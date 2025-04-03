Трамп оголосив надзвичайний стан для захисту економіки США

Після впровадження масштабних мит на імпортні товари президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Білого дому.

"Я, Дональд Дж. Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, вважаю, що основні умови, включно з відсутністю взаємності в наших двосторонніх торгівельних відносинах, різними тарифними ставками та нетарифними бар’єрами, а також економічною політикою торгівельних партнерів США, яка пригнічує внутрішню заробітну плату та споживання, про що свідчить великий і постійний щорічний дефіцит торгівлі товарами США, становлять незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та економіці",- йдеться у заяві.

При цьому підкреслюється, що загроза має джерело переважно за межами Сполучених Штатів, "у внутрішній економічній політиці ключових торгових партнерів і структурних дисбалансах світової торгової системи".

Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

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