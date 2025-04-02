Тарифи Трампа - велика економічна помилка, - президент Євроради Кошта

Президент Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що тарифи, які оголосить американський президент Дональд Трамп – "велика економічна помилка".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Торгова війна між Європейським Союзом і Сполученими Штатами "торкнеться всіх", попередив Кошта. На його думку, ЄС повинен відреагувати "твердо, але розумно".

"Це справді велика економічна помилка для Сполучених Штатів, а також для Європи і всього світу. Ми повинні відповісти рішуче, але водночас розумно. Це означає, що ми повинні досягти домовленості про переговори", – сказав він.

Кошта пояснив, що це означає те, що потрібно "досягти рішення шляхом переговорів".

"Тарифи – це податки. Податки, які платитимуть американські споживачі, які платитимуть американські компанії. Це не буде добре для американців, але це також буде погано для європейців", – зазначив президент Євроради.

За його словами, вступати в тарифну війну – не найкращий шлях. "Ми дійсно повинні реагувати таким чином, щоб знайти рішення шляхом переговорів в загальних і взаємних інтересах Сполучених Штатів і Європи – американської економіки і європейської економіки", – запевнив він.

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Кошта висловив упевненість у здатності Єврокомісії витримати торговий шторм і продовжувати дискусії з Вашингтоном до досягнення компромісу, навіть якщо переговори поки що були абсолютно безуспішними.

"Наші торговельні відносини становлять 30% світової торгівлі (і) 40% світового ВВП, тому це вплине не лише на Європу та США, це вплине на всіх, тому це велика помилка. Але я сподіваюся, що Сполучені Штати розуміють масштаби цієї помилки і що ми зможемо уникнути торгової війни", – підсумував він.

Як відомо, сьгодні Дональд Трамп оголосить про запровадження нових масштабних взаємних тарифів на товари світових торговельних партнерів.Трамп вважає, що тарифи повернуть США робочі місця і наповнять федеральний бюджет трильйонами доларів нових надходжень. Трамп попередив, що ці тарифи стосуватимуться всіх країн.

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