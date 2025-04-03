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Новини Тарифи Трампа
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Каллас про мита Трампа: У торгових війнах переможців немає

У ЄС відреагували на мита Трампа. Що відомо

У Євросоюзі, коментуючи запровадження тарифів Дональдом Трампом, наголосили, що у торгових війнах переможців немає.

Про це заявила висока представниця ЄС із зовнішніх відносин й політики безпеки Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У торговельних війнах немає переможців, і зрозуміло, що всі ці митні тарифи піднімуть ціни для споживачів, і врешті-решт ми за все заплатимо", - зазначила вона.

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Каллас звернула увагу на те, що країни ЄС ведуть дуже важливу співпрацю із США в оборонній сфері. Водночас маючи зараз власну "Білу книгу", Європа думатиме, як посилити власну оборонну промисловість.

"Зараз ми багато купуємо в американців, але нам потрібно диверсифікувати наш портфель, щоб у нас були можливості виробляти тут боєприпаси та інші речі, які нам потрібні, а також мати можливість купувати в інших союзників, щоб у нас був диверсифікований портфель", - додала висока представниця ЄС.

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Трамп запровадив тарифи

Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.

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Автор: 

мито (1016) тарифи (2028) Каллас Кая (261)


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Ну чомуж. Тут явно переможцем буде *****. Полковник Краснов вже як мінімум заробив від ***** на два ордена красної звизди
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03.04.2025 10:33 Відповісти
Головна проблема цього світу у тому, що дебіли сповнені рішучості та упевненості у собі та своїх діях, а розумні занадто часто піддаються сумнівам (С)
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03.04.2025 10:33 Відповісти
ВІН ІДІОТ - він цього не розуміє. Він думає він повводить такий мачо а проти нього ні
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03.04.2025 10:37 Відповісти
а може він просто за завданням ***** економічно знищує сша?
таке може бути?
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03.04.2025 10:44 Відповісти
 
 