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Новини Тарифи Трампа
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Свириденко про нові тарифи Трампа: Складно, але не критично

Тарифи Трампа. В Мінекономіки України відреагували

У Міністерстві економіки прокоментували запровадження тарифів Сполученими Штатами.

Про це повідомила віцепрем'єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

"Що означають для України нові мита від США? Складно, але не критично. Для нас діятиме загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як от у Молдови 31% чи у ЄС 20%, щодо України немає. Скільки ми експортували до США у 2024 році? $874 млн, з яких $363 припадало на чавун і ще $112 млн – труби. Натомість ми купили в США товарів на суму $3,4 млрд", - йдеться в повідомленні.

Українські мита на американські товари досить низькі - на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту - 0%, зазначила вона.

Читайте також: Китай закликав США скасувати мита та пообіцяв вжити заходи у відповідь, - Reuters

"Тому зараз в нас є шанси домовитись на інші умови — американська заява чітко говорить про таку можливість. Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови.

Ми експортуємо до США понад 600 різних категорій товарів (дуже різних – навіть гайкові ключі), з них 65 видів продукції — на суму більше $1 млн. Україна має, що запропонувати Сполученим Штатам Америки як надійний союзник та партнер. Від справедливих мит виграють обидві наші країни", - підсумувала Свириденко.

Читайте: Тарифи Трампа не сильно вдарять по економіці України, - Железняк

Трамп запровадив тарифи

Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.

Читайте: Трамп запровадив 10% мито проти безлюдних островів Герд і Макдональд

Тарифи Трампа. В Мінекономіки України відреагували

Автор: 

мито (1016) тарифи (2028) Свириденко (313)


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Топ коментарі
+4
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03.04.2025 10:15
+2
По барабану тобi, хiба що тому що ти неук, чи тебе банили на уроках економiки в 10-11 класах. Ти - нiчого американського не маеш.

А от наприклад фермер мае американську технiку, якою сiе-збирае умовно картоплю чи пшоницю.

Перевiзник, що везе цю умовну картоплю вiд фермера до магазину - наприклад мае Ford, що часто ламаеться i потребуе американських комплектуючих.

Магазин АТБ, що продае цю картоплю - мае американський Windows що крутиться на комп'ютерах з американським процесором Intel, якi диво-диво теж ламаються, потребують оновлення, замiни i iншого.

Бригада будiвельникiв або ремонтникiв, що надають АТБ послуги з ремонту, модернiзацii, замiни лампочок, iтд - теж користуються американським.

Звiсно ти не знаеш, що в нас на АЕС використовуються ТВЕЛи американськоi Westinghouse? Ну це такi велики хiрнi, якi виробляють електрику i чомусь коштують грошi (великi до речi). Це ж тобi не копiйчанi росатомiвськi.

Мабуть те що мобiльнi оператори використовують американськi Cisco i не менш американськi Motorola - ти теж мабуть не знаеш. Ой, мобiльного зв'язку ти ж теж не маеш.

Коротше, бери калькулятор i додавай цi 10% на кожну виробничу ланку вiд безпосередньо украiнського виробника i аж до кiнцевоi роздрiбноi точки.
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03.04.2025 11:15
+2
Тарифи Трамп ввів на імпорт українських товарів до США, а не американських до України.
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03.04.2025 11:42
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Авжеж !

Автівок ми не робимо
Трампон тут лоханувся

.
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03.04.2025 10:13 Відповісти
Як це ще спасибі наш уряд рижому звіздюку не сказав?
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03.04.2025 10:15 Відповісти
$363 припадало на чавун і ще $112 млн - труби
Звісно не критично. Яхту Ахметка вже добудував
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03.04.2025 10:15 Відповісти
На цей товар ми покупців знайдемо.
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03.04.2025 10:23 Відповісти
Якщо мито на американське авто 10 %, то кому переплачують решту?
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03.04.2025 10:15 Відповісти
Ох і міністерка, у неї і скумбрія по 8(
10% + ще 10% для усіх і кожного, а взагалі то митна війна ще попереду - не залишить камня на камені((((
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03.04.2025 10:15 Відповісти
Для яких ще "всых і кожного"? У нас всі і кожен займаються експортом до США? Що ви несете?
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03.04.2025 11:40 Відповісти
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03.04.2025 10:15 Відповісти
Красавчик трамп! Це список товарів зі США після 2 років ізоляції від трампа.
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03.04.2025 13:20 Відповісти
Наш експорт до США - лише 2%, тому мита Трампа не сильно вдарять по Україні, - нардеп Железняк додає, що ми отримали «лайт» тариф у 10%

Але наголосив на маленькому нюансі: зараз ЄС, Китай, Індія тощо у відповідь теж запровадять тарифи.

«І тут для нас відкривається вікно можливостей зайти на їхній ринок», - заявив нардеп.
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03.04.2025 10:22 Відповісти
Трамп президент США , - робить , що хоче. Зеленський президент України ,- нехай робить щоб нам було добре. Вибачили Американські товари на Українському ринку???. Китай , все і всюдии. А що ми експортуємо в Китай???Наявна диспропорція.Но коли Україна підніме мита , то Українці будуть ходить в магазини як в Музей.Но ми зараз у стані війни , а думати потрібно уже зараз і все робити після перемоги , а не думати про Китай , які і нашим і вашим.
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03.04.2025 10:28 Відповісти
Особисто мені по барабану. Нічого американського не маю. Єдине, ще більше подорожчає мій улюблений соус Табаско.
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03.04.2025 10:28 Відповісти
По барабану тобi, хiба що тому що ти неук, чи тебе банили на уроках економiки в 10-11 класах. Ти - нiчого американського не маеш.

А от наприклад фермер мае американську технiку, якою сiе-збирае умовно картоплю чи пшоницю.

Перевiзник, що везе цю умовну картоплю вiд фермера до магазину - наприклад мае Ford, що часто ламаеться i потребуе американських комплектуючих.

Магазин АТБ, що продае цю картоплю - мае американський Windows що крутиться на комп'ютерах з американським процесором Intel, якi диво-диво теж ламаються, потребують оновлення, замiни i iншого.

Бригада будiвельникiв або ремонтникiв, що надають АТБ послуги з ремонту, модернiзацii, замiни лампочок, iтд - теж користуються американським.

Звiсно ти не знаеш, що в нас на АЕС використовуються ТВЕЛи американськоi Westinghouse? Ну це такi велики хiрнi, якi виробляють електрику i чомусь коштують грошi (великi до речi). Це ж тобi не копiйчанi росатомiвськi.

Мабуть те що мобiльнi оператори використовують американськi Cisco i не менш американськi Motorola - ти теж мабуть не знаеш. Ой, мобiльного зв'язку ти ж теж не маеш.

Коротше, бери калькулятор i додавай цi 10% на кожну виробничу ланку вiд безпосередньо украiнського виробника i аж до кiнцевоi роздрiбноi точки.
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03.04.2025 11:15 Відповісти
Тарифи Трамп ввів на імпорт українських товарів до США, а не американських до України.
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03.04.2025 11:42 Відповісти
ПНХ, якщо ти не в змозі прочитати - ,,особисто мені,,
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03.04.2025 12:13 Відповісти
В обществе и в условиях рыночной экономики - нет никакого "особисто тобi".

Я тебе уже привел примеры, и могу еще сотню привести, где ты пользуешься американским, и даже не подозреваешь об этом.

Даже электричество у тебя в розетке - уже американское.
Чтобы Путину положить электрику в Украине - ему нужно отдать приказ и выпустить две сотни ракет по нескольку миллионов долларов каждая.
Чтобы Трампу положить электрику в Украине - ему достаточно поставить роспись в запрете поставки стержней.

А ты так себя ведешь будто живешь на каком-то необитаемом острове и питаешься только бананами, которые сам же и срываешь с пальмы.
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03.04.2025 20:08 Відповісти
Проході, тут водкі нєт!
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03.04.2025 20:11 Відповісти
Какой еще водки, неуч?
Иди курни школьный учебник по экономике и не позорься.
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03.04.2025 20:19 Відповісти
Ісчьо раз, єслі украінскій нє понімаєш, іді т фуям.
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03.04.2025 20:23 Відповісти
Для тих,у кого розуму хватає поставити лайк під відосіком,а далі пустота пояснювати чим будуть платити мешканці в Укріїні нідоходе.Що за кілька часу той кітайській гаджет стане не по карману навіть рядовому менеджеру банка з доходами у 2000$.На чьому будеш ставити лайкі-на телефонному апарату з діском.
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03.04.2025 13:23 Відповісти
Під яким відосіком, ти про що?
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03.04.2025 13:44 Відповісти
Та ми, здається, і до цих введень платили 10 відсотків?
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03.04.2025 11:12 Відповісти
 
 