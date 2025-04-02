Трамп розглядає пропозицію Ірану про непрямі переговори щодо ядерної угоди, водночас не виключає ударів, - Axios

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає пропозицію Ірану щодо непрямих переговорів про ядерну угоду. Водночас США збільшують присутність своїх сил на Близькому Сході на випадок, якщо Трамп вирішить завдати військових ударів.

Про це пише Axios з посиланням на двох чиновників, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зауважує, що Трамп неодноразово казав, що віддав би перевагу досягненню угоди з Тегераном, попереджаючи, що в іншому разі на Іран може чекати "бомбардування".

За інформацією ЗМІ, президент США дав Ірану термін у два місяці для укладення угоди, проте незрозуміло, чи почався цей відлік.

Зазначається, що в Білому домі точаться дебати між тими, хто вважає, що угода можлива, і тими, хто розглядає переговори як марну трату часу та виступає за удари по іранських ядерних об'єктах.

Водночас Пентагон на тлі цієї ситуації займається нарощуванням сил на Близькому Сході. Як зазначає видання, якщо Трамп вирішить, що час вичерпано, він триматиме військові сили напоготові.

Axios пише, що у вівторок, 2 квітня, Міноборони США оголосило про відправку на Близький Схід додаткових військових та авіації, також у регіоні залишаться два авіаносці.

Видання нагадало, що днями Трамп отримав офіційну відповідь Тегерана на лист, який надіслав верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї три тижні тому. У той час як Трамп пропонує прямі ядерні переговори, Тегеран наполягає лише на непрямих контактах з Вашингтоном за посередництва Оману.

В адміністрації Трампа вважають, що прямі переговори мали б більше шансів на успіх, але у Білому домі не виключають запропонованого Іраном формату та не заперечують проти того, щоб Оман виступав посередником, як це вже було в минулому.

Американські посадовці сказали Axios, що жодного рішення ще не прийнято, і внутрішні дискусії тривають.

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"Після обміну листами ми зараз вивчаємо наступні кроки для того, щоб почати розмови й побудову довіри з Іраном",- цитує видання одного із чиновників.

Раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися із Іраном про ядерну угоду. У четвер він надіслав листа з пропозицією таких переговорів лідеру Ірану.

Видання Bloomberg повідомляло, що Трамп просив диктатора РФ Путіна допомогти у ядерних переговорах з Іраном.

Очільник іранського МЗС Аббас Арагчі заявив, що переговори зі США вестимуть, лише якщо США ставитимуться до Тегерану шанобливо.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що не буде вести переговори зі США, коли йому погрожують.

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