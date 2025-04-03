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Новини Тарифи Трампа
2 034 19

Тарифи Трампа не сильно вдарять по економіці України, - Железняк

Як вплинуть тарифи Трампа на економіку України

Тарифи, які напередодні запровадив Дональд Трамп, не матимуть суттєвого впливу на економіку України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"По тарифам від Трампа. Як це вдарить по Україні? Не сильно. Наш експорт туди навіть не дотягує до мільярда і 2% від всього що ми кудись експортуємо. США до нас завозять майже на 3 млрд, взагалі 5 разів більше. Тому ми отримали "лайт" тариф у лише 10%", - зазначив він.

Більше всього, за словами Железняка, Україна ввозила до США металургійну продукцію, проте вже з березня для України діє тариф 25% на сталь та алюміній.

"Ще труби, але там теж тариф вже є +антидемпінг", - додав парламентар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тарифний план Трампа матиме негативний вплив на весь світ, - голова Європейського ЦБ Лагард

"Ще десь третину експорту складає аграрна та харчова продукція. Але там теж вже і так очікували з квітня тариф. Ну тому не катастрофа, особливо коли для інших умови гірші (наш тариф 10% це ж не 54% як у Китаю).

Тут маленький нюанс, зараз то ЄС, Китай, Індія та інші на продукцію з США у відповідь теж запровадять тарифи…. І тут для нас відкривається вікно можливостей зайти на їх ринок)", - підсумував він.

Читайте також: ЄС розглядає екстрені заходи для захисту економіки від тарифів Трампа, - Bloomberg

Трамп запровадив тарифи

Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.

Читайте: Китай закликав США скасувати мита та пообіцяв вжити заходи у відповідь, - Reuters

Як вплинуть тарифи Трампа на економіку України

Автор: 

мито (1016) тарифи (2028) Железняк Ярослав (551)


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Топ коментарі
+13
По економіці України б'е ЗЕлена пошисть на чолі з найвеличнійшим брехливим крадієм Вовчиком незламнояйцевим та касаби.
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03.04.2025 09:56
+8
Тарифи Трампа в першу чергу влуплять по кишеням мудрого американського наріду...
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03.04.2025 10:01
+5
Ну з такими "економістами" не дивина, що Україна в дуп@(((
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03.04.2025 10:01
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По економіці України б'е ЗЕлена пошисть на чолі з найвеличнійшим брехливим крадієм Вовчиком незламнояйцевим та касаби.
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03.04.2025 09:56 Відповісти
Тарифи Трампа в першу чергу влуплять по кишеням мудрого американського наріду...
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03.04.2025 10:01 Відповісти
Ну з такими "економістами" не дивина, що Україна в дуп@(((
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03.04.2025 10:01 Відповісти
https://prozoro.net.ua/ua/2025/03/31/u-pfu-skazali-chi-platyat-pensiyi-yanukovichu-ta-azarovu/?utm_source=viber_public&utm_medium=messenger&utm_campaign=viber_public_article
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03.04.2025 12:21 Відповісти
Чугунний нардеп
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03.04.2025 10:02 Відповісти
Аха, Зє- дупутат запевнив...
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03.04.2025 10:02 Відповісти
Взагалі то він від Голосу. І від зелених відрізняється тим, що вумний
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03.04.2025 10:45 Відповісти
Тіж самі яйця тільки вид збоку.
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03.04.2025 11:49 Відповісти
В нас є Гетьманцев і бити по економіці - це його справа і конкуренція йому непотрібна.
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03.04.2025 10:03 Відповісти
А що по дупі бити)))дупа вона і є дупа,лиш посиніє згодом)
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03.04.2025 10:03 Відповісти
А нам американських трумпів не треба! Нам своїх вистачає... тут одне гетьманцеве гімно чого вартує. А 5-6 дефетивних менеджерів? Та то ніяким маскам і не снилось...
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03.04.2025 10:03 Відповісти
Навіщо США заклади ліги плюща, якщо для підготовки виродків достатню якихось 95 кварталів? Дешево й сердито!
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03.04.2025 10:06 Відповісти
Бізнес олігарха Пінчука не постраждає, навіть можна буде толкнути фуфлопродукцію кетайозам або індусам
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03.04.2025 10:08 Відповісти
Україна повинна теж заборонити ввіз металобрухту під виглядом автомобілів зі сша.
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03.04.2025 10:09 Відповісти
Трампон постійно демонструє звернє ставлення до України (не лише до України, але ми країна, яка знаходиться у біді, єдина, яку його дружбан-людожер зараз хоче зжерти), і тут знаходиться нардеп, який "втішає", що нібито Трампон не такий вже й поганий, адже іншим він зробив гірше. Железняк, якщо немає чого сказати, може краще промовчати? Чи ти сліпий і не бачиш, що Трампон представляє для України в нинішніх обставинах лише небезпеку.
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03.04.2025 10:15 Відповісти
що мертве не помре.
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03.04.2025 10:21 Відповісти
не можна вдарити по тому, чого немає.
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03.04.2025 10:34 Відповісти
А Україна в акваріумі живе чи може все ж шось та й імпортує з країн де ціни повиростають? Ідіотіна
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03.04.2025 13:55 Відповісти
економіка України натепер це гранти і кредити..
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03.04.2025 13:59 Відповісти
 
 