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Новини Тарифи Трампа
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Китай закликав США скасувати мита та пообіцяв вжити заходи у відповідь, - Reuters

Трамп запровадив мита проти Китаю. Там відреагували

Китай закликав США негайно скасувати останні тарифи, запроваджені Трампом, та пообіцяв вжити заходи у відповідь для захисту власних інтересів.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Китай рішуче виступає проти цього і вживатиме контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів", - зазначили у міністерстві торгівлі Китаю.

Там наголосили, що США ігнорують баланс інтересів, досягнутий на багатосторонніх торгових переговорах протягом багатьох років, і той факт, що вони вже давно отримують значну вигоду від міжнародної торгівлі.

Трамп запровадив для Китаю мита в розмірі 34% на додаток до 20%, які він запровадив раніше. Загальна сума нових зборів досягне 54% і наблизиться до цифри в 60%, якою він погрожував під час передвиборчої кампанії.

Читайте: Росії та Білорусі немає у тарифному списку США, адже Америка не торгує з цими країнами, - міністр США Бессент

Трамп запровадив тарифи

Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.

Читайте: Трамп запровадив 10% мито проти безлюдних островів Герд і Макдональд

Автор: 

Китай (4566) мито (1016) США (22685) тарифи (2028)


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Топ коментарі
+7
Трамп цілеспрямовано працює проти інтересів Штатів. Заявляє, що хоче повернути виробництво в США, а сам веде полювання на дешеву робочу силу у вигляді мігрантів, відправляючи їх у табори.
Рудий - це найбільший ворог Америки
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03.04.2025 09:07
+4
"омерика" зараз входить в піке. Фондовий ринок летить вниз. Глобальні компанії, такі, як Тесла, можуть зникнути. Третя світова все ближче
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03.04.2025 09:12
+3
З Китаєм - Європою заруба буде ще та!
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03.04.2025 09:01
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Что там по айфонам которые производятся в Китае? На них не будет пошлины?
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03.04.2025 08:49 Відповісти
Це все президент Зеленський винен: роздраконив рудого, той тепер махає шашкою наліво і направо без розбору!!!
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03.04.2025 08:57 Відповісти
прєзідєнт зєлінскі - це навіть звучить гидко.
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03.04.2025 09:20 Відповісти
Запищали узькоглазі,не такі вони і вялікі.Далі буде цікавіше.
Ну а ви репетуйте,що Омеріка вже не та,Омеріка вмерла .
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03.04.2025 09:00 Відповісти
Якмй же ти мерзенний расист, до тогож непдекватний
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03.04.2025 09:11 Відповісти
"омерика" зараз входить в піке. Фондовий ринок летить вниз. Глобальні компанії, такі, як Тесла, можуть зникнути. Третя світова все ближче
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03.04.2025 09:12 Відповісти
стать великим можно разными способами - подняться самому или опустить других. трумп выбрал путь наименьшего сопротивления
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03.04.2025 09:55 Відповісти
Альтернативним не долітає?
Китай зараз на очах стане світовим жандармом((
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03.04.2025 09:12 Відповісти
Трампон так взяв і послухав Китай.🤣
Немае ключового слова в заклику - потужно.
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03.04.2025 09:00 Відповісти
Трамп цілеспрямовано працює проти інтересів Штатів. Заявляє, що хоче повернути виробництво в США, а сам веде полювання на дешеву робочу силу у вигляді мігрантів, відправляючи їх у табори.
Рудий - це найбільший ворог Америки
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03.04.2025 09:07 Відповісти
З Китаєм - Європою заруба буде ще та!
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03.04.2025 09:01 Відповісти
Не дивно,що привели нарка до влади.Невиліковна тупість
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03.04.2025 09:04 Відповісти
Ну одного нарка приводять до влади щоб здати окупантам мінімум пів країни за тиждень, а іншого щоб фінансово знищити головного стратегічного суперника.
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03.04.2025 09:24 Відповісти
Трампушка, ти там не жартуй, бо протидія Китаю - це серйозно. Це тобі не Європа, це тобі автократія. Як Сі скаже - так всі півтора мільярди і зроблять, без шмарклів та стогону.
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03.04.2025 09:04 Відповісти
За щоку хіба шо.Сі може говорити,що завгодно,але це не нагодує мільярд+
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03.04.2025 09:08 Відповісти
Китайці тихі та покірні. Їм багато не треба, знайдуть собі їжу в інших місцях.
Подивлюсь на звиклих до комфорту громадян США в умовах, коли зникне ледь не половина так необхідних їм речей.
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03.04.2025 09:10 Відповісти
Більшість живе в повній сраці,коли жрать нічого,покірність зникає
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03.04.2025 09:12 Відповісти
Все одно, Китай - не Європа. Американці ще пошкодують за свій вибір-24, як ми - за свій вибір-19.
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03.04.2025 09:14 Відповісти
Як би виглядало,аби Америка ввела мито тільки на китайські товари?
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03.04.2025 09:16 Відповісти
Боляче, але більш адекватно, бо Китай - їх геополітичний супротивник.
Але Трамп ввів ще й на і так набагато дорожчі європейські та південнокорейські товари. Тобто Китай все одно буде дешевше. Ну, будуть, значить, прості Джони платити +35% від вартості китайських товарів у бюджет США. Так і настане отой славнозвісний "золотой вєк".
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03.04.2025 09:19 Відповісти
Если Россия не примет условия американского мира. США наложат вторичные санкции на покупателей их нефти (Китай, Индию) в размере 500 пятьсот процентов. Сегодняшние 30 это детский лепет
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03.04.2025 09:46 Відповісти
Китай больше всего поставляет на рынок США. Так что Китай крепко попадёт от санкций США.
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03.04.2025 09:08 Відповісти
Скоріше навпаки
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03.04.2025 09:14 Відповісти
Вне всякого сомнения, что Штаты проиграют в этой схватке, ибо они играют одни против всех. Тем более с такой командой идиотов в управлении
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03.04.2025 09:15 Відповісти
Эти танцы Трампа приведут к ИНФЛЯЦИИ в США . За все поднятые тарифы и пошлины платит КОНЕЧНЫЙ потребитель .
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03.04.2025 09:19 Відповісти
Совсем не очевидно. США самый крупный рынок и многие туда именно поставляют. Это скорее у всех, особенно у Китая создаст огромные проблемы.
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03.04.2025 14:08 Відповісти
Тарифам проти Тайваню будуть раді американські імпортери комп.техніки та споживачі.
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03.04.2025 09:10 Відповісти
Радостная вата верещит о том, что Трамп ввёл 10% тариф против Украины, а против россии не ввёл.
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03.04.2025 09:13 Відповісти
Цікаво що скаже Ілона через півроку. Коли CATL та BYD перестануть постачати аккуми до тесли. А також, коли тесли через мита значно здорожчають, а на європейских та азіатських ринках окрім тойот, фольсів, ауді та інших домінуватимуть дешевші зікри, біди, мг та інші електрички.
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03.04.2025 09:16 Відповісти
Теслі вже і так жопа.
Одна зіга обійшлася в трильйон баксів...
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03.04.2025 09:37 Відповісти
Как думаешь нафига им так срочно сдался литий Украины и ресурсы Гренландии?!
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03.04.2025 14:10 Відповісти
Цікаво, а оті кепки довбай'обсбкі, червоні теж подорожчають? Їх же в Китаї робили...
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03.04.2025 09:26 Відповісти
"трамбон" прискореними темпами риє котлован для американської економіки...і загалом для США.Китайські євреї таки дочекаються ,як рікою попливе "американська пірога з "трамбоном"
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03.04.2025 10:29 Відповісти
Тромб знищив всі казки про постіндустріальне суспільство , яке неспроможне себе захистити
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03.04.2025 13:08 Відповісти
Трамп делает то что обещал при выборах, чего удивляться. Конечно экономику потрепает, но думаю они выйдут с этого в огромный плюс. У них просто огромные деньги в инвестициях крутятся, их особо вкладывать не во что, уже в ИИ и прочие авантюры вливают десятки миллиардов. При желании они заводы как пирожки строить могут, а Трамп создает под это условия. Рабочая сила это тоже условно, можно идти путем Китая или Индии, а можно путем автоматизации Европы или Японии. В любом случае наличие инженеров, программистов, управленцев и т.д. намного ценее наличия просторабочих
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03.04.2025 14:16 Відповісти
 
 