Анонсовані Трампом тарифи негативно вплинуть на весь світ, – голова ЄЦБ

Анонсований президентом США Дональдом Трампом тарифний план спричинить негативний влив у всьому світі.

Як пише The Guardian, про це заявила президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард, передає "Європейська правда".

За її словами, збитки від тарифів залежатимуть від того, наскільки далеко вони зайдуть і як довго діятимуть.

"Це буде негативний вплив у всьому світі, й інтенсивність і тривалість впливу буде варіюватися залежно від масштабу, від продуктів, на які спрямовані заходи, від того, як довго вони триватимуть, від того, чи будуть переговори", – зазначила очільниця ЄЦБ.

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Лагард також додала, що "ескалація тарифів" часто призводить до переговорів, оскільки "вони виявляються шкідливими навіть для тих, хто їх запроваджує". Вона наголосила, що під час таких переговорів сторони зрештою "знімають деякі з цих бар'єрів".

Як відомо, 2 квітня Дональд Трамп оголосить про запровадження нових масштабних взаємних тарифів на товари світових торговельних партнерів.

Свій тарифний план американський президент назвав "Днем визволення", наголошуючи на тому, що тарифи повернуть США робочі місця і наповнять федеральний бюджет трильйонами доларів нових надходжень.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити мито у розмірі 200% на імпорт всіх вин та інших алкогольних напоїв із країн Євросоюзу, якщо ЄС не скасує мито на американське віскі, запроваджене у відповідь на попередні торговельні обмеження США