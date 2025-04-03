Європа готова відповісти: ЄС готує контрзаходи у відповідь на мита Трампа, - фон дер Ляєн

Запроваджені Дональдом Трампом тарифні мита є серйозним ударом для бізнесу та споживачів у всьому світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Універсальні тарифи, оголошені США, є серйозним ударом для бізнесу та споживачів у всьому світі. Європа готова відповісти. Ми завжди будемо захищати свої інтереси та цінності. Ми також готові до співпраці. І перейти від конфронтації до переговорів", – сказала фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що протягом останніх 80 років торгівля між ЄС та США створила мільйони робочих місць та сприяла економічному зростанню.

Європейська комісія вже завершує розробку першого пакету контрзаходів у відповідь на тарифи на сталь, а також готується до додаткових дій, якщо переговори з США зазнають краху.

Фон дер Ляєн наголосила, що ЄС уважно стежитиме за непрямими наслідками тарифів, зокрема за ризиками демпінгу й перенасичення європейського ринку через перенаправлені поставки.

"Ми завжди будемо відстоювати Європу, її інтереси й цінності", - підсумувала вона.

Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.

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