Золотий вік Америки повертається, - Трамп запровадив масштабні мита на імпортні товари

У середу, 2 квітня, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження щонайменше 10% мит на практично всі товари, що імпортуються до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

Про це глава Білого дому повідомив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Золотий вік Америки повертається. Робочі місця і заводи повернуться. Ми зміцнимо нашу вітчизняну промислову базу", - сказав американський лідер.

Трамп заявив, що відповідні тарифи призведуть до "посилення конкуренції та зниження цін для споживачів" у США.

Він також нагадав, що 3 квітня США запровадять мита в розмірі 25% на всі автомобілі іноземного виробництва та запчастини, що імпортуватимуться до Сполучених Штатів.

Під час виступу Трамп представив таблицю з тарифними ставками для інших країн:

Китай: 34%

ЄС: 20%

В'єтнам: 46%

Японія: 24%

Великобританія: 10%

Південна Корея: 25%

Таїланд: 36%

Швейцарія: 31%

Камбоджа: 49%

Тайвань: 32%

Малайзія: 24%

Індія: 26%

Тарифи США торкнулися і України - на її товари введуть 10% мита.

Повний перелік мит США наведено нижче:

Раніше повідомлялося, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосить про введення найбільших за останні 100 років торгівельних обмежень.

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