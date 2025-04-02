США запровадили 25% мита на імпорт автомобілів: вони почнуть діяти 3 квітня
США запроваджують американські мита на імпорт автомобілів та вантажівок в розмірі 25%. Мита почнуть діяти у четвер, 3 квітня.
Про це йдеться у документі Федерального реєстру Міністерства торгівлі США, інформує Цензор.НЕТ.
За даними Федерального реєстру, 25% тарифи на автомобілі набудуть чинності 3 квітня.
Також повідомляється, що 3 травня будуть запроваджені 25%-ві тарифи на автозапчастини. Білий дім наказав Мінторгівлі впродовж 90 днів розпочати процес додавання додаткових автозапчастин до списку, у тому числі на прохання американських виробників.
Наразі перелік запчастин включає десятки тарифних кодів, включаючи двигуни, трансмісії, силові агрегати та електричні компоненти, а також інші частини, такі як гальмівні шланги, але вітчизняні виробники зможуть вимагати доповнення до списку.
У повідомленні також сказано, що для транспортних засобів, які відповідають правилам походження угоди США, Мексики та Канади, імпортери можуть сплачувати 25% мита лише за "неамериканський" вміст замовлення.
Раніше повідомлялося, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосить про введення найбільших за останні 100 років торгівельних обмежень.
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2. Частка імпорту - приблизно 7,5-8,5 мільйонів авто вироблено за межами США.
3. Основні країни-експортери:
• Японія (Toyota, Honda, Nissan, Subaru, Mazda)
• Мексика (GM, Ford, Volkswagen, Nissan, Toyota)
• Канада (Chrysler, Ford, GM, Honda, Toyota)
• Німеччина (BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen)
• Південна Корея (Hyundai, Kia)
Чи всі імпортні авто вважаються іноземними?
Ні. Багато японських, європейських та корейських брендів мають заводи в США. Наприклад, Toyota Camry, Honda Accord, BMW X5 чи Volkswagen Atlas виробляються в США, тому формально вони не є імпортом.
Висновок: близько половини всіх автомобілів у США - імпортні, але якщо враховувати вироблені в США авто іноземних брендів, імпорт може бути меншим.
Компанія, місце заводу у США, марка автомобіля.
Toyota (Japanese)
Georgetown, KY - Camry, Avalon, Lexus ES350San Antonio, TX - Tacoma, TundraBlue Springs, MS - CorollaPrinceton, IN - Sienna, Highlander, Sequoia
Nissan (Japanese)
Canton, MS - Altima, Titan, Frontier, Murano, NVSmyrna, TN - Altima, Maxima, Rogue, Leaf, Pathfinder, Infiniti QX60
Honda (Japanese)
Greensburg, IN - CR-V, CivicEast Liberty, OH - CR-V, Acura MDX, Acura RDXMarysville, OH - Accord, Acura TLX, Acura NSX, Acura ILXLincoln, AL - Pilot, Ridgeline, Odyssey, Acura MDX
Subaru (Japanese)
Lafayette, IN - Legacy, Outback, Impreza
Volkswagen (German)
Chattanooga, TN - Passat, Atlas
BMW (German)
Greer, SC - X3, X4, X5, X6
Daimler (German)
Vance, AL - Mercedes-Benz M/GLE, Mercedes-Benz GLS, Mercedes-Benz CLadson, SC - Mercedes-Benz Metris, Mercedes-Benz Sprinter
Hyundai (South Korean)
Montgomery, AL - Sonata, Santa Fe, Elantra
Kia (South Korean)
West Point, GA - Optima, Sorento
Fiat Chrysler (Italian)
Belvidere, IL - Jeep CherokeeDetroit, MI - Jeep Grand Cherokee, Dodge DurangoToledo, OH - Jeep WranglerWarren, MI - Ram 1500
Mercedes-Benz: Tuscaloosa, AL (GLS, GLE, C-Class)
А на всю битовуху? На тряпки іграшки- ? А кому це "відаукнеться" у рівні життя- Маску?
Дана ситуація мені напоминає дії москалів, які самі ж собі гадять в штани, і звинувачують всіх навколо....
Verstehst du, was ich dir sagen möchte?
А з пропозиціями - пишіть німецькому уряду. Не мені.
Бо ринок то є ринок. Або підтримуй "родного проізводітєля" потом заробленим
шагомгрошиком або поступайся часткою заради конкуренції і багатства вибору
Йому треба якось на хліб заробляти, знищуючи конкурентів
Американська промисловість вповні забезпечує потреби населення.
Авто це дрібниця на фоні всього іншого.
Почесну 3 світову (митну) війну оголошено відритою! Постріли у відповідь будуть незабаром. Ні один мільярдер не постраждає, усю кризу винесуть на собі прості громадяни. Make Rich Friend Trump Great Again.
Тому перспективи в теорії, а реальність - будуть просто платити більше.
Але загалом, якщо пройти цей процес до кінця, то постане логічне питання - а хто купить ці товари? Власні безробітні, на безумовному соцдоході (я ще погляну як його введуть республіканці)? Інші країни, що введуть зустрічні мита?
В теорії перебудувати економіку під все це можна, але команда Трампа, явно не схожі на тих, хто це осилить навіть на 10%
І хто сказав що потрібно стільки товарів виробляти, постійно на всіх економічних форумах останніх років, головне питання скорочення споживання ресурсів...
АІ не мильна бульбашка, от якраз профільні спеціалісти щоб ви розуміли зараз працюють над симуляціями лікарень, заводів і т.д. АІ навчається виконування функцій менеджерів, лікарів і т.д. в середовищі схожому до реального...
Лиш декілька галузей в першому етапі впровадження пропускають через їх складність..
Колись була індустріалізація - робочий тиждень так і залишився 5 денним (ну хоч не 6, як колись, і то дякую). Потім була роботизація - незважаючи на рекламу, ні станки CNC, ні складальні роботи, 5 денний тиждень на хоч 4, не перетворили. Тепер чергові обіцянки.
Не варто розтягувати практику дуже небагатьох IT фірм, щодо скорочення робочого дня, на увесь ринок.
І до речі, за Трампом, споживання ресурсів лише ростиме. Drill, Drill, Drill!, як казав Донні.
P.S. AI не може без помилки просту програму для CNC написати, які лікарні? Хіба що для бідних.
Мою, скажімо так, інженерну роботу, не тягне жоден, навіть частково. І хоча я не маю права завантажувати туди дані для великих проектів, але якщо толку немає від дрібних елементів.....
В зв'язку з великим навантаженням, я з самого початку з інтересом цікавився АІ, з надією хоч трохи розвантажитись, але...... поки що практично його нікуди застосувати. Яка вже там медицина.
Хоча звісно в гуманітарних питаннях є багато цікавого, але знову таки - багато помилок. Які виявляються завдяки особистим знанням.
Задум виглядає таким що ви будете дальше проектувати з допомогою спецалізованих програм і роздавати роботозованим системам завдання а вони просто виконувати, тому що помилки можливі а в таких галузях вони критичні...
Заміна в перший етап стосується медиків, викладачів, продавців, менеджерів де управліннські рішення, бугалтерів і т.д. низькокваліфікованих ІТ спеціалістів.
А щодо АІ то лідери наразі змінились нові моделі Gemini 2.5 Pro та Клауді Соннет 3.7 дають кращі результати та напорядок менше помилок від названих вами вище ...
Насмішили, ой насмішили...... Та і продукти..... далеко не так все просто.
Покажіть, наприклад, хоч один смартфон зроблений в США. В ЄС навіть є пара. А в США - 0.
Авто - саме американське авто, здається має 20% запчастин з Мексики. І так далі.
Бо There are approximately 1,194 auto parts manufacturing businesses in the US as of 2025.
Хреститись доведеться не мені - американцям заходячи до автодилера.
ну і ціни на місцевий автопром зростуть, бо деталі до них також по всьому світу виготовляють.
ех не допрацює рижий рване вухо до кінця каденції, або пристрелить ображений реднік, або імпічмент оголосять як особі яка не дружить з кукухою.
одне зараз відомо, респи з тріском програють вибори через 1.5 роки.
Європейські марки, що тепер не потраплять у США, будуть дешевшати у Європі чи ні?
А европейские... Это в первую очередь удар по немецкому автопрому, но по моему у VW таки свои заводы в Америке есть.
Це буде ВЗАГАЛІ велика світова ланцюгова реакція у автопромисловості... У торговельній війні чи тарифній війні немає переможців. Жодна країна не досягла розвитку і процвітання шляхом введення мит....Трамп ввійде у історію, як руйнівник США, а китайці сидять на березі річки,і чекають, коли повз них пропливе цей труп всесвітньої величі.....
А воно хоч знає,що наприклад,джип «Петріот»створений на платформі Мічубісі з імпортних запчастин і вузлів?
На скільки він у штатах здорожчає?
Все остальное - турбированные движки. Максимально 3.5 литра, и то, только для Expedition - модель по своим габаритам практически невоспринимаемая в Европе.
Рынок потрясёт немного, но это краткосрочно. В такой технологичной стране, можно очень быстро решить все сложности с производством. При всей ненависти к Трампу - из-за его действий по отношению к Украине - это смелый и правильный шаг.