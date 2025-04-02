Тарифний план Трампа матиме негативний вплив на весь світ, - голова Європейського ЦБ Лагард

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що запропонований президентом США Дональдом Трампом тарифний план негативно позначиться на світовій економіці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Це буде негативний вплив у всьому світі, й інтенсивність і тривалість впливу буде варіюватися залежно від масштабу, від продуктів, на які спрямовані заходи, від того, як довго вони триватимуть, від того, чи будуть переговори", - заявила вона.

Лагард підкреслила, що "ескалація тарифів" часто змушує країни повертатися до переговорного процесу, оскільки торговельні бар’єри шкодять навіть тим, хто їх запроваджує. За її словами, такі ситуації часто закінчуються частковим зняттям обмежень.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що взаємні мита, про які він збирається оголосити цього тижня, стосуватимуться всіх країн, а не лише групи з 10-15 країн із найбільшим торговим дисбалансом.

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