Задрал уже, *****!
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29.04.2025 16:54 Відповісти
Якби можна було обміняти Будапештський папірець/меморандум назад на ядерну зброю, то йшли б ви тоді всі наухй. А так мусимо терпіти трьох придурків, поки щось станеться.
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29.04.2025 16:56 Відповісти
Знову переклинило)
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29.04.2025 16:57 Відповісти
Вішайся,ідіот.На тебе ніхто й не упровав.Просто 100 днів насмарку.
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29.04.2025 16:58 Відповісти
Як Канаду та Гренландію, хочеться послати його спасати свого хазяїна ху...ла. з'їзди на парад щоб більше ні у кого сумління не виникало хто ти такий
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29.04.2025 16:59 Відповісти
Воюет украинский народ. Никто и никогда не сможет этот народ остановить. Если открыть книги истории, то народ который проживает на территории современной Украины ни одного столетия не прожил мирно. Каждые 50 лет этот народ воюет против оккупантов. Последнее мирное время наступило в 1956 году после поражения УПА которое более 15 лет воевали против советской колонии. Мир продлился до 2014 года.
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29.04.2025 16:59 Відповісти
Який покидьок !
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29.04.2025 17:00 Відповісти
Не Україна, а влада України і ті, кому відправка на фронт не загрожує. Ці готові воювати хоч наступні 30 років без будь-яких мирних ініціатив.
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29.04.2025 17:00 Відповісти
Тебе то что с того? Премию не дадут без украинской капитуляции или что? Скажи пусть платят за каждый пост, за каждый лайк, чай не обеднеет Росиюшка
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29.04.2025 18:23 Відповісти
Щеб , Трамп мудак, а українська зевлада запроданців, колаборантів, крадіїв та брехунів саме те. Трамп не дає. І що зробила зевлада, щоб було своє, 10 років війни, 6 років зепридуркам, навіть патронного завода свого немає, не кажучи про ракети...
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29.04.2025 17:09 Відповісти
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29.04.2025 17:09 Відповісти
Не кажи гоп, поки не стрибнеш.
А там і подяки знайдуться.
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29.04.2025 17:10 Відповісти
Україну не потрібно рятувати, Україна вже виграла цю війну і доведе її до кінця визволишви усі свої території та знищивши кілкьа мільйонів кацапів, потрібна підтримка в зброї щоб зробити це швидше!
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29.04.2025 17:17 Відповісти
Американський Зеленський. Такий самий йолуп. Дайте рятівнику селедки!
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29.04.2025 17:19 Відповісти
Трамп спасает Россию, а не Украину.
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29.04.2025 17:19 Відповісти
Та шо обосрашку, он Миром керует!!!
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29.04.2025 17:31 Відповісти
Як ти вже заїпав усіх українців, грьобане ти руде чмо!
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29.04.2025 17:49 Відповісти
Щоб тобі **** кремлівська чорти зробили послугу і варили в одному котлі разом з ******
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29.04.2025 18:01 Відповісти
от феерический дурко ***.....................................
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29.04.2025 18:17 Відповісти
Щоб тобі, падло, мʼяч для гольфу у кадик влучив. На повній швидкості.
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29.04.2025 18:21 Відповісти
Здохни, Сатане рудий!
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29.04.2025 18:29 Відповісти
 
 