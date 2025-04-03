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Новини Тарифи Трампа
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Трамп запровадив 10% мито проти безлюдних островів Герд і Макдональд

Трамп запровадив мита проти безлюдних островів Герд і Макдональд

У переліку запроваджених мит Дональда Трампа опинилися і безлюдні острови Герд і Макдональд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Це незаселений архіпелаг у південній частині Індійського океану, що складається з двох основних островів - Герд і Макдональд. Належить Австралії.

Трамп запровадив мита проти безлюдних островів Герд і Макдональд

Острови населяють великі популяції пінгвінів, тюленів і морських птахів.

На островах постійне населення відсутнє, їх відвідують туристи (без висадки на берег) та наукові експедиції.

Люди висаджувалися на острові всього двічі в історії - в 1971 та 1980 роках.

Трамп запровадив мита проти безлюдних островів Герд і Макдональд

Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.

Читайте: Європа готова відповісти: ЄС готує контрзаходи у відповідь на мита Трампа, - фон дер Ляєн

Автор: 

мито (1016) США (22685) Трамп Дональд (5576)


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Топ коментарі
+42
Шоб неповадно було! - пінгвіни в ахуі
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03.04.2025 08:27
+25
Пінгвіни на фото дуже стурбовані 🤣
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03.04.2025 08:29
+22
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03.04.2025 08:31
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Шоб неповадно було! - пінгвіни в ахуі
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03.04.2025 08:27 Відповісти
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03.04.2025 08:28 Відповісти
я ж казав, що гренландським пінгвінами не буде спокою від бєшеной бєлкі
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03.04.2025 09:31 Відповісти
У Гренландії немає пінгвінів. Тільки чайки, гагари, кайри та буревісники з тупиками. Була одна нелітаюча пташка, яка, як і пінгвіни, "літала" в товщі води - "безкрила гагара", але вимерла ... Точніше, її знищили колоністи...
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03.04.2025 10:25 Відповісти
Трамп обіцяв відновити велич популяції "безкрилих гагар"
Якби він був президентом з народження - то геноцид "безкрилих гагар" взагалі б не відбувся.
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03.04.2025 13:46 Відповісти
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03.04.2025 08:28 Відповісти
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03.04.2025 08:29 Відповісти
Пінгвіни на фото дуже стурбовані 🤣
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03.04.2025 08:29 Відповісти
да-птічек жалка...
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03.04.2025 08:32 Відповісти
ще пак !

до кінця жидкозьоми для трампона копати будуть !
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03.04.2025 10:05 Відповісти
Ну добре, пінгвіни. Ну а Реюніон-то чим трумпу нашкодив??
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03.04.2025 08:29 Відповісти
"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать !"
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03.04.2025 10:06 Відповісти
Ось наслідок коли до влади приходить невіглас та ще на якому висіло 34 кримінальні справи ,що ж він впевнено веде США і світ до світової економічної кризи.
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03.04.2025 08:30 Відповісти
Ну он же нє лох какойта сАрака лєт.
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03.04.2025 08:46 Відповісти
Он удвічи більший "нє лох" за віком.

А толку?
Що мале, старе.
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03.04.2025 10:09 Відповісти
подивіться на наші наслідки коли стадо тупого охлосу голосує поприколу
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03.04.2025 09:00 Відповісти
за каку- крата
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03.04.2025 10:10 Відповісти
Нет,Володя, не он пришел!- в очередной раз шариковы выбрали Швондера. И это намного страшнее, особенно сейчас, в эпоху соцсетей и дебильников. Лично я ничего хорошего уже и не жду. Шариковизация мира шагает по планете.
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03.04.2025 09:01 Відповісти
це зроблено, щоб не було імпорту з цих островів, де китайці свій склад відкриють через день.
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03.04.2025 09:10 Відповісти
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03.04.2025 08:31 Відповісти
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03.04.2025 08:32 Відповісти
Треба йому виписати демідрол з текілою, а якщо не допоможе тоді галоперідол з бояришніком.
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03.04.2025 08:35 Відповісти
Через місяць редкеки зрадіють, як побачать підняття цін на всю продукцію...
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03.04.2025 08:38 Відповісти
Рудий Слуга народу. До речі, а де у США Трускавець? Десь у Техасі?
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03.04.2025 08:40 Відповісти
а його меланка вже скумбрія ?
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03.04.2025 08:41 Відповісти
ні. У нас Ленка-Скумбрія по 8, там Меланка-Макрель 10 центов
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03.04.2025 11:57 Відповісти
Вони всі випускники філії труцкавєцкага університету в Санта Моніці.
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03.04.2025 08:49 Відповісти
Санта-Барбара
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03.04.2025 09:06 Відповісти
Особисте гольф-поле трумпа.
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03.04.2025 12:37 Відповісти
Насправді тепер ці острови дуже привабливі для інвестицій. Заселяйте виробляйте товари і завозьте їх в США всього під 10 відсотків
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03.04.2025 08:41 Відповісти
Ще один економіст...
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03.04.2025 09:46 Відповісти
Вони належать Австралії - тому мита для них такі ж як і для Австралії.
Скоріше за все трампон дає сигнал - що ці острови "сіра зона" і будуть анексовані США.
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03.04.2025 13:49 Відповісти
Це він ще там рідкоземи не знайшов
Буде заставляти пінгвінів угоду підписати
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03.04.2025 08:43 Відповісти
Булоб дуже смішно,як би не було війни з рашкою.Але є одне "але" у тупого дегенерата-маріонетки путіна трампа чьомусь нема в списку рашки і белоруского федірального округа рф.Можете подивитись на цензорі.
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03.04.2025 08:43 Відповісти
Глобалізація закінчилась
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03.04.2025 08:44 Відповісти
Почалася глоболезація зла...
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03.04.2025 09:15 Відповісти
Чого не наклав тарифи на Марс і Венеру? Гірше не буде.Всім і так ясно з яких придурків складається адміністрація Трампа.
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03.04.2025 08:44 Відповісти
Це на черзі, десь у травні, відразу після накладання тарифів на товари з Борзума.
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03.04.2025 08:49 Відповісти
сначала Луна
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03.04.2025 09:03 Відповісти
Дональд, їбаш їх, бл*дь!!!
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03.04.2025 08:51 Відповісти
Пінгвіна.... жалко.... 😢
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03.04.2025 12:38 Відповісти
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03.04.2025 08:52 Відповісти
Найвеличніший укладальник асфальту
( тьфу бл не про того подумав)... Найвеличніший укладальник угод ще не планує провести там референдум чи анексувати як гренландію, а то ще Австралія нападьот на миролюбне суШиА.
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03.04.2025 08:57 Відповісти
Так це ж стіралки для відмивання коштів аналогічно як деякі в Україні ********* через Науру.
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03.04.2025 09:02 Відповісти
Пінгвіни амерам яйця не дали - от і мають...
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03.04.2025 09:12 Відповісти
Это называется передоз, маск перестарался, дал слишком большую дозу.
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03.04.2025 09:13 Відповісти
Рідні душі. Одні єнота в Херсоні ********, ці до пінгвінів доїбалися....
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03.04.2025 09:14 Відповісти
Цей рудий півень поняття не має ні про ці острови ні про будь які інші. Швидше за все Маск дав завдання своїм шнуркам -програмістам і вони розробили програму на весь суходол світу встановивши варіанти % для різних регіонів.
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03.04.2025 09:17 Відповісти
І про який мир цей дибіл може казати!?. Він неадекват такий же, як і *****.
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03.04.2025 09:19 Відповісти
Нічого дивно , їх могли би використати , робили би документи що товари ідуть звідти.
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03.04.2025 09:50 Відповісти
ну хоч х макдональдсом не переплутав - уже прогрес.
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03.04.2025 09:51 Відповісти
Знавець географії, економіки,....
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03.04.2025 10:20 Відповісти
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03.04.2025 11:23 Відповісти
против Кипра и остальных оффшоров - сколько?
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03.04.2025 12:12 Відповісти
В надії, що хоч ці не введуть мита у відповідь.
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03.04.2025 13:44 Відповісти
Все правильно...
Нема чого пінгвінам і тюленям вимахуватись - нехай платять мито.
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04.04.2025 00:57 Відповісти
 
 