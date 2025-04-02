Трамп оголосить найжорсткіші за 100 років мита сьогодні, - Bloomberg

Сьогодні 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосить про введення найбільших за останні 100 років торгівельних обмежень.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що країни з високим профіцитом у торгівлі зі США — від ЄС та Японії до Китаю та Бразилії — можуть втратити від 4% до 90% експорту до США.

Згідно з даними економістів Goldman Sachs Group Inc., середнє мито США на всі країни, ймовірно, збільшиться на 15 відсоткових пунктів цього року — що, за їхніми словами, призведе до зростання базової інфляції, послаблення економічного зростання та збільшення ризику рецесії.

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