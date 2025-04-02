Тарифний план Трампа матиме негативний вплив на весь світ, - голова Європейського ЦБ Лагард
Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що запропонований президентом США Дональдом Трампом тарифний план негативно позначиться на світовій економіці.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"Це буде негативний вплив у всьому світі, й інтенсивність і тривалість впливу буде варіюватися залежно від масштабу, від продуктів, на які спрямовані заходи, від того, як довго вони триватимуть, від того, чи будуть переговори", - заявила вона.
Лагард підкреслила, що "ескалація тарифів" часто змушує країни повертатися до переговорного процесу, оскільки торговельні бар’єри шкодять навіть тим, хто їх запроваджує. За її словами, такі ситуації часто закінчуються частковим зняттям обмежень.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що взаємні мита, про які він збирається оголосити цього тижня, стосуватимуться всіх країн, а не лише групи з 10-15 країн із найбільшим торговим дисбалансом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Маскаоператора?
І уся ця хрінь, яку затіяв Трамп, звісно матиме негативний вплив на світову економіку, але дійсно негативний вплив, буде для самої США. Бо після першого шоку, всі країни зрозуміють шо США не надійний партнер, а вкладання коштів в американську економіку і в доллар у т.ч., це занадто ризикована операція.... Тобто почнеться тенденція відходу від доллара і згортання американської економіки, над якою як домоклів меч, висить зовнішній борг. Китай та Рашка, давно мріяли потіснити доллар, а тут таке щастя - Трамп!!!!
Весь світовий порядок з другої світової, тримався на неухильному збережені міжнародних домовленостей і гарантіях, що будь яка зміна урядів країн, не призведе до зміни домовленостей та зобов'язань. Трамп, на все це, вирішив покласти болт! Наслідки будуть печальними.
Більш схоже на анекдот про двох ковбоїв і гівно...
- Трамп піднімає мита на 25%, Трампу у відповідь теж піднімуть на 25%. В результаті ціни у всіх піднімаються на 25%. Внаслідок чого будуть підняті і зарплати на 25%.
Тобто по простому ми отримаємо на 25% девальвовані нац валюти, а ще простіше інфляцію...
З одного боку, начебто нічого не міняється - тільки зростають ціни, але на справді це б'є по виробникам (і там і там). Просто станеться перерозподіл ринку, з якого виграє....барабанний дріб...Китай!!!! Бо Китай, ніяких мит вводити не буде (а ніфіга, якщо він практично нічого технологічного, не покупає, а тільки продає)