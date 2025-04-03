Каллас про мита Трампа: У торгових війнах переможців немає

У Євросоюзі, коментуючи запровадження тарифів Дональдом Трампом, наголосили, що у торгових війнах переможців немає.

Про це заявила висока представниця ЄС із зовнішніх відносин й політики безпеки Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У торговельних війнах немає переможців, і зрозуміло, що всі ці митні тарифи піднімуть ціни для споживачів, і врешті-решт ми за все заплатимо", - зазначила вона.

Також читайте: Китай закликав США скасувати мита та пообіцяв вжити заходи у відповідь, - Reuters

Каллас звернула увагу на те, що країни ЄС ведуть дуже важливу співпрацю із США в оборонній сфері. Водночас маючи зараз власну "Білу книгу", Європа думатиме, як посилити власну оборонну промисловість.

"Зараз ми багато купуємо в американців, але нам потрібно диверсифікувати наш портфель, щоб у нас були можливості виробляти тут боєприпаси та інші речі, які нам потрібні, а також мати можливість купувати в інших союзників, щоб у нас був диверсифікований портфель", - додала висока представниця ЄС.

Читайте: Свириденко про нові тарифи Трампа: Складно, але не критично

Трамп запровадив тарифи

Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп запровадив 10% мито проти безлюдних островів Герд і Макдональд