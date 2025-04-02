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Новини Тарифи Трампа Мита США на імпорт авто
5 586 92

США запровадили 25% мита на імпорт автомобілів: вони почнуть діяти 3 квітня

США запровадили мита на авто

США запроваджують американські мита на імпорт автомобілів та вантажівок в розмірі 25%. Мита почнуть діяти у четвер, 3 квітня.

Про це йдеться у документі Федерального реєстру Міністерства торгівлі США, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Федерального реєстру, 25% тарифи на автомобілі набудуть чинності 3 квітня.

Також повідомляється, що 3 травня будуть запроваджені 25%-ві тарифи на автозапчастини.  Білий дім наказав Мінторгівлі впродовж 90 днів розпочати процес додавання додаткових автозапчастин до списку, у тому числі на прохання американських виробників.

Наразі перелік запчастин включає десятки тарифних кодів, включаючи двигуни, трансмісії, силові агрегати та електричні компоненти, а також інші частини, такі як гальмівні шланги, але вітчизняні виробники зможуть вимагати доповнення до списку.

Читайте також: Тарифи Трампа - велика економічна помилка, - президент Євроради Кошта

У повідомленні також сказано, що для транспортних засобів, які відповідають правилам походження угоди США, Мексики та Канади, імпортери можуть сплачувати 25% мита лише за "неамериканський" вміст замовлення.

Раніше повідомлялося, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосить про введення найбільших за останні 100 років торгівельних обмежень.

Читайте також: ЄС розглядає екстрені заходи для захисту економіки від тарифів Трампа, - Bloomberg

Автор: 

авто (6158) імпорт (2594) мито (1016) США (22685)


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Топ коментарі
+10
Тепер "мудрий наріт"™ або буде купувати автівки на тисячі доларів дорожчі, і майже не буде мати вибору і конкуренції або буде пахати на автозаводах з +/- ~ китайськими зарплатами і китайськими умовами "праці" .
Бо ринок то є ринок. Або підтримуй "родного проізводітєля" потом заробленим шагом грошиком або поступайся часткою заради конкуренції і багатства вибору
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02.04.2025 23:54
+10
Трамп решил проблемы санкций России просто - теперь под санкциями весь мир.
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02.04.2025 23:56
+9
Американці будуть дуже вдячні Тампону коли будуть шукати запчастини до своїх авто і купувати їх втридорога. Тампона чекає великий лом в сраку
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02.04.2025 23:58
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імпічмент трампу наближається...
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02.04.2025 23:48 Відповісти
Там нікому імпічмент робити, бо усіх хто не плазує навколішках перед Трампом Маск вже звільнив
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03.04.2025 00:06 Відповісти
не спішіть з висновками.
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03.04.2025 00:07 Відповісти
Из детства: все вокруг пид-сы, а я д'артаньян! Замените на "геи" и "Трамп", а принцип тот же! Американцы готовы к подорожание у них всего и вся? Впрочем, это их выбор , видимо, готовы. Ну, туда им и дорога. Лично для меня все амерское "временно недоступно". А там будем посмотреть.
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03.04.2025 00:24 Відповісти
1. Загальний ринок - у 2023 році в США продано близько 15,5 мільйонів нових автомобілів.

2. Частка імпорту - приблизно 7,5-8,5 мільйонів авто вироблено за межами США.

3. Основні країни-експортери:

Японія (Toyota, Honda, Nissan, Subaru, Mazda)

Мексика (GM, Ford, Volkswagen, Nissan, Toyota)

Канада (Chrysler, Ford, GM, Honda, Toyota)

Німеччина (BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen)

Південна Корея (Hyundai, Kia)

Чи всі імпортні авто вважаються іноземними?

Ні. Багато японських, європейських та корейських брендів мають заводи в США. Наприклад, Toyota Camry, Honda Accord, BMW X5 чи Volkswagen Atlas виробляються в США, тому формально вони не є імпортом.

Висновок: близько половини всіх автомобілів у США - імпортні, але якщо враховувати вироблені в США авто іноземних брендів, імпорт може бути меншим.
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03.04.2025 00:37 Відповісти
Список іноземних компаній, що виробляють авто в США.
Компанія, місце заводу у США, марка автомобіля.

Toyota (Japanese)
Georgetown, KY - Camry, Avalon, Lexus ES350San Antonio, TX - Tacoma, TundraBlue Springs, MS - CorollaPrinceton, IN - Sienna, Highlander, Sequoia

Nissan (Japanese)
Canton, MS - Altima, Titan, Frontier, Murano, NVSmyrna, TN - Altima, Maxima, Rogue, Leaf, Pathfinder, Infiniti QX60

Honda (Japanese)
Greensburg, IN - CR-V, CivicEast Liberty, OH - CR-V, Acura MDX, Acura RDXMarysville, OH - Accord, Acura TLX, Acura NSX, Acura ILXLincoln, AL - Pilot, Ridgeline, Odyssey, Acura MDX

Subaru (Japanese)
Lafayette, IN - Legacy, Outback, Impreza

Volkswagen (German)
Chattanooga, TN - Passat, Atlas

BMW (German)
Greer, SC - X3, X4, X5, X6

Daimler (German)
Vance, AL - Mercedes-Benz M/GLE, Mercedes-Benz GLS, Mercedes-Benz CLadson, SC - Mercedes-Benz Metris, Mercedes-Benz Sprinter

Hyundai (South Korean)
Montgomery, AL - Sonata, Santa Fe, Elantra

Kia (South Korean)
West Point, GA - Optima, Sorento

Fiat Chrysler (Italian)
Belvidere, IL - Jeep CherokeeDetroit, MI - Jeep Grand Cherokee, Dodge DurangoToledo, OH - Jeep WranglerWarren, MI - Ram 1500
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03.04.2025 01:30 Відповісти
Забув ще:
Mercedes-Benz: Tuscaloosa, AL (GLS, GLE, C-Class)
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03.04.2025 03:58 Відповісти
На всі ці моделі машин мито не поширюється.
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03.04.2025 01:36 Відповісти
о чудо халва павлитєлю

А на всю битовуху? На тряпки іграшки- ? А кому це "відаукнеться" у рівні життя- Маску?
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03.04.2025 01:54 Відповісти
Стаття про що? Автомобілі або тряпки-іграшки?
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03.04.2025 02:52 Відповісти
А комплектуючі до цих авто, йдуть зі всього світу....
Дана ситуація мені напоминає дії москалів, які самі ж собі гадять в штани, і звинувачують всіх навколо....
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03.04.2025 06:22 Відповісти
Не заважайте трампономьотам тішитися.
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03.04.2025 09:27 Відповісти
а запчастини до них звіки привозять?
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03.04.2025 08:55 Відповісти
Гостинно прочинив двері Клуб Є...анутих!
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02.04.2025 23:50 Відповісти
він там призедентом став в цьому клубі
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02.04.2025 23:54 Відповісти
Звичайні BMW і Mercedes знову стануть машинами «преміум» класу в США.
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02.04.2025 23:50 Відповісти
Ви не в курсі. Завжди так було. Стандарт для США - японець, пару коп більше - американець. Европеєць - це вже круто. Німець - це вже норм круто.
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03.04.2025 00:08 Відповісти
Німець це не круто. Німець це просто тупі понти. Круто в Америці вважається те, що надійне і не ламається відразу, як закінчується гарантія, а вартість ремонту коштує космос.
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03.04.2025 01:43 Відповісти
Ну так навіщо вводити мита, якщо народ поважає і користується надійним американським, а німецькі тачки - відстій. Та й ламаються часто
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03.04.2025 02:40 Відповісти
Ви точно в Німеччині живете, чи це просто ваш VPN? Якщо у Німеччині, то повинні знати, скільки американських автовиробників представлені на вашому ринку. Крім Jeep практично НІЧОГО. У нас у США тільки від Mercedes та BMW продаються більше 100 різновидів моделей. А ще є Wolksvagen, Porsche, Audi. У результаті більш ніж 200 німецьких моделей продаються в США. Все просто. Не бажаєте платити мито - будуйте ще заводи і випускайте більше власних моделей у нас або купуєте стільки ж американських авто у нас.
Verstehst du, was ich dir sagen möchte?
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03.04.2025 03:21 Відповісти
Verstehen Sie, Якщо вже на те пішло. Якщо звертаєтеся до мене, то принаймні будьте ввічливі. Я з Вами на «Ти» не переходив.
А з пропозиціями - пишіть німецькому уряду. Не мені.
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03.04.2025 08:49 Відповісти
Тепер "мудрий наріт"™ або буде купувати автівки на тисячі доларів дорожчі, і майже не буде мати вибору і конкуренції або буде пахати на автозаводах з +/- ~ китайськими зарплатами і китайськими умовами "праці" .
Бо ринок то є ринок. Або підтримуй "родного проізводітєля" потом заробленим шагом грошиком або поступайся часткою заради конкуренції і багатства вибору
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02.04.2025 23:54 Відповісти
Там є один автовиробник, який ******** зігувати, і який стрімко втрачає клієнтів.
Йому треба якось на хліб заробляти, знищуючи конкурентів
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03.04.2025 00:09 Відповісти
Я извиняюсь, вот это вот "будут пахать за китайскую зарплату и умовы", это в смысле, что в этой вашей омерике на работу на завод насильно загоняют? А пока, до тарифов, нарит лежит на диванах и курит бамбук, что ли?
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03.04.2025 00:35 Відповісти
Офіс простих рішень по-гамериканськи.
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02.04.2025 23:54 Відповісти
ну американці ж не такі їб...ануті щоб пересісти на лади каліни
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02.04.2025 23:55 Відповісти
та про гівновози не йдеться взагалі, таваріщь.
Американська промисловість вповні забезпечує потреби населення.
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03.04.2025 00:10 Відповісти
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03.04.2025 00:11 Відповісти
До речi, про гiвновози. Просте питання. Чому німецькі колгоспники так ******* російські Ladа Niva, а міські колгоспники із задоволенням купують китайські "електрички"? Невже вони вже не смердять?
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03.04.2025 03:49 Відповісти
в мене два авто. хамер н2 та лінкольн мкх. і мене росіянське та китайське лайно не цікавить
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03.04.2025 08:14 Відповісти
Трамп решил проблемы санкций России просто - теперь под санкциями весь мир.
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02.04.2025 23:56 Відповісти
Авто? Там нібито ще мова йде про "10% тариф на всі товари з усіх країн"
Авто це дрібниця на фоні всього іншого.
Почесну 3 світову (митну) війну оголошено відритою! Постріли у відповідь будуть незабаром. Ні один мільярдер не постраждає, усю кризу винесуть на собі прості громадяни. Make Rich Friend Trump Great Again.
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02.04.2025 23:57 Відповісти
Он гробит свое собственное производство, так как цепочка поставок она международная сейчас.
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02.04.2025 23:58 Відповісти
Суто в теорії, це дійсно розвине власне виробництво.....років через 3-10, в залежності від сфери. От тільки увесь цей час, за це заплатить рядовий американець, і окрім того, якщо почнеться рецесія (як передбачає багато економістів), то розвивати виробництво не будуть - хоч би зберегти існуюче.
Тому перспективи в теорії, а реальність - будуть просто платити більше.
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03.04.2025 00:04 Відповісти
Это не разовьет производство. Потому что завод который производит особые детали на весь мир эффективнее чем завод который производит такие же детали на одно США. Это же простая экономика - затраты уменьшаются при большем производстве.
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03.04.2025 00:07 Відповісти
Ви забуваєте один момент - лише офіційне населення США 340 мільйонів. Неофіційно кажуть про 400 (з нелегалами і т.п.). Це найбільший ринок, загалом забезпечених людей. Він (в перспективі) поглине переважну більшість "особливих деталей". Але це теорія. Практика такою перспективною точно не буде.
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03.04.2025 00:16 Відповісти
Это все равно не заменит весь остальной мир.
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03.04.2025 00:17 Відповісти
Это слишком сложно для понимания многих здесь, к сожалению. Сюда народ собирается, что б насрать не глядя.
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03.04.2025 00:37 Відповісти
А ви, звісно ж, виключення.
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03.04.2025 09:40 Відповісти
Ви забули про одне про нову реальність роботизацію та АІ автоматизацію виробництв...
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03.04.2025 00:19 Відповісти
Роботизація, це давно не новина більше ніж є ситуацію не змінить. А AI в виробництві.....ну тут поки що перспектив більше від реалій. І це я не згадую тих профільних спеціалістів, що кажуть що це величезна мильна бульбашка.
Але загалом, якщо пройти цей процес до кінця, то постане логічне питання - а хто купить ці товари? Власні безробітні, на безумовному соцдоході (я ще погляну як його введуть республіканці)? Інші країни, що введуть зустрічні мита?
В теорії перебудувати економіку під все це можна, але команда Трампа, явно не схожі на тих, хто це осилить навіть на 10%
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03.04.2025 00:36 Відповісти
Классическая проблема перепроизводства Великой Депрессии. Когда заводы работают, а купить товаров денег нет ни у кого.
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03.04.2025 00:38 Відповісти
А хто вам сказав що необхідно стільки працівників, скільки вже йде розмов про скорочення робочих днів у тиждень, так поступово зведуть до 2-3, решта роботизація...

І хто сказав що потрібно стільки товарів виробляти, постійно на всіх економічних форумах останніх років, головне питання скорочення споживання ресурсів...

АІ не мильна бульбашка, от якраз профільні спеціалісти щоб ви розуміли зараз працюють над симуляціями лікарень, заводів і т.д. АІ навчається виконування функцій менеджерів, лікарів і т.д. в середовищі схожому до реального...

Лиш декілька галузей в першому етапі впровадження пропускають через їх складність..
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03.04.2025 00:51 Відповісти
Так за какие деньги товары будут покупаться?
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03.04.2025 00:57 Відповісти
Я працюю в сфері виробництва. Уважно стежу за розвитком AI. На даний момент, застосувати ці мовні моделі немає куди. Вони або нефункціональні, або дають помилки, котрі подекуди виявити можуть лише досвідчені спеціалісти, або мають так і не вирішені питання з правовласністю на результати їх застосування, чим повністю закривають шлях до хоч якогось їх впровадження.
Колись була індустріалізація - робочий тиждень так і залишився 5 денним (ну хоч не 6, як колись, і то дякую). Потім була роботизація - незважаючи на рекламу, ні станки CNC, ні складальні роботи, 5 денний тиждень на хоч 4, не перетворили. Тепер чергові обіцянки.
Не варто розтягувати практику дуже небагатьох IT фірм, щодо скорочення робочого дня, на увесь ринок.
І до речі, за Трампом, споживання ресурсів лише ростиме. Drill, Drill, Drill!, як казав Донні.
P.S. AI не може без помилки просту програму для CNC написати, які лікарні? Хіба що для бідних.
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03.04.2025 01:24 Відповісти
AI не може без помилки просту програму для CNC.... вже в минулому... gemini 2.5 Сонет 3.7 уже так не помиляються... по друге в бесплатних версіях вам урізана память моделі, кількість токенів які вона може за раз обробляти, звідси більшість помилок вона просто забуває про що розмова...
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03.04.2025 01:54 Відповісти
Я намагаюсь обмежено застосовувати ChatGPT Plus, Copilot, Gemini Advanced, Mistral та оглядово вивчав роботу DeepSeek (перелічено в порядку зниження користі). Жоден не може робити без помилок поставлені завдання. Досить прості завдання, в т.ч. створення чогось хоч трохи життєвого в рамках програм для CNC, теж періодично містять помилки, іноді критичні.
Мою, скажімо так, інженерну роботу, не тягне жоден, навіть частково. І хоча я не маю права завантажувати туди дані для великих проектів, але якщо толку немає від дрібних елементів.....
В зв'язку з великим навантаженням, я з самого початку з інтересом цікавився АІ, з надією хоч трохи розвантажитись, але...... поки що практично його нікуди застосувати. Яка вже там медицина.
Хоча звісно в гуманітарних питаннях є багато цікавого, але знову таки - багато помилок. Які виявляються завдяки особистим знанням.
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03.04.2025 13:02 Відповісти
Я зрозумів про що ви, так поки що питання проектування та інженерних розрахунків не стоїть в плані розробки наступних версій, вважають що проектантів, інженерів різних галузей, особливо енергетиків не будуть замінювати в найближчі 20 років.
Задум виглядає таким що ви будете дальше проектувати з допомогою спецалізованих програм і роздавати роботозованим системам завдання а вони просто виконувати, тому що помилки можливі а в таких галузях вони критичні...

Заміна в перший етап стосується медиків, викладачів, продавців, менеджерів де управліннські рішення, бугалтерів і т.д. низькокваліфікованих ІТ спеціалістів.

А щодо АІ то лідери наразі змінились нові моделі Gemini 2.5 Pro та Клауді Соннет 3.7 дають кращі результати та напорядок менше помилок від названих вами вище ...
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03.04.2025 15:27 Відповісти
Наступні покоління моделей уже навчаються на штучних середовищах наближенних до реальності, де вони взаємодіють як в грі між собою...
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03.04.2025 01:55 Відповісти
Ні, там все ок, все робиться на місці. Єдине, шо европейські продукти харчування стануть розкошем... Бо американська їжа ну дуже несмачна.
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03.04.2025 00:12 Відповісти
все робиться на місці
Насмішили, ой насмішили...... Та і продукти..... далеко не так все просто.
Покажіть, наприклад, хоч один смартфон зроблений в США. В ЄС навіть є пара. А в США - 0.
Авто - саме американське авто, здається має 20% запчастин з Мексики. І так далі.
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03.04.2025 00:20 Відповісти
Коли щось здається, треба хреститись.
Бо There are approximately 1,194 auto parts manufacturing businesses in the US as of 2025.
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03.04.2025 00:43 Відповісти
І як це допоможе, якщо в середньому, показник вмісту американських компонентів в авто - 40%. Найбільше в Тесли - десь 65%. Чи 9 жінок народять дитину за рік? Тобто 1194 підприємств раптом закриють всі потреби? Враховуючи, що частина з них - дрібні виробництва.
Хреститись доведеться не мені - американцям заходячи до автодилера.
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03.04.2025 01:15 Відповісти
Підкажіть, будь ласка, хто знає, куди поділась мобільна версія сайту? В мене Цензор - основне оперативне джерело інфи, але зараз просто очі вилазять від такого читання в телефоні.
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02.04.2025 23:58 Відповісти
Американці будуть дуже вдячні Тампону коли будуть шукати запчастини до своїх авто і купувати їх втридорога. Тампона чекає великий лом в сраку
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02.04.2025 23:58 Відповісти
Лом у сраку чекає виборців Трампа (і виборців Камели), а не йому самому, як це сталося і в Україні.
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03.04.2025 03:23 Відповісти
через пів року буде велика дпа США
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03.04.2025 00:02 Відповісти
Да ничего особенного не будет. США просто станут беднее - как остальной мир. Хотя может бунты поднимут - они же любят эти дела.
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03.04.2025 00:05 Відповісти
через дупу до величі А вже була ВЕЛИЧ історії США з ізоляціонзмом, ні?
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03.04.2025 01:57 Відповісти
тепер американцям доведеться відмовитись від японців та європейців, або переплачувати.
ну і ціни на місцевий автопром зростуть, бо деталі до них також по всьому світу виготовляють.
ех не допрацює рижий рване вухо до кінця каденції, або пристрелить ображений реднік, або імпічмент оголосять як особі яка не дружить з кукухою.
одне зараз відомо, респи з тріском програють вибори через 1.5 роки.
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03.04.2025 00:07 Відповісти
Практически все японские и большинство европейских автопроизводителей имеют свои заводы в США. План трампа в том, что те из них, кто довозили нехватающую часть машин из-за кардона, что б удовлетворить спрос, теперь вынуждены будут расширить свое производство в Америке.
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03.04.2025 00:46 Відповісти
Є тут шарящі?

Європейські марки, що тепер не потраплять у США, будуть дешевшати у Європі чи ні?
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03.04.2025 00:11 Відповісти
ггг. дешевшати в Европі не будуть. Гроші знецінюються.
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03.04.2025 00:13 Відповісти
ну як результат падіння цін на комодітіс, в перспективі так продукти мають подешевіти... Тільки для єврозони буде по іншому, подорожчає імпорт, тому що ЄЦБ стовідсотково курс євро буде знижувати, щоб вирівняти таким чином втрати від тарифів...
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03.04.2025 00:22 Відповісти
Европейцы найдут новые рынки.
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03.04.2025 00:24 Відповісти
кацапстан , наприклад.
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03.04.2025 00:48 Відповісти
Арабы, латиносы, Азия. В мире полно рынков.
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03.04.2025 00:50 Відповісти
Ну такие колебания в политике приведут к проблемам отдельных компаний. Это неизбежно.
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03.04.2025 08:23 Відповісти
Такі коливання у політиці та економіці грають виключно на руку пуйлові.
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03.04.2025 09:59 Відповісти
Нет. России как раз выгодны богатые Европа и Китай, которые их финансируют. Без них им будет только хуже.
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03.04.2025 14:03 Відповісти
Режим Путина был бы невозможен без современного богатства других стран. Он напрямую завязан на это богатство. Если эти страны станут беднее - это поколебает его положение.
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03.04.2025 14:04 Відповісти
"Рєжим путіна" на московськом царстві, якшо ви не помітили, почався навіть ще до 1917-го року, й тягнеться досі. І на захопленні Фінляндії та Польщі його хатєлкі не зупиняться.
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03.04.2025 15:08 Відповісти
Та тогда со времен половцев и печенегов.
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03.04.2025 22:19 Відповісти
Насчет "переплачивать за японцев". Большинство японских производителей давно имеют свои заводы в США и соответственно под эти пошлину не попадают.
А европейские... Это в первую очередь удар по немецкому автопрому, но по моему у VW таки свои заводы в Америке есть.
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03.04.2025 00:31 Відповісти
Не только фольксваген. У бмв завод в Южной Каролине, у мерседеса в Алабаме. Теперь им придется расширяться просто.
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03.04.2025 00:50 Відповісти
****** тварина
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03.04.2025 00:38 Відповісти
У 2024-му американці придбали 16 млн авто, з яких 50% були імпортними і лише 25% можна віднести до категорії "зроблено в Америці".Трамп стверджує що тарифи призведуть до відкриття більшої кількості заводів у США. У Білому домі очикують, що нові мита принесуть американському бюджету щорічно додаткові 100 млрд дол, дозволять перезапустити галузь, повернувши виробництво автомобілів та автозапчастин на американські заводи. Однак експерти попереджають, що на це підуть роки, якщо це взагалі станеться.....Проте учасники ринку переконані, що нові тарифи означаютьбільш високі витрати і зниження продажів, тому підвищення цін неминуче. Експерти очикують, що мита підвищать вартість виробництва всіх автомобілів, що продаються в США, на тисячі доларів. Незалежно від того, чи підвищать ціни виробники, вартість машин у Штатах зросте через дисбаланс попиту і пропозиції.Автострахування та авторемонт також, найімовірніше подорожчає на 20%: мита зроблять ремонт дорожчим, частково - через вищі витрати на нові запчастини......
Це буде ВЗАГАЛІ велика світова ланцюгова реакція у автопромисловості... У торговельній війні чи тарифній війні немає переможців. Жодна країна не досягла розвитку і процвітання шляхом введення мит....Трамп ввійде у історію, як руйнівник США, а китайці сидять на березі річки,і чекають, коли повз них пропливе цей труп всесвітньої величі.....
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03.04.2025 00:39 Відповісти
На мир это особо не повлияет. Это может привести только к вытеснению американских товаров со всех рынков.
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03.04.2025 00:46 Відповісти
Я б так не сказав....Мита негативно вплинуть і на японських виробників, насамперед Toyota і Honda, які експортують у Штати значну кількість авто і запчастин. Обидві компанії мають великі заводи в Канаді, що робить їх особливо вразливими до додаткових витрат. Те саме стосується південнокорейських Hyundai та Kia. Також Японія у 2024 році відвантажила в США 1,3 млн машин, Південна Корея - 1,4 млн. "Жоден з автомобілів перерахованих брендів не виробляється на 100% у США. Усі вони мають деталі з Канади, Мексики чи інших країн. Навіть Tesla, яка є найбільш американською компанією, має неамериканську складову у своїх моделях", Запровадження нових зборів - погана новина і для німецького автопрому. Після Китаю США - найважливіший ринок для Volkswagen, Mercedes, BMW і Porsche. За розрахунками додаткові мита можуть звести нанівець близько чверті прогнозованого на 2026 рік операційного прибутку Porsche і Mercedes. Щоб пом'якшити удар, їм доведеться підвищити ціни або перенести виробництво в США. Загалом у 2024 році США імпортували з Німеччини автомобілів майже на 25 млрд дол. Нові мита загрожують значно знизити прибутки VW, BMW, Porsche та інших автоконцернів на високодохідному ринку. До того ж, нові збори зачеплять великих постачальників автокомпонентів - Bosch та Continental. На цьому тлі акції німецьких автовиробників вже впали. І це ще не всі перелічені і прораховані наслідки.....Одне зрозуміле - що світом почали правити самозакохані і самовпевнені дурні і це ні до чого гарного не приведе....
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03.04.2025 02:03 Відповісти
Тампон робить зараз те що українські президенти робили з українцями все життя. А іменно працює на своїх олігархів, штучно прибираючи їхніх конкурентів. В ітозі американські олігархи і хазяїни заводів позбувшись конкурентім можуть піднімати ціни і гребти гроші лопатами а американські раби вимушені будуть купувати неякісні товари вироблені в сша ще й втридорога бо іншої альтернативи в них небуде.
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03.04.2025 02:00 Відповісти
Прийшла пора скидати дерев'яні долари та купувати евро
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03.04.2025 00:50 Відповісти
Чекаємо здешевлення європейських авто в Україні.
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03.04.2025 01:54 Відповісти
Молодець
А воно хоч знає,що наприклад,джип «Петріот»створений на платформі Мічубісі з імпортних запчастин і вузлів?
На скільки він у штатах здорожчає?
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03.04.2025 02:17 Відповісти
Ни на сколько. Данная модель уже очень давно не выпускается.
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03.04.2025 12:08 Відповісти
А вы видели новые американские автомобили в Европе ? , кроме тех которые перепродают "хитрые" перекупы и отправляют в контейнерах в Украину ,Прибалтику и Польшу ..... а другие запрещают ввозить.
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03.04.2025 02:43 Відповісти
Вы не путайте форды именно для рынка сша и например той же европы, нахера европейцу форд с двигателем от 3х литров при цене топлива за литр 1,2 евро?? Тут ваши собирают эконом и средняк, моторчики до 2 литров, ну 3х, не нравится продавайте свое GM а ЕС, вас заменят!
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03.04.2025 04:07 Відповісти
Видать давно Вы не заходили на оф.сайт Ford-а. В линейке остался только один V8 5 л., который устанавливается на некоторые комплектации Мустангов и F-150. Дизели для тяжелых пикапов не рассматриваем, так как эти авто в Европу вообще не завозятся и требуют совсем другую категорию.
Все остальное - турбированные движки. Максимально 3.5 литра, и то, только для Expedition - модель по своим габаритам практически невоспринимаемая в Европе.
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03.04.2025 12:06 Відповісти
Make Detroit Great Again )))
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03.04.2025 05:15 Відповісти
Это отличный, правильный и вынужденный шаг. Когда десятилетиями идёт торговый дисбаланс. Другое дело, что он рубит с плеча, и делает одновременно защиту экономики США сразу во во всех отраслях, пошлинами на все товары, а не только на автомобильную отрасль. Тем более не вводя никаких запретов. Участникам авторынка, если рассматривать именно этот вид пошлины, есть отличный стимул наладить производство непосредственно внутри США, и уже оттуда изымать прибыль. Это позитивно в среднесрочной перспективе скажется на создании рабочих мест, уменьшении вывода капитала, и с некоторыми странами, на выравнивании товарооборота (торгового баланса).
Рынок потрясёт немного, но это краткосрочно. В такой технологичной стране, можно очень быстро решить все сложности с производством. При всей ненависти к Трампу - из-за его действий по отношению к Украине - это смелый и правильный шаг.
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03.04.2025 07:26 Відповісти
Мита--митами, але чомусь мало хто звертає увагу на те, шо "краснов" легалізовує режим пуйла для усього демократичного світу. Він же й цю "двіжуху" та хаос економічний творить за завданням пуйла.
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03.04.2025 10:28 Відповісти
 
 