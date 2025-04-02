Трамп оголосить найжорсткіші за 100 років мита сьогодні, - Bloomberg
Сьогодні 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосить про введення найбільших за останні 100 років торгівельних обмежень.
Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що країни з високим профіцитом у торгівлі зі США — від ЄС та Японії до Китаю та Бразилії — можуть втратити від 4% до 90% експорту до США.
Згідно з даними економістів Goldman Sachs Group Inc., середнє мито США на всі країни, ймовірно, збільшиться на 15 відсоткових пунктів цього року — що, за їхніми словами, призведе до зростання базової інфляції, послаблення економічного зростання та збільшення ризику рецесії.
Раніше президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що запропонований президентом США Дональдом Трампом тарифний план негативно позначиться на світовій економіці
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рижий даун же мита вводить а не санкції.
цікаво що на це скаже обкурене багате чмо яке вже занило щоб донні зробив йому приференції, адже навіть спейсікс затарюється в ненависному китаї.
комусь дуже хочеться скоротити населення планети навпіл, принаймні.
Узбагайся: никто никакого цунами никуда не налетит...
Втрачати їм все одно нічого, зате навкруги буде капець.
А 1 квітна оголошувати не став бо день дурника а він вважаєсебе не дурником.
США переносили виробництово за кордон ради екології та дешевої робчої сили. трамп хоче все це зробити навпаки.
Наче пуйло підсунув трампу цей план "успіху".