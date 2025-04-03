Свириденко про нові тарифи Трампа: Складно, але не критично
У Міністерстві економіки прокоментували запровадження тарифів Сполученими Штатами.
Про це повідомила віцепрем'єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.
"Що означають для України нові мита від США? Складно, але не критично. Для нас діятиме загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як от у Молдови 31% чи у ЄС 20%, щодо України немає. Скільки ми експортували до США у 2024 році? $874 млн, з яких $363 припадало на чавун і ще $112 млн – труби. Натомість ми купили в США товарів на суму $3,4 млрд", - йдеться в повідомленні.
Українські мита на американські товари досить низькі - на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту - 0%, зазначила вона.
"Тому зараз в нас є шанси домовитись на інші умови — американська заява чітко говорить про таку можливість. Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови.
Ми експортуємо до США понад 600 різних категорій товарів (дуже різних – навіть гайкові ключі), з них 65 видів продукції — на суму більше $1 млн. Україна має, що запропонувати Сполученим Штатам Америки як надійний союзник та партнер. Від справедливих мит виграють обидві наші країни", - підсумувала Свириденко.
Трамп запровадив тарифи
Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.
Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.
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Трампон тут лоханувся
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Звісно не критично. Яхту Ахметка вже добудував
10% + ще 10% для усіх і кожного, а взагалі то митна війна ще попереду - не залишить камня на камені((((
Але наголосив на маленькому нюансі: зараз ЄС, Китай, Індія тощо у відповідь теж запровадять тарифи.
«І тут для нас відкривається вікно можливостей зайти на їхній ринок», - заявив нардеп.
А от наприклад фермер мае американську технiку, якою сiе-збирае умовно картоплю чи пшоницю.
Перевiзник, що везе цю умовну картоплю вiд фермера до магазину - наприклад мае Ford, що часто ламаеться i потребуе американських комплектуючих.
Магазин АТБ, що продае цю картоплю - мае американський Windows що крутиться на комп'ютерах з американським процесором Intel, якi диво-диво теж ламаються, потребують оновлення, замiни i iншого.
Бригада будiвельникiв або ремонтникiв, що надають АТБ послуги з ремонту, модернiзацii, замiни лампочок, iтд - теж користуються американським.
Звiсно ти не знаеш, що в нас на АЕС використовуються ТВЕЛи американськоi Westinghouse? Ну це такi велики хiрнi, якi виробляють електрику i чомусь коштують грошi (великi до речi). Це ж тобi не копiйчанi росатомiвськi.
Мабуть те що мобiльнi оператори використовують американськi Cisco i не менш американськi Motorola - ти теж мабуть не знаеш. Ой, мобiльного зв'язку ти ж теж не маеш.
Коротше, бери калькулятор i додавай цi 10% на кожну виробничу ланку вiд безпосередньо украiнського виробника i аж до кiнцевоi роздрiбноi точки.
Я тебе уже привел примеры, и могу еще сотню привести, где ты пользуешься американским, и даже не подозреваешь об этом.
Даже электричество у тебя в розетке - уже американское.
Чтобы Путину положить электрику в Украине - ему нужно отдать приказ и выпустить две сотни ракет по нескольку миллионов долларов каждая.
Чтобы Трампу положить электрику в Украине - ему достаточно поставить роспись в запрете поставки стержней.
А ты так себя ведешь будто живешь на каком-то необитаемом острове и питаешься только бананами, которые сам же и срываешь с пальмы.
Иди курни школьный учебник по экономике и не позорься.