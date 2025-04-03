Європа готова відповісти: ЄС готує контрзаходи у відповідь на мита Трампа, - фон дер Ляєн
Запроваджені Дональдом Трампом тарифні мита є серйозним ударом для бізнесу та споживачів у всьому світі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Універсальні тарифи, оголошені США, є серйозним ударом для бізнесу та споживачів у всьому світі. Європа готова відповісти. Ми завжди будемо захищати свої інтереси та цінності. Ми також готові до співпраці. І перейти від конфронтації до переговорів", – сказала фон дер Ляєн.
Вона нагадала, що протягом останніх 80 років торгівля між ЄС та США створила мільйони робочих місць та сприяла економічному зростанню.
Європейська комісія вже завершує розробку першого пакету контрзаходів у відповідь на тарифи на сталь, а також готується до додаткових дій, якщо переговори з США зазнають краху.
Фон дер Ляєн наголосила, що ЄС уважно стежитиме за непрямими наслідками тарифів, зокрема за ризиками демпінгу й перенасичення європейського ринку через перенаправлені поставки.
"Ми завжди будемо відстоювати Європу, її інтереси й цінності", - підсумувала вона.
Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.
Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.
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Если мы будем в союзе с русскими - то мы тоже будем жить в диктатуре.
Поэтому никогда никаких союзов с русскими! Только ЕС!
Мы уже с ними объединялись в 1654. И что мы от этого получили? До этого в Украине каждый селянин был хозяином своего земельного участка. Когда пришла россия - она начала внедрять крепостничество. Рабство свое привычное они нам принесли.
Сейчас пришла россия - и предлагает нам в путинскую диктатуру вступить. Не для того мы стояли на 2 майданах, выбороли свободу слова, свободу выборов, свободу митингов, чтобы сейчас опять к диктатуре вернуться.
И русские сами голосуют за рабство. Были же у них кандидаты, которые предлагали демократию. Нет, они голосовали за путина, который предлагает диктатуру.
Они еще хуже северокорейцев. Тех захватили и перекрыли им доступ к внешней информации. Этим никто доступ к внешней информации не перекрывал, на выборах у них за эти 25 лет постоянно появлялись демократические кандидаты, но они сами сознательно голосуют за диктатуру.
путин рассказывал: однажды он, в ранние годы президентства, появился на площади, там было много людей - и они начали подбегать к нему, становиться на колени и в руки его целовать. Мы на майдане пробивались через ментов, через удары палками - шли власть свергать. А эти пробиваются через ментов, через удары палками по головах - чтобы на коленях руку диктатору целовать. После этого случая путин сказал: "Этому народу нужен только царь". Им нужен диктатор, чтобы быть его рабами.
путин однажды с трибуны ООН так высказался: "Не всем народам нужна демократия. Американцы, не нужно всему миру навязывать вашу демократию. Наш народ в ней не нуждается".
Почему русские со всех своих правителей любят самых кровожадных и деспотичных? Ивана Грозного, Петра 1, Сталина. Потому что раболепные люди любят тех, кто их больше всего бьет и унижает! Так как мазохисты любят садистов. русские не любят тех правителей, которые вводили права, свободы, делали реформы.
У нас 95% за ЕС. Но некоторые сомневаются, думают "правильно ли я сделал свой выбор, ведь в составе же одной Киевской Руси жили". Так я вам скажу, что Киевская Русь тоже была неоднородным государством. Это была конфедерация, даже того хуже, союз!
Киевское, Черниговское и Переяславские княжества как-то между собой тусовались. И в них всегда была власть ВЕЧЕ, всё народ решал, такая себе демократия. Потом к этим княжествам присоединились Галицкое и Волынское. Из этого всего потом появилась Украина.
Ростовское, Суздальское и Владимирское княжества вместе тусовались. Там правили Юрий Долгорукий, потом его сын Андрей Боголюбский, и там всегда была неограниченная власть князя. Потом эти 3 княжества попали в состав Золотой Орды, в которой была абсолютная деспотичная власть Хана. После распада Золотой Орды, на основе Ростово-Суздальсько-Владимирских земель появилась россия, которая полностью скопировала политику Орды, внешнюю (захватническая политика) и внутреннюю (неограниченная власть правителя). В этой диктатуре россияне живут до сих пор.
Всю историю россии у них свободолюбивых убивали - с помощью отрицательной генетической селекции вывели расу рабов. И сейчас та же политика. Свободолюбивых Немцова и Навального убили, других гноят в тюрьмах или выкурили со страны за рубеж.
За посты людей в интернете против власти - садят в тюрьму, за выходы на митинги - тюремные сроки - нужно всех свободных сгноить.
Вывод: русские - генетические рабы. И кто попадет в состав их страны, или в союз с ними, где они будут в большинстве - те тоже будут жить в диктаторском строе.
США звільнили Канаду та Мексику від взаємних мит
то було тимчасово - до 02.04.2025 ... і кінчилося вже ...
За словами двох джерел, Рубіо заявив, що будь-який виняток американських компаній з європейських тендерів буде сприйнятий Вашингтоном негативно, що ці два джерела інтерпретували як посилання на запропоновані правила ЄС.
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