Сигнал Путіну і Трампу: Франція та Польща поглиблюють оборонне співробітництво, - Financial Times

Франція та Польща мають намір підписати масштабний договір, який охоплює питання оборони та економіки, що є останнім кроком європейських країн щодо поглиблення військових зв'язків на тлі агресії Росії та невизначеності щодо гарантій безпеки з боку США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Як зазначається, угоду підпишуть президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 9 травня. Договір, який готувався роками, набув нового значення після заяв президента США Дональда Трампа щодо зближення з Росією та погроз скасувати американські гарантії, які десятиліттями були основою європейської безпеки.

"Туск також надсилає зараз сигнал до Вашингтону, нашого головного союзника протягом багатьох років. Це чіткий сигнал про те, що Польща залежить не лише від США, а й може мати інших потужних ядерних союзників", — зазначив аналітик з питань безпеки аналітичного центру Defence24 у Польщі Александер Олех.

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Ця угода з’явилася після того, як Туск нещодавно заявив, що Польща відкрита до можливості потрапити під ядерну парасольку Франції. Туск також говорив про розробку Польщею власних ядерних боєголовок для стримування Росії.

Французький чиновник зазначив, що Макрон і Туск навряд чи дійдуть конкретних рішень щодо ядерного стримування під час зустрічі для підписання договору у французькому місті Нансі.

Також повідомляється, що угода охоплюватиме широкий спектр питань і надасть Польщі договір, подібний до тих, які вже об’єднують Францію з її сусідами - Німеччиною, Італією та Іспанією. Франція також має вужчі оборонні договори з іншими країнами, наприклад, угоду Ланкастер-Хаус із Великою Британією.

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Раніше цього тижня Туск заявив, що зазначений договір призведе до "дуже серйозного прискорення" економічної та військової безпеки на континенті. На економічному фронті Франція сподівається відігравати більшу роль у переході Польщі від вугілля, яке досі забезпечує більшість її електроенергії.

Французький чиновник зазначив, що договір також демонструє, що Париж розглядає Варшаву як дедалі важливішого партнера на тлі війни в Україні.

За його словами, мета угоди полягає в тому, щоб поглибити й реалізувати ключові елементи франко-польських відносин, включно з оцінкою загроз, спільними оборонними проєктами і продовженням розмови про стратегічні питання, зокрема про ядерне стримування.

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