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Новини Тарифи Трампа
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Туск про тарифи Трампа: Дружба означає партнерство, а партнерство має бути взаємним

туск

Голова польського уряду Дональд Туск висловив свою позицію щодо оголошених президентом США Дональдом Трампом торговельних тарифів, які вплинули на Євросоюз.

Про це він написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив на важливості рівноправного партнерства між союзниками: "Дружба означає партнерство. Партнерство означає дійсно і по-справжньому взаємні тарифи. Необхідні належні рішення", - написав Туск.

Трамп запровадив тарифи

Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.

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Автор: 

мито (1016) тарифи (2028) Туск Дональд (514) Трамп Дональд (5576)


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Топ коментарі
+6
А сша живуть самостійно?
Мабуть ви знаете яких союзників сша зрадили за останні 50-70 років?
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03.04.2025 10:59
+5
не бійтеся ворогів, а бійтеся друзів
зраджують не вороги, а друзі (С)
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03.04.2025 10:34
+5
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03.04.2025 10:53
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не бійтеся ворогів, а бійтеся друзів
зраджують не вороги, а друзі (С)
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03.04.2025 10:34 Відповісти
Ці дивні колишні соцкраїни. Їм давно пора навчитися жити самостійно.
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03.04.2025 10:48 Відповісти
А сша живуть самостійно?
Мабуть ви знаете яких союзників сша зрадили за останні 50-70 років?
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03.04.2025 10:59 Відповісти
Ну, як шо ви не відповідаєтє, тоді я скажу - без ринків збуту, без партнерів сша перетворится на аграрну країну пролукцію котрой буде за копейчини скуповувати Кітай та Індія.
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03.04.2025 12:19 Відповісти
Туск хотів підлизнути, але вийшло якось кострубато. нічого неясно з того, що сказав. Чому партнерство передбачає взаємні тарифи?:
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03.04.2025 10:53 Відповісти
напевно просить для поляків 38% замість 20%, щоб на табличці трампа 2 колонки співпали.
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03.04.2025 11:40 Відповісти
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03.04.2025 10:53 Відповісти
То подаруй рудій мавпі гранату
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03.04.2025 12:54 Відповісти
Дружба и Тампон понятия несовместимы

Представитель Белого дома рассказал американской газете на условиях анонимности, что представленные Трампом взаимные пошлины не распространяются на Беларусь, Кубу, РФ и КНДР из-за того, что такие страны и так находятся под санкционными ограничениями и "сталкиваются" со значительными тарифами
https://www.rbc.ua/ukr/news/bilomu-domi-poyasnili-chomu-novi-mita-poshiryuyutsya-1743646001.html
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03.04.2025 14:41 Відповісти
Американські товари в ЄС обкладаються шаленим митом, яке разом з їхним обовязковим НДС робить товар зі США вдвічі і більше дорожчим.
Малий приклад - джинси Леві Страус 501. 25 долларів у США і 100 євро в Польщі.
Пуховик з канадського гуся - 200 долларів у США і 800 євро у Європі.
Ціни приведені з магазинів. Раніше в Україні техніку типу тверді диски, память, кабелі в США і було дешевше в два рази - тільки не вилазь за 150 євро. В Польщі вийде в рази дорожче і неможливо оскаржити рішення митників.
Німецькі елітні автівки БМВ і Ауді в штатах коштують процентів на 40 дешевше. Нове Ауді Ку7 в Одессі після розмитнення у повній комплектації з багажником вийшло моєму товаришевц у 85 000 євро, а така сама Ку 7 у нас в салоні, в базовій комплектації мало не зі стальними дисками починає коштувати зі 120 000 євро.
Так шо молодець Трамп - витряхни їх і усім буде краще. Менше будуть бюджети транжирити!
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03.04.2025 16:12 Відповісти
 
 