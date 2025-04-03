Мелоні назвала "неправильними" нові мита Трампа проти ЄС

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні прокоментувала введені президентом США Дональдом Трампом мита проти Європейського Союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

Мелоні назвала 20% мита на імпорт з Євросоюзу неправильними.

Вона додала, що мита не принесуть користі нікому, натомість підірвуть усталений союз США та ЄС.

"Ми зробимо все можливе, щоб досягти угоди зі Сполученими Штатами, щоб запобігти торговій війні, яка неминуче послабить Захід на користь інших глобальних гравців", - зазначила Мелоні.

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Нагадаємо у середу, 2 квітня, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження щонайменше 10% мит на практично всі товари, що імпортуються до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.