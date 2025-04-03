Золотий вік Америки повертається, - Трамп запровадив масштабні мита на імпортні товари
У середу, 2 квітня, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження щонайменше 10% мит на практично всі товари, що імпортуються до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.
Про це глава Білого дому повідомив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Золотий вік Америки повертається. Робочі місця і заводи повернуться. Ми зміцнимо нашу вітчизняну промислову базу", - сказав американський лідер.
Трамп заявив, що відповідні тарифи призведуть до "посилення конкуренції та зниження цін для споживачів" у США.
Він також нагадав, що 3 квітня США запровадять мита в розмірі 25% на всі автомобілі іноземного виробництва та запчастини, що імпортуватимуться до Сполучених Штатів.
Під час виступу Трамп представив таблицю з тарифними ставками для інших країн:
- Китай: 34%
- ЄС: 20%
- В'єтнам: 46%
- Японія: 24%
- Великобританія: 10%
- Південна Корея: 25%
- Таїланд: 36%
- Швейцарія: 31%
- Камбоджа: 49%
- Тайвань: 32%
- Малайзія: 24%
- Індія: 26%
Тарифи США торкнулися і України - на її товари введуть 10% мита.
Повний перелік мит США наведено нижче:
Раніше повідомлялося, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосить про введення найбільших за останні 100 років торгівельних обмежень.
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Эти невероятно талантливые люди просто взяли и поделили торговый дефицит с каждой конкретной страной на экспорт из неё и полученный результат назвали «тарифом».
ЕС: Экспорт в США: $531,6 млрд Импорт из США: $333,4 млрд Торговый дефицит: $198,2 млрд 198,2/531,6 = 37%. Близко к 39%, указанным в таблице.
К реальным тарифам, установленным ЕС это не имеет никакого отношения.
Израиль: Экспорт в US: $22,2 млрд Импорт: $14,8 млрд Дефицит: $7,4 7,4/22,2 = 33%.
Ровно, как в таблице.
При том, что Израиль только что отменил все тарифы на товары из США.))
мені от не зрозуиіло що то за цифри в другій (блакитній) колонці... Невже такі тарифи існували на товари з США чи про що це?
Чи трамп дума, що тоді в США будуть шити джинси за 1 долар в час??? а не імпортувати готові!
Ну ідіот старий.
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большой задницей