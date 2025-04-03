УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10589 відвідувачів онлайн
Новини Торгові війни Трампа Тарифи Трампа
4 377 28

Мелоні назвала "неправильними" нові мита Трампа проти ЄС

Джорджа Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні прокоментувала введені президентом США Дональдом Трампом мита проти Європейського Союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

Мелоні назвала 20% мита на імпорт з Євросоюзу неправильними.

Вона додала, що мита не принесуть користі нікому, натомість підірвуть усталений союз США та ЄС.

"Ми зробимо все можливе, щоб досягти угоди зі Сполученими Штатами, щоб запобігти торговій війні, яка неминуче послабить Захід на користь інших глобальних гравців", - зазначила Мелоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США запровадили 25% мита на імпорт автомобілів: вони почнуть діяти 3 квітня

Нагадаємо у середу, 2 квітня, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження щонайменше 10% мит на практично всі товари, що імпортуються до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

Автор: 

мито (1016) США (22685) Трамп Дональд (5576) Мелоні Джорджа (133)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Як бачите, з Тампоном про щось домовлятись все одно що з ******. Що одне що інше обоє неадекватні маньяки
показати весь коментар
03.04.2025 02:08
+8
Майстер банкротств Трамп вийшов на новий рівень: тепер він демонструє майстер-клас по банкротству на рівні президента СЩА. Йому прямо в вухо кричать: "Дурню, перестань розвалювати світову економіку". Але він не чує нічого простріленим вухом.
показати весь коментар
03.04.2025 03:15
+6
Мелоні Мелоні - твій дружок обявив вам війну. Тут СРОЧНО треба а не соплі жувати. Фіцо Орбан - гниль викинути
показати весь коментар
03.04.2025 02:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мелоні Мелоні - твій дружок обявив вам війну. Тут СРОЧНО треба а не соплі жувати. Фіцо Орбан - гниль викинути
показати весь коментар
03.04.2025 02:05 Відповісти
Трамп побоялся вводить на Европу слишком большие тарифы. Он отыгрался на своих друзьях из Азии, а Китаю вообще конские тарифы ввел.
показати весь коментар
03.04.2025 02:06 Відповісти
Як бачите, з Тампоном про щось домовлятись все одно що з ******. Що одне що інше обоє неадекватні маньяки
показати весь коментар
03.04.2025 02:08 Відповісти
Методичка одна
показати весь коментар
03.04.2025 05:06 Відповісти
«Тупість небезпечніша за зло».
«Тупість не особисте нещастя людини, це інфраструктура зла»
«Мислення - це акт мужності»
показати весь коментар
03.04.2025 05:52 Відповісти
І ти МЕЛОНІ?
показати весь коментар
03.04.2025 02:09 Відповісти
Багато хто запитував у повітря - А ЧОМУ СИДЯТЬ МОВЧКИ справжні політики патріоти респи й деми?
так ще ж не минуло й 100 днів трампування америки ...
показати весь коментар
03.04.2025 02:21 Відповісти
Як https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-01/stock-market-today-dow-s-p-live-updates повідомляє Bloomberg, індекс S&P 500, що відстежується через найбільший біржовий фонд SPY (із загальними активами $577 млрд), після закриття торгів втратив майже 2,5%, нівелювавши денне зростання. Раніше протягом дня S&P 500 зростав на 0,7%, індекс Nasdaq 100 піднімався на 0,7%, а Dow Jones додав 0,6%. Однак після заяви Трампа ринки різко змінили напрямок, завершивши день у мінусі.
показати весь коментар
03.04.2025 06:19 Відповісти
Сіньора зараз мєжду здєсь опиниться через свого корєша ультраправого. Цікаво, як вона буде вирулювати.
показати весь коментар
03.04.2025 02:32 Відповісти
Десь начебто венс має приїхати в Італію, там поскаржишся йому, головне скажи дякую і будь в костюмі!
показати весь коментар
03.04.2025 03:05 Відповісти
Майстер банкротств Трамп вийшов на новий рівень: тепер він демонструє майстер-клас по банкротству на рівні президента СЩА. Йому прямо в вухо кричать: "Дурню, перестань розвалювати світову економіку". Але він не чує нічого простріленим вухом.
показати весь коментар
03.04.2025 03:15 Відповісти
Мелоні, не *** мізки, люби до кінця Трампона. Неважливо, вводе чи не вводе. Заїбала...
показати весь коментар
03.04.2025 04:40 Відповісти
Будь яка заварушка у світі на руку кремлю, це відволікає увагу і ресурси від України. Краснов діє по методичці
показати весь коментар
03.04.2025 05:05 Відповісти
Про пошлины, простым доступным каждому языком, так сказать объясню на пальцах. Итак, госпожа Милони, давайте просто не торговать, а меняться. К примеру, вы нам поставляете 1000 Ламборгини, мы вам 10,000 Шевроле "Корвет". Вы нам 1000 Феррари, мы вам 10,000 Форд "Мустанг GT" или "Шелби", вы нам 1000 Мазератти, мы вам 10,000 Додж "Челенджер", вы нам 1000 Дукатти, мы вам тоже 1000 Харлей-Дэвидсон. По деньгам выйдет примерно то-на-то. Более того, по цене наша продукция более доступна для вашего среднего потребителя, когда ваша же рассчитана на зажиточного любителя, которому абсолютно похрену все эти пошлины, ибо этих покупателей у нас в процентном соотношении итак не много, да и бабла у них полно, а вот ваш массовый потребитель сказал бы вам Спасибо. Ну, как? Заключим сделку?
показати весь коментар
03.04.2025 05:11 Відповісти
При таком расчете зелень нужна будет только вам, а значит богатых станет мало, при бартере ваша резанная бумага на нашу не меняется, а значит копите форды для одной ламбы!
показати весь коментар
03.04.2025 05:41 Відповісти
«Мамкін» економіст?
показати весь коментар
03.04.2025 05:44 Відповісти
показати весь коментар
03.04.2025 05:13 Відповісти
В Україні мінiмум 30% ПДВ + мито , на деякі позиція всі 100 виходить різниці ніж у США.
показати весь коментар
03.04.2025 05:16 Відповісти
В них мита в ціні, берешь по ціннику за 2$, на кассі 2.2 платишь, в нас на прилавку з пдв, в них ні, але мита вже включні шо в них, шо в нас на прилавку!! І не 30% а 20% і не мінімум, а максимум! І 100% по позиціям я можу погодитись тільки по топливу!
показати весь коментар
03.04.2025 05:35 Відповісти
Здається що новий Аль Капоне грається в монополію в овальному кабінеті .Дурень забув що Велика депресія в 20 роках минулого століття була спровокована збільшенням мит.Як кажуть "історія не вчить"
показати весь коментар
03.04.2025 05:20 Відповісти
А я десь розумію Чубчика. Американські джинси у Штатах не шиють. Wrangler, той що американський, у Мексиці і Нікарагуа, фіговіший у Пакистані і Туреччині. Подивіться довоєнну "Орел і Решку" з Лесею Нікітюк у Детройті. Занепад. А виробництво авто переїхало на інший берег Мічігану.
показати весь коментар
03.04.2025 05:30 Відповісти
Підступному трампу з його неадекватною прокремлівською командою точно що
тупо наплювати на весь світ, у тому числі і на колишніх своїх близьких союзників
Європа, Японія, Ю. Корея, Австралія.. та ін. Тепер у біснуватого трампа в друзях
завелися криваві режими в паРаше, кндр, Ізраелі., угорщині. І при ньому США стали
дуже стрімко перетворюються в імперіалістичну, тоталітарно- терористичну країну.
Стають таким собі пугалом непередбачуваним жахом для всього демократичного світу.
показати весь коментар
03.04.2025 05:57 Відповісти
Предпоследние в списке Трампа- необитаемые острова Херд и Макдональд. Внешние территории Австралии Население составляет - 0 человек. Расположены огромные стада пингвинов.
показати весь коментар
03.04.2025 06:11 Відповісти
Мабуть невдовзі букмекери будуть приймати ставки, на дострокове закінчення фейєричного президенства Трампа. Ще можна розбити на варіанти подій - імпічмент, уходе сам( практично неможливо), виносять вперед ногами, садять в дурдом, садять в тюрягу.
показати весь коментар
03.04.2025 08:09 Відповісти
А как дышала...
показати весь коментар
03.04.2025 08:42 Відповісти
Ох уж мне эти дипломатические приёмчики, слово какое подобрала неправильные, вместо того, чтобы назвать вещи своими именами и сказать, что трамп - это дебил и идиот, который хочет вместе с путлером поставить весь мир раком, вот так было бы правильно и понятно.
показати весь коментар
03.04.2025 09:16 Відповісти
італія відносно сша як орбан відносно путіна - наче европейська але до американської ноги тулиться.
показати весь коментар
03.04.2025 10:05 Відповісти
 
 