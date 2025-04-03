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Новини Тарифи Трампа
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Трамп оголосив надзвичайний стан для захисту економіки США

Трамп оголосив надзвичайний стан

Після впровадження масштабних мит на імпортні товари президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Білого дому.

"Я, Дональд Дж. Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, вважаю, що основні умови, включно з відсутністю взаємності в наших двосторонніх торгівельних відносинах, різними тарифними ставками та нетарифними бар’єрами, а також економічною політикою торгівельних партнерів США, яка пригнічує внутрішню заробітну плату та споживання, про що свідчить великий і постійний щорічний дефіцит торгівлі товарами США, становлять незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та економіці",- йдеться у заяві.

При цьому підкреслюється, що загроза має джерело переважно за межами Сполучених Штатів, "у внутрішній економічній політиці ключових торгових партнерів і структурних дисбалансах світової торгової системи".

Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

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Автор: 

США (22685) економіка (928) надзвичайний стан (182) Трамп Дональд (5576)


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Топ коментарі
+46
Саме всралося а всі винні. Когось зеленого воно мені нагадує
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03.04.2025 06:58
+27
це вже америка велика ,чи ні ?
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03.04.2025 07:01
+26
Папєрєднікі вам всьом вінавати.
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03.04.2025 07:46
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03.04.2025 06:57 Відповісти
Саме всралося а всі винні. Когось зеленого воно мені нагадує
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03.04.2025 06:58 Відповісти
Папєрєднікі вам всьом вінавати.
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03.04.2025 07:46 Відповісти
Що саме цікаве, зебіли швидко розгледіли всі зашквари і мінуси трампа, висловлюють цьому ФЕ. Але шість років ніяк не прозріють від зелі.
Не розумію
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03.04.2025 08:30 Відповісти
це вже щось нове, але від цього ідіота можна очікувати що завгодно.
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03.04.2025 06:59 Відповісти
це тепер афроамериканців та безхатьків змусять працювати на будівництві нових заводів, а потім - на конвеєрах?
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03.04.2025 07:01 Відповісти
Більше ж нікого. Латиносів воно виганяє. А *шановні* пиндоси якось працювати не дуже хочуть.
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03.04.2025 07:05 Відповісти
Розповідав мені якось бригадир фірми, яка займалася підключенням зовнішніх комунікацій до приватних будинків (каналізації, водопроводів, електрики). Потрібно їм було прокопать траншею для прокладення кабелю. Бригада займалася іншими роботами, і не було вільних робочих рук. Він вирішив найнять "бомжа". Запропонував непогані гроші...
І був "посланий нахєр"! "На*уя мне горбатиться? Я на бутылках и картоне больше заработаю!".
У США - та сама картина... Відкрий том 4 "А.Ф. Коні. "К истории нашей борьбы с пьянством" (це колишній Генеральний прокурор Російської імперії) Він там дав доволі детальну психологічну характеристику "люмпену". А саме на "люмпенів" та інших "халявщиків". опирається Трамп...
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03.04.2025 07:54 Відповісти
Ага про бомжів . Робила кумова бригада на Подолі в 90 х . І ошивався бомж там " на районє" , цепом підперезаний . Кажуть йому , іди до нас підсобником , будеш мати 100+ баксів. Він їх спитав , коли вони були на морі .
А я , каже , три рази в Одесу за літо їзжу .
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03.04.2025 09:13 Відповісти
це вже америка велика ,чи ні ?
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03.04.2025 07:01 Відповісти
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03.04.2025 07:16 Відповісти
Натаха, ти для чого тампона вибрала?
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03.04.2025 08:47 Відповісти
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03.04.2025 15:37 Відповісти
Якщо дивитись через потужну лупу, то так. 😊
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03.04.2025 07:52 Відповісти
Чим більше надувають цю "бульбашку величі", тим більша ймовірність того що вона лусне. Спостерігаємо...
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03.04.2025 08:36 Відповісти
Трампона спасе тільки 3 світова, до чого воно й веде.
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03.04.2025 07:02 Відповісти
Трамп, де Яйця ?
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03.04.2025 07:02 Відповісти
Відсохли
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03.04.2025 07:49 Відповісти
Так робиться "відмазка" для порушення Конституції США.
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03.04.2025 07:03 Відповісти
Нові мита Трампа торкнулись навіть малих острівних територій, але не зачепили РФ
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03.04.2025 07:04 Відповісти
тепер піндоси будуть ходити в валянках
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03.04.2025 07:07 Відповісти
Рудий дід сам старанно заганяє США в дупу, і сам же її "рятує" надзвичайним станом. Мабуть, після митного провалу віддасть розпорядження друкувати побільше доларів, щоб зробити американців заможнішими
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03.04.2025 07:04 Відповісти
Большинство вменяемых людей уже устали указывать на абсурдность трамповых тарифов. "Проблемы безопасности" вроде "канадского фентанила" (меньше 1% поступающего в США) и "торгового дефицита с Канадой" (который просто означает что Канада больше продаёт в Штаты нефти и газа, а не делает что-то "несправедливое" в торговле - это проблемы в голове Донни. Он даже не пытается указывать точные цифры и факты в своих выступлениях (вроде придуманных 350 млрд данных Украине). Чудака надо тщательно лечить.
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03.04.2025 07:04 Відповісти
Куля та добре слово роблять чудеса.
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03.04.2025 08:06 Відповісти
Дуже шкода, що не усі кулі бувають влучними, а потрапляють тільки у вухо.
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03.04.2025 08:30 Відповісти
Черговий трампіст прозрів, вже з Канади.
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03.04.2025 09:31 Відповісти
он як. а хіба не ти тут постійно обсирав Байдена і топив тут за Донні? що, вже перевзувся? )
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03.04.2025 13:39 Відповісти
Я, как народній целитель, дам рецепт.
9 грамм свинца. В голову.
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03.04.2025 22:42 Відповісти
За 20 хвилин американський фондовий ринок втратив понад 2 трлн доларів.
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03.04.2025 07:07 Відповісти
А він льє сало за шкіру американцям! Як і обіцяв зробить їм Великий кердик егейн. Думали, мабуть хоч посміятись, як і ми.
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03.04.2025 07:08 Відповісти
Хоть поржут?
Чи це тільки мудрий український нарід ірже сам із себе, коли зелене обзиває Україну девушкой легкого поведения
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03.04.2025 07:55 Відповісти
Я так розумію він створює ситуацію аби скасувати будь які вибори в США під приводомо надзвичайної і вже реальної катастроіи в США для якою всім крім росії вороги.
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03.04.2025 07:12 Відповісти
Как там пели активисты управдома Швондера:

"Тяжелые годы - уходят

Борьбы за свободу страны.

За ними другие - приходят.

Они будут тоже трудны."
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03.04.2025 07:12 Відповісти
На хитрую ж есть ... с винтом
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03.04.2025 07:13 Відповісти
"ми нє етага хатєлі" - клацнуло шось у порожній голові трумпососів..
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03.04.2025 07:17 Відповісти
Зверев вище вже незадоволений. У секті трампосісів був найактивніший.
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03.04.2025 09:32 Відповісти
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03.04.2025 07:19 Відповісти
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03.04.2025 07:34 Відповісти
типо, копны сена - алтайские нагорья без шамана, бо чалится на киче.
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03.04.2025 07:43 Відповісти
мудри американський народ обрав собі президента
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03.04.2025 07:24 Відповісти
Нарід
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03.04.2025 07:56 Відповісти
Здається не без участі расії. Вони реалізували той самій сценарій " клоун" що і у нас.
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03.04.2025 08:31 Відповісти
Трамп не оголосив надзвичайний стан, а сам, штучно створив надзвичайний стан.
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03.04.2025 07:25 Відповісти
Как легко читается Трамп, по лекалам просоветско-геббельсовской пропаганды. А по существу, сначала разрушить (старый мир) , а потом делать рыло Павки Корчагина, по защите и строительству нового, но еще хужее мира... Куда скатилась Омерига? Хтозна. Шо за эра клоунов наступила? За какие такие грехи электорат себе делает харакири?
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03.04.2025 07:25 Відповісти
Сенат молчит. Трамп скоро коня, сенатором сделает
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03.04.2025 07:32 Відповісти
А Україні в носі кабана Єрмака голови ВР забороняли колупатися - казали НЕНАЧАСІ...
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03.04.2025 07:33 Відповісти
И закончится, как у павки Корчагина: "Сынки, смены не будет!" (В сенсі - виборів )
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03.04.2025 07:33 Відповісти
Пример с главзеба с пыней берет.
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03.04.2025 07:37 Відповісти
Трамп думає що виграє.Ну-ну.Від цієї дурості буде страждати тільки населення,бо ціни будуть зростати,щоб компенсувати збитки бізнесу
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03.04.2025 07:30 Відповісти
А он как пыня, доведет тупых амеров до зубожiння, а потом под всеобщий имперско-захватнический (агитационно) настрой , подведет дурачков к всеобщей мясорубке всех времен и народов, под номером 3.
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03.04.2025 07:39 Відповісти
поки на Алі Експрес ціни не виросли , а упали , я тільки шо заказав кабель для модема
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03.04.2025 07:44 Відповісти
Економіку косооких комуняк підтримуєте?
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05.04.2025 21:19 Відповісти
Побажаємо рудому дональду скруджу зламати собі шию в усіх його починаннях.
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03.04.2025 07:32 Відповісти
Надзвичайний стан в США стався після останніх виборів президента.
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03.04.2025 07:43 Відповісти
А тепер усі уважно слідкуємо за фондовим ринком США, курсом долара, а особливо за курсом акцій автовиробників США 🤪🤪🤪
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03.04.2025 07:47 Відповісти
валянки і лапті з росії без мита 😜
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03.04.2025 07:47 Відповісти
І балалайки з кокошниками для повного счастья
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03.04.2025 08:02 Відповісти
Отличная работа,помню до 14 года в Украине нельзя было купить телевизор собранный не в россии,все было оттуда,но никто не возмущался и весело покупал,а потом пришла война.После экономической экспансии всегда идет политическая экспансия,а за ней военная,Трамп вовремя остановил процесс.
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03.04.2025 07:48 Відповісти
були телики зроблено в Чехії , а зібрані як-небудь в росії
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03.04.2025 07:51 Відповісти
я розбирав і дивився всі плати , Зроблено в Чехії
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03.04.2025 07:52 Відповісти
Все лыжи и гнусмасы были из россии,огромное количество холодильников и пралок собраных путиным тоже они успешно продавали в Украине,даже хюндаи был собран там,без альтернативы из Кореи,а за товарами из засрашки пришли оттуда оккупанты с автоматами,потому что посчитали себя хозяевами этой земли,Трамп все правильно делает.
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03.04.2025 08:07 Відповісти
теж саме с з стиралками і холодильниками
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03.04.2025 08:14 Відповісти
Ну почти так . Самсунг "прогнулся" только на фабрику по производству телевизоров. Одни убьітки. Фабрика в калуге - 100 км от москвьі. Большинство ездят на работу в москву. Соответсвенно запросьі по зарплате московские. Поєтому с персоналом проблема. Отсюда низкий показатель вьіхода готовьіх изделий (система контроля качества Самсунга свое дело делала) и оооооочень вьісокая себестоимость. Почему корейцьі пошли на єто? Заставили люди в темньіх костюмах, которьіе посетили офис компании одним мрачньім утром. С другой стороньі правительство Украиньі с соглашением об исключении двойного НДС с оркостаном. За єти телики НДС 13% платился в оркостане, при ввозе в Украину НДС 20% не платился. А вот если везти такой телевизо из Польши, то по закону 20% НДС надо заплатить. Но... Украина не оркостан. Контрабанду в Украине никто не отменял. И поетому у потребителя бьіл вьібор: орковский официальньій или польский "серьій". Я вьібрал польский "серьій". И таких бьіло много. Доля серяка стала близка к 50% и тогда Самсунг решил блокировать в Украине серьіе телевизорьі. Но єто уже другая история.
Трамп делает что-то похожее. Наверно наслушался советов }{уйла. По идее не должно сработать. Посмотрим. С алкоголем в Америке уже боролись....
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03.04.2025 09:38 Відповісти
"...правильно делает"

Как считаете, и с какой же страны в США придут "оккупанты с автоматами" по этой аналогии?
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03.04.2025 10:04 Відповісти
Самые дорогие выборы судьи в истории США выиграла кандидат, против которой был Маск

крига скресла !
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03.04.2025 07:55 Відповісти
суд'я демократка
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03.04.2025 07:57 Відповісти
Шестикратний банкрут рятує Америку... запасаємося попкорном))
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03.04.2025 07:58 Відповісти
О мля, дах уже повністю знесло. Сподіваюсь, суди йому засунуть цей стан у дупу.
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03.04.2025 08:19 Відповісти
ну за успєх !
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03.04.2025 08:25 Відповісти
Эх.... Байден, Байден.... На кого же ты США покинул...
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03.04.2025 08:30 Відповісти
Ось і прийшла дуп@ світовій економіці(
Загороджувальні мита почнуть вводити усі проти всіх - привіт, кам"яний вік
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03.04.2025 08:40 Відповісти
В )(уйлостані СВО, в США СЕО - спеціальна економічна операція. "Правильной дорогой идете, товарищи".
"Чудові хлопці". 🤣
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03.04.2025 08:56 Відповісти
про що свідчить великий і постійний щорічний дефіцит торгівлі товарами

Він свідчить, що американці споживають більше ніж виробляють. Ну так тре ще американців шпиняти за те, що купують не американське. 😁

Не треба зупинятися...
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03.04.2025 09:17 Відповісти
золотий вік льється золотим дощем
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03.04.2025 09:19 Відповісти
Думаю, я понял, по крайней мере, часть математики. Это торговый дефицит, деленный на экспорт. ЕС: экспорт 531,6, импорт 333,4, дефицит 198,2. 198,2/531,6 составляет 37, близко к 39. Израиль: экспорт 22,2, импорт 14,8, дефицит 7,4. 7,4/22,2 составляет 33.
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03.04.2025 09:52 Відповісти
Всо по ************ указке!,пи@зда амэрыке!
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03.04.2025 09:59 Відповісти
Це його рішення дуже гарно вписується в ідею Пу про те, як нівілювати санкції до рф від США та Европи. Пу не може напряму впливати на санкції, але може через свого агента Доні зробити хід у відповідь під соусом про велич Америки. Поки всі дії Доні вказують на те, що він з Пу грають на одному боці.
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03.04.2025 10:25 Відповісти
в кінці трамп додав :

даві іх, даві іх бл*дь !
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03.04.2025 10:42 Відповісти
Кругом одні врагі
Європа хочет захватіть наши ресурси
Ми самиє вєлікіе, а всє остальниє страни нам завідуют
Від творців "надо єщьо нємножко потєрпєть"

Це буде наступна теза, зуб даю!
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03.04.2025 11:22 Відповісти
Трамп оголосив надзвичайний стан для захисту економіки США від дій Трампа.
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03.04.2025 13:47 Відповісти
Це таке саме, як "до миру через силу", або видалення гланд через задній прохід.
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03.04.2025 22:39 Відповісти
К американцам:
"Трепещите противники нового,
Перед натиском не устоять.
Вдохновитель большой перестройки
Указал вам помоечку на".
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04.04.2025 03:54 Відповісти
Що характерно надзвичайний стан в США почався вакурат із воцарюванням Трампа. От же як його вороги ненавидять що тільки він сів у крісло як вони всі гуртом накинулись на США і ну його гнобити.
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11.04.2025 13:43 Відповісти
 
 