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Новини Торгові війни Трампа
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Трамп оголосить найжорсткіші за 100 років мита сьогодні, - Bloomberg

Дональд Трамп

Сьогодні 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосить про введення найбільших за останні 100 років торгівельних обмежень.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що країни з високим профіцитом у торгівлі зі США — від ЄС та Японії до Китаю та Бразилії — можуть втратити від 4% до 90% експорту до США.

Згідно з даними економістів Goldman Sachs Group Inc., середнє мито США на всі країни, ймовірно, збільшиться на 15 відсоткових пунктів цього року — що, за їхніми словами, призведе до зростання базової інфляції, послаблення економічного зростання та збільшення ризику рецесії.

Читайте: Трамп розглядає пропозицію Ірану про непрямі переговори щодо ядерної угоди, водночас не виключає ударів, - Axios

Раніше президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що запропонований президентом США Дональдом Трампом тарифний план негативно позначиться на світовій економіці

Автор: 

мито (1016) США (22685) Трамп Дональд (5576)


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Топ коментарі
+27
Замініть в заголовку "найжорстокіші" на "найтупіші".
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02.04.2025 18:47
+22
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02.04.2025 18:46
+14
шести разовий банкрут хоче збанкрутувати ще й сша.
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02.04.2025 18:57
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02.04.2025 18:45 Відповісти
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02.04.2025 19:30 Відповісти
Тот самый партрет???
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02.04.2025 23:14 Відповісти
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02.04.2025 18:46 Відповісти
Замініть в заголовку "найжорстокіші" на "найтупіші".
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02.04.2025 18:47 Відповісти
Чи найпотужніші?
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02.04.2025 19:29 Відповісти
Аж страшно стало
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02.04.2025 18:49 Відповісти
всем присесть и напрячься...
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02.04.2025 18:50 Відповісти
Це все, на що він здатний...
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02.04.2025 18:50 Відповісти
А что в результате с курсом доллара будет?
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02.04.2025 18:50 Відповісти
Мага-гопники про це не думають.
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02.04.2025 18:56 Відповісти
Примерно то же, что с курсом срубля!
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02.04.2025 20:22 Відповісти
Да якось ***** на ті його мита, зараз з тим не буде ніяких проблем, так як кожна частина світу є самодостатня і якщо не купити якусь річ в США то можна купити десь в іншій країні.
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02.04.2025 18:51 Відповісти
та мова не про купити річ у США, мова про те, щоб продати свою річ Штатам буде вже значно важче, бо тарифи введуть.
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02.04.2025 18:55 Відповісти
нікуди ці товари не зникнуть, просто вартість зросте.
рижий даун же мита вводить а не санкції.
цікаво що на це скаже обкурене багате чмо яке вже занило щоб донні зробив йому приференції, адже навіть спейсікс затарюється в ненависному китаї.
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02.04.2025 19:19 Відповісти
Та ще не звільнив, а сказав шо найближчими тижнями це зробить... Але ж рудий чорт сьогодні каже одне завтра інше.
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02.04.2025 19:34 Відповісти
сирна голова провалила вибори судді. тепер він став осередком загальнонаціонального хейту і перетворився на рейтингову бомбу. sic transit gloria mundi.
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02.04.2025 19:55 Відповісти
ну а я про що. важче тому, що тарифи додаткові введуть на ці товари. тобто товар уже їхній буде не такий конкурентоздатний на американському ринку як був до цього. іншими словами, або цей товар подорожчає в Америці, або цей товар американці будуть купувати дешевше в інших країнах проти яких США не введуть ці тарифи. ну або той товар стане уже вигідніше виробляти самим у себе в Штатах. тобто введення цих тарифів викличе збурення на ринку. європейці і китайози будуть шукати транзитні країни через які будуть продавати свої товари і далі у США, або будуть шукати інших споживачів своїх товарів, що більш вірогідно. Прості американці від цього постраждають навіть більше, бо ці товари відповідно пропорційно подорожчають у Штатах, що буде розкачувати інфляцію. навіть якщо частину цих товарів вдасться замінити своїми виробництвами, то ці товари будуть все одно дорожчими, ніж вони були раніше до підвищення тарифів. і той невеличкий ефект від відкриття нових робочих місць у США, щоб виробити і замістити ці товари перекриється негативним ефектом у вигляді зростання цін і росту інфляції.
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02.04.2025 19:38 Відповісти
Импортоземещенье?)))
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02.04.2025 23:16 Відповісти
дави їх донні, хай редніки та інша магашобла платить +25% за кожен товар який буде купувати.
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02.04.2025 18:53 Відповісти
Ох щас на биржи налетит цунами смывая бабло триллионами, а под удар может попасть ни много не мало 30-33 трлн баксов мировой торговли если верить экспертам!!
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02.04.2025 18:54 Відповісти
може в цьому і план? стабільність світової торгівлі - останній запобіжник від гарячої світової війни. систему світової безпеки уже успішно демонтовано, нагадаю.
комусь дуже хочеться скоротити населення планети навпіл, принаймні.
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02.04.2025 19:07 Відповісти
а может, если экономика просядет ,то снизится потребность в сырье, и ,раша гудбай?
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02.04.2025 21:29 Відповісти
з одного боку так, сировина вниз. з іншого: війна - сама по-собі великий пилосос ресурсів.
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02.04.2025 22:39 Відповісти
эта игра на сегодня - win-win давно уже хеджирована деривативами (форвардсами, фьючерсами и пр.)
Узбагайся: никто никакого цунами никуда не налетит...
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02.04.2025 19:19 Відповісти
шести разовий банкрут хоче збанкрутувати ще й сша.
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02.04.2025 18:57 Відповісти
І він це зробить. Я за фахом фізик. Тому ні во ще не вірю. А твердо і чотко знаю, що бога, богів, НЛО, динозаврів, рептилоїдів, прищельців, "таємного мирового правітєльста", та іншої куйні не існує. Але в доні Трампа вірю.
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04.04.2025 00:09 Відповісти
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04.04.2025 07:30 Відповісти
Помаранчевий лох
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02.04.2025 18:58 Відповісти
Рушники і лапті лише виграють від цього.
Втрачати їм все одно нічого, зате навкруги буде капець.
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02.04.2025 18:58 Відповісти
Цікаво яка буде відповідь і скільки і сша піде побіратись на помийку як у часи Великой Дипресії.
А 1 квітна оголошувати не став бо день дурника а він вважаєсебе не дурником.
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02.04.2025 19:04 Відповісти
"Побить горщики" легко... А от як їх потім "стулить"?
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02.04.2025 19:04 Відповісти
Для обдумування цього потрібен стек хоча б на 4 кілобайти.. а у рудого донні його взагалі немає 😁
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02.04.2025 19:07 Відповісти
Альтернатива - ліпити ґлечики)
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02.04.2025 23:18 Відповісти
Є люди, функціонально "заточені" лише на "руйнацію. Функція творення у них повністю відсутня...
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03.04.2025 00:40 Відповісти
Привіт мультиполярний світ. Тепер усі в світі будуть уникати купівлі американських товарів і продуктів.
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02.04.2025 19:05 Відповісти
Зараз найбільша проблема буде з кукурудзою - попкорну на усіх не вистачить ! Біжимо запасатися !
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02.04.2025 19:07 Відповісти
Отличная работа,все,теперь посмотрим кто экономический дракон,тигр,супербюргер,а кто просто хитрозадая лиса лазяющая по курятникам.
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02.04.2025 19:08 Відповісти
Зробіть діду клізму, він від напруження вже несе казна що
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02.04.2025 19:11 Відповісти
або дід трамп занадто старий, або занадто тупий. поясніть хтось йому, що зараз світова економіка 21 століття, а не 19-го.
США переносили виробництово за кордон ради екології та дешевої робчої сили. трамп хоче все це зробити навпаки.
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02.04.2025 19:13 Відповісти
Республіканці вони такі, ковбої одним словом
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02.04.2025 22:35 Відповісти
Тампон ще й в другу ногу хоче собі вистрілити? Хоча мало віриться що після такого анонсу воно щось запровадить. Скоріше це залякування трейдерів які грають на біржах
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02.04.2025 19:14 Відповісти
Бог відвернувся від США і послав їм президентом повного і закінченого довбойо... ба. Нажаль, з урахуванням статусу США, боком це вийде всому світу. В історії людства настав період ідіотів.
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02.04.2025 19:16 Відповісти
Здається мені США повторять 1991 р. ссср, коли грошей будуть мішки і мільйони, але купити на них нічого. З за цього обвалиться виробництво та настане дикий дифіцит.
Наче пуйло підсунув трампу цей план "успіху".
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02.04.2025 19:17 Відповісти
Идея, достойная восьмиклассника: введем тарифы на ввоз из-за бугра - все производители постоят заводы на территории США. А сработает?
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02.04.2025 19:18 Відповісти
маск опять подкинул новую партию кокса, пиши всё пропало, теперь трамп будет свирепствовать неделю, не меньше, будет казнить и миловать.
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02.04.2025 19:31 Відповісти
Те, що товариш Трампутін - козел, вже зрозуміло. Дивно інше - як один єдиний козел може тероризувати усю СВІТОВУ економіку? Якось дивно вона влаштована - ота світова економіка - якщо один придурок може натворити стільки біди.
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02.04.2025 19:32 Відповісти
Ще один долботрах з простими рішеннями.
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02.04.2025 19:34 Відповісти
Фахівець із банкрутств обіцяє золоті гори! 😂
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02.04.2025 19:45 Відповісти
Ага)Буде так: оголосить і ринки....або ще просядуть,або просто як скажені поростуть(Хоча ,золото вже історично на найвищій позначці,а може бросто в космос полетіти))
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02.04.2025 19:48 Відповісти
Не розумію, кого він на коліна хоче поставити? Економіка США впаде від дефіциту імпортних товарів. Щоб задовільнити їх попит внутрішнім виробництвом, роки й роки потрібні.
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02.04.2025 20:13 Відповісти
Старенький дурень...
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02.04.2025 20:31 Відповісти
на російську нафту?
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02.04.2025 20:47 Відповісти
Цікаво так в США, 40 відсотків чі більше імпортної продукції, це ж ціни там зростуть на все, давай давай
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02.04.2025 22:31 Відповісти
 
 