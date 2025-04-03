УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10589 відвідувачів онлайн
Новини Тарифи Трампа
23 614 221

Золотий вік Америки повертається, - Трамп запровадив масштабні мита на імпортні товари

Трамп оголошує масштабні мита

У середу, 2 квітня, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження щонайменше 10% мит на практично всі товари, що імпортуються до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

Про це глава Білого дому повідомив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Золотий вік Америки повертається. Робочі місця і заводи повернуться. Ми зміцнимо нашу вітчизняну промислову базу", - сказав американський лідер.

Трамп заявив, що відповідні тарифи призведуть до "посилення конкуренції та зниження цін для споживачів" у США.

Він також нагадав, що 3 квітня США запровадять мита в розмірі 25% на всі автомобілі іноземного виробництва та запчастини, що імпортуватимуться до Сполучених Штатів.

Під час виступу Трамп представив таблицю з тарифними ставками для інших країн:

  • Китай: 34%
  • ЄС: 20%
  • В'єтнам: 46%
  • Японія: 24%
  • Великобританія: 10%
  • Південна Корея: 25%
  • Таїланд: 36%
  • Швейцарія: 31%
  • Камбоджа: 49%
  • Тайвань: 32%
  • Малайзія: 24%
  • Індія: 26%

Тарифи США торкнулися і України - на її товари введуть 10% мита.

Повний перелік мит США наведено нижче:

мита Трампа

мита Трампа

мита Трампа

мита Трампа

Раніше повідомлялося, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосить про введення найбільших за останні 100 років торгівельних обмежень.

Читайте також: ЄС розглядає екстрені заходи для захисту економіки від тарифів Трампа, - Bloomberg

Автор: 

мито (1016) США (22685) тарифи (2028) Трамп Дональд (5576)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+33
Через какое-то время "золотой эпохи"

показати весь коментар
03.04.2025 01:08
+27
Цікаво Трамп вірить у пласку Землю...
показати весь коментар
03.04.2025 00:07
+25
Апофеоз шизофренії Трампа! Хоча, може бути й таке, що пік шизи Трампа ще не пройдено?
показати весь коментар
03.04.2025 00:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
а нам біднякам, якось і похер.. бідніше вже не станемо.
показати весь коментар
03.04.2025 11:09 Відповісти
Якщо "Велика депрессія" це Золотий вік, то вона повертається.
показати весь коментар
03.04.2025 10:49 Відповісти
тобіш допомоги нам хер.. 10% (гребіть копалини) Доня веселиться.. чикаємо пару днів.. ПМС.. пройде.(Вибачте дівчата).. Але так будувать політику.. ХМ.
показати весь коментар
03.04.2025 11:01 Відповісти
Митар ти наш
показати весь коментар
03.04.2025 11:06 Відповісти
Самое смешное, как администрация Трампа установила «взаимный тариф» и почему цифры в левом столбце его таблиц не имеют никакого отношения к реальности.
Эти невероятно талантливые люди просто взяли и поделили торговый дефицит с каждой конкретной страной на экспорт из неё и полученный результат назвали «тарифом».
ЕС: Экспорт в США: $531,6 млрд Импорт из США: $333,4 млрд Торговый дефицит: $198,2 млрд 198,2/531,6 = 37%. Близко к 39%, указанным в таблице.
К реальным тарифам, установленным ЕС это не имеет никакого отношения.
Израиль: Экспорт в US: $22,2 млрд Импорт: $14,8 млрд Дефицит: $7,4 7,4/22,2 = 33%.
Ровно, как в таблице.
При том, что Израиль только что отменил все тарифы на товары из США.))
показати весь коментар
03.04.2025 11:27 Відповісти
Ура! Теперь джинсы левайс будут "мейд ин ЮЭсЭй!"
показати весь коментар
03.04.2025 11:51 Відповісти
норкова шуба буде коштувати дешевше
показати весь коментар
03.04.2025 13:39 Відповісти
Под новые пошлины почему-то не попадают кацапы, белорусы, КНДР, Куба. Совпадение? Не думаю.
показати весь коментар
03.04.2025 12:00 Відповісти
А де ж у цьому списку рашка із союзною республікою Білорусь, Північна Корея? Це священні корови для Дональда?
показати весь коментар
03.04.2025 12:12 Відповісти
Это другое!
показати весь коментар
03.04.2025 13:44 Відповісти
Трамп надіється що всі кинуться домовлятися з ним.
показати весь коментар
03.04.2025 12:20 Відповісти
хтось знає де почитати притомну аналітику з цього питання?
мені от не зрозуиіло що то за цифри в другій (блакитній) колонці... Невже такі тарифи існували на товари з США чи про що це?
показати весь коментар
03.04.2025 12:41 Відповісти
одному война а другому леве. два дебила это сила.диагноз С.Б.С. старость ******** старость.
показати весь коментар
03.04.2025 13:01 Відповісти
це підвищить ціну товара для американців на цей трампо-процент. та в решті ж ляже на американців ця плата. тоді який сенс?
Чи трамп дума, що тоді в США будуть шити джинси за 1 долар в час??? а не імпортувати готові!
Ну ідіот старий.
показати весь коментар
03.04.2025 13:14 Відповісти
Золотий вік Америки повертається ...
-------------------------------------------------------
большой задницей
показати весь коментар
03.04.2025 13:15 Відповісти
Цікаво, я що з рашой? Стратегічний "партнер"?
показати весь коментар
03.04.2025 13:43 Відповісти
Здаєтся мені шо до сша повертаєтся Велика депрерія а не золотий вік.
показати весь коментар
03.04.2025 13:53 Відповісти
Если страной управляет половой орган дедушки ,то скоро страна накроется половым органом бабушки!
показати весь коментар
03.04.2025 15:18 Відповісти
показати весь коментар
03.04.2025 20:19 Відповісти
Більш схоже на "золотий дощ" який так ******** рудий невіглас
показати весь коментар
03.04.2025 22:22 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 