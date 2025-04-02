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Новини Мита США на товари із ЄС Тарифи Трампа
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ЄС розглядає екстрені заходи для захисту економіки від тарифів Трампа, - Bloomberg

ЄС готує екстрені заходи для захисту економіки від мит США

Європейський Союз готує пакет потенційних надзвичайних заходів для підтримки тих галузей економіки, які можуть найбільше постраждати від запроваджених президентом США Дональдом Трампом масштабних майбутніх тарифів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Єврокомісія як виконавчий орган ЄС працює над пропозиціями щодо короткострокової економічної підтримки, які супроводжуватимуться планами щодо просування реформ і підвищення конкурентоспроможності в ключових секторах, а також щодо поліпшення функціонування єдиного ринку Євросоюзу.

Очікується, що ввечері 2 квітня американський лідер оголосить так звані відповідні тарифи, щоб завдати удару по несправедливих, на його думку, митах на американські товари, а також по нетарифних бар'єрах (у плані внутрішнього регулювання) і по тому, як інші країни збирають податки, включно з податком на додану вартість, цифровими податками тощо.

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Паралельно ЄС готує позицію для переговорів зі США після набуття чинності тарифами, яка також передбачатиме можливості для взаємного компромісу – наприклад у сфері інвестицій чи послаблення регулювання.

У Євросоюзі не планують оголошувати негайну відповідь на тарифи США, оскільки потребуватимуть часу для оцінки їхнього впливу, зазначає Bloomberg.

Будь-які можливі заходи підтримки з боку ЄС залежатимуть від того, що оголосять США, сказало агентству одне з джерел.

Влада США не називає ні точного обсягу заходів, ні рівня тарифів, які вона планує застосовувати до країн ЄС, проте в офіційному Брюсселі очікують, що їхня ставка коливатиметься в діапазоні від 10% до 25%, додає видання.

Також читайте: Тарифний план Трампа матиме негативний вплив на весь світ, - голова Європейського ЦБ Лагард

Нагадаємо, що 4 березня набули чинності нові 25% мита президента США Дональда Трампа на імпорт з Мексики та Канади, а також подвоєння мит на китайські товари до 20%.

Автор: 

мито (1016) США (22685) тарифи (2028) Євросоюз (13381) Трамп Дональд (5576)


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Руде чудило як і ***** починає сваритися з цілим світом.
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02.04.2025 22:30 Відповісти
Корону одел безумный король и наступили безумные времена!!
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02.04.2025 22:33 Відповісти
Без американского рынка карточный домик германской экономики просто рухнет,а с ним и все европейская - акции еврокомпаний на грани эпического падения.
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02.04.2025 23:04 Відповісти
😱 аяяяя
Що пропонуєш - віддати все золото Німеччини в фонд трампона? 🤡
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02.04.2025 23:37 Відповісти
Просто ставленник у которого 1.5 года на реализацию хаоса..
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02.04.2025 23:23 Відповісти
 
 