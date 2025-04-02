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Новини Торгові війни Трампа Відносини Трампа з ЄС
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Тарифи Трампа - велика економічна помилка, - президент Євроради Кошта

Президент США Дональд Трамп

Президент Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що тарифи, які оголосить американський президент Дональд Трамп – "велика економічна помилка".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Торгова війна між Європейським Союзом і Сполученими Штатами "торкнеться всіх", попередив Кошта. На його думку, ЄС повинен відреагувати "твердо, але розумно".

"Це справді велика економічна помилка для Сполучених Штатів, а також для Європи і всього світу. Ми повинні відповісти рішуче, але водночас розумно. Це означає, що ми повинні досягти домовленості про переговори", – сказав він.

Кошта пояснив, що це означає те, що потрібно "досягти рішення шляхом переговорів".

"Тарифи – це податки. Податки, які платитимуть американські споживачі, які платитимуть американські компанії. Це не буде добре для американців, але це також буде погано для європейців", – зазначив президент Євроради.

За його словами, вступати в тарифну війну – не найкращий шлях. "Ми дійсно повинні реагувати таким чином, щоб знайти рішення шляхом переговорів в загальних і взаємних інтересах Сполучених Штатів і Європи – американської економіки і європейської економіки", – запевнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп оголосить найжорсткіші за 100 років мита сьогодні, - Bloomberg

Кошта висловив упевненість у здатності Єврокомісії витримати торговий шторм і продовжувати дискусії з Вашингтоном до досягнення компромісу, навіть якщо переговори поки що були абсолютно безуспішними.

"Наші торговельні відносини становлять 30% світової торгівлі (і) 40% світового ВВП, тому це вплине не лише на Європу та США, це вплине на всіх, тому це велика помилка. Але я сподіваюся, що Сполучені Штати розуміють масштаби цієї помилки і що ми зможемо уникнути торгової війни", – підсумував він.

Як відомо, сьгодні Дональд Трамп оголосить про запровадження нових масштабних взаємних тарифів на товари світових торговельних партнерів.Трамп вважає, що тарифи повернуть США робочі місця і наповнять федеральний бюджет трильйонами доларів нових надходжень. Трамп попередив, що ці тарифи стосуватимуться всіх країн.

Також читайте: Анонсовані Трампом тарифи негативно вплинуть на весь світ, – голова ЄЦБ

Автор: 

мито (1016) США (22685) Трамп Дональд (5576) Кошта Антоніу (45)


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Топ коментарі
+8
З підораші санкції снімаєм проти ЕС вводім... Іпануте дауніто...
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02.04.2025 21:29
+1
Президент Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що тарифи, які оголосить американський президент Дональд Трамп - "велика економічна помилка". Це не помилка, а яма американської самоізоляції від решти світу.згідно планів куйла.
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02.04.2025 21:27
+1
Весь світ каже що це муиня - один Трамп і компані твердять про золотии дощ якии прольється на США
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02.04.2025 21:30
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Президент Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що тарифи, які оголосить американський президент Дональд Трамп - "велика економічна помилка". Це не помилка, а яма американської самоізоляції від решти світу.згідно планів куйла.
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02.04.2025 21:27 Відповісти
З підораші санкції снімаєм проти ЕС вводім... Іпануте дауніто...
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02.04.2025 21:29 Відповісти
Весь світ каже що це муиня - один Трамп і компані твердять про золотии дощ якии прольється на США
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02.04.2025 21:30 Відповісти
Трамп це і є суцільна велика помилка американського народу,АЛЕ КОГО Я ВЧУ НАШ НАРОД НА ПЕРЕДОДНІ ВІЙНИ ВИБРАВ ПАЯЦА ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ,ТОМУ НЕ МЕНІ ЇХ СУДИТИ
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02.04.2025 21:31 Відповісти
Трамб постійно говорить про якісь тарифи, а журналісти повторяють. А йдеться про імпортне мито. МИТО - державні грошові збори (податки), що стягуються з товарів, цінностей і майна, ввезених через кордон на митну територію країни.
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02.04.2025 21:33 Відповісти
Мо, мабуть, і йдеться про митні тарифи.
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02.04.2025 21:34 Відповісти
Ну тоді треба уточняти, бо "Тариф - система ставок оплати за виробничі і невиробничі послуги, які надаються населенню, компаніям, організаціям, фірмам й установам. До категорії тарифів відносять також системи ставок оплати праці".
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02.04.2025 21:38 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84
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02.04.2025 21:42 Відповісти
Через пару днів Трамп їх пафосно призупинить, вже проходили з Канадою і Мексикою.
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02.04.2025 21:37 Відповісти
я твке казав? Я не памятаю...
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02.04.2025 21:42 Відповісти
Шестиразовий банкрот Трамп, пішов на сьомий заХід?!?
Але тепер банкротом, будуть США!
Старому, щось з головою треба робити!! Приклад з маском, за 300 млн дол на вибори, він тепер чудить в США !
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02.04.2025 21:38 Відповісти
Не будуть, США це переживуть.
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02.04.2025 22:56 Відповісти
як подивитися.
в короткостроковій перспективі трамп назбирає гроші для своїх хотєлок.
а в довгостроковій трампу насрати, у мене взагалі враження що він поцарює як гітлєр а потім скаже - американці мене розчарували я звалюю на марс, ї*іться далі без мене.
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02.04.2025 23:24 Відповісти
Волюнтаризм повертається https://www.bible-for-you.org/Publizist/tramp.php
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03.04.2025 05:16 Відповісти
 
 