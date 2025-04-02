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Новини Тарифи Трампа
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Тарифний план Трампа матиме негативний вплив на весь світ, - голова Європейського ЦБ Лагард

лагард

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що запропонований президентом США Дональдом Трампом тарифний план негативно позначиться на світовій економіці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Це буде негативний вплив у всьому світі, й інтенсивність і тривалість впливу буде варіюватися залежно від масштабу, від продуктів, на які спрямовані заходи, від того, як довго вони триватимуть, від того, чи будуть переговори", - заявила вона.

Лагард підкреслила, що "ескалація тарифів" часто змушує країни повертатися до переговорного процесу, оскільки торговельні бар’єри шкодять навіть тим, хто їх запроваджує. За її словами, такі ситуації часто закінчуються частковим зняттям обмежень.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що взаємні мита, про які він збирається оголосити цього тижня, стосуватимуться всіх країн, а не лише групи з 10-15 країн із найбільшим торговим дисбалансом.

Читайте також: Європа має бути готова до підвищення мит з боку США, - голова Європейського ЦБ Лагард

Автор: 

тарифи (2028) Лагард Крістін (120) Трамп Дональд (5576)


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Топ коментарі
+2
3 класи ЦПШ
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02.04.2025 13:55
+2
Да, надо признать что план у Трампа забористый не иначе Маск с Марса притаранил..
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02.04.2025 14:09
+1
Трампу необхідно змінити тарифний план чи одразу змінити Маска оператора?
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02.04.2025 13:53
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Трампу необхідно змінити тарифний план чи одразу змінити Маска оператора?
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02.04.2025 13:53 Відповісти
3 класи ЦПШ
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02.04.2025 13:55 Відповісти
в церковно-прихідській школі космічні програми не в тренді....
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02.04.2025 14:06 Відповісти
А невже рижий п.дор знає такі розумні слова?
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02.04.2025 14:06 Відповісти
Як казав один мій колишній знайомий, вам лучше не знать, где я воспитьівался.
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02.04.2025 13:57 Відповісти
Тишина мир спокойствие застой и хочется движухи ..я. двигло..... мы двигло с диким ревом ворвались во власть США идиоты трампоны и поставили пирамиду с основания на конус вершины....
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02.04.2025 15:12 Відповісти
Трамп, як і Маск - два йолопи! Точніше сказати вони звичайні тограши, що не розуміють занадто складних схем (в них рівень купи-продай). І наприклад Трамп, хоч і пообіцяв "знову зробити Америку великою", навіть близько не розуміє, що саме її робило великою. І це зовсім не ізоляціонізм, а як раз навпаки!!!! А Маск, якого чогось більшість вважає генієм, за все своє життя нічого не винайшов (усі "його" винаходи, не його, а компанії, колективу співробітників. Його заслуга, тільки в тому, що він заснував компанію і знайшов фінансування)
І уся ця хрінь, яку затіяв Трамп, звісно матиме негативний вплив на світову економіку, але дійсно негативний вплив, буде для самої США. Бо після першого шоку, всі країни зрозуміють шо США не надійний партнер, а вкладання коштів в американську економіку і в доллар у т.ч., це занадто ризикована операція.... Тобто почнеться тенденція відходу від доллара і згортання американської економіки, над якою як домоклів меч, висить зовнішній борг. Китай та Рашка, давно мріяли потіснити доллар, а тут таке щастя - Трамп!!!!
Весь світовий порядок з другої світової, тримався на неухильному збережені міжнародних домовленостей і гарантіях, що будь яка зміна урядів країн, не призведе до зміни домовленостей та зобов'язань. Трамп, на все це, вирішив покласти болт! Наслідки будуть печальними.
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02.04.2025 16:38 Відповісти
Правильно.. США є флагман західного світу і всі повинні йти за ними та підтримувати
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02.04.2025 13:57 Відповісти
Шота нєвідно асобава пазітіва для амєріканцєв.
Більш схоже на анекдот про двох ковбоїв і гівно...
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02.04.2025 13:57 Відповісти
Введення тарифів призведе до зростання цін в самих США, причому найбільше це торкнеться споживачів з найменшим доходом (- 4.2%) - найменше (-0.9%) найбагатших (за оцінками в статті https://www.bbc.com/news/articles/c20myx1erl6o)
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02.04.2025 14:26 Відповісти
Сьогодні Трамп має влупити 25% мито на всі товари - хотів 1 квітня - підказали що це день придурка
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02.04.2025 13:54 Відповісти
Значить день дурня перенесли на 2 квітня.
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02.04.2025 14:05 Відповісти
Це буде приблизно так
- Трамп піднімає мита на 25%, Трампу у відповідь теж піднімуть на 25%. В результаті ціни у всіх піднімаються на 25%. Внаслідок чого будуть підняті і зарплати на 25%.
Тобто по простому ми отримаємо на 25% девальвовані нац валюти, а ще простіше інфляцію...
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02.04.2025 14:06 Відповісти
Не зовсім так. Ці 25% йдуть не виробникам, а державі, де потім розподіляються на социалку, науку, поліцію та т.і.... (Окрім того, що це роздуває бульбашку, приблизно як ви описали, це веде до перерозподілу частини прибутку виробників-експортерів, іншим установам що нічого не виробляють).
З одного боку, начебто нічого не міняється - тільки зростають ціни, але на справді це б'є по виробникам (і там і там). Просто станеться перерозподіл ринку, з якого виграє....барабанний дріб...Китай!!!! Бо Китай, ніяких мит вводити не буде (а ніфіга, якщо він практично нічого технологічного, не покупає, а тільки продає)
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02.04.2025 16:48 Відповісти
Да, надо признать что план у Трампа забористый не иначе Маск с Марса притаранил..
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02.04.2025 14:09 Відповісти
 
 