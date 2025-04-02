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Новини Ядерна угода між США та Іраном
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Трамп розглядає пропозицію Ірану про непрямі переговори щодо ядерної угоди, водночас не виключає ударів, - Axios

Трамп розглядає пропозицію Ірану про непрямі переговори щодо ядерної угоди

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає пропозицію Ірану щодо непрямих переговорів про ядерну угоду. Водночас США збільшують присутність своїх сил на Близькому Сході на випадок, якщо Трамп вирішить завдати військових ударів.

Про це пише Axios з посиланням на двох чиновників, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зауважує, що Трамп неодноразово казав, що віддав би перевагу досягненню угоди з Тегераном, попереджаючи, що в іншому разі на Іран може чекати "бомбардування".

За інформацією ЗМІ, президент США дав Ірану термін у два місяці для укладення угоди, проте незрозуміло, чи почався цей відлік.

Зазначається, що в Білому домі точаться дебати між тими, хто вважає, що угода можлива, і тими, хто розглядає переговори як марну трату часу та виступає за удари по іранських ядерних об'єктах.

Водночас Пентагон на тлі цієї ситуації займається нарощуванням сил на Близькому Сході. Як зазначає видання, якщо Трамп вирішить, що час вичерпано, він триматиме військові сили напоготові.

Axios пише, що у вівторок, 2 квітня, Міноборони США оголосило про відправку на Близький Схід додаткових військових та авіації, також у регіоні залишаться два авіаносці.

Видання нагадало, що днями Трамп отримав офіційну відповідь Тегерана на лист, який надіслав верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї три тижні тому. У той час як Трамп пропонує прямі ядерні переговори, Тегеран наполягає лише на непрямих контактах з Вашингтоном за посередництва Оману.

В адміністрації Трампа вважають, що прямі переговори мали б більше шансів на успіх, але у Білому домі не виключають запропонованого Іраном формату та не заперечують проти того, щоб Оман виступав посередником, як це вже було в минулому.

Американські посадовці сказали Axios, що жодного рішення ще не прийнято, і внутрішні дискусії тривають.

Читайте також: Іран відмовився від прямих переговорів з США у відповідь на лист Трампа щодо ядерної угоди

"Після обміну листами ми зараз вивчаємо наступні кроки для того, щоб почати розмови й побудову довіри з Іраном",- цитує видання одного із чиновників.

Раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися із Іраном про ядерну угоду. У четвер він надіслав листа з пропозицією таких переговорів лідеру Ірану.

Видання Bloomberg повідомляло, що Трамп просив диктатора РФ Путіна допомогти у ядерних переговорах з Іраном.

Очільник іранського МЗС Аббас Арагчі заявив, що переговори зі США вестимуть, лише якщо США ставитимуться до Тегерану шанобливо.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що не буде вести переговори зі США, коли йому погрожують.

Читайте також: Трамп пригрозив Ірану бомбардуваннями та митами, якщо Тегеран не укладе ядерної угоди, - NBC

Автор: 

Іран (2022) США (22685) Трамп Дональд (5576)


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Топ коментарі
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трампона уже ніхто і в хрін не ставить, тільки в очі йому цього не кажуть. Почалося це з кима, у якого кнопка виявилася більшою, і який з тих пір, став для трампона другом, а їхні голодні підлеглі-великою ядерною нацією.
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02.04.2025 17:20
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трампона уже ніхто і в хрін не ставить, тільки в очі йому цього не кажуть. Почалося це з кима, у якого кнопка виявилася більшою, і який з тих пір, став для трампона другом, а їхні голодні підлеглі-великою ядерною нацією.
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02.04.2025 17:20 Відповісти
шлях до дурки у кожного свій ... У НАРЦИСІВ ваги святого рівня особливо цікавий
у українського буде теж не менш вражаючий - тільки до тюрми або в зміні фейсу та ПІБ у далекій країні
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02.04.2025 17:27 Відповісти
Это какие по счету договоры с Ираном 4 или 5 и что...лучший договор превратить страну в стекло....отшлифовать землю ракетами бомбами так что бы бурьян и кактус не проростал без воды и еды страны нет...
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02.04.2025 17:23 Відповісти
ВАЖНО! КОНГРЕССМЕН РЕСПУБЛИКАНЕЦ ДОН БЕЙКОН - У НАС ЕСТЬ МОРАЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПОМОГАТЬ УКРАИНЕ! - ютуб
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02.04.2025 17:35 Відповісти
Колись була світська краіна Іран - це ж треба щоб релігія так загнала иого в Середньовіччя
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02.04.2025 17:26 Відповісти
дії трампа ведуть до третьої світової війни.
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02.04.2025 17:35 Відповісти
знову Оман. ну а хто буде вести з американцями перемовини в Омані здогадатися неважко по суті. Іран по суті сам по собі нічого не представляє. іншими словами переговори в Омані з американцями будуть вести кацапи, щоб підняти свою значимість перед американцями. з однієї сторони, кацапи тихцем розвивають в Ірані ядерну програму, щоб в певний момент передати Ірану вже готові ядерні боєголовки, а іншої сторони, хочуть поставити себе перед американцями, як миротворці, які можуть вплинути на Іран у "його" ядерній програмі. Американці не повинні вестися на ці кацап'ячі розводки, а повинні Ірану прямо заявити, що якщо ви і далі будете з кацапами працювати у ядерній програмі, то ми швидко покладемо цьому край. і Іран нехай вибирає - або він шле нах кацапів і повертається в сім'ю адекватних країн, або від його ядерних об'єктів ніхєра не залишиться. і не варто вірити у ці байки про виключно мирний ірнанський атом. ну нахіра Ірану атомні електростанції, коли Іран сидить на трильйонах кубометрів припродного газу і на нафті. Це ж не Японія, у якої немає нафти і газу і вона вимушена будувати атомні електростанції...
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02.04.2025 17:45 Відповісти
Чергові листи пише, до Ірану! А там, їх не читають! Просто, посилають свого дрючбана, аж у московію??
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02.04.2025 17:45 Відповісти
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02.04.2025 17:47 Відповісти
драп може лише відсмоктати у )(уйла та підтерти язиком дупу кім чер іну і )(омейні чи )(оменеї.
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02.04.2025 17:50 Відповісти
Чим воно бомбити іран буде?

https://www-19fortyfive-com.translate.goog/2025/03/the-u-s-navys-tomahawk-missile-shortage-wont-be-easy-to-fix/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk У США не вистачає ракет Томагавк
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02.04.2025 17:55 Відповісти
Алі Ларіджані, колишній спікер парламенту та старший радник аятоли Алі Хаменеї, верховного лідера Ірану, попередив Сполучені Штати «змінити свою поведінку» після нарощування військового потенціалу на британсько-американській базі Дієго-Гарсія на островах Чагос.

Тегеран наполягає, що не розробляє ядерну зброю, але Ларіджані сказав: «Якщо вони [американці] перейдуть до бомбардування Ірану самі або через Ізраїль, вони змусять Іран прийняти інше рішення, що також не в інтересах Америки». Якщо США зроблять помилку в ядерному питанні Ірану, це змусить Іран перейти до ядерної зброї, тому що Іран повинен захищатися».

Сполучені Штати розгорнули стелс-бомбардувальники на військовій базі Дієго-Гарсія, попередивши Іран.
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02.04.2025 17:59 Відповісти
Згідно з супутниковими знімками, щонайменше три бомбардувальники B-2 Spirit вже прибули на стратегічний форпост США-Велика Британія.
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02.04.2025 18:06 Відповісти
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02.04.2025 18:08 Відповісти
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02.04.2025 18:36 Відповісти
 
 