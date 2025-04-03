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Туск про тарифи Трампа: Дружба означає партнерство, а партнерство має бути взаємним
Голова польського уряду Дональд Туск висловив свою позицію щодо оголошених президентом США Дональдом Трампом торговельних тарифів, які вплинули на Євросоюз.
Про це він написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Він наголосив на важливості рівноправного партнерства між союзниками: "Дружба означає партнерство. Партнерство означає дійсно і по-справжньому взаємні тарифи. Необхідні належні рішення", - написав Туск.
Трамп запровадив тарифи
Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.
Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.
Топ коментарі
+6 Старый зольдат
показати весь коментар03.04.2025 10:59
+5 Wild MadDog
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+5 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар03.04.2025 10:53
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зраджують не вороги, а друзі (С)
Мабуть ви знаете яких союзників сша зрадили за останні 50-70 років?
Представитель Белого дома рассказал американской газете на условиях анонимности, что представленные Трампом взаимные пошлины не распространяются на Беларусь, Кубу, РФ и КНДР из-за того, что такие страны и так находятся под санкционными ограничениями и "сталкиваются" со значительными тарифами
https://www.rbc.ua/ukr/news/bilomu-domi-poyasnili-chomu-novi-mita-poshiryuyutsya-1743646001.html
Малий приклад - джинси Леві Страус 501. 25 долларів у США і 100 євро в Польщі.
Пуховик з канадського гуся - 200 долларів у США і 800 євро у Європі.
Ціни приведені з магазинів. Раніше в Україні техніку типу тверді диски, память, кабелі в США і було дешевше в два рази - тільки не вилазь за 150 євро. В Польщі вийде в рази дорожче і неможливо оскаржити рішення митників.
Німецькі елітні автівки БМВ і Ауді в штатах коштують процентів на 40 дешевше. Нове Ауді Ку7 в Одессі після розмитнення у повній комплектації з багажником вийшло моєму товаришевц у 85 000 євро, а така сама Ку 7 у нас в салоні, в базовій комплектації мало не зі стальними дисками починає коштувати зі 120 000 євро.
Так шо молодець Трамп - витряхни їх і усім буде краще. Менше будуть бюджети транжирити!