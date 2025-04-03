Тарифи Трампа не сильно вдарять по економіці України, - Железняк

Тарифи, які напередодні запровадив Дональд Трамп, не матимуть суттєвого впливу на економіку України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"По тарифам від Трампа. Як це вдарить по Україні? Не сильно. Наш експорт туди навіть не дотягує до мільярда і 2% від всього що ми кудись експортуємо. США до нас завозять майже на 3 млрд, взагалі 5 разів більше. Тому ми отримали "лайт" тариф у лише 10%", - зазначив він.

Більше всього, за словами Железняка, Україна ввозила до США металургійну продукцію, проте вже з березня для України діє тариф 25% на сталь та алюміній.

"Ще труби, але там теж тариф вже є +антидемпінг", - додав парламентар.

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"Ще десь третину експорту складає аграрна та харчова продукція. Але там теж вже і так очікували з квітня тариф. Ну тому не катастрофа, особливо коли для інших умови гірші (наш тариф 10% це ж не 54% як у Китаю).



Тут маленький нюанс, зараз то ЄС, Китай, Індія та інші на продукцію з США у відповідь теж запровадять тарифи…. І тут для нас відкривається вікно можливостей зайти на їх ринок)", - підсумував він.

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Трамп запровадив тарифи

Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.

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