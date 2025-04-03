Китай закликав США скасувати мита та пообіцяв вжити заходи у відповідь, - Reuters
Китай закликав США негайно скасувати останні тарифи, запроваджені Трампом, та пообіцяв вжити заходи у відповідь для захисту власних інтересів.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
"Китай рішуче виступає проти цього і вживатиме контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів", - зазначили у міністерстві торгівлі Китаю.
Там наголосили, що США ігнорують баланс інтересів, досягнутий на багатосторонніх торгових переговорах протягом багатьох років, і той факт, що вони вже давно отримують значну вигоду від міжнародної торгівлі.
Трамп запровадив для Китаю мита в розмірі 34% на додаток до 20%, які він запровадив раніше. Загальна сума нових зборів досягне 54% і наблизиться до цифри в 60%, якою він погрожував під час передвиборчої кампанії.
Трамп запровадив тарифи
Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.
Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.
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Ну а ви репетуйте,що Омеріка вже не та,Омеріка вмерла .
Китай зараз на очах стане світовим жандармом((
Немае ключового слова в заклику - потужно.
Рудий - це найбільший ворог Америки
Подивлюсь на звиклих до комфорту громадян США в умовах, коли зникне ледь не половина так необхідних їм речей.
Але Трамп ввів ще й на і так набагато дорожчі європейські та південнокорейські товари. Тобто Китай все одно буде дешевше. Ну, будуть, значить, прості Джони платити +35% від вартості китайських товарів у бюджет США. Так і настане отой славнозвісний "золотой вєк".
Одна зіга обійшлася в трильйон баксів...