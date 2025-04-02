США запровадили 25% мита на імпорт автомобілів: вони почнуть діяти 3 квітня

США запроваджують американські мита на імпорт автомобілів та вантажівок в розмірі 25%. Мита почнуть діяти у четвер, 3 квітня.

Про це йдеться у документі Федерального реєстру Міністерства торгівлі США, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Федерального реєстру, 25% тарифи на автомобілі набудуть чинності 3 квітня.

Також повідомляється, що 3 травня будуть запроваджені 25%-ві тарифи на автозапчастини. Білий дім наказав Мінторгівлі впродовж 90 днів розпочати процес додавання додаткових автозапчастин до списку, у тому числі на прохання американських виробників.

Наразі перелік запчастин включає десятки тарифних кодів, включаючи двигуни, трансмісії, силові агрегати та електричні компоненти, а також інші частини, такі як гальмівні шланги, але вітчизняні виробники зможуть вимагати доповнення до списку.

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У повідомленні також сказано, що для транспортних засобів, які відповідають правилам походження угоди США, Мексики та Канади, імпортери можуть сплачувати 25% мита лише за "неамериканський" вміст замовлення.

Раніше повідомлялося, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосить про введення найбільших за останні 100 років торгівельних обмежень.

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