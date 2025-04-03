Туск про тарифи Трампа: Дружба означає партнерство, а партнерство має бути взаємним

Голова польського уряду Дональд Туск висловив свою позицію щодо оголошених президентом США Дональдом Трампом торговельних тарифів, які вплинули на Євросоюз.

Про це він написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив на важливості рівноправного партнерства між союзниками: "Дружба означає партнерство. Партнерство означає дійсно і по-справжньому взаємні тарифи. Необхідні належні рішення", - написав Туск.

Трамп запровадив тарифи

Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.

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