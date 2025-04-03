Трамп оголосив надзвичайний стан для захисту економіки США
Після впровадження масштабних мит на імпортні товари президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Білого дому.
"Я, Дональд Дж. Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, вважаю, що основні умови, включно з відсутністю взаємності в наших двосторонніх торгівельних відносинах, різними тарифними ставками та нетарифними бар’єрами, а також економічною політикою торгівельних партнерів США, яка пригнічує внутрішню заробітну плату та споживання, про що свідчить великий і постійний щорічний дефіцит торгівлі товарами США, становлять незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та економіці",- йдеться у заяві.
При цьому підкреслюється, що загроза має джерело переважно за межами Сполучених Штатів, "у внутрішній економічній політиці ключових торгових партнерів і структурних дисбалансах світової торгової системи".
Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.
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Не розумію
І був "посланий нахєр"! "На*уя мне горбатиться? Я на бутылках и картоне больше заработаю!".
У США - та сама картина... Відкрий том 4 "А.Ф. Коні. "К истории нашей борьбы с пьянством" (це колишній Генеральний прокурор Російської імперії) Він там дав доволі детальну психологічну характеристику "люмпену". А саме на "люмпенів" та інших "халявщиків". опирається Трамп...
А я , каже , три рази в Одесу за літо їзжу .
9 грамм свинца. В голову.
Чи це тільки мудрий український нарід ірже сам із себе, коли зелене обзиває Україну девушкой легкого поведения
"Тяжелые годы - уходят
Борьбы за свободу страны.
За ними другие - приходят.
Они будут тоже трудны."
Трамп делает что-то похожее. Наверно наслушался советов }{уйла. По идее не должно сработать. Посмотрим. С алкоголем в Америке уже боролись....
Как считаете, и с какой же страны в США придут "оккупанты с автоматами" по этой аналогии?
крига скресла !
Загороджувальні мита почнуть вводити усі проти всіх - привіт, кам"яний вік
"Чудові хлопці". 🤣
Він свідчить, що американці споживають більше ніж виробляють. Ну так тре ще американців шпиняти за те, що купують не американське. 😁
Не треба зупинятися...
даві іх, даві іх бл*дь !
Європа хочет захватіть наши ресурси
Ми самиє вєлікіе, а всє остальниє страни нам завідуют
Від творців "надо єщьо нємножко потєрпєть"
Це буде наступна теза, зуб даю!
"Трепещите противники нового,
Перед натиском не устоять.
Вдохновитель большой перестройки
Указал вам помоечку на".