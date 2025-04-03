Трамп запровадив 10% мито проти безлюдних островів Герд і Макдональд

У переліку запроваджених мит Дональда Трампа опинилися і безлюдні острови Герд і Макдональд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Це незаселений архіпелаг у південній частині Індійського океану, що складається з двох основних островів - Герд і Макдональд. Належить Австралії.

Острови населяють великі популяції пінгвінів, тюленів і морських птахів.

На островах постійне населення відсутнє, їх відвідують туристи (без висадки на берег) та наукові експедиції.

Люди висаджувалися на острові всього двічі в історії - в 1971 та 1980 роках.

Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.

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