Україна не цінує мирні ініціативи США. Я рятую цю країну, - Трамп
Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна не цінує його ініціативи щодо завершення війни з РФ та робить Києву "велику послугу".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив в інтерв'ю The Atlantic.
Так, він сказав, що "надає Україні велику послугу". Журналіст на це заперечив, що "українці так не вважають".
"Ну, вони не вірять в це, тому що у них досить хороша піар-підтримка. Послухайте, війни в Україні ніколи б не було, якби я був президентом. Її ніколи б не було, і її не було протягом чотирьох років", - відповів на це Трамп.
Уточнювати, що саме він має на увазі, американський лідер не став, але вкотре додав, що він намагається "врятувати Україну".
"Я думаю, що рятую цю країну. Я вважаю, що ця країна буде розгромлена дуже скоро. Подивімося правді в очі", - додав Трамп.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його діями, а саме передача протиракетних комплексів Javelin, допомогла Україні вистояти на початку повномасштабного військового вторгнення РФ.
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я - атєц радной
курва, щоб ти ..... !!!
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себе рятуй від деменціі , яка стукає по твоій башці 😡
Не цінувати його здається почали палестинці, коли він запропонував геніальний план вишвирнути їх з власної землі, задля "їх майбутнього прекрасного життя". Канадці теж не цінують після погроз війною. Тепер от українці теж чомусь не цінують.
Всі навколо погані, один лише Трамп гарний, але його ніхто не розуміє і не цінує. Окрім звісно путлєра.
Бо прийдеться постійно про це жаліти. Вони будуть вибирати, а ви будете і далі нити.
Надто багато звиздюків , які в силу убогості розуму, чи по якійсь іншій причині, не уявляють що таке кацапська окупація. Їхній уяві недоступно, як кацапи будуть геноцидити українців.
Хтось, звісно, втече в Австралію допустимо, а ті, хто залишаться будуть або рабами-хахлами, або будуть фізично знищені. І запанує тут трупно-смердючий "рускій дух".
Бреше для свого лохторату...
Бо Байден ще до касапського повномасштабного прислав транспортник Javelin, а другий транспортник - Stinger.
Но що тому клоуну прокацапському можно пояснити ?
путлер довёл свою быдлоту до полного сумасшествия и хочет, чтобы весь мир стал так жить, а
теперь ещё и трамп к нему присоединился, они хотят убедить человечество в том, что зло -это
добро, а добро - это зло!
Если Украина поддастся этому дебилизму, она пропадёт окончательно и бесповоротно!
- трамп звичайний - щодня репетирує ті самі заготовки, які й озвучує "де мої 350 млрд", "я врятував Україну своїми 30 джавелінами", "це війна Байдена і Обами", "війна б не почалась якби я ...", "мене розчаровують і Україна і росія"
- трамп що забув слова : "мене не влаштовують удари росії по України", "можливо я зміню позицію в бік України" , "можливо путін водить мене за носа"
А там і подяки знайдуться.