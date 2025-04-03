Трамп запровадив 10% мито проти безлюдних островів Герд і Макдональд
У переліку запроваджених мит Дональда Трампа опинилися і безлюдні острови Герд і Макдональд.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Це незаселений архіпелаг у південній частині Індійського океану, що складається з двох основних островів - Герд і Макдональд. Належить Австралії.
Острови населяють великі популяції пінгвінів, тюленів і морських птахів.
На островах постійне населення відсутнє, їх відвідують туристи (без висадки на берег) та наукові експедиції.
Люди висаджувалися на острові всього двічі в історії - в 1971 та 1980 роках.
Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.
Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якби він був президентом з народження - то геноцид "безкрилих гагар" взагалі б не відбувся.
до кінця жидкозьоми для трампона копати будуть !
А толку?
Що мале, старе.
Скоріше за все трампон дає сигнал - що ці острови "сіра зона" і будуть анексовані США.
Буде заставляти пінгвінів угоду підписати
( тьфу бл не про того подумав)... Найвеличніший укладальник угод ще не планує провести там референдум чи анексувати як гренландію, а то ще Австралія нападьот на миролюбне суШиА.
Нема чого пінгвінам і тюленям вимахуватись - нехай платять мито.