Україна не цінує мирні ініціативи США. Я рятую цю країну, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна не цінує його ініціативи щодо завершення війни з РФ та робить Києву "велику послугу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив в інтерв'ю The Atlantic.

Так, він сказав, що "надає Україні велику послугу". Журналіст на це заперечив, що "українці так не вважають".

"Ну, вони не вірять в це, тому що у них досить хороша піар-підтримка. Послухайте, війни в Україні ніколи б не було, якби я був президентом. Її ніколи б не було, і її не було протягом чотирьох років", - відповів на це Трамп.

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Уточнювати, що саме він має на увазі, американський лідер не став, але вкотре додав, що він намагається "врятувати Україну".

"Я думаю, що рятую цю країну. Я вважаю, що ця країна буде розгромлена дуже скоро. Подивімося правді в очі", - додав Трамп.

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Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його діями, а саме передача протиракетних комплексів Javelin, допомогла Україні вистояти на початку повномасштабного військового вторгнення РФ.